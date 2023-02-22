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При строительстве и модернизации АПЛ в Британии возникают проблемы

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При строительстве и модернизации АПЛ в Британии возникают проблемы

Ранее "ВО" сообщило, что пятая лодка типа "Эстьют" - "Энсон" (HMS Anson) ушла с судоверфи на ВМБ Клайд. Понятное дело, что о вступлении в строй никакой речи пока не идет. Корабль еще будет дорабатываться, реальные сроки - примерно конец текущего года.


Надо заметить, что сильно выросли сроки строительства АПЛ. Если субмарины типа "Свифтшур" и "Трафальгар" сдавались флоту в среднем за четыре года. То "Эстьюты" строятся по десять лет. Конечно, выросли размеры и усложнилась конструкция как самой лодки, так и ее "начинки", но и увеличение сроков строительства в 2,5 раза, говорит о том, что судостроительная отрасль Англии - деградирует. Пятая лодка типа "Эстьют", "Энсон", должна была передаваться флоту еще в 2020 году. Остальные - в 2024 сразу, что теперь вызывает серьезные сомнения.

На данный момент подводные силы Королевского флота включают в себя четыре многоцелевых АПЛ - худший показатель за всю историю британских МАПЛ. Субмарин типа "Трафальгар" имелось семь, но их дополняли хоть старые, но еще вполне боеспособные "Свифтшуры".

Последняя из них, "Скептр" выведена из состава флота в 2010 году, даже позже "Трафальгара", который пошел на списание в 2009.

Предпоследний "Сюперб" - в 2008 году. "Эстьюты" лишены такой подстраховки, поскольку все три "Трафальгара", оставшиеся в строю, после ЧП на АПЛ "Торбей" в 2017 году в море больше не выходят. Теоретически они числятся боеспособными, но на практике никто не хочет брать на себя ответственность за последствия. Надо понимать, что ЧП с реактором на "Торбее" не исключение из правил, а конструктивная недоработка на всех кораблях серии.

Ну и на последок. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес запросил у Казначейства дополнительные десять миллиардов фунтов для покрытия дефицита бюджета Министерства обороны, образовавшегося, в том числе и из-за неумеренной помощи Украине. Его запрос пока остался без ответа, однако, учитывая общую ситуацию в экономике Британии, скорее всего, ответ будет отрицательный. В такой ситуации говорить об ускорении темпов строительства двух последних "Эстьютов" не приходится. Серьезные, дорогостоящие модернизации трех последних "Трафальгаров" с учетом того, что им уже больше тридцати лет, тоже маловероятны.

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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:06
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    Чем дольше англичане будут копаться со строительством и модернизацией своих АПЛ, тем лучше и для нас, и для мира в целом.
    десять миллиардов фунтов для покрытия дефицита бюджета Министерства обороны, образовавшегося, в том числе и из-за неумеренной помощи Украине.
    Уоллес плачется о дефиците военного бюджета, при этом Сунак обещает еще большую помощь Украине и, по примеру американцев, оказывать ее столько, сколько потребуется. Усиленно роют яму думая, что она для России, но могут сами в нее попасть. Чего им остается пожелать.