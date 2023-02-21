Секретный бункер президента Украины Владимира Зеленского посетила редактор The Times Кэролайн Уилер. Свои впечатления она поспешила выразить в специальной статье. В ней Уилер в привычной для западной прессы манере пытается выставить деятелей киевского режима «настоящими героями».Первым делом Уилер отправилась на Банковую улицу в Киеве, где находится Офис президента Украины. Она пишет, что ее поразила темнота внутри: все шторы закрыты для защиты от взрывной волны, свет выключен «для снижения угрозы атаки с воздуха».Невдомек британской корреспондентке, что координаты здания на Банковой прекрасно известны российским вооруженным силам. Если был бы соответствующий приказ от политического руководства страны, от здания остались бы развалины еще в самом начале спецоперации, и шторы с выключенным светом вряд ли бы помогли Зеленскому и его соратникам.Уилер рассказывает о беспрецедентных мерах безопасности в центре Киева: президентская резиденция окружена контрольно-пропускными пунктами с вооруженной охраной. Но это скорее против «своих», потому что в случае прорыва в Киев российских войск такие посты не помогут. А вот остановить желающих заменить Зеленского каким-нибудь другим украинским нацистом они вполне способны.Британская корреспондентка пишет о покушениях, совершенных на Зеленского бесчисленное количество раз. Якобы только в марте 2022 года за одну неделю Зеленский пережил три покушения. Если это действительно было бы так, то украинские власти раструбили бы на весь мир, демонстрируя задержанных покушавшихся или трупы неудачливых киллеров. Однако этого не происходит, значит и покушения какие-то сомнительные, виртуальные.Уилер рассказывает, что даже при звуках воздушной тревоги никто из обитателей бункера – сотрудников офиса Зеленского, не вздрагивает и не боится. Это тоже понятно: если бы ударить по правительственному кварталу хотели, то давно бы это сделали. Но по политическим соображениям Банковую улицу пока не трогают. Так что, бункеры и выключенный свет скорее призваны производить впечатление на западных гостей, чтобы денег побольше везли.