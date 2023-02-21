В Генштабе ВСУ сообщили об использовании Россией порядка 40 аэродромов для нанесения ударов по Украине

Россия сосредоточила большое количество авиационной техники близ границ Украины, задействовав для этого около 40 военных аэродромов. Командование российской группировки явно готовится к нанесению массированного удара. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Порядка 700 летательных аппаратов сосредоточило российское командование на сорока аэродромах, вся эта техника находится в готовности нанести удары по территории Украины, а часть уже используется в боевых действиях. Кроме того, для ударов применяются все имеющиеся у России средства, включая ракеты и дроны-камикадзе.
(...) накопили большое количество авиационной техники на около сорока аэродромах, которые они используют для ударов по территории Украины. (...) Это всего более семи сотен летательных аппаратов
- заявил спикер Воздушного командования Юрий Игнат.
Прокомментировал представитель Генштаба и появление над Украиной воздушных шаров с уголковыми отражателями заявив, что это тоже один из элементов, задачей которого вскрыть позиции украинской ПВО. Говорить, что это примитивно, не нужно. Все страны, включая США, применяют такие технологии.
В Генштабе также отметили, что опасность массированной ракетной атаки России сохраняется, она может последовать в любой момент, несмотря на неоднократные заявления о "закончившихся" у России ракетах. Также подчеркивается, что Россия уже несколько раз меняла тактику нанесения ударов, поэтому предсказать, как в этот раз пройдет атака, никто не берется.