Президент: Чем более дальнобойные ракеты будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ

Мы хотели мирно решить всё то, что складывалось на Украине. Но за нашими спинами готовился совсем другой сценарий. Западные власти осуществляли крючкотворство. США и НАТО разворачивали у наших границ военные базы.

Мы много лет предлагали Западу создать единую, неделимую систему безопасности. А всё это время к нашим границам подводилась военная инфраструктура, создавались позиционные районы ПРО. Они прямо дали понять, что разговаривать с нами не собираются.

Вся планета утыкана военными базами США. Этих баз сотни, сотни.

Это они (Запад) развязали войну, а мы используем силу, чтобы её остановить. Те, кто планировали новую атаку на Донбасс, понимали, что следующая цель – Крым и Севастополь. И сегодня они сами прямо об этом говорят. Сами признаются в том, что мы и так давно знали.

Ведь для них на кону триллионы.

Чем более дальнобойные ракеты будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ.

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