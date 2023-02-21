57-летний военнослужащий ВСУ сравнил немецкие и советские танки с «Мерседесом» и «Жигулями»

Запад, обещавший Киеву танки, вовсю готовит украинских военных к их использованию, а солдаты ВСУ делятся своими впечатлениями от увиденного.
В частности, подготовка украинских солдат идёт на территории Германии, где они в том числе учатся управлять и немецкими танками «Леопард».
Как передаёт Болгарское телеграфное агентство, один из обучающихся солдат ВСУ во время учений сравнил немецкие танки Leopard 2 с автомобилем Mercedes. Военнослужащие с Украины проходят обучение на тренажерах Leopard 2, а затем и на самих танках на крупнейшем немецком военном полигоне в Мюнстере, перед отправкой танков на Украину, отмечает агентство.
По словам 57-летнего украинского военнослужащего, которые приводит агентство, Киеву крайне важно, получить это современное оружие (передовые западные танки) для «прорыва и победы».
Когда же военного из Украины спросили о разнице между западными и советскими танками он ответил, что на ум приходит сравнение между «Мерседесом» и «Жигулями».
Следует отметить, что в отличие от автомобилей танки нужны не для комфортной езды по трассе..
Напомним, что Запад обещал Киеву танки «Абрамс» и «Леопард».
Кстати, обращает на себя возраст украинского военнослужащего, который является командиром танка. 57 лет - совсем не тот возраст, когда танкист в расцвете формы. И это лишний раз свидетельствует о том, что при всех обещаниях военной помощи Западом Украине никуда не уйти от кадровых проблем. Если уже сейчас к обучению эксплуатации немецких танков привлекают в том числе военных пенсионеров, то в дальнейшем нехватка кадров ВСУ может только усугубляться.