Вучич: Сербия не может приобретать запчасти для имеющихся у неё российских истребителей МиГ-29

Раньше Белград всегда отдавал предпочтение в пользу российских МиГ-29, но с тех пор как началась спецоперация, импорт запчастей стал невозможен, равно как и практически любой российской продукции военного назначения. Всё это не из-за русских

Сербия не может приобретать запчасти для имеющихся у неё российских самолётов МиГ-29 после начала спецоперации. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. Белград планирует существенно увеличить военный бюджет с целью модернизации своей армии, в том числе и для закупки истребителей Rafale французского производства из-за того, что в условиях международных санкций в отношении РФ обслуживание истребителей российского производства стало сложной задачей.– подчеркнул глава сербского государства.В то же время коснулся сербский лидер и укрепления обороноспособности армии, обратив внимание на другие страны Европы, которые стремительными темпами повышают свои военные расходы.Отметим, что в этом году оборонные расходы Сербии, как ожидается, превысят сумму в 1,5 млрд долларов (примерно 112 млрд рублей), заложенную в военный бюджет страны, увеличившись на 700 млн евро (около 55,7 млрд рублей), передаёт источник издания. Средства будут направлены, главным образом, на модернизацию танков , приобретение дополнительных единиц бронетехники в количестве 200 штук, закупку боевых дронов, а также привлечение военнослужащих в элитные подразделения. Что касается многоцелевых истребителей Rafale, стоящих на вооружении ВМС и ВВС Франции, то они могут обойтись республике дополнительно в 3 млрд евро.