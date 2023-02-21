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Пресс-служба командования «Юг»: В Одессе начали выписывать повестки на мобилизацию под видеозапись

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Пресс-служба командования «Юг»: В Одессе начали выписывать повестки на мобилизацию под видеозапись

На Украине не утихают скандалы, связанные с насильственным вручением повесток и принудительной мобилизацией граждан в ряды ВСУ. Сотрудники военкоматов изобретают все более изощренные способы поиска и вылавливания мужчин призывного возраста, который в период военного положения расширен с 18 до 60 лет.


Украинские паблики переполнены снимками и видеороликами, на которых не желающих погибать за Зеленского украинцев вооруженные люди отлавливают в общественных местах, на улице, во дворах домов. Кому-то удается убежать от вербовщиков, порою доходит до потасовок и даже стрельбы. В соцсетях большой популярностью пользуются чаты, в которых оперативно сообщается о местах облав и передвижении «пикселей» (так украинцы прозвали сотрудников военкоматов из-за характерных знаков на форме).

Официальные власти либо отрицают факты злоупотреблений при вручении повесток, либо называют их исключениями и обещают разобраться, но до последнего времени никаких мер по жалобам граждан не предпринималось.

Более всего о фактах насильственного призыва всех подряд и всучивания повесток везде, где только возможно, сообщают одесские соцсети. Уровень накала протестов в городе, видимо, начал беспокоить киевские власти. Ведь даже труднообъяснимому терпению украинцев может наступить конец, а массовые протесты, пусть и в одном городе, Зеленском совсем ни к чему.

И вот глава пресс-службы Оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в интервью «Радио Свобода» сообщила, что в Одессе теперь повестки на мобилизацию будут вручать под видеозапись. По ее словам, каждую группу, которая отправляется вручать повестки, начали снаряжать боди-камерами, по которым потом разбирают скандальные инциденты.

Мы над этим работаем. Поскольку (камера) это не обязательный элемент, но понимая, что вот так могут развиваться события, мы использовали это как способ предостережения для того, чтобы действительно объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если таковая возникла

— рассказала глава пресс-службы.

Между тем, скандал с насильственным вручением повесток докатился и до Верховной рады. Член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил украинскому информагентству УНИАН, что таким образом мобпредписание было выдано одному из депутатов. Это сильно озадачило украинских парламентариев и на предстоящей неделе они намерены заслушать доклад ВСУ относительно «резонансных» случаев вручения украинцам повесток на улицах, в том числе с применением силы.
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Использованы фотографии:
Украинские соцсети
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4 комментария
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 13:47
    +5
    "В Украине ни кого насильно не призывают." сказал пан Зеленский на одном международном форуме.
    Нет, ну какое насилие за руки и ноги, почти "под белы ручки" доставили в военкомат и сделали предложение, от которого невозможно отказаться... а могли бы и за проезд взять. laughing
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 13:59
    +2
    И что мешает одесситам через соцсети объявить сбор и навалять этим "пикселям"? Да еще и Дом профсоюзов припомнить....
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:35
      0
      Пиксели могут на месте расстрелять. Если уж в 2014 Дом профсоюзов сожгли, то сейчас и подавно руки развязаны
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:34
    0
    Теперь калечить на улицах украинских городов полиция и служащие военкомата будут с фиксацией на видеокамеру.
    Представляю такой разбор .
    Немного пнули ,ударили дубинкой 20 раз и погрузили тело в фургон ,ОН ЖЕ САМ ИЗЪЯВИЛ ЖЕЛАНИЕ ИДТИ НА ФРОНТ