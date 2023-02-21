На Украине к приезду заокеанского хозяина начали готовиться загодя, население предупредили, что американцев требуется встречать с улыбкой и выражать свой восторг их приездом умеренно. А для особо непонятливых даже разработали специальные инструкции по поведению.В Киеве перед приездом Джо Байдена распространили листовки с правилами поведения при встрече с американцами. В инструкции всего пять пунктов, которые можно охарактеризовать одним выражением из известного мультфильма, уже ставшего мемом: "Улыбаемся и машем". Другие действия производить категорически запрещено.Так, при встрече с американцами не следует бежать к ним с распростертыми объятиями, выражая тем свою радость от лицезрения истинных хозяев Украины, и, тем более, не просить сделать с ними совместное фото. Восторг свой от увиденного необходимо выражать умеренно, улыбаться во все имеющиеся зубы и вести себя дружелюбно. Если представители США обратятся с вопросом о нынешней ситуации в стране, следует рассказывать только о позитивном, о негативном запрещается. А самое главное, необходимо соглашаться на все, что пожелают иностранные гости.Вот такая краткая инструкция для туземцев по встрече господ, чтобы не посрамить гордое звание "настоящего украинца".Между тем, во время визита Байдена в Киев простые украинцы если и видели американского президента, то только издалека. Охрана Зеленского разогнала всех желающих познакомиться поближе с хозяином Белого дома, к телу допускались только "особо доверенные" из окружения Зеленского, да верхушка киевского режима. С другой стороны, возможно, что инструкция была разработана для встречи не только Байдена, а абсолютно всех представителей США.