Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил сроки поставки первой партии боевых машин пехоты Marder на Украину

8
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил сроки поставки первой партии боевых машин пехоты Marder на Украину

Немецкий концерн Rheinmetall готовит к передаче Украине боевые машины пехоты Marder, первые БМП украинская армия получит в объявленные ранее сроки, правда, не в том объеме, в каком обещалось. Об этом сообщили в концерне.


О том, что ВСУ получит немецкие БМП Marder, было объявлено еще в начале января этого года, в Министерстве обороны ФРГ обещали поставить к концу первого квартала 40 боевых машин пехоты, предварительно прошедших модернизацию на мощностях концерна Rheinmetall. В самом концерне подтвердили готовность передать к концу марта бронетехнику Киеву, но не обещанные 40 единиц, а ровно половину - 20 БМП.

Решение о передаче Украине немецких БМП было принято в ходе телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и американского президента Джо Байдена, состоявшегося 5 января 2023 года. Поздне об этом объявили и в Минобороны Германии и в концерне Rheinmetall. Однако, ситуация с "украинскими" БМП Marder остается немного запутанной. В прессе заявляют, что планируемые к поставке БМП берутся из наличия Бундесвера, модернизируются и отправляются на Украину. По другим сведениям, вся техника из запасов концерна и ранее предназначалась для отправки грекам. В Греции заявляют, что готовы пожертвовать частью бронетехники для того, чтобы "восторжествовала украинская демократия", но тут же добавляют, что ждут в ближайшее время поступления немецких БМП.

Впрочем, все это вторично, самое главное, что немецкие БМП на Украину все же поступят к концу первого квартала. К этому времени в составе ВСУ уже будут подготовленные экипажи, обучение которых началось в конце января также в Германии. Занимает оно два месяца, как ранее сообщили в Бундесвере.

БМП Marder разрабатывалась в 1966—1969 годах фирмой Rheinmetall AG по заказу Бундесвера, на вооружение была принята в 1971 году. Всего немецкая армия получила 2436 единиц данной БМП.
Использованы фотографии:
https://www.bundeswehr.de/de
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:53
    -2
    Дык это получается ровесник БМП-1 что ли этот Мардер?
    Хотя свидомитам побоку должно быть - главное "иномарка" и НАТОвская.

    зы Украинские детишки по имени Мардер скоро появятся?
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:27
      0
      Чуть позднее. Но они разные. Мардер изначально под другие приоритеты делался. Опять же в условиях актуальных БД - он более стоек под артнакрытиями (броня в круг лучше), если мы про А3 (а практически наверняка А3) то в лоб может пережить короткий огневой контакт с БМП-2 или поехать давить ВОП с ЗУшкой. Также у А3 есть хорошая оптика и тепловизор, о чем в изначально довольно слепой БМП-1 и мечтать не могут.

      По огневым возможностям, опять же 20 мм пушка + Миланы. Если немцы пришлют не тухлые Миланы (существует очень негативный фидбек по Миланам со стороны ВСУ - но по ракете, что, сходит, отказы двигателя и т.п. = вероятно тухлые с хранения пришли), то довольно мощная машина в плане поддержки пехоты.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:29
        0
        Понятно... Значит проблем нашим ребятам добавится.....
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:54
    -1
    первые БМП украинская армия получит в объявленные ранее сроки, правда, не в том объеме, в каком обещалось.
     Что так - то? Что не срослось? Не боевые потери,при обучении?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:56
      -1
      Да, кстати, вполне могли угробить пару тройку Мардеров при обучении.
  3. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 11:08
    0
    Интересно, за чей счёт "банкет"? Rheinmetall AG бесплатно работать не будет. Интересно по какой цене отломятся Мардеры Незалежалой? На сколько поколений вперед Зелебобик уже набрал долгов?
    1. Куница
      Куница Сегодня, 11:15
      -1
      Ни кто и не надеется с него что-то получить. Это инвестиции в развал России.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:15
    0
    первые БМП украинская армия получит в объявленные ранее сроки, правда, не в том объеме, в каком обещалось
    Если пытаются уложиться в сроки ни как не получается уложиться в заявленное количество. Вы уж как-то согласуйте количество со сроками. Или введите "встречный план" (более высокие показатели при более коротких сроках выполнения), как бывало в СССР.