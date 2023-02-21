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Израильская газета: Ближайшее окружение Нетаньяху считает, что он столкнулся с восстанием израильских сил безопасности

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Израильская газета: Ближайшее окружение Нетаньяху считает, что он столкнулся с восстанием израильских сил безопасности

В Израиле последние шесть недель регулярно, каждую субботу и понедельник, проходят протестные акции против законодательной инициативы премьер-министра Биньямина Нетаньяху, направленной на ослабление судебной системы в пользу исполнительной власти. Демонстрации пока носят мирный характер, но количество участников в них постоянно растет и уже достигло десятков тысяч человек.


В минувший понедельник протестующие окружили дома некоторых депутатов Кнессета, препятствуя их выходу и участию в голосовании по законопроекту. Долгое шествие вокруг здания парламента после митинга, организованного оппозиционным движением «Черный флаг», на несколько часов парализовало движение транспорта в центре Иерусалима.

Ближайшее окружение Нетаньяху считает, что он столкнулся с восстанием израильских сил безопасности, пишет автор статьи, опубликованной в газете Haaretz. Журналист цитирует запись, сделанную в понедельник сыном премьер-министра Яиром Нетаньяху в соцсети:

Шабак (общая служба безопасности Израиля) участвует в перевороте против премьер-министра!

Еще одним признаком того, что за протестами могут стоять третьи силы, скорее всего, спецслужбы Израиля, автор считает отсутствие среди организаторов митингов представителей оппозиции. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир провел закулисные переговоры с лидером оппозиции Яиром Лапидом, но вряд ли это остановит митингующих, ведь на улицы их выводят не представители оппозиционных партий.



Попытка президента Израиля Исаака Герцога выступить посредником между несогласными с принятием законопроектов об ограничении полномочий Верховного суда и правящей коалицией Биньямина Нетаньяху, продвигающей эти поправки, успехом пока не увенчались. Премьер-министр поначалу согласился приостановить принятие поправок на период переговоров, но затем под давление однопартийцев отменил это решение.

Бывший начальник штаба Армии обороны Израиля и министр обороны при предыдущих правительствах Нетаньяху Моше Яалон, а ныне центральная фигура в протестах против него, также присутствовал на митинге. Он сказал, что в ближайшем будущем может возникнуть ситуация, когда руководителям служб безопасности, таким как начальник штаба Армии обороны Израиля, директор службы безопасности Шин Бет и комиссар национальной полиции, придется выбирать между подчинением приказам премьер-министра и правительства и руководством генерального прокурора.

Журналист отмечает, что присутствовавший на митинге комиссар полиции Коби Шабтай держался в стороне и не отдавал приказов своим подчиненным по разгону демонстрантов и тем более аресту зачинщиков акции. Более того, он вступал в переговоры с покидающими Кнессет лидерами оппозиционных партий. И это еще одни признак того, что руководители силовых структур Израиля не согласны с законодательными инициативами премьер-министра и правящей коалиции.
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Использованы фотографии:
Сайт правительства Израиля
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10 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:10
    +2
    laughing
    Сколько там в последний раз на улицы вышло? Четверть миллиона? Чтось дохрена там особистов...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:21
      +1
      Цитата: Bingo
      laughing
      Сколько там в последний раз на улицы вышло? Четверть миллиона? Чтось дохрена там особистов...

      Израиль ведь то же марионетка англосаксов, поэтому роль особистов могут с успехом исполнить многочисленные члены НКО, ЛГБД сообщества и либеральных "ценностей".
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 10:30
        0
        Шота и местная шестиконечная секта притихла... Вчера что-то проистерили дежурно на ветке про "жирный дристун" - и в тину, даже норму не выполнили... Неужто в печеньконосцы мобилизовали...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:35
      +1
      Напомнило ситуацию, когда Бен Гурион, по сути уволил легендарного Гальперина основателя МОССАДа, не сошлись во взглядах использования нацистских преступников после войны в интересах Израиля, Гальперин был категорически против.
  2. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 10:10
    +3
    Интересная фигня! Нетаньяху занимается усилением исполнительной власти, а кто-то препятствует. Тут реально какой-то процесс запущен. Интересно, чего хотят?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:26
      0
      Цитата: Ил-18
      Интересная фигня! Нетаньяху занимается усилением исполнительной власти, а кто-то препятствует. Тут реально какой-то процесс запущен. Интересно, чего хотят?

      Похоже нужно ставить вопрос - "Кто этот процесс запустил?", а потом плавно переходить ко второму вопросу - "Чего хотят?".
      Поскольку англосаксы жёстко контролируют все страны ЕС, НАТО и прочие зависимые от них страны, вполне возможно что за всем этим стоят именно они.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:34
      0
      Местные товарищи пишут, что новая и старая элиты власть делят. И эти элиты на разные рычаги опираются.
      А я вот, кстати, не понял
      . Попытка президента Израиля Исаака Герцога выступить посредником

      А хто это? what
      Я чёт не думал что там президент есть.
      А он шо делает? what
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:15
    +1
    за протестами могут стоять третьи силы, скорее всего, спецслужбы Израиля
     Т.е.свои уши торчат за протестами? Местные? Чужие здесь не ходят? Тип ,американцев,вечно гадящих англичан,где попало? smile
  4. PosratyVova
    PosratyVova Сегодня, 10:27
    -4
    И до сих пор ничего в России? Довольны ли вы своей несчастной жизнью? Потому что мы в Европе не мерзнем и не умираем с голоду, как вам пытается показать ваша тупая пропаганда laughing laughing
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 10:46
      -1
      И до сих пор ничего в России?
      Вдруг от куда не возьмись... Вова, ты забыл Posraty прежде чем сел за клаву.