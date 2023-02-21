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США поставят Украине четыре машины огневой поддержки на базе М2 Bradley

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США поставят Украине четыре машины огневой поддержки на базе М2 Bradley

США планируют поставить украинской армии четыре единицы специальных машин огневой поддержки Bradley. Об этом упоминается в перечне объявленной военной поддержки киевскому режиму на общую сумму в 460 миллионов долларов.


В обещанных машинах M7 Bradley Fire Support Team (BFIST) вместо ПТРК TOW установлено специальное оборудование для определения цели, дающее возможность обнаруживать потенциальные мишени на расстоянии до 20 км. Бронезащита машины позволяет в относительной безопасности для экипажа проводить разведку и целеуказание.

M7 имеет на борту встроенную GPS-систему управления боем и инерционную навигационную систему, предназначенную для определения расположения транспортного средства на карте, а также координаты целей. Машина M7 BFIST может посредством цифровой системы управления передавать информацию ближайшим артиллерийским подразделениям и наводить огонь по намеченным целям, подсвечивая цель лазерным лучом для наведения управляемых боеприпасов.

Экипаж M7 BFIST состоит из четырех человек, включая командира, наводчика, водителя и наблюдателя. Машина оснащена 25-мм пушкой Bushmaster, способной поражать цели осколочно-фугасными и бронебойными снарядами. Также имеется пулемет калибра 7,62 мм.

Лобовая броня M7 Bradley способна выдержать попадание 30 мм бронебойных боеприпасов. Корпус защищен от огня крупнокалиберных пулеметов калибра 14,5 мм. Также на машине может быть установлена ​​дополнительная динамическая защита. M7 имеет такую ​​же мобильность, живучесть и характеристики на поле боя, как и БМП M2A2 Bradley.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Sgt. Eric Garland
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13 комментариев
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  1. Чеширский
    Чеширский Сегодня, 09:49
    +6
    Неплохой аппарат для изучения и перенятия опыта.
    Жалко, что мало привезут, вероятность целую взять низкая.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:06
      +2
      Цитата: Чеширский
      Жалко, что мало привезут, вероятность целую взять низкая.

      Назначить за нее хорошую цену и бандерлоги сами пригонят. laughing
  2. Vert
    Vert Сегодня, 09:50
    -1
    В музей ВС РФ в качестве трофея пойдёт.
    1. Слон
      Слон Сегодня, 09:55
      +2
      Лучше сразу уничтожить по дороге на фронт. С учетом гусеничного хода их повезут через всю украину или тягачами или по железке. А в районе боевых действий эти продвинутые агрегаты принесут только беды и хлопоты для наших бойцов
    2. Старый танкист
      Старый танкист Сегодня, 10:00
      +2
      Думаю до музея не доживёт, наши спалят. Не будут разбираться, что редкий зверь. Бредли и Бредли.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:00
    0
    Бронезащита машины позволяет в относительной безопасности для экипажа проводить разведку и целеуказание.
    Так то дело нужное ... это как раз важный элемент организации боевого процесса как системы управление и взаимодействия всех вооружений в одно целое.
    Может быть эффективным, но всё познаётся в процессе и по итогам ...
  4. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:06
    +2
    Надо днем и ночью украм включать в громкоговоритель, что сдача сего аппарата в целости предоставляет жизнь и мат. блага и въезд в любую точку мира. Вот тогда изучим wink
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:19
    0
    К 60 БМП добавят, как презент четыре машины огневой поддержки, что тоже не очень радует, так как все будет стрелять в нашу сторону. Надежда на то, что какая-то часть Bradley все таки не доберется до фронта, ну а с остальными нашим ребятам придется воевать.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:41
    0
    Такого надо глушить и брать в плен .............
  7. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 10:43
    +1
    Армия США очень довольна этой штукой. Машина артиллерийских наводчиков на поле боя.
    Наведение арты/РСЗО возможно даже в движении, точность 50 м на дистанции 8000 м., ИМХО.
    Ранее был вариант на М113, но он не успевал за Бредли/Абрамсами.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 11:04
      0
      Крайне необходимое изделие. Особенно в наступлении когда артиллерия работает непосредственно перед первыми рядами. Нужна хорошая защищенность, средства наблюдения и целеуказания. Крайне неприятный для нас «подарок».
  8. Пётр Кавказ
    Пётр Кавказ Сегодня, 10:50
    0
    На всякую хитрую жопу есть болт с резьбой
  9. Пётр Кавказ
    Пётр Кавказ Сегодня, 10:53
    0
    Хохлозавры и это
    наши парни захватят