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Президент: Чем более дальнобойные ракеты будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ

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Президент: Чем более дальнобойные ракеты будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ

Началось обращение президента России к Федеральному собранию РФ. Президент начал с напоминания о том, по какой причине началась специальная военная операция.


Мы хотели мирно решить всё то, что складывалось на Украине. Но за нашими спинами готовился совсем другой сценарий. Западные власти осуществляли крючкотворство. США и НАТО разворачивали у наших границ военные базы.

По словам Владимира Путина, западные страны упиваются своим вероломством и открыто заявляют, что Минские договорённости они соблюдать не собирались.

Владимир Путин напомнил, что западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи. Это проявило себя в отношении Югославии, Ирака, Ливии, Сирии.

Путин:

Мы много лет предлагали Западу создать единую, неделимую систему безопасности. А всё это время к нашим границам подводилась военная инфраструктура, создавались позиционные районы ПРО. Они прямо дали понять, что разговаривать с нами не собираются.

Путин:

Вся планета утыкана военными базами США. Этих баз сотни, сотни.

Возвращаясь к теме Донбасса, Владимир Путин:

Это они (Запад) развязали войну, а мы используем силу, чтобы её остановить. Те, кто планировали новую атаку на Донбасс, понимали, что следующая цель – Крым и Севастополь. И сегодня они сами прямо об этом говорят. Сами признаются в том, что мы и так давно знали.

Владимир Путин отметил, что цель Запада - обкрадывать всех бесконечно, подавлять инакомыслие в своих странах, отвлекать внимание от коррупционных скандалов.

Путин:

Ведь для них на кону триллионы.

По словам Путина, и в 30-е годы, и сегодня - замысел один: направить силы на восток. Сегодня Запад оккупировал Украину, что привело к росту бедности, неравенства. Людей готовили на заклание и превратили в расходный материал.

Чем более дальнобойные ракеты будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ.
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39 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:30
    +17
    Так давайте отодвигать..Под обстрелами не только Донбасс с Луганщиной и Херсонской с Запорожской..
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 12:33
      +10
      Что то сомнения гложат, что с Оленеводом и К получится отодвинуть границы.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 12:58
        +7
        Что то тоже, сомневаюсь. Уже год прошел а даже Донбасс не освободили. О ,,новых,, территориях я уж и не говорю,как впрочем и об Одессе....
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:39
      +9
      Видимо пока по макушке не прилетит важным согражданам, только и будут щёлкать языком request
    3. volodimer
      volodimer Сегодня, 12:40
      +11
      Красиво говорит, но... не о чём. Фигня!!!! Хорошая тема, про навестить близких... Дайте Вагнерам боеприпасы, они ускорят эту возможность.
      1. Queen_Annes_Revenge
        Queen_Annes_Revenge Сегодня, 12:44
        +11
        Красиво говорит, но... не о чём.
        Это уже двадцать лет на ум приходит,когда слушаешь..Вода.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:47
          +7
          Властитель слабый и лукавый,
          Плешивый щеголь, враг труда,
          Нечаянно пригретый славой,
          Над нами царствовал тогда.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:03
        0
        А Вы расчитывали услышать другое?Обычные,дежурные и типовые фразы.Одно дело сказать,а исполнить,вот это уже совсем другая история
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 12:58
      +8
      Чем более дальнобойные ракеты будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ

      А вариант освободить всю Украину не рассматривался??

