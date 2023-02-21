Болгарское издание рассказало о тренировках ВСУ в зоне Чернобыльской АЭС

В зоне Чернобыльской атомной электростанции, которая до сих пор является незаселенной, проходят тренировки украинских формирований. Об этом сообщает болгарское издание «Новини».Как рассказывает болгарское СМИ, для ВСУ зона ЧАЭС стала очень важным полигоном. Ведь здесь совсем недалеко – граница Украины с Белоруссией. Командование ВСУ не исключает возможности наступления российских войск с белорусского направления, хотя в настоящее время не видит прямой угрозы боевых действий в данном регионе.По информации болгарского издания, большинство участвующих в тренировках мужчин не является профессиональными военнослужащими. В основном, это добровольцы формирований территориальной обороны.Киевскому режиму приходится держать внушительные силы на белорусской границе из опасений, что если все войска будут оттянуты в Донбасс, то Россия обязательно предпримет наступление с севера, и тогда украинская столица Киев окажется практически беззащитной.Напомним, что в настоящее время на территории Белоруссии находится значительная по численности группировка российских войск. ВС РФ, вместе с ВС РБ, участвуют в регулярных военных учениях совместной группировки войск Союзного государства.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что его страна не будет принимать участия в специальной военной операции на Украине, отправляя свои войска. Но, в то же время, Лукашенко не отрицает участия в спецоперации посредством предоставления аэродромов и другой военной инфраструктуры Белоруссии для российских вооруженных сил.