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Губернатор Флориды назвал Россию «показавшей себя как третьесортная военная держава»

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Губернатор Флориды назвал Россию «показавшей себя как третьесортная военная держава»

Число американских конгрессменов и губернаторов, политических деятелей, которые критикуют новые поставки военной помощи Украине, растёт. В процентном отношении их пока не много, однако определённая тенденция всё же прослеживается. На фоне критики Байдена в плане его обещания продолжить и даже нарастить военную помощь Украине со стороны Дональда Трампа аналогичной критикой отметился и его партийный соратник Рон Десантис. Он занимается должность губернатора Флориды и наравне с Трампом рассматривается как один из возможных участников президентской гонки 2024 года. При этом логика Десантиса «оригинальная».


Губернатор Флориды:

Байден снова выписал Украине чек, в котором нет суммы. Наши налогоплательщики уже понятия не имеют, какие объёмы бюджетных средств уходят на поддержку Украины. Соответственно, у меня вопрос: а Америке это нужно? Нам вообще нужно вмешиваться в этот конфликт?

Десантис указал на то, что не считает целесообразным ввязываться в «опосредованную войну с Россией и Китаем».

Губернатор американского штата:

Нам не нужна опосредованная война из-за чужих границ или из-за Крыма.

При этом Десантис выразил недоумение тем фактом, что США вообще втянулись в противоборство с Россией.

Губернатор Флориды:

Угроза в адрес США со стороны России не идёт ни в какое сравнение с китайской угрозой. Тем более, Россия уже понесла большие потери на Украине.

Десантис назвал абсурдом заявления о том, что Россия нападёт на НАТО.

Десантис:

Все эти заявления о том, что Россия катком пройдёт по странам НАТО, не оправдались и близко.

По заявлению этого американского политика, «Россия показала себя как третьесортная военная держава».

В этом плане Десантису оппонируют его же коллеги по партии, задаваясь вопросом: «Если Россия – третьесортная в военном плане держава, то почему администрации США приходится связываться с Москвой и фактически согласовывать визит президента в Киев».
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88 комментариев
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 09:16
    +44
    Вообще, в словах губернатора есть здравое зерно. Меня не покидает ощущение, что грядёт масштабный договороняк с участием Китая, который очень заинтересован во всём этом безобразии
    1. Братан
      Братан Сегодня, 09:19
      -18
      Китайцы не забыли слова великого Мао о том, что Сибирь это исконно китайские земли
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 09:28
        +12
        И где и когда это Мао говорил? Никогда на всю Сибирь притязаний не было, Даже во времена обострения советско-китайских отношений исторические неофициальные претензии китайцев распространялись на часть юга Дальнего Востока и юга Восточной Сибири. А официальные притязания были в разы меньше.
        1. DefenderofTruth
          DefenderofTruth Сегодня, 09:36
          +2
          Во всех китайских учебниках написано о "неравноправных договорах" царской России с Китаем в XIX веке:
          1. Гнусный скептик
            Гнусный скептик Сегодня, 09:45
            +13
            Во всех китайских учебниках

            Ссылку на учебник можно, а не кем-то нарисованную карту (на которой Монголия оказывается оккупирована Россией).
          2. Sergej1972
            Sergej1972 Сегодня, 09:46
            +9
            Вы уверены, что это действительно из китайского учебника? А если из китайского учебника, то именно из учебника КНР, а не Тайваня? И даже на этой карте где вы видите претензии на всю Сибирь? Кстати, большую часть из тех территорий, которые здесь обозначены как потерянные Китаем, занимает территория Монгольской Республики, с которой у КНР весьма дружественные отношения. Часть территорий это территории ныне независимых республик Центральной Азии. Наши школьники тоже в учебниках видят карты, на которых Аляска обозначена владением Российской империи, а Финляндии и часть Польша обозначены как её составные территории. И карты СССР тоже приводятся, хотя этого государства теперь не существует. и что из этого, какие выводы делаем?
            1. Тарелка
              Тарелка Сегодня, 10:07
              +4
              Выводы о том, что школьников знакомят с историческим фактом: когда-то было такое-то государство в таких-то границах. Ну... вот и всё. Никаких скрытых посылов тут нет.
              1. ramzay21
                ramzay21 Сегодня, 10:43
                +5
                Губернатор прав. Единственное что осталось от сверхдержавы и что реально угрожает НАТО это наш ракетно-ядерный щит. В остальном руководители нашей страны за последние 35 лет превратили нашу страну в третьесортную, нравится кому-то это или нет. Таковы реалии
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:48
        +3
        не забыли слова великого Мао

