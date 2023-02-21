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На Украине разработали специальную инструкцию с правилами поведения при встрече с американцами

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На Украине разработали специальную инструкцию с правилами поведения при встрече с американцами

На Украине к приезду заокеанского хозяина начали готовиться загодя, население предупредили, что американцев требуется встречать с улыбкой и выражать свой восторг их приездом умеренно. А для особо непонятливых даже разработали специальные инструкции по поведению.


В Киеве перед приездом Джо Байдена распространили листовки с правилами поведения при встрече с американцами. В инструкции всего пять пунктов, которые можно охарактеризовать одним выражением из известного мультфильма, уже ставшего мемом: "Улыбаемся и машем". Другие действия производить категорически запрещено.

Так, при встрече с американцами не следует бежать к ним с распростертыми объятиями, выражая тем свою радость от лицезрения истинных хозяев Украины, и, тем более, не просить сделать с ними совместное фото. Восторг свой от увиденного необходимо выражать умеренно, улыбаться во все имеющиеся зубы и вести себя дружелюбно. Если представители США обратятся с вопросом о нынешней ситуации в стране, следует рассказывать только о позитивном, о негативном запрещается. А самое главное, необходимо соглашаться на все, что пожелают иностранные гости.


Вот такая краткая инструкция для туземцев по встрече господ, чтобы не посрамить гордое звание "настоящего украинца".

Между тем, во время визита Байдена в Киев простые украинцы если и видели американского президента, то только издалека. Охрана Зеленского разогнала всех желающих познакомиться поближе с хозяином Белого дома, к телу допускались только "особо доверенные" из окружения Зеленского, да верхушка киевского режима. С другой стороны, возможно, что инструкция была разработана для встречи не только Байдена, а абсолютно всех представителей США.
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25 комментариев
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  1. Артём1979
    Артём1979 Сегодня, 10:14
    +3
    Псевдо указ Петра I сразу вспомнился.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 10:17
      +21
      А мне тут же в голову пришло, что им при встрече придется "Ку" делать!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:18
        +8
        когда титульная нация начнет свидомым колокольчики-цаки выдавать???
      2. Комментарий был удален.
      3. Canecat
        Canecat Сегодня, 10:27
        +4
        https://youtu.be/i0xy6wEUbKk
        Вот и дожили до четлан и пацаков в Украине...
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 10:42
          0
          Снова позабавило laughing , особенно про то, что капстрана lol и денег нет! wassat
      4. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 10:41
        +2
        Цитата: СергейАлександрович
        А мне тут же в голову пришло, что им при встрече придется "Ку" делать!

        Прям с клавы сняли. laughing Но Цветовую дифференциацию штанов на Украине должны знать на зубок. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
        если вдруг кто забудет. laughing А ведь "Стратификация социума в соответствии с цветом штанов" это основа западной демократии!!!
    2. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 10:19
      +3
      американцев требуется встречать с улыбкой и выражать свой восторг
      Даже, если громодянину сильно хочется какать
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:21
        +1
        Да и ладно - пусть хочется. В шароварах места много - можно и туды навалить. Главное - лыбиться амеру и показывать свою доброжелательность.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:16
    0
    холопам ПОЛОЖЕНО перед своими хозяевами доброжелательность показывать, а то выпорют на конюшне. laughing если фотко - не фейк ..... ой простите, щаз же был указ - иностранные слова не пользовать. то есть если фото - не липа.
    1. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 10:23
      +2
      Цитата: Nexcom
      холопам ПОЛОЖЕНО

      Это польские крестьяне. Для украинцев польское определение ""(цензура, пишу по польски: bydło), обозначающее тягловый скот.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: Nexcom
      холопам ПОЛОЖЕНО перед своими хозяевами доброжелательность показывать, а то выпорют на конюшне. laughing если фотко - не фейк ..... ой простите, щаз же был указ - иностранные слова не пользовать. то есть если фото - не липа.

      А помнится ещё совсем недавно на майдане щеневмерлики орали - "Помьятай чужинець тут господарь украинець", а теперь по ходу дела всё, отпанувались laughing
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:17
    +1
    Цак, по инструкции ,для пацаков,не положен?
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:17
    +1
    А самое главное, необходимо соглашаться на все, что пожелают иностранные гости.

    падать ниц и подползать задом......... feel
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:17
    +7
    А че тут разрабатывать?
    Как были нерабами и холопами всего Запада веками - так ими и остались.
    Пусть берут пример и совет у своих прошлых и будущих хозяев - поляков.

    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:19
      +4
      а сапоги амеру этот крендель в фуражке уже лобзал??

      зы Насчет Радослава и его высказывания - это правда, мне поляки рассказывали про это дело. Там скандал был после такого высказывания. Поперли потом Радослава с должности.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 10:34
        +1
        А что Сикорский неправильно сказал?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:37
          0
          Разве я писал что Сикорский неправильно что-то сказал? Я озвучил то, что полякам высказывание Сикорского очень не понравилось и они от суровой правды в глаза поперли Радослава с должности.
          Другими словами получается поляки предпочитают делать то, что озвучил Радослав но втихушку, не озвучивая... laughing Так сказать не палясь перед общественностью.
          Дело Моники Левински вспомните (она тоже с польскими корнями). Так что этот процесс у поляков в крови.... Исторически так сказать.... laughing
  6. bairat
    bairat Сегодня, 10:22
    +1
    С саблями в ноги бросаться уже нельзя?)
  7. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:23
    +3
    Это инструкция для справних украинцев была показана....
    стесняюсь спросить (с) - а для украинских дивчин тоже есть инструкция как себя вести с амерами?? ну там ни в чем не отказывать по женской части... lol сопровождать-обслуживать и все такое....
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:24
    +1
    А самое главное, необходимо соглашаться на все, что пожелают иностранные гости.
    Самый главный пункт для свидомых! laughing
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:27
    +2
    "Улыбаемся и машем"
    А чем махать не предупредили. Понятно, что восторг должен был быть щенячьим поэтому и пришлось разрабатывать целую инструкцию. На фото у всех кроме Байдена рожи не бритые - некогда, ежедневно из боя не вылазят поэтому все толстые от недоедания и лысые от каски, которую не снимают сутками. А там третий с лева не Яценюк случайно затесался?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:45
      0
      . Улыбаемся и машем

      . А чем махать не предупредили

      Знамо чем. Махать нужно гривой
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:29
    +1
    Инструкция для папуасов ! В Украине принято на встречи с главами государств ходить в обносках .Офицеры забыли что у них есть парадное обмундирование и они не на фронте ?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:41
      +1
      Вы их пресс-секретаря видели? Он искренне считает , что без байивога ножа перед микрофоном делать нечего!!! А в бункере главное - бронежилет!
      ПиСи: Кин-дза-дза тут вспомнили верно, но судя по последнему пункту листовки - неверную сцену... "Цак надень и радуйся"
  11. михаил3
    михаил3 Сегодня, 10:58
    0
    Очень, ну просто очень напоминает советские негласные правила.