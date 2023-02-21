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Минобороны Белоруссии сообщило о выдвижении механизированного соединения для проверки боеготовности

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Минобороны Белоруссии сообщило о выдвижении механизированного соединения для проверки боеготовности

21 февраля в рамках мероприятий по проверке боевой готовности Вооруженных сил Республики Белоруссия, одна из механизированных воинских частей выдвинулась в назначенный район. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны Белоруссии.


В сообщении белорусского военного ведомства подчеркивается, что механизированная воинская часть усилена подразделениями противовоздушной обороны. Солдатам и офицерам соединения предстоит выполнить учебно-боевые задачи. Среди них – организация охраны и обороны назначенного района и его инженерное оборудование.

Кроме того, соединение должно осуществить некий комплекс мер в сфере организации тылового и технического обеспечения. Иных подробностей о действиях механизированного соединения пока не приводится.

Напомним, что вчера министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин более подробно рассказал о планах создания народного ополчения в республике. По словам главы белорусского военного ведомства, его численность составит 100-150 тысяч человек, а задействовано ополчение будет в охране общественного порядка и противодиверсионной деятельности в первую очередь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусская армия не будет принимать участие в специальной военной операции, поскольку российские вооруженные силы и так прекрасно справляются с поставленными задачами. Тем не менее, на территории Белоруссии находится внушительная по численности российская войсковая группировка.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Белоруссии
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4 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 11:14
    0
    на территории Белоруссии находится внушительная по численности российская войсковая группировка.
    Это для открытия второго фронта, о котором размечтались захистники !
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:17
    0
    Да вроде на второй фронт Приднестровье готовят, нет?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    0
    дна из механизированных воинских частей выдвинулась в назначенный район
    А "назначенный р-н" на границе с Украиной? Пусть подергаются обрывая телефоны своего начальства.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:19
    0
    На Западе при словах "маневры в Белоруссии" с прошлого года появилась традиция - обостряется недержание. Один раз уже поманеврировали wink