        великий мао это который объявил войну воробьям?
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 10:12
          -1
          Между прочим, почти выиграл! lol
          Тттттттттттт
      3. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 11:13
        +1
        Чушь не гони, Мао нигде ничего подобного официально не говорил, прежде чем что то выдумывать, включи свои мозги.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 09:25
      +11
      Для Китая наш конфликт скорее головная боль, чем выгода. Он и так, до конфликта, имел дешевый газ от нас и Туркмении. Выгодоприобретателями выступают США, в меньшей степени Норвегия, Турция и некоторые другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 09:46
        +8
        Цитата: СергейАлександрович
        Для Китая наш конфликт скорее головная боль, чем выгода.

        Выгода тоже большая. Россия оказалась полностью в объятиях большого китайского брата и в полной технологической зависимости. Весь товаропоток на Китай замкнут. А на пиратский параллельный импорт ставку не сделаешь - не то и мало.
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 09:49
          +2
          Китай уже столько ограничений и санкций в торговле получил, что вся возможная прибыль перекрыта убытками. Взять хотя бы последние ограничения в поставке сложной электроники. Положение может спасти лишь серьезное ослабление доллара, но пока американская валюта держится, её массовое вытеснение ещё не состоялось.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:39
      -2
      Откуда пошла эта байка, что Байден согласовал визит в Киев с Москвой ? похоже это пропагандистский трюк наших СМИ ((( Лично мне это СВО напоминает финскую компанию 1939 г., тогда тоже супостатом много было выявлено слабых мест в РККА, как в вооружении, так и квалификации военного руководства, да дожали мы финнов неимоверными усилиями, но потом на основании этих выводов о слабости СССР началась ВОВ ((( Губернатор Флориды сказал обидные слова, но правда в том тоже есть.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:52
        +3
        По заявлению американского политика, «Россия показала себя как третьесортная военная держава».

        А, что на это "приветствие" ответит товарищ Шойгу, надев все свои награды? winked
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 10:08
        -2
        Я-таки считаю, что мы - второсортная военная держава. А первосортная у нас только одна. Но это и до СВО было понятно. Новости в этом никакой нет.
      3. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 10:29
        +1
        Цитата: Silver99
        Лично мне это СВО напоминает финскую компанию 1939

        тогда за 3 месяца управились, с учетом всех косяков, а тут второй год на месте топчемся
      4. cadaver
        cadaver Сегодня, 10:50
        +1
        Цитата: Silver99
        Откуда пошла эта байка, что Байден согласовал визит в Киев с Москвой ?
        лично Медведев в своей телеге вчера написал дословно следующее: -"Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба."
    4. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 09:52
      0
      Если сейчас американцы и европейцы прекратят поставлять вооружения и деньги. Для нас наступят тяжёлые времена. Потому что нам придётся восстанавливать и кормить ту территорию что сейчас называется украина. И боюсь что наша экономика может не выдержать. Тем более что санкции с нас могут не снять.
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 09:56
        +1
        Украина вполне себя прокормит. Зерном, картошкой салом и запьет горилкой. Достаточно разогнать киевских воров и всяких рогулей. Дать посевное зерно и соляру. Это нам по силам.
        1. Stoler
          Stoler Сегодня, 10:02
          +3
          А на место Киевских воров ни кто не придет? laughing
          1. OldMetall
            OldMetall Сегодня, 10:11
            0
            Обдолбанные владельцы заморских владений и счетов? Вряд ли. По уму, там и пилить-то будет нечего.
          2. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 10:12
            +1
            Цитата: Stoler
            А на место Киевских воров ни кто не придет?

            Тут же воровская «этика»...Знающие люди пишут, что даже в Крыму собственность украинских олигархов, перерегистрированная и переписанная окольными путями, до сих пор работает на Украину...Впрочем, как и собственность российских воров stop нуворишей fool олигархов fellow собственников.
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 10:08
          +1
          Цитата: OldMetall
          Украина вполне себя прокормит. Зерном, картошкой салом и запьет горилкой.

