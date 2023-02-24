Почему необходимо решать проблемы ЧВК «Вагнер» и бывших корпусов народных республик срочно

Ну вот и наступают времена, когда в судьбе многих солдат и офицеров, участвующих сегодня в СВО, могут произойти достаточно серьезные изменения, которые могут быть восприняты негативно некоторыми. С чем это связано? Ровно с тем, что изменяется характер операции.
Я продолжаю общаться с некоторыми мобилизованными бойцами и с удовольствием читаю сообщения о том, как в первом бою они не просто выстояли, но и победили. Нет, это не какая-то большая победа. Просто в бою враг был отброшен с какой-то позиции. Об этом даже никто не сообщил.
Но для бойца, впервые участвующего в настоящем бою, это Победа с большой буквы. Он, простой работяга, служащий, бизнесмен, оказывается, умеет побеждать! Так и появляется психология победителя. Что-то похожее творится и с добровольцами «Вагнера». Твой первый бой, но рядом плечом к плечу с тобой идут победители. Значит – и ты обязан быть победителем.
В чем заключается трудность наступающего момента?
Ответ, как всегда, прост и сложен. Корпуса народной милиции вошли в состав ВС России, и теперь там необходимо вводить такой же уклад жизни, как в любой другой воинской части, соединении или объединении. Это в первую очередь касается личного состава.
Точно так же дело обстоит и с ЧВК «Вагнер». Когда-то я уже касался этой темы, моего отношения к ЧВК вообще и ЧВК на фронте СВО. Считал и считаю, что право на насилие должно принадлежать только государству. И никто не должен присваивать это право себе самостоятельно.
Вот об этом я и хочу сегодня поговорить. Об отношении к реформам в бывших корпусах народных республик и проблеме ЧВК «Вагнер».
Почему ЧВК «Вагнер» необходимо изменить статус?
Добровольцы из «Вагнера» уже доказали свою эффективность много раз. Успех компании превзошел все ожидания. Штурмовики успешно решают поставленные перед ними задачи. Наверное, нет в России человека, который бы сомневался в том, что если в дело вступает ЧВК, проблема будет решена успешно.
Однако меня насторожили сообщения от Евгения Пригожина о «снарядном голоде» в ЧВК. Как-то не очень понятно почему. Снарядов у нас хватает. Наступающим они необходимы. Так почему их нет в «Вагнере»?
Мысль о том, что это некая месть вагнеровцам за военные успехи, родилась сама собой. Доказательств у меня нет, но и другого объяснения нет.
Почему-то никто не задумывается, откуда вообще появилась ЧВК на передовой. Почему частная компания выполняет задачи, которые обязана выполнять армия? Как будто это совершенно нормально. Патриоты-частники действовали совместно с Российской армией в Сирии, теперь действуют на Украине.
ЧВК – это коммерческое предприятие. И как любой другой бизнес, ЧВК создают для того, чтобы зарабатывать деньги. Исходя из этой простой логики, компанию Пригожина наняло государство для выполнения государственных задач. То есть действия ЧВК «Вагнер» – это не инициатива лично Пригожина или руководства ЧВК. Это задача, поставленная заказчиком – государством.
Я могу и дальше развивать свою мысль о том, кто персонально является заказчиком и кто лично санкционировал появление этой структуры в Сирии и на Украине. Только зачем? Это понятно и без моих объяснений.
А дальше – интересно.
Заказчик поставил задачу владельцу ЧВК, а владелец не может ее выполнить, ввиду того, что какие-то подчиненные заказчика, по непонятным причинам, поставили арту ЧВК на голодный паек. Парадокс, подчиненные заказчика саботируют задачу, поставленную заказчиком!
И ещё одна мысль, которая появляется после просмотров роликов с бывшими бойцами, которые уезжают домой. Многие из них награждены не только ведомственными наградами ЧВК, но и государственными наградами России. Все признают их бойцами, сражавшимися за Россию, но они-то по статусу всего лишь сотрудники частной компании!
