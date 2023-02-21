Израильская газета: Ближайшее окружение Нетаньяху считает, что он столкнулся с восстанием израильских сил безопасности

Шабак (общая служба безопасности Израиля) участвует в перевороте против премьер-министра!

В Израиле последние шесть недель регулярно, каждую субботу и понедельник, проходят протестные акции против законодательной инициативы премьер-министра Биньямина Нетаньяху, направленной на ослабление судебной системы в пользу исполнительной власти. Демонстрации пока носят мирный характер, но количество участников в них постоянно растет и уже достигло десятков тысяч человек.В минувший понедельник протестующие окружили дома некоторых депутатов Кнессета, препятствуя их выходу и участию в голосовании по законопроекту. Долгое шествие вокруг здания парламента после митинга, организованного оппозиционным движением «Черный флаг», на несколько часов парализовало движение транспорта в центре Иерусалима.Ближайшее окружение Нетаньяху считает, что он столкнулся с восстанием израильских сил безопасности, пишет автор статьи, опубликованной в газете Haaretz. Журналист цитирует запись, сделанную в понедельник сыном премьер-министра Яиром Нетаньяху в соцсети:Еще одним признаком того, что за протестами могут стоять третьи силы, скорее всего, спецслужбы Израиля, автор считает отсутствие среди организаторов митингов представителей оппозиции. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир провел закулисные переговоры с лидером оппозиции Яиром Лапидом, но вряд ли это остановит митингующих, ведь на улицы их выводят не представители оппозиционных партий.Попытка президента Израиля Исаака Герцога выступить посредником между несогласными с принятием законопроектов об ограничении полномочий Верховного суда и правящей коалицией Биньямина Нетаньяху, продвигающей эти поправки, успехом пока не увенчались. Премьер-министр поначалу согласился приостановить принятие поправок на период переговоров, но затем под давление однопартийцев отменил это решение.Бывший начальник штаба Армии обороны Израиля и министр обороны при предыдущих правительствах Нетаньяху Моше Яалон, а ныне центральная фигура в протестах против него, также присутствовал на митинге. Он сказал, что в ближайшем будущем может возникнуть ситуация, когда руководителям служб безопасности, таким как начальник штаба Армии обороны Израиля, директор службы безопасности Шин Бет и комиссар национальной полиции, придется выбирать между подчинением приказам премьер-министра и правительства и руководством генерального прокурора.Журналист отмечает, что присутствовавший на митинге комиссар полиции Коби Шабтай держался в стороне и не отдавал приказов своим подчиненным по разгону демонстрантов и тем более аресту зачинщиков акции. Более того, он вступал в переговоры с покидающими Кнессет лидерами оппозиционных партий. И это еще одни признак того, что руководители силовых структур Израиля не согласны с законодательными инициативами премьер-министра и правящей коалиции.