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Военный эксперт Марочко: ВСУ рассчитывают на открытие «второго фронта» после визита Байдена в Киев

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Военный эксперт Марочко: ВСУ рассчитывают на открытие «второго фронта» после визита Байдена в Киев

В настоящее время солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) питают надежды на открытие Западом некоего «второго фронта» после того, как президент США Джо Байден посетил 20 февраля столицу Украины Киев. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.


Приезд Байдена украинские офицеры использовали для поднятия боевого духа личного состава в формированиях. Ведь в последнее время морально-психологическое состояние украинских боевиков оставляет желать лучшего. Также в украинских частях распространяют слухи, что на этой неделе должно произойти нечто серьезное. Что именно – не сообщают.

Украинские боевики, находящиеся на передовых позициях, активно обсуждают визит американского президента в Киев. Многие рассчитывают на открытие «второго фронта», который позволит облегчить им ситуацию

- рассказал ТАСС Андрей Марочко.

Напомним, что 20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев, где провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Кроме того, Киев в составе американской делегации посетил и Джейк Салливан – советник Байдена по национальной безопасности, который также обсудил ситуацию на фронте с представителями украинского руководства.

Сегодня Байден и его советники находятся в Варшаве, где также запланированы важные встречи с польским руководством. Американский президент планирует выступить с важным заявлением.
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22 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:44
    +5
    Открытие второго фронта ГДЕ ? В Грузии или Молдове ? Такие приготовления пропустить нельзя ,такая инфа была бы известна за пол года
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 10:48
      +5
      Так, кому надо, тому вообще все известно, нам только по факту происшедшего скажут. В Грузии не прокатит, там сухопутная и морская граница с РФ. В Приднестровье гораздо хуже для нас все. Только рвануть эти склады с БП, чтобы полевропы тряхнуло...
      1. yuriy1863
        yuriy1863 Сегодня, 11:17
        +1
        Скорее всего может быть Приднестровье. Там действительно очень слабое место. Особенно после потери херсонского плацдарма на правом берегу. А если склады подорвать, то не будет целого населённого пункта к которому эти склады прилегают.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:48
      +1
      В молдове они могут устроить открытие 2ого фронта но, для самого режима как результат кровавый долгий конфликт и там. Поляков зацепили темой намек на РБ. Так там зубы обламают и сильно, а для 404 польза только одна, что соседу будет хуже чем сейчас.
      1. yuriy1863
        yuriy1863 Сегодня, 11:21
        +1
        американцы - ребята мерзкие, вполне могут молдаван на бойню послать. Точно, нам ещё войнушки с молдаванами не хватало! Где наши суворовы, жуковы, рокоссовские?
    3. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 11:21
      0
      Почему сразу Грузия или Молдова? В рейхе мечтают о втором фронте России и стран НАТО, а такой границы полно: прибалты, Польша и даже Норвегия. Тем, понятно, этого не хочется, но мечтать же не запретишь.
  2. DenD
    DenD Сегодня, 10:49
    +1
    Да, что серьёзного может произойти, какой второй фронт? Скорее НАТО передаст Украине дальнобойные ракеты, которыми будет атакован Крыи и территории России. Вот этому стоит уделить, первостепенное внимание. Предпосылки для этого есть, предупреждение граждан покинуть Россию и куча заявлений, о передаче ракет.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:19
      +2
      Молдаване говорят их власти пытаются убедить народ в скорой попытке переворота при помощи российских военных дислоцированных в Приднестровье. Под это дело пытаются выдворить из Приднестровья наших военных и порешать проблемму с непризнанной республикой. А может и складами завладеть. Охранять ведь их будет некому. И вывезти никак. Народ находится в конфронтации с властями, проще говоря народ в оппозиции властям. Но власти это не волнует. Их ведь теперь в европе не выбирают, а назначают указом из-за океана. Выборы в европах фикция.
      А предупреждение иноцев покинуть некоторые регионы России и не посещать их ближайшее время, может быть связано со скорым наступлением всу, которое назначено на ближайшие дни. Непонятно только где.
      Посещение Бидоном Киева может говорить, что он "клятвенно обещал" за целостность шкуры лично зеленского. Дабы не обгадился преждевременно и пинка дать для храбрости. "не бойся зель, всё хорошо будет"
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:50
    0
    Многие рассчитывают на открытие «второго фронта»
    Рассчитывают наверное те у кого мозги еще не вышибло, а только тяжело контузило.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:00
      0
      Те,у которых мозги вышибло,уже присыпаны землей.Тяжелая контузия у оставшихся процентов 90 всук,да и населения тоже
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:52
    0
    питают надежды на открытие Западом некоего «второго фронта»
     Ага,ща Запад,шнурки на ластах погладит и откроет..Как только,так сразу..
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:55
    -1
    А на деле - это старая американская традиция - незадолго до бегства, в колонию прилетает президент. Ну, как в Афганистан...
    Потому Россия разрешила, ответив на нижайшую просьбу Госдепа
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:56
    +1
    Есть русская пословица "Обещанного три года ждут" вот и второй фронт во время ВОВ открылся только в 1944 г, и тут на быстрое открытие не приходится надеяться, а пока тушенку брать будете ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:15
      0
      Тут главное прокукарекать погромче и обнадежить всук
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 11:01
    0
    Украинские боевики, находящиеся на передовых позициях, активно обсуждают визит американского президента в Киев. Многие рассчитывают на открытие «второго фронта», который позволит облегчить им ситуацию

    - рассказал ТАСС Андрей Марочко.