Именно поэтому и происходят то там, то тут случаи отказов от похорон погибших на мемориальных кладбищах, случаи скотского отношения к родственникам погибших и тому подобные неприятности. С одной стороны, мы говорим о героизме штурмовиков, а с другой стороны – погибший вагнеровец для местной администрации всего лишь уголовник, который получил срок законно.
Необходимо менять статус тех сотрудников компании «Вагнер», которые участвуют в СВО. Это не должны быть просто сотрудники ЧВК. Это название для внутреннего употребления в компании. Для ВС России это должны быть добровольческие подразделения, и соответственно бойцы, независимо от того, как и откуда они попали в ЧВК, должны иметь статус добровольца.
И сразу решается множество вопросов. Начиная от льгот, положенных участникам СВО. И заканчивая снабжением снарядами артиллерии «Вагнера». Командиры штурмовиков в этом случае вполне законно могут требовать обеспечение боеприпасами и материальными ресурсами от Армии России. И проблемы сразу приобретают вполне конкретное лицо. «Виноват полковник имярек»…
Таким образом, будет снят и вопрос о праве на насилие. ЧВК «Вагнер» просто вливается в ВС РФ на правах добровольцев. Возможно, есть и другие варианты решения этой проблемы.
Те, кто воевал до 2022 года, уже не очень-то и нужны
Не менее остро встает вопрос личного состава бывших корпусов НМ республик. Многих возмутило увольнение полковника Басурина из рядов ВС России. Понятно, что за годы, которые длится противостояние на Донбассе, Басурин стал одним из узнаваемых людей. Ежедневное общение в прямом эфире, сводки с фронтов и прочее – сделали свое дело.
Но тут есть простое объяснение. Полковник Басурин просто по возрасту не подходит для дальнейшей службы в армии. При этом должность заместителя министра внутренних дел Донецкой области за ним сохранена.
Гораздо сложнее с командирами отделений, взводов, рот, батальонов и бригад. Многие из них пришли в ополчение простыми бойцами и часто не имеют даже высшего образования. Помните, как происходило назначение командиров в ополчении?
Приходит НШ во взвод: «Мужики, командир решил назначить командиром вашего взвода Ивана. Пойдете за ним?» Бойцы посидели, подумали и ответили согласием. Вот и все назначение. Командиром должен быть достойный и признанный бойцами человек. Был боец Иван, стал комвзвода Иван. Уважаемый во взводе человек!
Это потом появились звания и прочая атрибутика армии. И согласно своей должности командиры росли и в званиях. Появилась целая прослойка офицеров ЛДНР. Заметьте, вопрос о военном образовании, да и образовании вообще, даже не стоял. Главное – командирские качества и личная отвага командира. Первоочередное – пойдут за таким командиром бойцы или нет.
Вот эти-то командиры и стояли против образованных и дипломированных командиров ВСУ. Дрались в самых суровых условиях, зачастую тем, что отобрали у украинских солдат, в окружении, без поддержки арты. Дрались и побеждали. А вместе с ними дрались и побеждали их подразделения и части. Мужали их подчиненные.
Те, кто давно читает наше издание, помнят о хороших, дружеских отношениях ВО с батальоном, а затем с бригадой «Призрак». Помните, как мы на страницах издания призывали Алексея Мозгового к здравому смыслу? Призывали перестать быть сорвиголовой. А ведь было и личное общение, где разговоры были не так корректны. Да и командиры «Призрака» той поры были такими же.
Мне сейчас скажут: «Вот вспомнил, когда это было». Ладно, более свежий пример. Помните мобилизацию в ЛДНР в феврале 2022 года? Сколько готовили мобилизованных на полигонах до момента их появления на передовой? Два-три дня и подразделение уже бьётся с врагом. Учились воевать под реальными пулями. И боевое слаживание проходили тут же.
