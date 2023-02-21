Французский телеканал объяснил, почему западные компании не уходят из России

Значительное количество западных компаний, рискуя имиджевыми потерями, продолжают свою работу на территории России несмотря на то, что с начала спецоперации на Украине прошел почти год. Как поясняет французский телеканал BFM TV, подобные решения могут быть продиктованы самыми разными факторами: от страха потери активов до альтруистического стремления продолжать снабжать граждан России товарами первой необходимости. Последнее, к слову, звучит абсурдно, так как непонятно, какими жизненно важными товарами снабжают Россию западные компании.По данным, собранным специалистами Йельского университета, более двухсот западных компаний продолжают свою деятельность на территории России без каких-либо изменений. Руководство части этих компаний приняло решение не разрывать полностью связи с Россией, однако приостановили любые новые проекты, касающиеся инвестиций или разработки. В первую очередь это относится к энергетическим компаниям Engie и Totalenergies, обеспечивающим поставки российского газа в страны Евросоюза.По мнению экспертов, чем позже принимаются решения об уходе с российского рынка, тем сложнее это воплотить в жизнь, и, к тому же, сопряжено с более масштабными финансовыми потерями. Чтобы предотвратить значительный отток капитала из страны, российское руководство приняло соответствующие меры. В случае принятия решения о продаже дочерней компании необходимо найти российского покупателя без какого-либо ущерба для ведения деятельности. Так, французская компания Danone, в октябре прошлого года объявившая о своём уходе с российского рынка, все ещё находится в поиске нового владельца. Для компании Renault продажа своего российского дочернего предприятия привела к убыткам в размере двух миллиардов евро.Предприятия, сфера деятельности которых относится к поставкам продовольствия, оправдывают свое решение остаться на российском рынке якобы необходимостью кормить гражданское население. Несмотря на это, они подвергаются нападкам из-за того, что их продукция якобы используется для снабжения российской армии. Так, компания Bonduelle столкнулась с обвинениями в том, что она осуществляла снабжение российских военнослужащих продовольствием, а также выражала поддержку российской армии.