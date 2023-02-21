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57-летний военнослужащий ВСУ сравнил немецкие и советские танки с «Мерседесом» и «Жигулями»

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57-летний военнослужащий ВСУ сравнил немецкие и советские танки с «Мерседесом» и «Жигулями»

Запад, обещавший Киеву танки, вовсю готовит украинских военных к их использованию, а солдаты ВСУ делятся своими впечатлениями от увиденного.


В частности, подготовка украинских солдат идёт на территории Германии, где они в том числе учатся управлять и немецкими танками «Леопард».

Как передаёт Болгарское телеграфное агентство, один из обучающихся солдат ВСУ во время учений сравнил немецкие танки Leopard 2 с автомобилем Mercedes. Военнослужащие с Украины проходят обучение на тренажерах Leopard 2, а затем и на самих танках на крупнейшем немецком военном полигоне в Мюнстере, перед отправкой танков на Украину, отмечает агентство.

По словам 57-летнего украинского военнослужащего, которые приводит агентство, Киеву крайне важно, получить это современное оружие (передовые западные танки) для «прорыва и победы».

Когда же военного из Украины спросили о разнице между западными и советскими танками он ответил, что на ум приходит сравнение между «Мерседесом» и «Жигулями».

Следует отметить, что в отличие от автомобилей танки нужны не для комфортной езды по трассе..

Напомним, что Запад обещал Киеву танки «Абрамс» и «Леопард».

Кстати, обращает на себя возраст украинского военнослужащего, который является командиром танка. 57 лет - совсем не тот возраст, когда танкист в расцвете формы. И это лишний раз свидетельствует о том, что при всех обещаниях военной помощи Западом Украине никуда не уйти от кадровых проблем. Если уже сейчас к обучению эксплуатации немецких танков привлекают в том числе военных пенсионеров, то в дальнейшем нехватка кадров ВСУ может только усугубляться.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Rainer Lippert
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48 комментариев
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  1. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 09:55
    +14
    Не думаю что это для кого-то новость.. ну так и Т-34 был "жигули" перед "Тигром"?? Думаю все знают чем закончилось ВОВ!
    1. Старший матрос
      Старший матрос Сегодня, 10:09
      +7
      Цитата: withoutreverse
      Т-34 был "жигули" перед "Тигром"?

      Т-34 все же средний танк, а "тигр" тяжелый...
      А если сравнивать Лео с мерседесом, то впору спросить с каким именно? С тем очень надежным автомобилем, что был раньше, или с современным?
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 10:22
        +3
        Цитата: Старший матрос
        Т-34 все же средний танк, а "тигр" тяжелый..

        Дык, и Leopard 2 тяжелее Т-72 !
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 11:01
          +1
          Цитата: Nikolaevich I
          Дык, и Leopard 2 тяжелее Т-72 !

          Тогда скажем по-иному, Т-34 это "основной боевой танк", а "Тигр" - "танк качественного усиления".
          Если надо сравнить Т-34 с одноклассником, то это "Пантера"
      2. Сергей_52
        Сергей_52 Сегодня, 10:31
        +2
        Я знаю, как в своё время и по каким дорогам ездили Жигули и Запорожцы во вновь созданные садоводческие товарищества. Так вот Мерседесы даже тех годов могли бы доехать только в одну сторону - и то один раз. Про нынешние я уж вообще молчу.
        1. Комментарий был удален.
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:10
      +4
      не думаю, что стоит сравнивать тяжелый танк со средним... а что касается написанного в статье-так если этот танкист, раньше был на т-64 первых моделей, а сейчас на Леоперде2а5, то вполне возможно разница будет весьма ощутима..
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:14
      +6
      Цитата: withoutreverse
      Не думаю что это для кого-то новость..

      Это вообще не новость а очередной пример манеры поведения т.н. украинцев - сначала восхвалять всё западное в наивысших тонах, а потом с кислой физиономией заявлять что им дали старьё или барахло, которое не может победить ВС РФ.
    4. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:20
      0
      Цитата: withoutreverse
      ну так и Т-34 был "жигули" перед "Тигром"??