          А кружевные труселя из ботвы плести будете? Слышали мы эту песню, только границы Украины пока не определены...Хотите вернуться в досоюзное прошлое или сразу к полякам?
          1. OldMetall
            OldMetall Сегодня, 10:20
            +1
            На кружевные труселя Украине предтся много и долго работать. Что касается границ, я бы всех рогулей, вместе с их стойбищами раздал всем желающим - Польше, Венгрии и Румынии (можно и Словаком передать что-нить) а не захотели бы брать - поставил со стороны России санитарный кордон и пусть сами разбираются.
    5. Yrec
      Yrec Сегодня, 09:53
      +4
      "Третьесортность" у нас, в основном, в системе управления войсками. А ещё очковтирательство и шапкозакидательство.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 10:14
        +1
        Цитата: Yrec
        очковтирательство и шапкозакидательство.

        вот это как раз - не третьесортное...
      2. art266
        art266 Сегодня, 10:18
        +2
        ещё очковтирательство и шапкозакидательство

        А также показуха и пропаганда.
    6. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 10:02
      +1
      Вообще, в словах губернатора есть здравое зерно. Меня не покидает ощущение, что грядёт масштабный договороняк с участием Китая, который очень заинтересован во всём этом безобразии

      Скорее всего три стороны в очередной раз выскажут свои непоколебимые точки зрения и всё останется по прежнему, пока ситуация не станет 100% абсурдной. Байден уже высказался. Ждём следующих: ВВП и Си.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:19
    +26
    Вот в чем прав этот Десантис: "третьесортная в военном плане держава" Увы, нам лапши навешали будь здоров.
    1. Queen_Annes_Revenge
      Queen_Annes_Revenge Сегодня, 09:45
      +7
      Увы, нам лапши навешали будь здоров.
      Что да,то да...
    2. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 09:45
      -6
      Ему, как эксперту по рейтингу армий, конечно виднее из Флориды... bully
      Такие петушки, пока за вымя не возьмешь, всегда кукарекают. hi
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:55
      -2
      Цитата: Alien From
      Вот в чем прав этот Десантис: "третьесортная в военном плане держава" Увы, нам лапши навешали будь здоров.

      По результатам Зарницы, т.е. СВО, так оно и есть.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:20
    +6
    Во многом -то прав, а третий сорт ,еще не брак.
    Нам не нужна опосредованная война из-за чужих границ или из-за Крыма.
     Это вот не плохо сказано.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:58
      +3
      Цитата: kor1vet1974
      Во многом -то прав, а третий сорт ,еще не брак.

      Брак, если после года СВО погибла от бандеровского обстрела 12 летняя девочка, в Белгородской области
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:21
    +10
    Россия показала себя как третьесортная военная держава

    говорит представитель страны, не так давно перегруппировавшейся из Афганистана
    1. Лена Петрова
      Лена Петрова Сегодня, 09:57
      -3
      Для тех недалёких, кто мыслит только в рамках 404, было сказано: - Мы ещё и не начинали.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 10:05
        +2
        Мы ещё и не начинали

        так и помрём не начав, как вы считаете?
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:18
      +1
      Цитата: ivan1979nkl
      говорит представитель страны, не так давно перегруппировавшейся из Афганистана

      ну если они поняли, что в войне не победить- уйти решение правильное.. тем более - без последствий особых, да и ушли они все таки сами-и думаю по договоренности.. и потерь при этом особо не понесли.. напомню что и СССР из Афгана ушел, как и многие другие до них- Афган полностью никто и никогда не покорял.. так что - факт безусловно "позорный"- и справедливо их теперь в это "носом", но особо ни о чем не говорящий, в смысле силы армии..
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:25
    +9
    Что и следовало ожидать.
    Оправдываете своих неудач "сохранением жизней" ведёт к большим жертвам
    Затянувшаяся игра в кошки-мышки ведёт к тому, что кошке всё сложнее выиграть и "мышки" её перестают боятся.
  6. -ш-
    -ш- Сегодня, 09:27
    +3
    ну да, не в правилах у РФ мирняк убивать
  7. moneron
    moneron Сегодня, 09:27
    +13
    какой верховный главнокомандующий, такая и военная держава.
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 09:33
      0
      Наш верховный поразительно выдержанный человек. Если бы на его месте оказался кто-нибудь сильно харизматичный, боюсь всё бы кончилось очень быстро и очень плохо.
      1. Александр Расмухамбетов
        Александр Расмухамбетов Сегодня, 09:45
        +5
        Можеть тогда и никто бы не дергался,если бы их мочили в сортире и били первыми...................
      2. Василий Мусихин
        Василий Мусихин Сегодня, 09:45
        +4
        Если политик Абрамович, то это о много говорит...
      3. Yeti Suvorov
        Yeti Suvorov Сегодня, 09:47
        +4
        Будь кто-то другой, вообще бы этой фигни не было
        "дружили" бы как и прежде с западом и получали от них потоки валюты за углеводороды, погрязнув по уши в коррупции ...
      4. Альф
        Альф Сегодня, 10:15
        0
        Цитата: OldMetall
        Если бы на его месте оказался кто-нибудь сильно харизматичный, боюсь всё бы кончилось очень быстро и очень плохо.

