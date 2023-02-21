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Французский телеканал объяснил, почему западные компании не уходят из России

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Французский телеканал объяснил, почему западные компании не уходят из России

Значительное количество западных компаний, рискуя имиджевыми потерями, продолжают свою работу на территории России несмотря на то, что с начала спецоперации на Украине прошел почти год. Как поясняет французский телеканал BFM TV, подобные решения могут быть продиктованы самыми разными факторами: от страха потери активов до альтруистического стремления продолжать снабжать граждан России товарами первой необходимости. Последнее, к слову, звучит абсурдно, так как непонятно, какими жизненно важными товарами снабжают Россию западные компании.


По данным, собранным специалистами Йельского университета, более двухсот западных компаний продолжают свою деятельность на территории России без каких-либо изменений. Руководство части этих компаний приняло решение не разрывать полностью связи с Россией, однако приостановили любые новые проекты, касающиеся инвестиций или разработки. В первую очередь это относится к энергетическим компаниям Engie и Totalenergies, обеспечивающим поставки российского газа в страны Евросоюза.

По мнению экспертов, чем позже принимаются решения об уходе с российского рынка, тем сложнее это воплотить в жизнь, и, к тому же, сопряжено с более масштабными финансовыми потерями. Чтобы предотвратить значительный отток капитала из страны, российское руководство приняло соответствующие меры. В случае принятия решения о продаже дочерней компании необходимо найти российского покупателя без какого-либо ущерба для ведения деятельности. Так, французская компания Danone, в октябре прошлого года объявившая о своём уходе с российского рынка, все ещё находится в поиске нового владельца. Для компании Renault продажа своего российского дочернего предприятия привела к убыткам в размере двух миллиардов евро.

Предприятия, сфера деятельности которых относится к поставкам продовольствия, оправдывают свое решение остаться на российском рынке якобы необходимостью кормить гражданское население. Несмотря на это, они подвергаются нападкам из-за того, что их продукция якобы используется для снабжения российской армии. Так, компания Bonduelle столкнулась с обвинениями в том, что она осуществляла снабжение российских военнослужащих продовольствием, а также выражала поддержку российской армии.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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19 комментариев
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  1. VORON538
    VORON538 Сегодня, 16:10
    +13
    Капиталисты и альтруизм?Нонсенс!Просто не хотят терять рынок сбыта!Еще бы сказал,что пашут аки пчелы,да все в убыток!:)))Альтруисты-капиталисты это смех!:)))
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:41
      +3
      Капиталисты и альтруизм?

      всё по классике - за 300% прибыли капиталист готов прибить родную мать. Тогда не трудно понять, что за прибыли на российском рынке иностранный буржуй готов уничтожить буквально всех
    2. Венд
      Венд Сегодня, 17:17
      0
      Вот пусть США и займутся этим вопросом. А то окопались западные компании в России, российскому производителю пробраться на рынок трудно. Да и прибыль утекает зарубеж. Не порядок.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:12
    +7
    "...до альтруистического стремления продолжать снабжать граждан России товарами первой необходимости..."(с) Альтруисты, ЕПРСТ.
    "Ох вы деньги, деньги, деньги, рублики,
    Франки, фунты стерлинги да тугрики
    Ож, день-день-деньжата - деньги, денежки
    Слаще пряника, милее девушки,
    Все ищут ответа - быть или не быть.
    Плевал я на Гамлета, раз не умеет жить...."(с) Вот и вся разгадка, лягушачее вы ТВ.
  3. KCA
    KCA Сегодня, 16:15
    +4
    А потому, что они и не совсем западные, посмотрел на пиво "Ловенбрю", которое в данный момент в чашке, вроде как, немецкое, ан нет, "АБ ИнБев Эфес"
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 16:50
      +2
      Цитата: KCA
      которое в данный момент в чашке, вроде как, немецкое, ан нет, "АБ ИнБев Эфес"

      Которая в свою очередь бельгийско-турецкая.....
      1. KCA
        KCA Сегодня, 17:01
        0
        Уже нет, бельгийцы ещё в апреле 22 полностью продали свои доли турецкому Эфесу
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:20
    +9
    компания Bonduelle столкнулась с обвинениями в том, что она осуществляла снабжение российских военнослужащих продовольствием,

    Это горошком что ли? )))
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:32
      +2
      Горох можно списать на подрывную деятельность нашей обороноспособности wassat
    2. Dym71
      Dym71 Сегодня, 16:43
      +2
      Цитата: Егоза
      Это горошком что ли? )))

      Здравствуйте Елена!
      Не горошком единым, а и кукурузкой! fellow
      Буза пошла после публикации этой фото в соцсетях:
  5. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 16:22
    +3
    Жадность и жажда наживы вот и все их причины.
  6. Andrea
    Andrea Сегодня, 16:30
    0
    Думаю ничего из перечисленного.Просто у руководителей есть мозг и этот мозг способен мыслить и логически,и стратегически.
  7. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:33
    +3
    Для компании Renault продажа своего российского дочернего предприятия привела к убыткам в размере двух миллиардов евро.
    Мелочь, конечно, но приятно.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 16:52
      0
      Цитата: Fitter65
      Мелочь, конечно, но приятно.

      Привет Мистралям))) Плачьте и платите, французики
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 17:14
      0
      Цитата: Fitter65
      Для компании Renault продажа своего российского дочернего предприятия привела к убыткам в размере двух миллиардов евро.
      Мелочь, конечно, но приятно.

      Там рядом Ниссан бродит - тоже грустный немножко из-за убытков
  8. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:42
    +3
    Тут вообще-то надо запретить возврат на наш рынок "ухажерам, лет на семьдесят. Чтобы понимали.
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:52
    +1
    Ничего удивительного. Алчная природа буржуазии уже более 100 лет назад была известна классикам политэкономии - весь вопрос в прибыли этих активов

  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:58
    -1
    Хрень вы городите. Просто во многих аспектах рынок в России банально важней, чем рынок всей Европы. Например, по уровню цифровизации тех же услуг Россия занимает первое место в мире, и компании, производящие оборудование для сетей, как тот же финский Свен... Нахрен пошлют рынок Германии и Франции - он тупо меньше, чем в России, потому как неразвит. Они там живут в прошлом веке, и денег на них не заработаешь, в отличие от России.
    Поэтому СВЕН с начала СВО только расширяет торговую сеть
  11. Baobabus
    Baobabus Сегодня, 17:17
    0
    Просто не на все фирмы распространяется влияние американцев.