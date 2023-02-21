Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил сроки поставки первой партии боевых машин пехоты Marder на Украину

Немецкий концерн Rheinmetall готовит к передаче Украине боевые машины пехоты Marder, первые БМП украинская армия получит в объявленные ранее сроки, правда, не в том объеме, в каком обещалось. Об этом сообщили в концерне.О том, что ВСУ получит немецкие БМП Marder, было объявлено еще в начале января этого года, в Министерстве обороны ФРГ обещали поставить к концу первого квартала 40 боевых машин пехоты, предварительно прошедших модернизацию на мощностях концерна Rheinmetall. В самом концерне подтвердили готовность передать к концу марта бронетехнику Киеву, но не обещанные 40 единиц, а ровно половину - 20 БМП.Решение о передаче Украине немецких БМП было принято в ходе телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и американского президента Джо Байдена, состоявшегося 5 января 2023 года. Поздне об этом объявили и в Минобороны Германии и в концерне Rheinmetall. Однако, ситуация с "украинскими" БМП Marder остается немного запутанной. В прессе заявляют, что планируемые к поставке БМП берутся из наличия Бундесвера, модернизируются и отправляются на Украину. По другим сведениям, вся техника из запасов концерна и ранее предназначалась для отправки грекам. В Греции заявляют, что готовы пожертвовать частью бронетехники для того, чтобы "восторжествовала украинская демократия", но тут же добавляют, что ждут в ближайшее время поступления немецких БМП.Впрочем, все это вторично, самое главное, что немецкие БМП на Украину все же поступят к концу первого квартала. К этому времени в составе ВСУ уже будут подготовленные экипажи, обучение которых началось в конце января также в Германии. Занимает оно два месяца, как ранее сообщили в Бундесвере.БМП Marder разрабатывалась в 1966—1969 годах фирмой Rheinmetall AG по заказу Бундесвера, на вооружение была принята в 1971 году. Всего немецкая армия получила 2436 единиц данной БМП.