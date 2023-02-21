Губернатор Флориды назвал Россию «показавшей себя как третьесортная военная держава»

Байден снова выписал Украине чек, в котором нет суммы. Наши налогоплательщики уже понятия не имеют, какие объёмы бюджетных средств уходят на поддержку Украины. Соответственно, у меня вопрос: а Америке это нужно? Нам вообще нужно вмешиваться в этот конфликт?

Нам не нужна опосредованная война из-за чужих границ или из-за Крыма.

Угроза в адрес США со стороны России не идёт ни в какое сравнение с китайской угрозой. Тем более, Россия уже понесла большие потери на Украине.

Все эти заявления о том, что Россия катком пройдёт по странам НАТО, не оправдались и близко.

Число американских конгрессменов и губернаторов, политических деятелей, которые критикуют новые поставки военной помощи Украине, растёт. В процентном отношении их пока не много, однако определённая тенденция всё же прослеживается. На фоне критики Байдена в плане его обещания продолжить и даже нарастить военную помощь Украине со стороны Дональда Трампа аналогичной критикой отметился и его партийный соратник Рон Десантис. Он занимается должность губернатора Флориды и наравне с Трампом рассматривается как один из возможных участников президентской гонки 2024 года. При этом логика Десантиса «оригинальная».Губернатор Флориды:Десантис указал на то, что не считает целесообразным ввязываться в «опосредованную войну с Россией и Китаем».Губернатор американского штата:При этом Десантис выразил недоумение тем фактом, что США вообще втянулись в противоборство с Россией.Губернатор Флориды:Десантис назвал абсурдом заявления о том, что Россия нападёт на НАТО.Десантис:По заявлению этого американского политика, «Россия показала себя как третьесортная военная держава».В этом плане Десантису оппонируют его же коллеги по партии, задаваясь вопросом: «Если Россия – третьесортная в военном плане держава, то почему администрации США приходится связываться с Москвой и фактически согласовывать визит президента в Киев».