        Для Украины или для России ?
        1. OldMetall
          OldMetall Сегодня, 10:29
          +1
          Для всего Мира - война с ядерной Державой вообще-то пахнет Армагеддоном.
          1. Альф
            Альф Сегодня, 10:31
            +1
            Цитата: OldMetall
            Для всего Мира - война с ядерной Державой вообще-то пахнет Армагеддоном.

            Т.е, если бы с Украиной сразу начали воевать по уставу, это кончилось бы Армагеддоном ? Интересная у Вас логика.... recourse
            1. OldMetall
              OldMetall Сегодня, 10:49
              0
              Это софистика, товарищ. Называется "подмена тезиса". Я такого не говорил.
              1. Альф
                Альф Сегодня, 10:56
                0
                Цитата: OldMetall
                Это софистика, товарищ. Называется "подмена тезиса". Я такого не говорил.

                Так с кем ядрен-война-то ? И где Вы увидели подмену тезиса ?
  8. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:33
    0
    Действительно, без ядерного оружия Россия по мощи Вооружённых Сил РФ находится примерно на уровне Франции, Англии и Италии.
    Целый год не можем справиться с одной Украиной.
    Поддержка Украины оружием со стороны НАТО - не в счёт, так как основные боевые силы НАТО в этой войне пока не задействованы (ВВС, ВМС, сухопутные войска НАТО)
    1. Володин
      Володин Сегодня, 09:36
      +2
      Цитата: DefenderofTruth
      Поддержка Украины оружием со стороны НАТО - не в счёт,

      Интересная "логика". И разведка натовская, стало быть, тоже "не в счёт", и оружие "не в счёт", и разработка операций объединённым комитетом начальников штабов США "не в счёт". Да тогда чё уж - по военному уровню (если всё это исключить и не брать во внимание ЯО) все страны в таком случае примерно одинаковы...
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 11:05
        +1
        Для этого тоже должна быть наша разведка и умение просчитать данную возможность наперед. hi
    2. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 09:41
      -3
      Мы "не справляемся" с "одной Украиной" потому, что не равняем её под ноль. Под руинами останутся по сути русские люди, хоть и с запудренными мозгами. В случае столкновения с "чистым врагом" типа Польши, я думаю, что наши миндальничали бы меньше и "нащ третий сорт" вполне бы сыграл..
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 09:51
        +5
        Цитата: OldMetall
        Мы "не справляемся" с "одной Украиной" потому, что не равняем её под ноль.

        Не способность решить ни одной стратегической задачи. Уничтожение ПВО и нарушение логистики западных поставок. Вместо этого сами же коридор на Одессу открыли. Хоть стой, хоть падай!
        1. OldMetall
          OldMetall Сегодня, 10:06
          -1
          Руководить с дивана очень выгодно. "Уничтожение ПВО" спрятанного по ходу в жилых застройках и детских садах невозможно без геноцида. "Нарушение логистики" требует нанесения слепых ударов по транспортным средствам, которые везут неведомо что, может пушки, а может гумпомощь и уничтожения мостов, тоннелей и т.п. Опять всё попахивает геноцидом. Коридор на Одессу неактуален - вся западная граница 404 - сплошная дыра.. Без массакры все эти проблемы не решить, а мы на неё вряд ли пойдём.
      2. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 10:20
        +3
        Цитата: OldMetall
        Мы "не справляемся" с "одной Украиной" потому, что не равняем её под ноль. Под руинами останутся по сути русские люди, хоть и с запудренными мозгами.

        Вы не видели ландшафт Мариуполя, Бахмута и других нп? хватит уже про эти мантры- как Вы вообще предполагаете взять город- не нанося по нему ударов?
        1. OldMetall
          OldMetall Сегодня, 10:36
          0
          Прежде чем там наступили такие ландшафты оттуда пятью способами вытеснили 90-95% мирняка. А чтобы воевать эффективно такие ландшафты надо устраивать сразу, ничего не ожидая. В Польше я бы морально был готов, на Украине - нет.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:19
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Целый год не можем справиться с одной Украиной.