      Если и упоминать "мерс" с "жигулем" ,то как "Мерседес " vs "Жигули" со взрывчаткой ! (Что останется от "мерса",когда в него врежется "жигулёнок",начиненный взрывчаткой ? ...или кирпичами ...)
    5. Умник
      Умник Сегодня, 10:22
      +4
      Ага я тоже ездил на иномарках всяких, но когда посчитал стоимость ремонта и обслуживания, пересел на новую весту и не парюсь. Иногда даже хочется что-нить в машину купить, но ниче ненадо, она едет и едет))
    6. Oldi
      Oldi Сегодня, 11:25
      0
      В сороковых годах население СССР составляло около 200млн. чел, ресурс несравненно выше нынешнего, количество "жигулей" с пушками СССР имел возможность клепать кратно превышая возможности Германии по производству их технологичных танков с прекрасной оптикой зейц, связью и т.д. Знаменитая Курская дуга - советские танки взяли победу благодаря значительному количественному перевесу иначе ещё неизвестно, чем бы закончилась битва. Сегодня качество играет более важную роль, чем тогда. И да, хотя бы минимально необходимый комфорт важен для эффективности работы экипажа. Шапки убираем в карман winked
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:56
    +5
    57-летний военнослужащий ВСУ сравнил немецкие и советские танки с «Мерседесом» и «Жигулями»
    Это как раз тот случай, когда всё познаётся в сравнении, НО, после БОЯ!
  3. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 09:57
    +15
    Жигули очень крепкая и надёжная машина по ухабам ямам на любом бензине и масле . Ремонт молотком и пассатижами. А мерс так не может Вот и посмотрим как этот дедушка на своём мерсе Леопард против наших жигулей Т-90 да по бездорожью
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 09:57
    +13
    По комфорту экипажа, скорее всего - да. Когда-то читал что о комфорте "Тигра" времён ВОВ хорошо отзывались наши-же танкисты. А вот по эксплуатации и ремонту, вопрос остаётся открытый. Всё-же боевая машина должна быть простой и ремонтнопригодной. "Жигули" и в колхозе отремонтируешь, а где найти фирменный "Танкосервис" в открытой степи - ума не приложу.
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:57
    +8
    вам, хлопчики, без разницы должно быть - горят в танках одинаково - что в Т64, что в Леопарде, что в Челленджэре. Процесс этот от танка не зависит....
  6. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 09:58
    +5
    очередное высказывания для поднятия духа. по другому это не назовешь.. в статье даже не приводится какую конкретную модификацию осваивает этот персонаж
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:12
      +3
      дык хлопчикам, походу, побоку такие тонкости. для них главное - "иномарка" а не "москальский металлолом". laughing
  7. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 09:58
    -7
    Как 1 тигр не мог справиться с 5 т-34, так и 1 леопард не справится с 5 т-72 или даже т-62
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:03
      +3
      Ну не разу не танкист, если только в World of Tanks. Сравнивать средний танк с тяжелым мало кому из специалистов приходит в голову. При появлении на ЛБС ИС-2 "кошкам" рекомендовано было ретироваться. ИС-2 и "Тигр" - вот и сравнивайте, а супротив средних танков немчуры начала ВОВ даже Т-34/76 "король". Учите матчасть в оригинале, а не в переводе на окраинский.
      1. shikin
        shikin Сегодня, 10:37
        0
        Самым массовым танком вермахта во второй половине ВОВ была "четверка" - средний танк. Ее постоянно совершенствовали и последние версии мало уступали (если уступали) Т-34-85. По хорошему, с ней и надо сравнивать. Ну, и, может быть, с Пантерой, хотя она гораздо тяжелее и больше.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 10:21
      0
      Тигр начинает стрелять с 1.5 км, при этом бьёт 34 ку в любой проекции, 34 надо подъехать на 500 м что бы хоть что-то сделать, при скорости 60 км /ч, 34 к-е надо минуту, за минуту тигр мог выстрелить 8-10 раз, учитывая немецкую оптику и прицелы, сколько же 34 ок потребуется на 1 тигр
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 10:42
        +2
        Судя по фуражке - летун, рожденный ползать - летать не может, для тех кто в самолете - сравнивайте ТТХ "ТИГР" и ИС-2 и будет вам счастье.
  8. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 09:58
    +10
    неприятно другое - 57 лет - родился, учился и вырос в СССР, а в голове то, что там быть не должно было. Вот в этом беда, и с этой бедой даже не нам, нашим детям еще придется возиться.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 10:12
      +6
      Ошибочно думать, что украинцы советского образца намного лучше украинцев постсоветских. Презрением и ненавистью к России и всему русскому их накачивали ещё со времён революции. Их коммунисты революцию считали лишь средством "освобождения от имперского гнёта Москвы". В этом они ничем не отличались от бандеровцев, потому и перекрасились мгновенно, едва только СССР рухнул. У них в голове опусы Донцова и Грушевского ("Русь-Украина"), и болезнь украинства, которой их заразили поляки ещё в 19 веке, пустила корни гораздо раньше и глубже, чем принято думать. Не 30 последних лет, а больше 100. Украинцы - это переформатированные русские. Русские со знаком минус. И эта проблема нам очень надолго.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 11:06
        +1
        Полностью согласен, а чем западнее происхождением, тем сильнее отличались склонностью к насилию и садизму.
  9. Василий Мусихин
    Василий Мусихин Сегодня, 09:59
    +2
    [i][/i]Сражение остаётся за человеком, но нельзя сбрасывать со счетов электронную начинку...а без неё будешь как слепой котёнок...
  10. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:03
    +4
    Жигули можно самому обслужить, а мерседес попробуй -ка laughing я не говорю про расходники и качество топлива ему необходимое) знаю из детства, что жигуль поедет всегда))
  11. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 10:04
    +8
    Недели три назад дали прокатиться на "тройке" вазовской 1976 г.в. отреставрированной в состояние, как тогда. Ребята, я в восторге!
    А там, всё, что на халяву - радость. Даже хлорка - творог.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 11:09
      +1
      Да ладно вам, в "Жигуле" если и есть чего выдающегося, так это передняя подвеска преимум класса, да и ту умудрились со слабыми шаровыми изготовить и износ шин был сильным.
  12. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 10:05
    +1
    Вот это облизал нацистов,знатно wassat допускаю что в западных машинах может быть комфортнее в чём то.. но наши танки для боя,а не для парада, если армату не брать tongue
  13. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:08
    +8
    В Мерседесе,гореть комфортнее,чем в Жигулях. Не так жарко.
  14. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:09
    +7
    Когда же военного из Украины спросили о разнице между западными и советскими танками он ответил, что на ум приходит сравнение между «Мерседесом» и «Жигулями».
    как-то брали интервью у одного африканского военного он тогда так сказал, на западных танках хорошо служить, а на советских воевать
  15. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 10:10
    +3
    Когда же военного из Украины спросили о разнице между западными и советскими танками он ответил, что на ум приходит сравнение между «Мерседесом» и «Жигулями».
    Помнится зимой 1941-1942 водители "Опелей" и " Мерседосов" завидовали своим коллегам, которым повезло пересесть на ЗиС-5, но это так сказать единичные факты истории.
    , А вот и сами Мерседес и Опель на просторах России, в тот исторический период. Про уровень комфорта в немецких трофейных танках, наши танкисты тоже отзывались положительно, Но в Москву эти комфортабельные привезли как трофеи, а вот советские, "Жигули того времени" - Т-34 и ИС-2 своим ходом в Берлин заехали. Ну и так, для общего развития
    В Германии крупнейший местный дилер Mercedes-Benz взялся за продажи внедорожников Lada Niva Legend. Речь идет о компании Lorinser GmbH, которая также известна проектами тюнинга Мерседесов. На немецком сайте Lorinser появилась страница, где выставлены на продажу Нивы 2021 года выпуска