      А то все эти дена и деми выглядят, как замах на рубль, а удар на копейку.
      1. Queen_Annes_Revenge
        Queen_Annes_Revenge Сегодня, 13:06
        +5
        Видимо,нет.Про денафикацию с демилитаризацией тоже давно ничего не слышно..
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:31
    +9
    По словам Владимира Путина, западные страны упиваются своим вероломством
    А мы своей доверчивостью? Мы, наивные ,доверчивые,нас легко обмануть можно и нам это нравится? Мда..
    1. Queen_Annes_Revenge
      Queen_Annes_Revenge Сегодня, 12:40
      -2
      Не обобщайте,для здравомыслящих НАТО всегда были враждебной организацией и никто их партнерами не называл.Вот кто называл,пусть теперь и жалуется,что обманули.. опять..
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 12:49
        -3
        Не обобщайте
         И не пытаюсь,претензии об обобщении, кто с речью выступает.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:32
    +15
    Чем более дальнобойные ракеты будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ.
    belay Угрозу не отодвигают, ее уничтожают. feel
  4. Deon59
    Deon59 Сегодня, 12:33
    +11
    Мы еще не начинали ,и видно не начнем . Запад нас поимел, но мы верим в наши партнерские отношения
  5. Магог_
    Магог_ Сегодня, 12:36
    +10
    тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ
    Год назад кто-то меня спросил : что думаешь, надолго это ? Я по натуре оптимист, поэтому ответил : лет на пять... Пожелание к "отодвигальщикам" : чем дольше будем их отодвигать, тем бОльшие потери понесём. Причём, мы теряем лучших людей общества ! Это закон любой войны с нами...
  6. Бомба
    Бомба Сегодня, 12:37
    +8
    Чем более дальнобойные ракеты будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ.
    .....это сколько лет и куда он собирается границы двигать?
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 12:46
      +3
      Это называется плыть по течению, пассивно реагировать на угрозы, загоняя проблему в тупик, а не решая её, заметать мусор под ковёр.
      Типичный стиль руководства Путина все 20 лет - пока жареный петух не клюнет, ничего не делать.
  7. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 12:37
    +3
    "...Чем более дальнобойные ракеты будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ..."(с)

    А что мешает сразу отодвинуть угрозу? Или менее дальнобойные не убивают российских граждан, в форме и без...?
    1. Queen_Annes_Revenge
      Queen_Annes_Revenge Сегодня, 12:43
      +8
      Всякие "зерновые,аммиачные" и прочие сделки.Кому война,а кому мать родна.
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 12:44
      0
      Арестованные в Англии активы полномочного представителя президента РФ Абрамовича Р. А. мешают.
  8. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:38
    +4
    тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ.

    Слова, слова, слова. Как всегда красиво говорит одно, а на деле...
    Путин он и есть....
    Для начала отодвинь (уничтожь) сегодняшнюю угрозу обстрелов территории РФ и тогда уж за остальное можно браться.
  9. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 12:38
    +6
    год прошел, далеко отодвинули?? грустно все это
  10. polinet
    polinet Сегодня, 12:40
    -6
    Цитата: Русфанер
    "...Чем более дальнобойные ракеты будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ..."(с)

    А что мешает сразу отодвинуть угрозу? Или менее дальнобойные не убивают российских граждан, в форме и без...?

