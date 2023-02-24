Медики войны – неизвестные войска, забытые потери

Тихий подвиг военной медслужбы
Потери среди военных врачей, медсестёр, санитаров и медбратьев были в годы Великой Отечественной войны на втором месте после потерь стрелковых подразделений. Они по итогам войны составили 12,5 % убитых из 700 тыс. медперсонала.
Медработники находились зачастую в самой гуще сражений, но чудовищный урон в кадрах был вызван не только и не столько этим. Увы, но в Красной Армии, которая готовилась к войне, как могла, по всем направлениям, к лету 1941 года так и не была создана хорошо развитая военно-медицинская служба.
Гитлер, умело вводя в заблуждение советскую разведку, и здесь поймал наших на переломе, перестройке – те самые санбаты только-только создавались. Да и такого масштаба войн в истории новой страны на тот момент ещё не было.
Опыт же Первой мировой всерьёз не принимался, как абсолютно неудачный. При этом полностью игнорировался даже тот факт, что потери от болезней по сравнению с боевыми в Гражданскую войну составляли куда более существенную долю, чем в войну империалистическую.
Не возрождать, а создавать
Только в 1933 году в СССР задумались о создании некого подобия единой военно-медицинской службы. Тогда в Ленинграде состоялась конференция военно-полевой хирургии. Но саму военно-полевую медицинскую службу стали всерьёз формировать только в 1940 году, когда уже началась Вторая мировая война. Обстановка в мире накалилась до предела, и воевать СССР уже приходилось, причём на разных фронтах.
По указанию Генштаба РККА ведущими военными медиками стали спешно разрабатываться документы, регулирующие их деятельность. Главный хирург Красной Армии Николай Бурденко, которого позже назвали «маршалом медицины», сетовал на возможный «разброд в организации медицинской помощи и методах лечения раненых».
С началом войны, ещё до конца не оценив степень угрозы, командование стало отправлять на фронт квалифицированные кадры военно-полевых врачей. Но по мере немецкого наступления стали призывать и необстрелянных гражданских специалистов, многие из которых шли добровольцами.
Если в гитлеровской Германии бойцов с поля боя вытаскивали в основном вооружённые мужчины, то в СССР попросту не хватало оружия, чтобы выдать его медсёстрам, которые тащили раненых здоровых мужиков до пунктов, где им делались перевязки и операции.
Работали по методу Пирогова: как бы это ни было жестоко, безнадёжных раненых выносили уже в последнюю очередь, и такая возможность была далеко не всегда. Курсы подготовки медсестёр работали в режиме аврала, опережая курсы военных училищ, и при этом всё-таки их учили и стрельбе.
Вопрос, где было взять оружие, решился фактически сам собой. Брали у самих же раненых, тем более что за вынос раненого с оружием были назначены дополнительные и немалые поощрения. В частности, при выдаче медсестрам и медбратьям наград засчитывался только вынос с поля боя раненых с оружием.
Если уж инструментов и медикаментов не хватало, то о крови для переливания и речи не шло. Нередко сами врачи и медсёстры при одинаковых группах крови и резус-факторах у них и раненых ложились на медпункте на прямое переливание.
Едва ли не лучший памятник военной медсестре установлен в Череповце, который в годы войны превратился в один большой военный госпиталь
Военная медицина переходит в наступление
Великая Отечественная война дала мощный стимул для развития в СССР новых технологий лечения. Нередко их разрабатывали и обычные военные хирурги из полевых госпиталей. Хотя, конечно, в основном разработчиками были практикующие врачи с диссертациями.
В частности, именно в военные годы советские учёные разработали препарат тромбин, быстро свёртывающий кровь, поливакцину НИИСИ против брюшного тифа, паратифа А и В, дизентерии, холеры и столбняка, которыми страдало много бойцов, да и мирного населения тоже.
В разгар сражений отечественная микробиология стала выпускать пенициллин-крустозин; был увеличен срок хранения донорской крови, запущен в производство витаминный препарат для борьбы с цингой. А сколько жизней спасли подзабытая сегодня противотуляремийная вакцина, доступные средства для профилактики гриппа, препарат викасол для повышения свёртываемости крови, заменители крови для переливания.
Многие учёные работали тогда прямо на передовой. В частности, именно в военно-полевых условиях был разработан препарат на основе бычьей крови «гемокостол». Первоначально его планировали применять для ускорения реабилитации раненых, но выяснилось, что он помогает бороться ещё и с инфекционным заболеванием, известным как куриная слепота.
После начала контрнаступления дела у военных медиков пошли уже намного лучше. Возросло и качество работы, поскольку появились врачи и младший персонал, уже понимавшие, что такое война, и наладилось финансирование со стороны государства.
В итоге среди раненых вернулось в строй более 70 %, среди больных – 90 %. Эти показатели превышают аналогичные показатели Германии и её сателлитов.
А славой сочтёмся?
Государство, которое уже в начале немецкого наступления было в полной неожиданности от таких событий, ввело правительственные награды не только для военных врачей, но и для санитаров и носильщиков.
Уже в августе 1941 года вышел приказ наркома обороны, согласно которому за вынос с поля боя 15 раненых с оружием полагались медали «За боевые заслуги» или «За отвагу», за вынос 25 раненых с оружием – орден Красной Звезды, за 40 раненых – орден Красного Знамени, за 80 раненых – орден Ленина.
Были среди военных медиков и Герои Советского Союза, многие – посмертно. Нередко случалось, что работники медслужбы или сами применяли оружие против врага по прямому назначению, или закрывали своим телом раненых. Отмечены также и случаи, когда офицеры-медики в случае гибели командиров стрелковых подразделений брали на себя командование ими.
Среди сражений Великой Отечественной выделяется Сталинградская битва – по награждению бойцов медслужбы она вне конкуренции. 20 военных медиков были награждены орденом Ленина в боях под Сталинградом и за сам город, многие – посмертно.
Люди в халатах, пропитанных кровью, действительно работали на износ, порой сутками без сна и отдыха. Работа хирургов и вовсе была поставлена фактически на конвейер. Обмороки среди них прямо во время операций не были редкостью.
За время войны среди военных врачей, в основном хирургов, погибли около пяти тысяч человек, среди средних медицинских работников – девять с лишним тысяч. Конечно, эти цифры несопоставимы с потерями среди санинструкторов и санитаров-носильщиков, но и численность их на фронте была намного больше.
Нельзя сказать, что советская медицина не учла опыт Великой Отечественной. Во время афганской войны погибло только 36 офицеров медицинской службы. Хотя условия службы были всё равно тяжёлыми, главным образом из-за перебоев со светом и проблем с питьевой водой.
Именно в Афганистане советской военной медициной были применены некоторые новшества. И речь не только о современных медикаментах или аппаратуре. Очень часто спасением становились самые простые решения.
В частности, именно медики настояли на том, чтобы у бойцов на стволах автоматов были надеты кровоостанавливающие жгуты, а в карманах лежали портативные фильтры для воды из кяризов, кишевшей бактериями. По свидетельству бывших в Афгане врачей, много чего из медикаментов и медтехники, что в Союзе было дефицитом, они увидели в первый раз на той войне.