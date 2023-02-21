В настоящее время солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) питают надежды на открытие Западом некоего «второго фронта» после того, как президент США Джо Байден посетил 20 февраля столицу Украины Киев. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
Приезд Байдена украинские офицеры использовали для поднятия боевого духа личного состава в формированиях. Ведь в последнее время морально-психологическое состояние украинских боевиков оставляет желать лучшего. Также в украинских частях распространяют слухи, что на этой неделе должно произойти нечто серьезное. Что именно – не сообщают.
Украинские боевики, находящиеся на передовых позициях, активно обсуждают визит американского президента в Киев. Многие рассчитывают на открытие «второго фронта», который позволит облегчить им ситуацию
- рассказал ТАСС Андрей Марочко.
Напомним, что 20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев, где провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Кроме того, Киев в составе американской делегации посетил и Джейк Салливан – советник Байдена по национальной безопасности, который также обсудил ситуацию на фронте с представителями украинского руководства.
Сегодня Байден и его советники находятся в Варшаве, где также запланированы важные встречи с польским руководством. Американский президент планирует выступить с важным заявлением.