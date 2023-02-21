Военное обозрение
Войти Регистрация

Breaking Defense: В Пентагоне не исключают передачи Украине танков M1 Abrams с длительного хранения

14
Breaking Defense: В Пентагоне не исключают передачи Украине танков M1 Abrams с длительного хранения

Украина может получить американские танки M1 Abrams гораздо раньше, чем объявлялось ранее. В Пентагоне все еще не принято окончательное решение по варианту поставки, сообщает Breaking Defense со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Госдепа.


США до сих пор не решили, какие танки отправлять на Украину - новые, которые еще необходимо будет произвести, или старые, находящиеся на хранении. Окончательного решения нет, хотя с момента объявления о потенциальной поставке тяжелой бронетехники на Украину прошло уже около месяца.

По словам первого заместителя помощника госсекретаря по военно-политическим вопросам Стэнли Брауна, первоначально предполагалось, что 31 танк M1A2 Abrams для украинской армии будет произведен в рамках нового контракта. Затем было предложено поставить танки с хранения, чтобы не ждать длительное время. Сейчас обсуждается даже вариант комбинированной поставки, в которой половина танков будет новой, а другая - "не очень". Такой шаг потенциально ускорит поставку танков Киеву.

Потенциально они могут представлять собой комбинацию построенных и снятых с производства (...) У нас есть Abrams на хранении. У нас есть разные версии Abrams, некоторые более старые (...) и я не знаю, какие из них в конечном итоге получит Украина

- заявил чиновник.

Между тем, не все американские военные ратуют за передачу танков Abrams Украине, есть и противники данного решения. Основные причины, по которым Киев не должен получить американские танки - они могут попасть в руки российских военных, а также сложность в эксплуатации. Заявляется, что Украина не имеет специализированной базы для обслуживания американских танков, а это делает их, фактически, одноразовыми.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:43
    +6
    "Между тем, не все американские военные ратуют за передачу танков Abrams Украине, есть и противники данного решения."
    А чего военным ратовать? Это не их дело.
    Их дело: копыта к черепу и бегом! Исполнять приказ!
    Не стоит плодить несбыточные надежды...
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:44
    -1
    Украина может получить американские танки M1 Abrams гораздо раньше, чем объявлялось ранее.
     Байден,вернувшись из Киева и будучи озабоченным положением на фронтах,дал приказ:ускорить поставки.
  3. Dich
    Dich Сегодня, 11:47
    0
    Поменяют все резинотехнические изделия и поставят без оглядки на военных. Буданов на весну контурнаступ анонсировал.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 11:50
    0
    М-да... Это будет еще тот "фокус", если они украинцам поставят М1 со 105-мм пушкой и это на фоне передачи немцами "Лео-2А6"
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:50
    +1
    Народ уже прикалывается, что ситуация с танками напоминает эпизод из "Иван Васильевича"... Помните?
  6. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:52
    +2
    не то что НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ... а уже готовы передать давно ... они просто определяются кто там у них за банкет платит остальное лирика
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:54
    0
    Какое то неприятное затишье на западе,как бы в полномасштабную войну не переросло.ВСУ в сторону Москвы ,Стрижей ещё не запустило?Эти сейчас всё могут устроить.Да куда угодно могут пульнуть после 12:00.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:05
    0
    Раньше будут переданы танки Abrams или позже , совершенно не имеет никакого значения в ситуации в районах ЛБС . В любом случае ВС РФ будут приняты превентивные меры , для того , чтобы эти танки в эти районы не попали.
    1. alexey2073
      alexey2073 Сегодня, 12:15
      +1
      Превентивные меры? Утопят транспорты в море? Наконец долбанут все мосты и жд пути на западе? Или в месте концентрации? Не смешите. Как спокойно идёт всё вооружение, так и будет идти. А правительство и МИД выразит озабоченность, и нарисует ещё какую линию. А нашим парням расхлебывать эту кашу. И урякалками тут не обойтись.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:06
    0
    Нет конечно ,поставят Украине последнюю версию Абрамса ,той что нет еще в армии США ,с КАЗ .А старье оставят себе ..........
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:06
    0
    У нас есть разные версии Abrams, некоторые более старые
    Прямой намек на то, что могут быть поставлены старые версии, а возможно и не "Абрамс". Главное ждите, все равно что-то но поставят.
  11. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:07
    0
    Разговоры-разговоры, а меж тем танки уже вопрос решённый и будет их столько,сколько смогут наскрести. Просто поставка танков,это деньги и преогромные а преогромные деньги,это и такая же коррупция а без неё,такие вопросы не решаются.
    А вот задержка в поставке,думаю в решении,кто будет управлять этими танками. Учить бандэровцев долго,набрать наёмников из бывших танкистов,восстановить их навыки и провести боевое слаживание тоже долго,направить в бандэрию штатные подразделения танкистов из своих армий под видом наёмников,это быстро и просто,но есть риск,ввязаться в открытую войну с Россией а такие последствия никто не прощитает.
  12. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:22
    0
    В Пентагоне не исключают передачи Украине танков M1 Abrams с длительного хранения
    recourse Скорей бы. Чем скорее они там появятся, тем больше у нас будет спецов по их утилизации к открытому столкновению с НАТО. request
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:23
    0
    Breaking Defense: В Пентагоне не исключают передачи Украине танков M1 Abrams с длительного хранения
    . Слишком много мути развели, вокруг да около.... бум посмотреть, как оно станет на самом деле.