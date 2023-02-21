Financial Times: Киев не получил и половины обещанной помощи

Несмотря на все нарастающие разговоры о помощи Запада Украине, как военной, так и финансовой, на деле все обстоит не совсем так, как это описывается в помпезных речах западных политиков.Как отмечает британское издание Financial Times, Киев так и не дождался больше половины помощи, которую обещал Запад и неизвестно получит ли он все сполна и когда это произойдет.На декабрь прошлого года западные страны направили Украине лишь 31 миллиард евро (что тоже немало), а обещали Киеву 64 миллиарда, пишет издание. При этом Financial Times считает, что основные причины такой ситуации кроются не в нежелании Запада расставаться с деньгами, а в том, что западная финансовая помощь проходит через множество формальных барьеров, прежде чем попасть на Украину. Все это вызывает нестабильность и задержки этой помощи. К примеру, понадобилось почти шесть месяцев, чтобы оформить юридическое согласие Евросоюза на передачу денег.Financial Times также пишет, что, несмотря на все громкие разговоры о помощи Украине, Запад тратит на нее значительно меньше, чем он делал это в ходе своих предыдущих военных компаний. Нет ясности и в том, когда же все-таки оставшиеся миллиарды окажутся на Украине.Если в ходе военных действий такие перебои с помощью, то в процессе восстановления Киев столкнется с еще большими задержками западной помощи, констатирует издание.Возможно, на Западе не спешат направлять оставшиеся миллиарды Киеву, прекрасно зная об уровне коррупции в стране.