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Члены британского правительства: действия премьера могут привести к потере Северной Ирландии

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Члены британского правительства: действия премьера могут привести к потере Северной Ирландии

Риши Сунак пытается пересмотреть условия выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit). Такие действия премьера могут привести Соединенное Королевство к потере Северной Ирландии (Ольстера).


Об этом рассуждает обозреватель британского издания Mail Online Стюарт Карр.

Он отмечает, что действия главы правительства Британии критикует не только оппозиция, но и многие из его однопартийцев. В частности, критические замечания звучат от его предшественника Бориса Джонсона и министра внутренних дел Суэллы Браверман.

Поведением Сунака недовольны многие члены британского правительства. Они даже готовы в знак протеста уйти в отставку.

Министры уйдут в отставку. Я не мог смотреть себе в глаза и голосовать за то, что, по моему мнению, подорвет суверенитет Северной Ирландии

- заявил один из них в беседе с журналистами газеты The Times.

Наибольшее беспокойство британских чиновников и политиков вызывают планы Сунака отменить Протокол по Северной Ирландии, предусматривающий особый порядок отношений между Ольстером и Евросоюзом. В основном, они касаются упрощённых таможенных и миграционных правил на границе между Республикой Ирландия, которая является членом ЕС, и Великобританией.

Оппоненты британского премьера считают, что его отмена Протокола может привести к выходу Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства.

Но, похоже, Сунака больше интересуют не внутренние проблемы страны и ее целостность, а вооруженный конфликт на Украине. Вместо урегулирования ситуации вокруг Brexit и Северной Ирландии он усердно помогает киевскому режиму продолжать военные действия, оказывая ему всевозможную поддержку деньгами и оружием. В частности, на Мюнхенской конференции по безопасности британский премьер заявил, что его страна первой в мире поставит Украине ракеты большой дальности.
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Использованы фотографии:
Президент Украины
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16 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:19
    +3
    Но, похоже, Сунака больше интересуют не внутренние проблемы страны и ее целостность, а вооруженный конфликт на Украине.
    Самая продаваемая тема, и долгоиграющая тема мировой политики, а вернее политиканства. Её можно прокручивать бесконечно, в различных вариантах. Потому все эти бездари - сунаки, макроны, шольцы, и пр.пр. ещё долго будут парить мозги своим избирателям.
    п.с. Чем скорее отвалится С.Ирландия от наглов, тем лучше.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:25
      +1
      фееричную Лизку Трасс забыли. Эта даже нашувсё Джейн Псаки переплюнула.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:55
        0

        Nexcom (Дмитрий)
        Сегодня, 10:25
        НОВЫЙ

        +1
        фееричную Лизку Трасс забыли. Эта даже нашувсё Джейн Псаки переплюнула.
        О да! Это была "феерическая")) laughing таки особа! Как падающая звезда)), мелькнула и нет её! wink А Джека, Джека зажигала как говорящяя бестолковка! laughing Но ей, как секретарю, можно простить.
    2. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 10:51
      0
      Обязательно надо помочь Ирландскому народу, в их борьбе с колониальным прошлым!! Отправить им нелетальное оружие. А чуть позже и летальное, с самолетами и танками!
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:22
    0
    Не , не побежит Северная Ирландия,ради ЕС, в Ирландию..Разве вдруг отделится,но тут тоже проблемы..
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:23
    -1
    Мелкобритания должна потерять все свои европейские колонии - Северную Ирландию, Шотландию, Уэльс, Гибралтар и даже графство Сассекс!

    Непонятно почему наш МИД РФ до сих пор спит и в отличие от МИДа СССР не выступает в ООН, ОБСЕ, везде за свободу порабощенных британским империализмом народов мира, за независимость Шотландии.
    Наверное продались наши дипломаты Западу с потрохами за последние 30 лет.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 10:31
      +3
      Вот почему принято считать,глядя на карту ВБ,что это лев?Как по мне,так она похожа на побитую собаку...и эти нам ещё на Крым указывают.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:50
      0
      за независимость Шотландии.
      А 40 миллиардов фунтов в год шотландцам будет Пушкин засылать? Без дотаций из Уайтхолла жизнь в Шотландии будет как в Албании. Только тепло там все равно не станет.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:26
    +2
    похоже, Сунака больше интересуют не внутренние проблемы страны и ее целостность, а вооруженный конфликт на Украине.

    Сунака интересуют только деньги. Это новый вид элиты в Европе. Там нет патриотизма ,борьбы за Родину ,там показатель - норма прибыли ! Все остальное не актуально .
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: APASUS
      .....Сунака . ......нет патриотизма ,борьбы за Родину ,там показатель - норма прибыли .

      А чего ему за Англию бороться? laughing темнокожий" англичанин"‽ ... наверно, в детстве и подростком белые ребята дразнили? Это не забудется. Поступает, как из-за океана
      старший приказал
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:31
    0
    Британцы еще вспомнят с грустью неуклюжего и неухоженного Джонсона, т.к. этот (Сунак) индус по рождению британского происхождения еще даст им прокакаться.
  6. DenD
    DenD Сегодня, 10:32
    +1
    Сев. Ирландия неинтнресна премьеру по одной причине. Она не приносит столько денег для личного обогащения, как Украина. Украина="золотая антилопа", на ровном месте может "настучать" столько денег, сколько потребуется семье премьера.
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:38
    0
    Всё от нашего собственного соплежуйства. Хотим чтобы Запад от нас отстал, хотя бы временно - надо загрузить его по уши домашними проблемами.. В случае мелкобриттов - активнейше работать с любыми их врагами, от шотландцев до ИРА! Не стесняясь подбросить им и оружия - нагличане же не комплексуют на сей счёт? Давать оружие, тренировать бойцов, засылать инструкторов, финансировать, политически поддерживать во всех инстанциях любых борцов с британским колониализмом - вот рецепт победы в войне ими же развязанной..

    Но для этого - похоже надо совсем другое руководство иметь.. А не то, которое фактически сами британские подданные..
  8. semen-2
    semen-2 Сегодня, 10:42
    0
    Здравствуйте, Товарищи!
    Карл 3 напустил каких то инородцев в правительство.
    Слава Богу у них нет теперь Черчиля и подобных великих
  9. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 10:53
    0
    Оппоненты британского премьера считают, что его отмена Протокола может привести к выходу Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства.
    И куда она выйдет? В Ирландию?! Там (в Северной Ирландии) две трети протестантов, потомков англичан и шотландцев, которые никогда в католическую Ирландию на войдут. Это и есть основа Ольстерского конфликта. Чушь короче
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:06
    0
    Кто-то считал, он дольше лизки с тарссы в кресле сидит? Пересидел уже или еще нет? Наговорил точно - не меньше....