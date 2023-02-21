Военное обозрение
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Британская журналистка побывала в бункере у президента Украины Зеленского

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Британская журналистка побывала в бункере у президента Украины Зеленского

Секретный бункер президента Украины Владимира Зеленского посетила редактор The Times Кэролайн Уилер. Свои впечатления она поспешила выразить в специальной статье. В ней Уилер в привычной для западной прессы манере пытается выставить деятелей киевского режима «настоящими героями».


Первым делом Уилер отправилась на Банковую улицу в Киеве, где находится Офис президента Украины. Она пишет, что ее поразила темнота внутри: все шторы закрыты для защиты от взрывной волны, свет выключен «для снижения угрозы атаки с воздуха».

Невдомек британской корреспондентке, что координаты здания на Банковой прекрасно известны российским вооруженным силам. Если был бы соответствующий приказ от политического руководства страны, от здания остались бы развалины еще в самом начале спецоперации, и шторы с выключенным светом вряд ли бы помогли Зеленскому и его соратникам.

Уилер рассказывает о беспрецедентных мерах безопасности в центре Киева: президентская резиденция окружена контрольно-пропускными пунктами с вооруженной охраной. Но это скорее против «своих», потому что в случае прорыва в Киев российских войск такие посты не помогут. А вот остановить желающих заменить Зеленского каким-нибудь другим украинским нацистом они вполне способны.

Британская корреспондентка пишет о покушениях, совершенных на Зеленского бесчисленное количество раз. Якобы только в марте 2022 года за одну неделю Зеленский пережил три покушения. Если это действительно было бы так, то украинские власти раструбили бы на весь мир, демонстрируя задержанных покушавшихся или трупы неудачливых киллеров. Однако этого не происходит, значит и покушения какие-то сомнительные, виртуальные.

Уилер рассказывает, что даже при звуках воздушной тревоги никто из обитателей бункера – сотрудников офиса Зеленского, не вздрагивает и не боится. Это тоже понятно: если бы ударить по правительственному кварталу хотели, то давно бы это сделали. Но по политическим соображениям Банковую улицу пока не трогают. Так что, бункеры и выключенный свет скорее призваны производить впечатление на западных гостей, чтобы денег побольше везли.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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19 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:30
    +2
    Так что бункеры и выключенный свет скорее призваны производить впечатление на западных гостей, чтобы денег побольше везли.

    А логово нацистов именно здесь, и, разрушив его вместе с «укрофюрером», Россия могла бы получить ряд преференций...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:38
      +1
      Во всех войнах стремятся в первую очередь уничтожить военное и политическое руководство противника, и только в СВО позволяют гулять нацикам и их гостям по улицам Киева ? Да еще кому-то обещают их не трогать ((( чудны дела, больше на комедию абсурда смахивает, а не на серьезный подход к безопасности России.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:40
        0
        Я думаю, по счастливой случайности, в этот день не одного прилёта в Киев не было. Собственно "бункер Зеленского" в Киеве - защищенный правительственный объект ЧЗ-417 на глубине 93 м, начавший строиться еще при Сталине в начале 1950-х годов.
    2. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 10:46
      +2
      Надеюсь она печенюжки, от г.Нуланд навезла бедолагам!
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:09
      0
      Готовятся к сьемкам фильма "Бункер2.0"...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:31
    +2
    Секретный "бункер" построен еще в Советские времена, для бритов это секретно, для нас - техпаспорт БТИ.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:32
    +4
    История повторяется. Последние дни Зеленского в фюрербункере
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:49
      +3
      Цитата: DefenderofTruth
      История повторяется. Последние дни Зеленского в фюрербункере

      При всем опыте Зеленского,на Фюрера он не тянет .Он скорее Попандополо
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:35
    +6
    Но по политическим соображениям Банковую улицу пока не трогают.


    Вот это все и странно! В голове не помещается, идет СВО, по сути война, гибнут наши ребята, наносятся удары по нашим регионам где гибнут гражданские лица, а их трогать не моги!
    Вот не укладывается это в голове!
    Ну взял бы президент или министр обороны и по тв объяснил бы нам, тупым, почему не наносят удары по Банковой! Мы бы и успокоились.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:43
      -1
      Слушайте через 1,5 часа по всем утюгам расскажет что надо ускорить и углубить (((( напоминает позднего Горбачева
    2. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 10:57
      0
      Точно!
      Я тоже уже ждать пояснений необъяснимого задолбался...
      И сегодня вряд ли дождусь (
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:36
    0
    уже угорают вот и бункер есть )))) стибутся над РФ типа смотрите там бункер есть интересно с какой целью типа что мы не можем нанести урон бункеру или проста не будем по своим причинам )
  6. solar
    solar Сегодня, 10:37
    -1
    Что-то автор накрутил. Какой бункер, если шторы на окнах (!?) задернуты? Автор бункер видел?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:38
    +2
    даже при звуках воздушной тревоги никто из обитателей бункера – сотрудников офиса Зеленского, не вздрагивает и не боится
    Ну чем не герои, особенно когда точно уверены, что по Банковой не прилетит. Сколько восторга и восхищения у британской корреспондентки и все это выплескивает на читателей The Times. А на унитазе Зеленского для остроты впечатлений не дали посидеть?
    1. dauria
      dauria Сегодня, 11:13
      +1
      Сколько восторга и восхищения у британской корреспондентки и все это выплескивает на читателей The Times.

      Кремль сам виноват . Бестолковейший блицкриг , неуклюжие переговоры , отступления - и вот доблестный Давид Зеля засветил из пращи в лоб злобному огромному Голиафу- Путину . Именно так сейчас выглядит для обывателя эта странная СВО . Полнейший информационный проигрыш РФ.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 10:40
    0
    Почему то прочитал: "британская журналистка побывала в будуаре Зеленского".....какие то слабенькие эмоции........
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:01
    -1
    Ну, побывала...
    И это новость?!
    А половина статьи - комментарии.
    Дык... комментировать и издеваться над журналисткой и мы можем.
    От Ильи Полонского мы ждём информации, а не его личного отношения к ней.
    Я могу быть неправ.
    Если что... "старшие товарищи меня поправят".
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:20
    0
    Ее ,,поразило,, и то, в каком порядке, кокаиновые дорожки,на столе у господина Зеленского. Купюра в сто баксов и банковская карточка,всегда при главе государства и готовы,к использованию.
  11. Diger
    Diger Сегодня, 11:28
    0
    Цитата: автор
    Британская журналистка побывала в бункере у президента Украины Зеленского

    Фото, что ли прикрепил бы request