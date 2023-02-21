Военное обозрение
Войти Регистрация

Financial Times: Киев не получил и половины обещанной помощи

13
Financial Times: Киев не получил и половины обещанной помощи

Несмотря на все нарастающие разговоры о помощи Запада Украине, как военной, так и финансовой, на деле все обстоит не совсем так, как это описывается в помпезных речах западных политиков.


Как отмечает британское издание Financial Times, Киев так и не дождался больше половины помощи, которую обещал Запад и неизвестно получит ли он все сполна и когда это произойдет.

На декабрь прошлого года западные страны направили Украине лишь 31 миллиард евро (что тоже немало), а обещали Киеву 64 миллиарда, пишет издание. При этом Financial Times считает, что основные причины такой ситуации кроются не в нежелании Запада расставаться с деньгами, а в том, что западная финансовая помощь проходит через множество формальных барьеров, прежде чем попасть на Украину. Все это вызывает нестабильность и задержки этой помощи. К примеру, понадобилось почти шесть месяцев, чтобы оформить юридическое согласие Евросоюза на передачу денег.

Financial Times также пишет, что, несмотря на все громкие разговоры о помощи Украине, Запад тратит на нее значительно меньше, чем он делал это в ходе своих предыдущих военных компаний. Нет ясности и в том, когда же все-таки оставшиеся миллиарды окажутся на Украине.

Если в ходе военных действий такие перебои с помощью, то в процессе восстановления Киев столкнется с еще большими задержками западной помощи, констатирует издание.

Возможно, на Западе не спешат направлять оставшиеся миллиарды Киеву, прекрасно зная об уровне коррупции в стране.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/UP9
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:04
    -1
    а в том, что западная финансовая помощь проходит через множество формальных барьеров
     Скажем спасибо, западной бюрократии
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:22
      0
      Это не бюрократия.а жажда наживы в чистом виде.На всем.Две трети обещанного остается в руках кредиторов
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:04
    +2
    Западные фонды тоже подвержены коррупции ,ой простите лоббированию . Часть денег просто банально возвращается в США . Есть еще так называемые связанные деньги . Это когда со счетов в СШа списывают деньги ,а предоставляют услуги и оборудование ,думаю таким образом оплачивают переправку вооружения из СШа ,морским и воздушным транспортом
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:04
    0
    Не всё сразу, малята!
    А то так и до передоза недалеко.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:05
    0
    - Третьим буду!
    - Четвертым... Троих мы уже послали...
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:09
    -1
    Думаю, семья Зеленского ,его друзья из "Квартала 95" и Игорек Коломойский не сильно переживают по этому поводу , то что им причитается , они уже попрятали по кубышкам и оффшорам.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:11
    0
    Киев так и не дождался больше половины помощи, которую обещал Запад
    А то, что дождался частично разворовал о чем говорят на том же западе. Если у вас имеются лишние деньги и вам их не жалко, отправьте в Киев.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:16
      0
      свидомитам Запад денег не даст если не будет обратных откатов. Запад благотворительностью в таких масштабах - не занимается.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 12:18
    0
    Возможно, на Западе не спешат направлять оставшиеся миллиарды Киеву, прекрасно зная об уровне коррупции в стране.
    И тихо умалчиваю об этом уровне у себя... Ясно же, что большая часть этих денег просто перетекает из кармана государства в частные карманы западных политиков
  8. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:21
    -1
    Тут как всегда два момента. Первый это коррупция,кому нода не занесли сколько надо,вот и не получили. Второй момент это политические противники в борьбе за власть,то есть кормушку. Они то не упустят момента,что бы свергнуть нынешних прикорытников в случае их неудач.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:21
    0
    Financial Times: Киев не получил и половины обещанной помощи
    . Тоже мне проблема...
    Те, кто на этом деле кормит я и так, наскирдовал не хилые бабки... о остальное, для них, дело десятое.
    Понятно, что они б не отказались прихватить ещё и ещё больше, но это дело может стать стремным, а к этому не все готовы.... свою "синицу в руке" они уже получили.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:31
    -1
    Запад будет восстанавливать окраину? Сказать и сделать, две большие разницы, как говорят в Одессе. Вложится в экономику окраины, чтобы она отдала сначала военные долги, а потом инвестиции - трех-пяти жизней не хватит.... , бессмертных на западе не наблюдается....Дункан Маклауд не в счет.
  11. Керенский
    Керенский Сегодня, 12:57
    0
    Механизм простой,- аналог банковских гарантий. Берут деньги в других местах "до зарплаты". По-сему, размер обещанной помощи имеет значение.