      Рассказать, сколько времени сопротивлялись Гитлеру страны Европы?
      Цитата: DefenderofTruth
      Действительно, без ядерного оружия Россия по мощи Вооружённых Сил РФ находится примерно на уровне Франции, Англии и Италии.

      Или всей европейской части блока НАТО?
      * * *
      Сегодня народы России интересует только два вопроса:
      КТО ВСЁ-ТАКИ ПРАВИТ РОССИЕЙ и КАКОВА РОЛЬ ПУТИНА В ЭТОМ?
  9. Andrea
    Andrea Сегодня, 09:35
    +4
    А кто первосортная? Нешто те кто из Афгана сбежал бросив вооружения на 80 лярдов?
    Ну ладно,пусть третьесортная,но пока давит объединённый запад в лице Украины.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:53
      +4
      Цитата: Andrea
      А кто первосортная? Нешто те кто из Афгана сбежал бросив вооружения на 80 лярдов?

      Зато бандеровцы никуда сбегать не хотят. Упорно воюют и ждут более смертоносных западных вооружений!
  10. moneron
    moneron Сегодня, 09:36
    +11
    кстати, не стОит надеяться, что президент и верховный главнокомандующий, скажет сегодня что - либо судьбоносное для страны и победно переломное в плане военного конфликта на украине. всё как обычно успокоительно обтекаемо с прописными истинами , подаваемыми как политические откровения.
    главное сверхосторожность, чтобы не разбудить самому лиха.
    1. Chem1st
      Chem1st Сегодня, 09:58
      +3
      Да никто на это уже и не надеется.....
  11. Комментарий был удален.
  12. Essex62
    Essex62 Сегодня, 09:40
    +1
    Интересно,что там до сих пор находятся политики считающие,что они что- то решают и от них что- то зависит в глобальном плане. Максимум до чего их допустят это решение проблем с канализацией и сбором мусора а своем штате. Все эти игры с выборами,президентства и якобы сменой курса сасш, не более чем замануха для электората,сброда со всей планеты проживающего на территории- платформе масонского печатного станка резаной,крашенной бумаги и обеспечившего стабильность этой платформы. Воевать или нет Крым будут решать совсем другие дяди.
  13. next322
    next322 Сегодня, 09:41
    +6
    насчет третьесортной военной.не поспоришь.....к сожалению год войны это полностью подтвердил
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 09:44
      -6
      Ничего он не подтвердил. Это гражданская, по сути война. У Армии связаны руки.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:54
        +1
        У Армии связаны руки

        это сказки, армия это всегда много бардака , и всегда есть место инициативе!
        1. OldMetall
          OldMetall Сегодня, 10:25
          0
          А то в других армиях не так? Кто Вам кажется мегопрофи? Амы?, Бундесы?
      2. Альф
        Альф Сегодня, 10:17
        +1
        Цитата: OldMetall
        У Армии связаны руки.

        И кто их связал ?
      3. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 10:36
        +1
        Цитата: OldMetall
        Ничего он не подтвердил. Это гражданская, по сути война. У Армии связаны руки
        Темп наступлений в гражданскую, был выше чем в ВОВ. На сотни километров шел, а где-то и тысячи
  14. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:41
    -2
    Цитата: DefenderofTruth
    Действительно, без ядерного оружия Россия по мощи Вооружённых Сил РФ находится примерно на уровне Франции, Англии и Италии.
    Целый год не можем справиться с одной Украиной.
    Поддержка Украины оружием со стороны НАТО - не в счёт, так как основные боевые силы НАТО в этой войне пока не задействованы (ВВС, ВМС, сухопутные войска НАТО)

