Breaking Defense: В Пентагоне не исключают передачи Украине танков M1 Abrams с длительного хранения

Потенциально они могут представлять собой комбинацию построенных и снятых с производства (...) У нас есть Abrams на хранении. У нас есть разные версии Abrams, некоторые более старые (...) и я не знаю, какие из них в конечном итоге получит Украина

Украина может получить американские танки M1 Abrams гораздо раньше, чем объявлялось ранее. В Пентагоне все еще не принято окончательное решение по варианту поставки, сообщает Breaking Defense со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Госдепа.США до сих пор не решили, какие танки отправлять на Украину - новые, которые еще необходимо будет произвести, или старые, находящиеся на хранении. Окончательного решения нет, хотя с момента объявления о потенциальной поставке тяжелой бронетехники на Украину прошло уже около месяца.По словам первого заместителя помощника госсекретаря по военно-политическим вопросам Стэнли Брауна, первоначально предполагалось, что 31 танк M1A2 Abrams для украинской армии будет произведен в рамках нового контракта. Затем было предложено поставить танки с хранения, чтобы не ждать длительное время. Сейчас обсуждается даже вариант комбинированной поставки, в которой половина танков будет новой, а другая - "не очень". Такой шаг потенциально ускорит поставку танков Киеву.- заявил чиновник.Между тем, не все американские военные ратуют за передачу танков Abrams Украине, есть и противники данного решения. Основные причины, по которым Киев не должен получить американские танки - они могут попасть в руки российских военных, а также сложность в эксплуатации. Заявляется, что Украина не имеет специализированной базы для обслуживания американских танков, а это делает их, фактически, одноразовыми.