    Это правда новость от октября 2021.
    Несмотря на санкции ЕС, запрещающие в числе прочего ввоз автомобилей из России, в Германию доставлена новая партия внедорожников LADA Niva Legend...Цены на привезенные внедорожники варьируются от 15 000 до 21 000 евро или от 935 тыс. до 1,3 млн рублей по текущему курсу..
    А это новость от 12 октября 2022 года. Ты смотри-ка не смотря на санкции , а Жигули" в лице "Нивы" всё-таки появляются на территории Мерседесов...
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 10:44
      0
      "а Жигули" в лице "Нивы" всё-таки появляются на территории Мерседесов..."
      Свою "Ниву" немножко потюнил, т.к. люблю ловить рыбу, но не люблю ходить ногами. Заехал на мойку и на парковку- владельцы "мерсов" и "крузаков" если не кружок вокруг боевой "нивахи", то обязательно приостановятся позырить, чо за лебедка.
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 11:33
        0
        Цитата: михаилл
        Свою "Ниву" немножко потюнил, т.к. люблю ловить рыбу, но не люблю ходить ногами.

        Была у товарища НИВА 1985 года. Я на ней 2 года ездил...Сейчас слегка постарели, хочется большего комфорта, поэтому взяли Буханку... Уже 4 года и костёр не разводим. laughing Из машины не выходим , удочки не достаём. laughing laughing drinks А про Ниву Петровну.как мы звали свою Красавицу.