    А почему вы как главный отодвигальщик не в окопе на Донбассе?
  11. Fisher
    Fisher Сегодня, 12:41
    +5
    Каким то мазохизмом отдаёт. Я, наверное, раз десять уже слышал, что запад не соблюдает договора. Ты это знаешь, они это знают. Исходя из этого и надо работу строить, а не обижаться в десятый раз. Ах нас опять обманули. И ещё если запад не поставит ракеты - отодвигать не будем? А вдруг опять обманут? По новому начинать будем?
  12. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:41
    0
    Совершенно ясно каждому, что отодвинуть границы России нужно минимум до Днестра и западных административных границ Житомирской и Винницкой областей бывшей Украины, ликвидировать само государство Украина насовсем.
    Иначе ситуация, возникшая в 2014 году не изменится и через 2 - 3 года нас ждёт новая, куда более кровавая война с перевооруженной до зубов нацистской Украиной.
    Пока важнейшие порты Чёрного моря - Одесса, Николаев и Херсон находятся вне суверенитета Российской Федерации, за пределами её границ, никакая безопасность Крыма и Севастополя не может быть обеспечена.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 13:03
      -3
      отодвинуть границы России нужно минимум до Днестра и западных административных границ Житомирской и Винницкой областей бывшей Украины
      Помнится тезис Гаранта : "границы России нигде не заканчиваются". Следует считать границы Беларуси границами России в таком же смысле ! Поэтому Галиция и пр. огрызки бывшей УССР - под строгий оккупационный контроль ВС РФ. Т.ч., с приведенной картой не согласен.
  13. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:42
    +4
    Ничего нового. Никакой конкретики.
    Как и ожидалось.
    Но он пока отчитывается, т.е. говорит о том, что было и мы об этом знаем.
    Надеюсь... дело дойдёт до заявлений о будущем.
  14. Deon59
    Deon59 Сегодня, 12:43
    +5
    День сурка. Как всегда песни о главном . Главное дальше рулить .
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:54
    0
    Чем более дальнобойные ракеты будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ
    . Проблема все равно будет стоять остро...
    Нацикам все равно по ком палить! Куда достанут, туда и будут...
  16. next322
    next322 Сегодня, 12:55
    +4
    уже час идет пустая болтовня с дежурными аплодисментами.......про СВО вообще ничего!!!!!мрак полный.....ожидаемоно это нечто!
  17. awdrgy
    awdrgy Сегодня, 12:55
    +3
    Т.е. светлое будущее еще даже не завтра?
  18. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:05
    +2
    Только что промелькнуло: «открытый детский сад - это победа»... winked
    Вы два года назад приезжали к нам в город на открытие кластера...Тот детский сад (напротив здания Медицинской академии), ремонт которого начали ещё в марте 2021 года ДО СИХ ПОР НЕ ОТРЕМОНТИРОВАН!!! Два года прошло. Два года!!!
    Уже дети старших групп пошли в школу...Нахрен бы нужна была такая победа...
    И на бывшей столовой КемГМА висит оборванный баннер...
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  19. Торвлобнор IV
    Торвлобнор IV Сегодня, 13:12
    +5
    Объясните, пожалуйста, почему дети "элиты" живут и учатся на Западе, их деньги выводятся на Запад, их виллы и яхты - на Западе, а нам предлагают поверить в коварство и милитаризм Запада? Ознакомьтесь, для начала, с бюджетом НАТО с 1992 по 2014 годы - много станет понятно про "угрозу" с Запада. Задолбала эта лапша на уши negative
  20. Розмари
    Розмари Сегодня, 13:15
    +2
    Устал ждать. Ну когда он уже объявит о присоединении к России Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья? Или они чем-то хуже Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей?
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 13:25
      +2
      А зачем "присоединять" ? Есть форма "Союзного государства" : РФ, Беларусь, Абхазия, Приднестровье ( вместе с Молдовой ! ), кроме Южной Осетии. Последнюю следует рассматримать как единую республику Осетия вместе с Северной...
  21. Комментарий был удален.
  22. Алексий
    Алексий Сегодня, 13:24
    +2
    Я так понимаю отодвигание границ - это присоединение к России новых регионов Украины? Т.е., если объявят Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области территорией РФ - значит границы типа отодвинули или как? Ничего, что там останется киевская власть. В Херсоне и Запорожье тоже украинская власть - и ничего.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 13:55
      +1
      если объявят Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области территорией РФ
      Формально такое возможно по результатам референдумов. Новые регионы России, Херсонская и Запорожская области, лишь в самом городе Запорожье не выдерживают критику такой демократической процедуры. На мой взгляд, с Запорожьем можно было бы и не спешить так... Хотя, массовых протестов жителей этого города против присоединения к России мы не видели. Поэтому, такое решение можно с оговорками принять... Другие области получат возможности "присоединения" при соответствующих результатах референдумов. В противном случае - оккупационная администрация !
  23. Million
    Million Сегодня, 13:26
    +1
    Так и хочется у него спросить:ребята,а вы о чем раньше то думали?Почему не предпринимали никаких шагов,чтобы это остановить?Занимались повышением пенсионного возраста и "закручиванием гаек" в своем государстве?