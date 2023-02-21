Bloomberg: Мирный план КНР по Украине содержит отказ от дальнейших поставок вооружений Киеву наряду с прекращением огня

Сегодня член политбюро Компартии Китая (КПК) и экс-министр иностранных дел республики Ван И совершит визит в Москву, где он представит российским властям мирный план по Украине, разработанный Пекином, который будет содержать отказ от дальнейших поставок вооружений Киеву наряду с прекращением огня.Тезисы, содержащиеся в документе, могут быть представлены Пекином и Москвой в виде проекта резолюции в ООН в противовес подготовленной ранее Киевом резолюции, в которой он требует немедленного вывода российских войск с территории Украины, а также прекращения боевых действий.Согласно информации Bloomberg, реализация китайского плана мирного урегулирования украинского конфликта маловероятна, однако, США и страны ЕС обеспокоены тем, что данную инициативу могут поддержать многие члены ООН, главным образом, государства Африки, Латинской Америки и Азии. Более того, план КНР может встретить поддержку и у некоторых стран Европы, поскольку многие европейские граждане уже угнетены продолжающимися боевыми действиями.Отметим, что в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности китайский дипломат представил свою инициативу мирного урегулирования украинского кризиса. Выступая в качестве гаранта мира на Украине, Пекин бросает серьёзный вызов Вашингтону, намереваясь повысить свою роль на международной арене, особенно на фоне укрепления двусторонних российско-китайских отношений, вышедших на совершенно новый и качественный уровень, о чём пишет американский телеканал CNN.В то же время, сообщает источник, Китай таким образом пытается разобщить США и ЕС, продолжая подвергать критике действия Вашингтона на Украине, тем самым, обвиняя его в умышленном затягивании конфликта из-за дальнейшего накачивания Киева вооружениями.