    Вы этот бред для самого себя пишете? По аналогии, как нагадить посреди Красной площади в собственные шаровары.
  15. Вячеслав34
    Вячеслав34 Сегодня, 09:50
    +2
    Договорняк будет причем большого масштаба договорняк будет только не с Киевом и не с Брюсселем а с Вашингтоном причем когда они выложат все свои запасы устаревшего оружия и приступят к заполнению складов новым оружием наши продемонстрируют какую ни будь новинку. Склады нужно освобождать от старья а просто так выкладывать дорого а так списали на войну. Обновили склады и все в шоколаде. И наш президент спишет на войну тысяч двадцать ребят и станет хорошим для запада. Не навижу их всех за это война так война, а не вот это вялотекущее говно как в Афганистане.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:02
      +1
      наши продемонстрируют какую ни будь новинку
      - это фантазии, а в остальном похоже на правду...
  16. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 09:53
    +7
    После прошедшего года СВО.. это уже не новость!
  17. геолог
    геолог Сегодня, 09:55
    +1
    В период Крымской войны, когда англичане с союзниками атаковали Россию с морей, в Китае шла "опиумная война" с атакой европейцев на южные порты Китая. При этом американцы, еще толком не оперившись, предпринимали попытки закрепится на Тайване. В итоге Запад победил и навязал обеим странам выгодные для себя договоры. Россию и Китай сделали третьеразрядными странами на 100 лет. Обе страны ждали длительные гражданские войны в 20 веке, в результате которых, ярмо Запада удалось на время сбросить. Постепенно Россия с Китаем поднялись до уровня мировых держав, но это сильно раздражает наших западных конкурентов. К России применяют стратегию самоистребления в стиле стравливания ирокезов с апачами, а Китай в прошлый раз удалось посадить на опиум, как индейцев на огненную воду, а сейчас изобретают более продвинутые блюда. Новые методы влияния претерпели изменения от примитивных водки и наркотиков к нефтегазовой зависимости , а также всяких технологических плюшек в виде компьютеромании, увлечения роскошными автомобилями и прочими золотыми унитазами.
  18. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 10:04
    +3
    [/quote]По заявлению этого американского политика, «Россия показала себя как третьесортная военная держава».[quote]


    А если без подбрасывания шапок вверх, и в чём он сегодня не прав??
  19. Alex DHG
    Alex DHG Сегодня, 10:10
    0
    2 процента мирового ввп, говорили они...
  20. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:11
    +1
    Это сказал представитель "первой армии" мира, которой дехкане тапками надавали под зад? Быстро они забывают историю, у талибов не было химарсов, САУ, БПЛА и космической разведки.... А надавали....
  21. Million
    Million Сегодня, 10:13
    +1
    По заявлению этого американского политика, «Россия показала себя как третьесортная военная держава».

    Видимо он понимает странность проведения СВО и счел это слабостью России.
  22. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:16
    0
    Он американский губернатор.
    Что он должен был ещё сказать? Что русская армия, капец, какая крутая?..
    Врага всегда надо чмырить. Информационно в том числе.
    А вот наша ошибка в том, что мы от СВО ждём ВОЙНЫ. Настоящей. Нормальной.
    С выравниванием поверхности и уничтожением всего живого.
    Видимо, поставленные перед СВО цели иные (о чем нам настойчиво и честно говорят каждый день).
    И мы злимся, не понимая их и стремясь к "простым решениям".
    И это тоже - нормально: мы все готовы терпеть боль ради выздоровления, но никому не хочется чтобы операция без наркоза длилась вечно.
    Но... мы ни за кого, кроме своих родных не отвечаем.
    На плечах ВВП груз ответственности за жизни миллионов.
    Я не знаю, выдержал бы я такую ношу... будучи в трезвом уме и твёрдой памяти?
    Не факт.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:21
      +2
      о чем нам настойчиво и честно говорят каждый день

      вот тут не понял, кто нам и что честно говорит?
      п.с. зелик, западные марионетки, даже преддеменциальный байден говорят гораздо чаще, яснее и доступнее чем кое-кто в нашей стране... а как соберется выступить - так набор стандартных фраз, ложные тезисы и перекладывание ответственности на кого то еще....
    2. Альф
      Альф Сегодня, 11:09
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Я не знаю, выдержал бы я такую ношу... будучи в трезвом уме и твёрдой памяти?

      Судя по тому, что он говорит, он уже давно не в...
  23. Комментарий был удален.
  24. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 10:21
    0
    Цитата: Stas157
    А на пиратский параллельный импорт ставку не сделаешь

    Турция нарастила экспорт в РФ - на 46%
  25. Alex66
    Alex66 Сегодня, 10:32
    +5
    По уровню развития наших элит, мы ни чем не отличаемся от стран третьего мира. Задача наших элит хапнуть, вывезти средства, а затем и семью устроиться там где уже все хорошо, при возможности продолжать обирать аборигенов выводя средства. Посмотрите на Англию, другие "цивилизованные" страны, там все тащат на Родину. А мы ни сколько не защищаем свою Родину от разграбления, под лозунги о свободе, демократии и либеральных ценностях.
  26. Комментарий был удален.
  27. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 10:48
    0
    Первосортная военная держава обкакалась по полной во Вьетнаме. Так что молчали бы уже в тряпочку.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 11:18
      0
      Первосортная военная держава обкакалась по полной во Вьетнаме.

      И сделала выводы. Или вы готовы утверждать, что с тех пор не произошло качественных изменений?