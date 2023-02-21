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ВМС США получили новый экспедиционный транспортный корабль Apalachicola с автоматизированным управлением

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ВМС США получили новый экспедиционный транспортный корабль Apalachicola с автоматизированным управлением

США активно наращивают возможности своих военно-морских сил по обеспечению экспедиционных операций. Так, Военно-морские силы США получили 13-й по счету экспедиционный скоростной транспортный корабль класса Spearhead Apalachicola Apalachicola (EPF 13). Об этом сообщает американская пресса.


Согласно официальной информации, корабль способен развивать скорость в 45 узлов (83 км/ч). Он может перевезти роту морских пехотинцев, десантные катера и даже вертолеты. Корабль также может принимать на борт конвертопланы V-22. Но главная особенность корабля – наличие полностью автоматизированной системы управления, которая рассчитана на тридцать суток плавания без вмешательства человека, если будет заранее задана соответствующая программа.

Автоматизация управления позволяет значительно сократить численность экипажа экспедиционного корабля, что весьма важно в условиях нарастающего дефицита кадров в военно-морских силах. Высокоавтоматизированная система управления механизмами (MCS) способствует централизации всех операций и облегчению задач по управлению кораблем для его экипажа.

Как сообщает американская пресса, EPF 13 является крупнейшим надводным кораблем ВМС США с автономными возможностями. Система управления кораблем уже была успешно протестирована. Как утверждает президент компании Austal USA, разрабатывавшей данный корабль, Расти Мердо, автономные возможности позволяют пересматривать характер экспедиционных миссий. В прибрежных водах данный корабль является крайне эффективным.

Экипаж корабля насчитывает 36 человек. Также на корабле размещается медицинский отряд, оборудованы 8 коек для изоляции и неотложной помощи, 23 койки для больных, две операционные.

Отметим, что ВМС США рассматривают автоматизацию управления кораблями как одно из наиболее важных направлений разработок, имеющее стратегическое значение для американского флота.
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Использованы фотографии:
Austal
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7 комментариев
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  1. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 08:54
    +2
    Если транспортный, то где кран? Если экспедиционный, то где вооружение, и хотя бы простенькая установка ПВО? С таким же успехом можно гражданские скоростные паромы использовать.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 09:01
      +4
      Вот, кран на корме стоит, а вооружение наверное тоже будет видно при наличии изображения с нужного ракурса.
    2. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 09:11
      +4
      то где вооружение, и хотя бы простенькая установка ПВО?
      В википедии про вооружение пишут:
      Вооружение: крепления x4 для пулеметов M2 .50 калибра[8] (2 на корме, 2 на носу)
  2. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:10
    +3
    Автоматизация движения и навигации развивается в западном судостроении достаточно давно. Программа не устанет, как человек, не пропустит от потери внимания нештатную ситуацию и не доведет ее до кризиса. 36 человек на такой корабль- это, конечно, весьма мало. Катамаранная схема корпуса с низким волнообразованием уже фирменная фишка тамошних судостроителей. В общем, образец современного судостроения для своих экспедиционных задач.
  3. Vashek
    Vashek Сегодня, 09:47
    +3
    У США целое морское транспортное командование с 40 вымпелами, а у нас Сирию снабжают старые турецкие калоши с флагом ВМФ. Зато на "Заливе" татары пробили строительство ненужных дорогих псевдомистралей. В общем всё как и в остальном - без головы, но за бабки.
  4. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 10:26
    +1
    В Чернобыльской катастрофе немецкие и южнокорейские роботы вышли из строя из-за высокого излучения почти сразу! Не выдержала электроника! А эти корабли вроде бы нужны для войны...
  5. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 10:47
    +2
    Он пахнет как корабль из алюминиево-магниевого сплава.
    Хоутис сожгли один из них китайской экзосетью.