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В Генштабе ВСУ сообщили об использовании Россией порядка 40 аэродромов для нанесения ударов по Украине

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В Генштабе ВСУ сообщили об использовании Россией порядка 40 аэродромов для нанесения ударов по Украине

Россия сосредоточила большое количество авиационной техники близ границ Украины, задействовав для этого около 40 военных аэродромов. Командование российской группировки явно готовится к нанесению массированного удара. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.


Порядка 700 летательных аппаратов сосредоточило российское командование на сорока аэродромах, вся эта техника находится в готовности нанести удары по территории Украины, а часть уже используется в боевых действиях. Кроме того, для ударов применяются все имеющиеся у России средства, включая ракеты и дроны-камикадзе.

(...) накопили большое количество авиационной техники на около сорока аэродромах, которые они используют для ударов по территории Украины. (...) Это всего более семи сотен летательных аппаратов

- заявил спикер Воздушного командования Юрий Игнат.

Прокомментировал представитель Генштаба и появление над Украиной воздушных шаров с уголковыми отражателями заявив, что это тоже один из элементов, задачей которого вскрыть позиции украинской ПВО. Говорить, что это примитивно, не нужно. Все страны, включая США, применяют такие технологии.

В Генштабе также отметили, что опасность массированной ракетной атаки России сохраняется, она может последовать в любой момент, несмотря на неоднократные заявления о "закончившихся" у России ракетах. Также подчеркивается, что Россия уже несколько раз меняла тактику нанесения ударов, поэтому предсказать, как в этот раз пройдет атака, никто не берется.
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15 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 12:04
    +5
    В Генштабе ВСУ сообщили об использовании Россией порядка 40 аэродромов для нанесения ударов по Украине
    Да как же она смела????? Надо ввести санкции против каждого аэродрома и каждого кто работает и служит на них... И еще заявить, что у России аэродромы уже заканчиваются
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:08
      +3
      Угу, износили-истерли покрышками самолетов аэродромы, вот они и закончились. wassat
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:05
    +1
    Они что аэродромы сельхозавиации до кучи посчитали ,вместе с аэропортами?40 это явный перебор.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:08
      +2
      наверно еще и бывшие аэродромы ДОСААФ приплюсовали. а чего им мелочится? надо же показать какая коварная Россия. целых 40 аэродромов использовала. вот демократичные американцы - пару тройку пользуют и не жужжат. lol
      1. Карат
        Карат Сегодня, 12:13
        +3
        Сомневаюсь что они вообще что то плюсовали. Взяли цифру от Балды покрупнее, чтоб разжалобить западных спонсоров.
        1. APASUS
          APASUS Сегодня, 12:23
          +1
          Цитата: Карат
          Сомневаюсь что они вообще что то плюсовали. Взяли цифру от Балды

          Надо разгонять миф жертвы ,тогда легче просить оружие . Сейчас в тренде ПВО и авиация ,ну и следовательно враг будет наносить удары с воздуха
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:27
      +1
      Нет,посчитали все от Мурманска,до Армавира.Только в Краснодарском крае у нас с десяток аэродромов наберется
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:15
    +2
    Так оно и бывает, когда в сортире бумага кончилось, а под рукой ничего, кроме методички...
    9 лет орали, что отсталая Россия не может ничего производить, тем более высокотехнологичные самолеты и оружие к ним - а тут 700 ЛА и 40 оборудованных аэродромов... При том, что все нато и трети от такого числа за год не смогло на Окраину отправить... И кто там дикий?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:19
      +2
      да, Вы точно подметили противоречие в очередном вранье свидомитов. причем противоречие - взаимоисключающее предыдущие их высказывания. Это просто болезнь - шизофрения. Все шизофреники сами себе противоречат. Это один из основных признаков такой болезни.
    2. solar
      solar Сегодня, 12:54
      -4
      9 лет орали, что отсталая Россия не может ничего производить...

      орали, что даже гвоздей не может производить. Да и в Союзе ранее- только калоши и могли. Только вот...
      Это разве они орали?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    +2
    Выходит, что куда ни кинь, всюду клин. А с чего это вдруг Игнат заговорил нормальным языком без озвучивания сбитых 99,9%, без попыток уничижительного отношения к возможностям российской армии? Наоборот озвучил опасности для Киева, которые существуют.
  5. Primorsky
    Primorsky Сегодня, 12:35
    -3
    Получается, что авиацию все это время берегли, жертвуя "сухопотчиками"? За исключением первого месяца СВО, никакой особой активности ВКС в плане воздействия на противника не наблюдалось. Если судить по видеоматериалам, работали только Су-25. Вылетая парами со стрельбой неуправляемыми ракетами с пресловутого "кабрирования" (эффективность подобных ударов под большим вопросом, особенно штурмовиками). Аналогично работали и боевые вертолеты, но уже с эпизодическим применением высокоточных ракет. В глубину тактическая авиация не работала вовсе. Удары тактическими ракетами воздух-земля вероятнее всего носили редкий характер. Во всяком случае, украинец не жалуется на нашу авиацию.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:45
      +3
      Иди уже в окопы ВСУ, не твое это ципо, не твое...... "сухопутчик-попутчик".
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:57
    +1
    (...) накопили большое количество авиационной техники на около сорока аэродромах, которые они используют для ударов по территории Украины. (...) Это всего более семи сотен летательных аппаратов

    Завидуют, гады свинорылые.
  7. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:25
    0
    Donc le même ministère est capable de dire une journée :
    La Russie n'a plus de missiles, la Russie n'a plus de missile
    Et le lendemain de dire:
    Nous craignons une frappe massive de missiles ...Russes !?
    A moins que cela ne soit une manière de mendier plus activement des missiles otanien à longue portée ?

    Так что то же самое министерство может сказать за один день :
    У России больше нет ракет, у России больше нет ракет
    А на следующий день сказать:
    Мы опасаемся массированного ракетного удара ...Русские !?
    Если только это не способ более активно просить НАТО о ракетах большой дальности ?