    Марочко вместе с "боевиками" обсуждал? Или подслушал из соседнего окопа? Ну хватит постить этого "эксперта".
  8. sifgame
    sifgame Сегодня, 11:04
    -1
    Ага откроют на Тайване, а этот закроют, так как гегемон уже не тот , два фронта не потянет.
  9. fax66
    fax66 Сегодня, 11:06
    +4
    В чём-то я украинцам даже завидую... Они на что-то рассчитывают, ждут помощи, надеются на будущие наступления и перемоги...
    Я уже чего-то как-то уже и не жду... Решимость нашего руководства полностью кончилась в феврале 2022 года. Такое ощущение, что на этот решительный поступок было израсходовано всё до последней капли....
    Верховный Главком полностью устранился от командования ВС, переложив всю тяжесть на МО, обозначив им размытые цели в духе "денацификация и демилитаризация" и ИМХО связав руки кучей ограничений типа "очень низкие потери", "по этим объектам не бить" и т.п.
    В результате, что мы имеем на сегодняшний день?
    Очень вялотекущую СВО (за исключением отдельных участков) без каких-либо конкретных целей. Может поэтому и вялотекущая?
    Бойцы на позициях знают свои цели - уничтожить врага напротив и выжить. Ну, и дожить до Победы... Но как только им задают вопрос - А что для вас Победа?
    Большинство просто теряются... Где она, Победа? На берегах Днепра? На Крещатике? На границе с Польшей? В Берлине (наши деды и прадеды это знали точно!)? Или у Ла-Манша? У каждого что-то своё в голове...
    А для Победы нужно, чтобы это было во всех головах, каждый гражданин России должен понимать и знать, что значит Победа, тогда к этому можно стремится и идти...
    И самое плохое, что ИМХО этого не знает и наше руководство...
  10. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 11:07
    0
    В настоящее время солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) питают надежды на открытие Западом некоего «второго фронта» после того, как президент США Джо Байден посетил 20 февраля столицу Украины Киев.
    Три раза ХА-ХА.
    . Сразу после нападения фашистских войск на СССР в июне 1941 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль и президент США Ф. Д. Рузвельт обещали И. Сталину всяческую поддержку в борьбе против их общего врага.
    Нам союзники, причём официальные, обещали открыть второй аж с 1941, в августе 1942 сам Черчилль в Москву на бомбардировщике Liberator (бортовой номер AL504) вылетел, столько наобещал, и про Второй фронт тоже только он 6 .06 1944 открылся когда Красная армия практически уже всю Украину от нацистов освободила, оставалось только Западная( как интересно)... А на счёт того как англосаксы помогают своим официальным друзьям и союзникам , тут укровоякам надо у поляков поспрашивать, пусть они расскажут как в сентябре 1939, после нападения гитлеровской Германии, англичане и французы им помогли бороться с Гитлером. Ущербные УЧИТЕ РЕАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ МИРА, а не сочиняйте свою. И тогда удивитесь, оказывается вашего хозяина, имели после 1945 года, и не один раз. Один Вьетнам чего стоит. Про то как обошёлся товарищ Ким Чен Ын с нетоварищем Трампом, даже и говорить стыдно...А как Байден от талибов рванул из Афганистана... Нет, тут у них капитальная отмазка - торопились помочь Украине в отражении российской агрессии... laughing laughing laughing
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:08
    0
    Эффект от вчерашнего визита можно было бы перебить только созданием котла у Артёмовска.
    Вчера же.
    А так... да. Нацики воодушевились не по-детски. Интернет свидетель.
    А готовым надо быть не к одному второму.
    Кстати, в Белоруссии парни не засиделись?
    Такие долгие паузы боеспособности не добавляют.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 11:30
      0
      Украинцы - как дети. Постоянно воодушевляются без оснований или впадают в паранойю. Пора бы привыкнуть. "Колесо генотьбы" называется. Перемогу постоянно сменяет зрада, но она не вечна, так как скоро опять наступает перемога. И так до прямого попадания "Солнцепёка", после чего колесо продолжает крутиться для оставшихся в живых, но уже не для тебя.
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:21
    +1
    Уезжая из Киева, Бидон грустно огляделся и сказал: "Господь, жги!"
  13. Утилизатор_пятачков
    Утилизатор_пятачков Сегодня, 11:30
    0
    интересно кого на роль новой жертвы они назначили?