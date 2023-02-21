Роскосмос: По предварительным данным, повреждение корабля «Прогресс МС-21» вызвано внешним воздействием

Замечаний, которые могли бы привести к такой нештатной ситуации, выявлено не было. Резерв надежности системы терморегулирования составляет один год с момента запуска корабля, поэтому система гарантированно надежна в расчетных условиях ее эксплуатации

По предварительным данным комиссии Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), повреждения пилотируемого корабля «Союз МС-22» и грузового «Прогресс МС-21» были получены в результате внешнего воздействия. К таким выводам эксперты пришли после изучения снимков внешней обшивки кораблей, сделанных экипажем МКС. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ГК«Роскосмос».Специалисты пришли к выводу, что отверстия, обнаруженные на внешней поверхности, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей «Прогрессом МС-21», не являются следствием заводского брака. Эти дефекты не были зафиксированы ни при изготовлении корабля, ни перед подготовкой его к старту на космодроме Байконур, ни при полете и стыковке корабля с МКС.Сотрудники РКК «Энергия» проанализировала историю замечаний к системе терморегулирования кораблей «Союз» и «Прогресс» за последние 15 лет, чтобы исключить версию брака при производстве.— пришли к выводу члены комиссии.Тем не менее на земле будут продолжены эксперименты, моделирующие подобные нештатные ситуации. Это позволит в будущем разработать меры по предотвращению аналогичных аварийных ситуаций при проектировании и производстве космических кораблей и аппаратов.Сделанные государственной комиссией выводы позволяют принять решение о возможности беспилотного запуска корабля «Союз МС-23» для замены аварийного «Союза МС-22» 24 февраля и его стыковки к Международной космической станцией 26 февраля. В дальнейшем запланировано штатное возвращение на корабле российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио. В случае необходимости, экипаж МКС может совершить экстренный спуск при возникновении аварийной ситуации на станции, сказано в пресс-релизе «Роскосмоса».За два месяца на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. Пятнадцатого декабря прошлого года в результате попадания микрометеорита повреждения получила система охлаждения пилотируемого корабля «Союз МС-22». Корабль планируется отправить на Землю в марте, после того, как к МКС пристыкуется «Союз МС-23».Одиннадцатого февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля «Прогресс МС-21», после чего 18 февраля он был в ручном режиме отстыкован от МКС. Космонавты развернули корабль и провели его детальный осмотр. По решению государственной комиссии, через сутки «Прогресс МС-21» был выведен с орбиты и после частичного разрушения в верхних слоях атмосферы затоплен в несудоходной части Тихого океана.