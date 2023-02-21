Французский телеканал объяснил, почему западные компании не уходят из России

Значительное количество западных компаний, рискуя имиджевыми потерями, продолжают свою работу на территории России несмотря на то, что с начала спецоперации на Украине прошел почти год. Как поясняет французский телеканал BFM TV, подобные решения могут быть продиктованы самыми разными факторами: от страха потери активов до альтруистического стремления продолжать снабжать граждан России товарами первой необходимости. Последнее, к слову, звучит абсурдно, так как непонятно, какими жизненно важными товарами снабжают Россию западные компании.
По данным, собранным специалистами Йельского университета, более двухсот западных компаний продолжают свою деятельность на территории России без каких-либо изменений. Руководство части этих компаний приняло решение не разрывать полностью связи с Россией, однако приостановили любые новые проекты, касающиеся инвестиций или разработки. В первую очередь это относится к энергетическим компаниям Engie и Totalenergies, обеспечивающим поставки российского газа в страны Евросоюза.
По мнению экспертов, чем позже принимаются решения об уходе с российского рынка, тем сложнее это воплотить в жизнь, и, к тому же, сопряжено с более масштабными финансовыми потерями. Чтобы предотвратить значительный отток капитала из страны, российское руководство приняло соответствующие меры. В случае принятия решения о продаже дочерней компании необходимо найти российского покупателя без какого-либо ущерба для ведения деятельности. Так, французская компания Danone, в октябре прошлого года объявившая о своём уходе с российского рынка, все ещё находится в поиске нового владельца. Для компании Renault продажа своего российского дочернего предприятия привела к убыткам в размере двух миллиардов евро.
Предприятия, сфера деятельности которых относится к поставкам продовольствия, оправдывают свое решение остаться на российском рынке якобы необходимостью кормить гражданское население. Несмотря на это, они подвергаются нападкам из-за того, что их продукция якобы используется для снабжения российской армии. Так, компания Bonduelle столкнулась с обвинениями в том, что она осуществляла снабжение российских военнослужащих продовольствием, а также выражала поддержку российской армии.