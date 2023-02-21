Польское правительство во время встречи с Байденом планирует поднять тему поставок Украине боевой авиации

Заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что Варшава стремится к увеличению объемов поставок вооружений Киеву, одновременно с этим продолжая укреплять польскую армию.
В польском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в ходе встречи с президентом США Джо Байденом намерены поднять тему поставок украинской армии боевой авиации.
Помимо встречи с Байденом в ходе его визита в Варшаву, польские власти планируют поднять этот вопрос также на саммите стран, входящих в восточный фланг военного блока НАТО - "Бухарестской девятки". Правительство Польши намерено обсудить дальнейшую военную поддержку украинских властей.
Представитель МИД Польши подчеркнул, что его ведомство предпримет любые шаги, направленные на то, чтобы украинская армия получила любые вооружения, которые там сочтут необходимым. Однако, Яблоньский добавил, что подобные действия должны согласовываться с другими членами НАТО.
По мнению польского замминистра, среди членов альянса есть страны, способные сделать больше, чем Польша, уже поставившая ВСУ значительные объемы вооружений. Однако, например, глава немецкого минобороны Борис Писториус заявил об отсутствии в распоряжении бундесвера боевых самолетов, которые просят украинские власти.
В рамках военного блока НАТО существует отсутствие консенсуса, что показала недавняя позиция турецких властей в вопросе расширения альянса путем приема туда Швеции и Финляндии.