        лучше чем в этой песне и не сказать https://www.youtube.com/watch?v=KzdE9NnZSDk
  16. Yrec
    Yrec Сегодня, 10:10
    +1
    Опять это идиотское сравнение танков. Если уж сравнивать, так в комплексе. Эксплуатация, ремонт (средний, кап, текущий, срочный, на отказ), снабжение, логистика, подготовка экипажей, численность, восполнение потерь производством, взаимодействие внутри танкового подразделения и с другими видами и родами войск и с боевым обеспечением. Лео-1 ещё можно сравнивать с нашими танками, т. к. концепция его сравнима с нашей: танк - это основная ударная сила сухопутных войск. Но он уже устарел. Лео-2 - это уже скорее ПТ-САУ для прикрытия танкоопасных направлений. Перемещаться может только по дорогам общего пользования и по твёрдым грунтам. Безусловно, недооценивать западные танки не стоит, но очень многое зависит от того, на сколько украинцы толково их применят и от уровня подготовки и взаимодействия наших. А вообще, основной фактор - это Стратегическая Инициатива, которая у нас пока не просматривается. Многомесячное бодания на укрепах на СИ никак не тянет.
  17. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:12
    -1
    wink
    Только Леопард-1, устаревший еще до похода в серию - если и мерседес, то только такой
  18. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:13
    +2
    57-летнего украинского военнослужащего...это современное оружие (передовые западные танки) для «прорыва и победы»
    57 лет, а рассуждает, как 18 летний нацик, роняя слюну при виде западной техники. Тебе то какая разница в каком будешь гореть, но неверное в "Мерседесе" будет комфортнее.
  19. Пилот
    Пилот Сегодня, 10:14
    0
    Если в танке установить биде, что бы руки танкиста были всегда свободны, то это то же, наверно скажется на боеспособности экипажа.
  20. Горыныч_1977
    Горыныч_1977 Сегодня, 10:14
    +2
    Жигули на "коленке" в чистом поле можно отремонтировать. С помощью ключа, плоскогубцов и какой-то там матери.... А Мерседесу при сгорании предохранителя - вызывай эваукатор. Вот и всё его "умное" сравнение. Лизал пятую точку фрицам он...
  21. HAM
    HAM Сегодня, 10:17
    +1
    А что он ещё мог сказать? Это прямо как в басне Крылова.....
    Значит поездка к бандере будет с комфортом......
    Нашим парням удачной охоты...трудно,но возможно.
  22. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 10:21
    0
    уже было похожее, от 23 января в СМИ:
    "Инструктор Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о сложностях в управлении немецким танком Leopard, проведя аналогию с разницей вождения автомобиля 50-х годов и спорткара Porsche. Об этом пишет издание Financial Times
  23. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:27
    +1
    Мерседес это конечно мерседес, пока по автобанам гоняешь и тепличным полигонам на автовозе. А вот постоянно в грязюке и обслуге жигуленок практичнее, про цену и на запчасти тоже вообще можно помолчать. Впрочем, каргокульт он такой каргокульт!
  24. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:29
    +1
    Эх, Жигули, Жигули. Было дело, ещё в начале двухтысячных. Поехали мы с коллегами за грибами, на ВАЗ-21013, 1986 года. А место там было хоть и грибное, но до него нужно было пилить 5 км по полевой дороге. Кто грибник, знает что это такое в начале сентября. Даже если пару недель стояла сухая погода, штук пять луж полного профиля на такой дистанции обязательно будет.
    Но если в салоне помимо водителя ещё три мужика, а в багажнике имеется канат так 30-40 метров, то проходимость "классики" просто феноменальная.
    Всё просто, перед лужей останавливаемся, глушим мотор, цепляем канат, обходим пешком лужу и перетаскиваем машину волоком. Пустая она лёгкая и по раскисшему суглинку как пушинка скользит.
    Так и добрались до опушки.
    Короче, набрали грибов, возвращаемся назад и в самой первой луже видим по самое некуда завязший форд эксплорер. И главное, ещё и претензии к нам, типа мы виноваты. Раз Жигули проехали, то они смело полезли, у них же полный привод, да и резина внедорожная.
    Не, мы пытались помочь, да куда там, там без трактора уже никак было.
  25. мазута
    мазута Сегодня, 10:29
    +2
    57 лет скакать по люкам...Ну есть конечно спортсмены,но в основной массе что у нас ,что у них уже старые,изношенные и больные люди.Война все же "дело молодых".С кучей болячек много не навоюешь хоть на жигулях,хоть на мерсах и прочих ленд круизерах с роллс-ройсами.Раз обучают таких по возрасту -либо все плохо с л/с и уровень образования современный не отвечает немецким требованиям,либо выгребают всех подряд на утилизацию ускоренными темпами.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:09
      +1
      Раз обучают таких по возрасту -либо все плохо с л/с
      Либо пролез за магарыч на обучение аж в целую Германию.
  26. Новик225
    Новик225 Сегодня, 10:31
    +1
    ну все! теперь на Украине перестанут детей называть Джавелинами и станут называть Леопардами..
  27. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:39
    0
    Когда же военного из Украины спросили о разнице между западными и советскими танками он ответил, что на ум приходит сравнение между «Мерседесом» и «Жигулями».

    Если взять данное утверждение за основу ,то Мерседес кувалдой не чинят и навозом не заправляют . Это надо учесть прежде всего ,Мерседес изолентой не отремонтировать
  28. svp67
    svp67 Сегодня, 11:02
    +1
    на ум приходит сравнение между «Мерседесом» и «Жигулями».
    Эх как же не патриотично. Надо сравнивать "Фольксваген" и "Запорожец"