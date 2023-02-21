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Bloomberg: Мирный план КНР по Украине содержит отказ от дальнейших поставок вооружений Киеву наряду с прекращением огня

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Bloomberg: Мирный план КНР по Украине содержит отказ от дальнейших поставок вооружений Киеву наряду с прекращением огня

Сегодня член политбюро Компартии Китая (КПК) и экс-министр иностранных дел республики Ван И совершит визит в Москву, где он представит российским властям мирный план по Украине, разработанный Пекином, который будет содержать отказ от дальнейших поставок вооружений Киеву наряду с прекращением огня.


Тезисы, содержащиеся в документе, могут быть представлены Пекином и Москвой в виде проекта резолюции в ООН в противовес подготовленной ранее Киевом резолюции, в которой он требует немедленного вывода российских войск с территории Украины, а также прекращения боевых действий.

Согласно информации Bloomberg, реализация китайского плана мирного урегулирования украинского конфликта маловероятна, однако, США и страны ЕС обеспокоены тем, что данную инициативу могут поддержать многие члены ООН, главным образом, государства Африки, Латинской Америки и Азии. Более того, план КНР может встретить поддержку и у некоторых стран Европы, поскольку многие европейские граждане уже угнетены продолжающимися боевыми действиями.

Отметим, что в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности китайский дипломат представил свою инициативу мирного урегулирования украинского кризиса. Выступая в качестве гаранта мира на Украине, Пекин бросает серьёзный вызов Вашингтону, намереваясь повысить свою роль на международной арене, особенно на фоне укрепления двусторонних российско-китайских отношений, вышедших на совершенно новый и качественный уровень, о чём пишет американский телеканал CNN.

В то же время, сообщает источник, Китай таким образом пытается разобщить США и ЕС, продолжая подвергать критике действия Вашингтона на Украине, тем самым, обвиняя его в умышленном затягивании конфликта из-за дальнейшего накачивания Киева вооружениями.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:04
    +4
    Может и нам свой мирный план по Тайваню замутить. what
  2. arthh
    arthh Сегодня, 16:07
    +5
    Чего он к бидону не поедет со своим мирным планом а, его там в одно место пошлют сразу.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 16:58
      +1
      Он встречался 18-19 числа с Блинкенем, Кулебой, Столтенбергом и другими.



      По итогу Кулеба:
      Глава МИД Украины заявил, что член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами мирного плана КНР, Киев намерен изучить его и сделать выводы.

      Блинкен ничего не указал, кроме встречи.
      1. Жук1991
        Жук1991 Сегодня, 17:31
        -1
        Вот Китай на фоне российско украинского конфликта примеряет на себе роль сверхдержавы.
        Про то что в мире есть только 2 центра силы товарищ Си уже заявлял публично.
        Теперь Китай "типа" разруливает крупный международный конфликт в европе.

        На фоне всего этого безобразия, Китай выглядит как единственная альтернатива штатам, в том смысле, что страны третьего мира которые не под штатами могут расчитывать только на Китай.
        Россия не экономически (2% мировой экономики), не политически ( мало кто в ООН голосовал против антироссийских резолюций, да и в целом влияние в мире явно поугасло) и судя по ходу конфликта в военном/военнотехническом плане не сможет эффективно поддержать третьи страны в случае наезда американцев.

        Китай смотрится как сверхдержава по части экономики (18% мирового ввп, 17% насаления земли китайские граждане), в политическом плане тоже влияние Китая крайне высоко. Например вот даже президент союзного Казахстана (ОДКБ, Евразэс) Токаев заявлял при Путине что не признаёт квазигосударства ЛДНР. И там же при Путине заявлял что сдерживание Китая невозможно и не справедливо. Тоесть за Китай он публично вступился. От России уже отнекивается. Помнится он заявлял что в начале 2022 года когда в казахстане началось бурление, на помощь пришла не Россия, а ОДКБ.
        И только в военном/военнотехническом плане китай пока в тени. Но на фоне российских "неимеющиханалогов вооружений" Китай смотрится явно перспективно.

        Эта мюнхенская конференция историческая для Китая. Состоялась премьера новой сверхдержавы. Первый выход в свет. И судя по реакции запада, запад в целом признаёт Китай второй сверхдержавой.
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 16:13
    -7
    Молодцы китайцы.
    Сейчас они фактически единственные, кто борется за мир.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 16:39
      -1
      Сейчас уже все забыли тот план что Россия в декабре 21 года предоставила НАТО , Европе и Америке . О гарантиях безопасности .
      Вот он то и должен лежать в основе мирного урегулирования .
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 17:21
        0
        Да, это был хороший план.
        Ключевой пункт в том плане - возврат к положению на 27 мая 1997 года.

        Я даже думаю, что это могло бы быть снова актуально.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:20
    0
    Если этот план не подразумевает освобождение всей территории России от оккупации и нейтральный статус окраины с демилитаризацией натовского вооружения - грош ему цена,
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 17:02
      +1
      Там вариация Кореи судя по слухам. Китай при этом готов помогать восстанавливать/везти гуманитарку по обе стороны. И при этом, без международной смены границ (то есть Украина в признанных границах 91 года) остается признаваемой Китаем и другими.
  5. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 16:21
    -3
    В Минских соглашениях тоже вроде про прекращение огня было? hi
  6. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 16:23
    -5
    Назревает очередной Минск? Какой раз уже собираемся наступать на грабли? Единственная надежда на запад, который откажется, а то все жертвы будут напрасны если подпишем договор, украинцев так вооружат, что они станут нам не по зубам, сейчас хотя бы есть призрачные шансы победить, нельзя давать сейчас им передышку
  7. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 16:41
    0
    Может это от части такой хитрый ход. Понятно что США будет против, тем самым подтвердив официально в ООН , что поставляет оружие Украине. Это может развязать руки Китаю и он может начать , как противовес, поставки вооружения России. "Мы предлагали! Вы отказались! Какие ещё вопросы? "
  8. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:45
    +1
    no comment hi

    - Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?, — спросил китайский дипломат Ван И у Жозепа Борреля.

    - Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несёт нам война на Украине, — ответил ему Боррель.
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:58
    0
    Запад, США, ЕС и НАТО никогда не примут любой план мирного урегулирования, который предусматривает остановку поставок оружия НАТО на Украину и прекращение втягивание Украины в НАТО, ибо в этот русофобский таран США и ЕС вложены уже сотни миллиардов $ именно с целью максимально ослабить Россию.
    Получается, что в этом случае эти инвестиции в ослабление РФ нужно списать как неотработанные, безнадежные активы и Украине, которая в результате СВО превратилась окончательно в Руину, отдавать их просто нечем.
  10. DenD
    DenD Сегодня, 17:23
    -1
    Если руководство страны прислушается и будет (образно), Пекин-1,сливайте воду. Ну никак нельзя останавливаться, все жертвы зря, всё за что погибли, оказались покалечены тысячи бойцов всё прахом. Только вперёд и не сворачивать. Ибо будет совсем неясно, а как же признанный и присоединенный Херсон? Слишком много вопросов возникнет.