Министры уйдут в отставку. Я не мог смотреть себе в глаза и голосовать за то, что, по моему мнению, подорвет суверенитет Северной Ирландии

Риши Сунак пытается пересмотреть условия выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit). Такие действия премьера могут привести Соединенное Королевство к потере Северной Ирландии (Ольстера).Об этом рассуждает обозреватель британского издания Mail Online Стюарт Карр.Он отмечает, что действия главы правительства Британии критикует не только оппозиция, но и многие из его однопартийцев. В частности, критические замечания звучат от его предшественника Бориса Джонсона и министра внутренних дел Суэллы Браверман.Поведением Сунака недовольны многие члены британского правительства. Они даже готовы в знак протеста уйти в отставку.- заявил один из них в беседе с журналистами газеты The Times.Наибольшее беспокойство британских чиновников и политиков вызывают планы Сунака отменить Протокол по Северной Ирландии, предусматривающий особый порядок отношений между Ольстером и Евросоюзом. В основном, они касаются упрощённых таможенных и миграционных правил на границе между Республикой Ирландия, которая является членом ЕС, и Великобританией.Оппоненты британского премьера считают, что его отмена Протокола может привести к выходу Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства.Но, похоже, Сунака больше интересуют не внутренние проблемы страны и ее целостность, а вооруженный конфликт на Украине. Вместо урегулирования ситуации вокруг Brexit и Северной Ирландии он усердно помогает киевскому режиму продолжать военные действия, оказывая ему всевозможную поддержку деньгами и оружием . В частности, на Мюнхенской конференции по безопасности британский премьер заявил, что его страна первой в мире поставит Украине ракеты большой дальности.