И командиры учились тоже тут же. Запасники, без опыта войны, через боль, кровь, победы и поражения, становились боевыми командирами. Именно они сегодня бьют ВСУ и прочих наемников. Бьют не хуже выпускников военных академий с красными дипломами. Вот такая абракадабра.
Прекрасный боевой командир, который в жизни никогда не ходил строевым шагом. Командир, который, если ему предложить на выбор взять опорник противника или заполнить все положенные по его должности журналы и формуляры, выберет первое. Я не против «канцелярии в армии». Вопрос в другом.
Получается, что командиры из 2014–2015 годов, офицеры из 2022 года вроде как ненастоящие. Малограмотные, не дипломированные... Кто-то сомневается, что на аттестации эти офицеры будут отсеяны именно по причине своей «некомпетентности»?
Хотя справедливости ради стоить отметить и то, что «республиканские» офицеры уже неплохо знают требования к офицерам армии РФ. Да найти причину не сложно.
Годы в окопах – это не пребывание на свежем воздухе в санатории. Добавим ранения и контузии. Вот вам и первая причина. Возраст? А кто когда-то говорил о возрасте в ополчении? Можешь держать автомат – воюй. Таких случаев, как с полковником Басуриным, будет много. Так что образование оставим на самый крайний случай.
Когда-то мы говорили Алексею Мозговому о том, что за ним стоят тысячи людей. Не тысяча, а тысячи. Он при желании мог легко набрать этих людей в ЛНР. Точно так же можно сказать и о тех, кто продолжает дело Мозгового и подобных ему командиров. За ними стоят те же тысячи бойцов. За ними пойдут те же тысячи бойцов.
А мы их на гражданку… Не нужны больше... Не соответствуете…
А воевать кто будет? Молодые и дипломированные, но не нюхавшие пороха? Опять учиться на поле боя? Так сказать, применять теоретические знания на практике? А стоит ли овчинка выделки? Может, надо сохранить боевых командиров?
Неужели сложно организовать обучение боевых офицеров экстерном? Или курсы типа «Выстрел». Я до сих пор помню, с каким восхищением мой отец, служивший в танковых войсках в середине 1950-х, рассказывал о сверхсрочниках-фронтовиках, об офицерах-фронтовиках.
Как они высказывали свое отношение ко всем нормативам одной фразой: «Если в бою будешь действовать так, сгоришь в первом же бою». И учили бойцов так, что любой экипаж перекрывал нормативы в разы. Точно так же, я думаю, могут сказать мобилизованные бойцы о своих наставниках-фронтовиках на полигонах ЛДНР.
Зачем все это нужно?
Заканчивая материал, хочу ответить на самый важный вопрос. Зачем нужны все эти изменения? Вот закончим СВО и тогда…
Не получается так. Проблемы и с ЧВК «Вагнер», и с офицерами, и личным составом бывших корпусов республик не только не решаются, но и возрастают. Чем дальше, тем больше.
Евгений Пригожин – почему не очень любим нашим военным руководством? Почему офицеры армии Донбасса тоже не чувствуют себя любимыми российскими генералами? Просто в обоих случаях есть нюанс, который отличает систему взаимоотношений в Армии РФ и армиях республик и ЧВК.
Любой боец ЧВК, как и любой офицер бывших республик, при обсуждении плана операции имеет право высказать свое мнение любому командиру. И получить ответ, почему это правильно или неправильно. В нашей армии это не так. «Я начальник ты...» Ну сами понимаете, кто или что. Командование сказало «люминий», значит «люминий». А кто самый умный – будет таскать «чугуний»…
В любом случае необходимо что-то решать. А то мы слишком «богатые» почему-то. Разбрасываемся кадрами направо и налево. А воевать кто будет? Командовать кто будет? Лев во главе стада баранов всегда победит прайд львов во главе с бараном. Так стоит ли проверять эту поговорку в такое время как сейчас?