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Американский сенатор Хоули призвал прекратить военную помощь Украине ради защиты Тайваня

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Американский сенатор Хоули призвал прекратить военную помощь Украине ради защиты Тайваня

В США растут скептические оценки целесообразности оказания масштабной военной помощи Украине. С подобных позиций, в частности, выступает сенатор от штата Миссури Джош Хоули, представляющий Республиканскую партию США.


По мнению Хоули, США должны отказаться от военной и финансовой помощи Украине, поскольку это нецелесообразно. Вашингтону, считает сенатор, следует проводить «националистическую» внешнюю политику, в которой приоритетное место занимают интересы простых американских граждан. Сейчас поддержка Украины идет с этими интересами вразрез: на киевский режим расходуются огромные деньги, но никакого смысла в этом нет.

Хоули выступает за резкое сокращение обязательств США перед Европой. Он считает, что европейские страны сами должны решать свои проблемы. Более того, Хоули считает, что Европа должна понять: американские войска не будут использоваться для прямой конфронтации с Россией.

Но в отношении Китая сенатор настроен совершенно иначе. Он призывает переключить внимание США с России на Китай, с Восточной Европы на Восточную Азию и Тихоокеанский регион. Главной угрозой американским интересам Хоули считает риск нападения Китая на Тайвань. Но, что интересно, в отличие от ситуации с Украиной, в Азии Хоули не хочет перекладывать обязанности США по помощи Тайваню на партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вероятно, Хоули воспринимает Китай как более серьезную и глобальную угрозу американским интересам по сравнению с Россией. Кроме того, Тайвань является очень важным партнером США в экономической сфере, в отличие от той же Украины. Например, другого такого поставщика полупроводников американской промышленности найти будет очень сложно.
Автор:
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:35
    +1
    Перетянут к себе производство чипов и на Тайвань будет наплевать....., ну если только как и с окраиной - дергать за усы дракона при случае.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 09:44
      0
      Полупроводники это не только процессоры производства TSMC, но и гораздо более простые микросхемы, диоды, транзисторы, да даже резисторы, а это 99% Китай в электронике США, редкоземельные элементы тоже Китай, с крупнейшими залежами и добычей
  2. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 08:39
    -2
    В США растут скептические оценки целесообразности оказания масштабной военной помощи Украине.

    Только в среде бездарей, которые деньги считать не умеют. Типа вышеупомянутого сенатора.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:41
    -2
    Американский сенатор Хоули призвал прекратить военную помощь Украине ради защиты Тайваня
    наведно задник пробрался в Конгресс... а у его, на сайт миротворец записать вражину.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 08:42
    0
    Американский сенатор Хоули призвал прекратить военную помощь Украине

    США уже не интересует защита демократии на Украине, а интересней защита демократии на Тайване
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:44
    +2
    В США растут скептические оценки целесообразности оказания масштабной военной помощи Украине
    Вопрос в другом. Как долго эти скептические оценки будут расти, чтобы набрать критическую массу?
    переключить внимание США с России на Китай...
    Ну хотя бы часть внимания переключить не мешало бы. И нам возможно полегче будет, да и Китай начнет активнее действовать. Но случится ли это?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 09:11
      0
      С одной стороны именно подобные скептические оценки целесообразности участия США в войне во Вьетнаме (отвлечение значительной части военных ресурсов от европейского ТВД, вероятность войны на котором была очень вероятна) привели к уходу американцев из Вьетнама. По процесс продавливания этого решения занял много лет и потребовал не просто мнения сенаторов, а активно разогреваемого общественного мнения (антивоенные демонстрации).

      Но с другой стороны именно стойкость и неотступность США в противостоянии с Россией на Украине служит лучшим средством предотвращения Тайваньского конфликта. Убежденность Китая, что США впишутся за Тайвань является лучшим сдерживателем для Китая.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:45
    +1
    а еще надо защищать штат Огайо от взрывов химических предприятий и экологических катастроф.
  7. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:05
    0
    Понятно что США не будут воевать с Россией из-за Украины напрямую. Только я так и не понял, будут ли американские войска использоваться в случае конфликта с Китаем из за Тайваня?