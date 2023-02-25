«Испанская партия» – в обход санкций и без пропаганды

Не санкции, а гораздо хуже

Пункт назначения – Марокко?

Испанское – испанцам

Правительства стран, дружественных России, активно отвечают на попытки Запада блокировать экспорт углеводородов и, прежде всего, нефтепродуктов из нашей страны. Несмотря на введённое Евросоюзом с 5 февраля эмбарго на эту продукцию, целый ряд развивающихся стран не присоединились к такому решению.Уже в феврале – апреле нынешнего года они получат в целом почти 350 тыс. тонн российских нефтепродуктов. Но некоторая часть этих поставок наверняка оседает, например, в Испании... Удивляться подобной практике не стоит, поскольку вряд ли кто-то откажется от заведомо дешёвого сырья.Дело в том, что, помимо эмбарго и пресловутого потолка цен, к снижению ставок ведёт и стремление большинства российских нефтяников продать как можно больше и как можно быстрее. По данным Refinitiv, Eikon и AsumeTech (от 5–7 февраля), поставки российских нефтепродуктов в Турцию, Марокко, Тунис, Гану, Ливию, Сенегал, Кот-д'Ивуар и Уругвай составят в целом 346 тыс. тонн.Причём, по имеющейся информации, с существенным понижением, то есть дисконтом от потолка. В настоящее время речь идёт о 12–20 процентах в минус от базовой цены. Именно это отраслевые эксперты и называют – «хуже санкций или потолка».Дело в том, что дисконт считается как раз от максимального уровня нефтепродуктовых цен для Российской Федерации, установленного Брюсселем с 5 февраля. Например, по дизельному топливу ценовой потолок обозначен в 100 долл. США за баррель. Упомянутые поставки осуществляются с терминала в Приморске (Ленинградская область), поскольку экспорт нефти и нефтепродуктов из азовско-черноморских портов России затруднён.В настоящее время можно считать, что едва ли не заблокирован вовсе, ввиду всё тех же западных санкций. Но, несмотря ни на что, в целом в первом полугодии 2023 года объём экспорта российского дизтоплива, экспортируемого из Приморска, составит не меньше 1,7 млн тонн в дружественные Российской Федерации страны.Что касается поставок в Марокко, известно, что часть поступающих в эту страну товаров Марокко издавна реэкспортирует в Испанию. Экспорт такого рода осуществляется через испанские анклавы, расположенные между районами марокканского побережья Средиземного моря и имеющие автономный таможенный статус.Прежде всего, это Сеута и Мелилья – наиболее крупные испанские анклавы и транзитные порты в том регионе. По данным Bloomberg, 26 января в перевалке вблизи Сеуты – Мелильи российских Urals и ряда видов нефтепродуктов задействованы пять супертанкеров VLCC.До конца февраля в Сеуту должны прибыть ещё шесть танкеров под зарубежными флагами из балтийских портов РФ с нефтью Urals и некоторыми видами нефтепродуктов: эти танкеры относятся к среднемощному тоннажу типа Aframax, их вместимость составляет примерно 1/3 от вместимости VLCC.В январе – середине февраля сообщалось также о резком росте объёмов нефтеперевалки «борт-в-борт» (Ship to Ship) вблизи Сеуты и Мелильи. В этой схеме грузы либо объединяются на VLCC в более крупные партии, либо перемещаются с танкеров ледового класса на обычные – в основном Аframax (то же фиксировалось у юго-западного побережья Греции – вблизи порта Каламата).К примеру, VLCC Lauren II завершил перевалку трёх нефтеналивных партий по 100 тыс. тонн в Сеуте, а Sao Paulo принял две таких партии и направился через Суэцкий канал к западному побережью Индии.В свою очередь, VLCC Monica S выполнил аналогичный маневр с танкером Аframax у побережья Сеуты и направился в Сингапур. Но не факт, что в Сеуте и Мелилье не остаётся часть российских нефтепоставок, направляемая потом по «внутрииспанским» перевозкам (то есть в европейский регион Испании).О тех же операциях с российской нефтяной «санкционкой» через испанские Сеуту с Мелильей сообщают и российские профильные СМИ. Среди прочего отмечая, что Российская Федерация в ответ на санкции ЕС и США начала использовать те же анклавы Испании, особенно Сеуту, в качестве базы для нефтеперегрузок с корабля на корабль «сперва периодически, а с конца января 2023 г. – уже регулярно».Танкеры с этой российской продукцией, в соответствии с требованиями морского права, «остаются, в основном, в 12 милях от берега, но временами они приближаются к Сеуте и территориальным водам Испании». Разумеется, без какой либо реакции со стороны пограничных служб.Посол Марокко в России в 2012–2017 гг. Абделькадер Лешехеб ещё восемь лет назад, в дни «Крымской весны», пояснил одному из авторов, почему Сеута, Мелилья и другие испанские анклавы экономически выгодны Марокко. Оказывается, такая ситуация сложилась, можно сказать, по объективным причинам – конкретно, ввиду испано-марокканского и международного грузотранзита из Африки в Испанию и в обратном направлении.Со своей стороны отметим, что вдобавок через Сеуту или Мелилью планируется провести газопровод из Нигерии в Европу. Опять же, ради избавления или сокращения поставок из России. Поэтому, по оценке экс-посла, Рабат и не планирует спешить с деколонизацией этих анклавов...