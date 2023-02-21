На Украине к приезду заокеанского хозяина начали готовиться загодя, население предупредили, что американцев требуется встречать с улыбкой и выражать свой восторг их приездом умеренно. А для особо непонятливых даже разработали специальные инструкции по поведению.
В Киеве перед приездом Джо Байдена распространили листовки с правилами поведения при встрече с американцами. В инструкции всего пять пунктов, которые можно охарактеризовать одним выражением из известного мультфильма, уже ставшего мемом: "Улыбаемся и машем". Другие действия производить категорически запрещено.
Так, при встрече с американцами не следует бежать к ним с распростертыми объятиями, выражая тем свою радость от лицезрения истинных хозяев Украины, и, тем более, не просить сделать с ними совместное фото. Восторг свой от увиденного необходимо выражать умеренно, улыбаться во все имеющиеся зубы и вести себя дружелюбно. Если представители США обратятся с вопросом о нынешней ситуации в стране, следует рассказывать только о позитивном, о негативном запрещается. А самое главное, необходимо соглашаться на все, что пожелают иностранные гости.
Вот такая краткая инструкция для туземцев по встрече господ, чтобы не посрамить гордое звание "настоящего украинца".
Между тем, во время визита Байдена в Киев простые украинцы если и видели американского президента, то только издалека. Охрана Зеленского разогнала всех желающих познакомиться поближе с хозяином Белого дома, к телу допускались только "особо доверенные" из окружения Зеленского, да верхушка киевского режима. С другой стороны, возможно, что инструкция была разработана для встречи не только Байдена, а абсолютно всех представителей США.