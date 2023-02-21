Военное обозрение
Войти Регистрация

Южная Корея подняла в воздух четвёртый прототип перспективного истребителя KF-21 Boramae

13
Южная Корея подняла в воздух четвёртый прототип перспективного истребителя KF-21 Boramae

Южная Корея продолжает разработку национального истребителя KF-21 Boramae, в воздух поднят уже четвертый прототип самолета. Как сообщает новостное агентство Yonhap, на этот раз разработчики провели испытания двухместной версии истребителя.


В понедельник, 20 февраля, с заводского аэродрома корпорации KAI (Korean Aerospace Industries) Сачхон в городе Чинджу в воздух поднялся двухместный прототип истребителя KF-21. Самолет провел в воздухе 34 минуты, после чего благополучно приземлился. До этого разработчики поднимали в воздух три одноместных прототипа самолета, первый из них взлетел в июле прошлого года, второй - в ноябре, а третий совершил полет уже в январе этого года.

Двухместный вариант истребителя разрабатывается, в основном, для подготовки пилотов, в боевые части ВС Южной Кореи он поставляться не будет. Кстати, во время испытаний прототипа в кабине находился всего один пилот.

Южнокорейский истребитель KF-21 Boramae относится к поколению 4++. При максимальной взлетной массе в 25 600 кг он может нести 7700 кг полезной нагрузки на 10 точках подвески. Заявлено, что истребитель получит РЛС с АФАР и будет выпускаться в как в одноместной, так и двухместной версиях. На сегодняшний день он позиционируется как аналог и конкурент разрабатываемого в России однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

Хотя заявляется, что работы над KF-21стартовали в 2016 году, впервые о нем объявили еще в 2001, а Индонезия присоединилась к программе в 2010. Планируется, что к началу 2030-х годов ВВС Республики Корея получат около 120 истребителей KF-21 Boramae. Новые истребители заменят устаревшие F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter / Tiger II.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 09:00
    +14
    На сегодняшний день он позиционируется как аналог и конкурент разрабатываемого в России однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

    Кем заявляется? Как можно конкурировать с выставочным макетом? Корейцам вообще наплевать на «шахматы», его они не упоминают. В первую очередь они делают этот самолёт для себя. Как и должно делать уважающая себя страна.

    Корейцы очень быстро работают. Четвертый прототип уже в воздухе, значит до запуска в серию 1-2 года.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 09:10
      0
      Если брать за пример К2 танк, то они сразу выйдут на экспортный рынок. Основной тормоз (как и у танка) - не свой ТРД.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:03
    +2
    На сегодняшний день он позиционируется как аналог и конкурент разрабатываемого в России однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.
     Конкурент уже в воздухе,а Су-75 Checkmate еще и в воздух не подымался.
    1. krokodil25
      krokodil25 Сегодня, 09:09
      +5
      Скорее всего он никогда не поднимется.
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 09:10
      -1
      Конкурент уже в воздухе

      Кто сказал, что они конкуренты. "Кореец" двухдвигательный в отличие от Су. Реальных характеристик ни того ни другого никто не знает. Так что сравниваются ящики и яблоки, однако. drinks
  3. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 09:08
    +2
    "На сегодняшний день он позиционируется как аналог и конкурент разрабатываемого в России однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate"
    Это Рогозин заявил?? Или Корейцы?
  4. spirit
    spirit Сегодня, 09:15
    +4
    Не переставляю удивляться прогрессу корейскому ВПК.Самые современные Танки и артиллерия идут на экспорт сотнями, вот теперь добротный истребитель сделали.Удивительно работоспособные ребята!
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 09:34
      0
      А если бы корейцы были бы единым государством?.... Вот всех и устраивает их разделение и Китай и Японию(а там США)...
  5. arnulla
    arnulla Сегодня, 09:19
    +2
    Ха-ха. Конкурент чему? Несуществующему какому-то мату))) Кореец скоро составит конкуренцию не мифическому самолётику,а СУ-57. Первый полёт которого,напомню,был в 2010…
  6. HefeДМБ69
    HefeДМБ69 Сегодня, 09:29
    +4
    ...На сегодняшний день он позиционируется как аналог и конкурент разрабатываемого в России однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate... Этот летает, а мат с шахом, как в поговорке: Курочка в гнезде, а яичко в .изде! Зато МИГ заоптимизировали на славу. Слава Слюсарю-Сердюкову!
  7. Vert
    Vert Сегодня, 10:03
    0
    Су 75 нет даже в виде для пробежек по ВПП а Вы пишете аналог нет пока аналога, он первый.
  8. luber1981
    luber1981 Сегодня, 10:13
    0
    Может, прежде чем расхваливать, сначала стоило задуматься, что из критических узлов,технологий и будущих вооружений там полностью корейского? Сказочники.
  9. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 10:23
    0
    Ну СУ-57 он точно не конкурент! А вот F-35 он точно! И тем более как заявляется, будет дешевле F-35, а это уже много значит!