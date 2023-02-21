Минобороны Белоруссии сообщило о выдвижении механизированного соединения для проверки боеготовности

21 февраля в рамках мероприятий по проверке боевой готовности Вооруженных сил Республики Белоруссия, одна из механизированных воинских частей выдвинулась в назначенный район. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны Белоруссии.В сообщении белорусского военного ведомства подчеркивается, что механизированная воинская часть усилена подразделениями противовоздушной обороны. Солдатам и офицерам соединения предстоит выполнить учебно-боевые задачи. Среди них – организация охраны и обороны назначенного района и его инженерное оборудование.Кроме того, соединение должно осуществить некий комплекс мер в сфере организации тылового и технического обеспечения. Иных подробностей о действиях механизированного соединения пока не приводится.Напомним, что вчера министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин более подробно рассказал о планах создания народного ополчения в республике. По словам главы белорусского военного ведомства, его численность составит 100-150 тысяч человек, а задействовано ополчение будет в охране общественного порядка и противодиверсионной деятельности в первую очередь.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусская армия не будет принимать участие в специальной военной операции, поскольку российские вооруженные силы и так прекрасно справляются с поставленными задачами. Тем не менее, на территории Белоруссии находится внушительная по численности российская войсковая группировка.