Пресс-служба командования «Юг»: В Одессе начали выписывать повестки на мобилизацию под видеозапись

Мы над этим работаем. Поскольку (камера) это не обязательный элемент, но понимая, что вот так могут развиваться события, мы использовали это как способ предостережения для того, чтобы действительно объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если таковая возникла

На Украине не утихают скандалы, связанные с насильственным вручением повесток и принудительной мобилизацией граждан в ряды ВСУ. Сотрудники военкоматов изобретают все более изощренные способы поиска и вылавливания мужчин призывного возраста, который в период военного положения расширен с 18 до 60 лет.Украинские паблики переполнены снимками и видеороликами, на которых не желающих погибать за Зеленского украинцев вооруженные люди отлавливают в общественных местах, на улице, во дворах домов. Кому-то удается убежать от вербовщиков, порою доходит до потасовок и даже стрельбы. В соцсетях большой популярностью пользуются чаты, в которых оперативно сообщается о местах облав и передвижении «пикселей» (так украинцы прозвали сотрудников военкоматов из-за характерных знаков на форме).Официальные власти либо отрицают факты злоупотреблений при вручении повесток, либо называют их исключениями и обещают разобраться, но до последнего времени никаких мер по жалобам граждан не предпринималось.Более всего о фактах насильственного призыва всех подряд и всучивания повесток везде, где только возможно, сообщают одесские соцсети. Уровень накала протестов в городе, видимо, начал беспокоить киевские власти. Ведь даже труднообъяснимому терпению украинцев может наступить конец, а массовые протесты, пусть и в одном городе, Зеленском совсем ни к чему.И вот глава пресс-службы Оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в интервью «Радио Свобода» сообщила, что в Одессе теперь повестки на мобилизацию будут вручать под видеозапись. По ее словам, каждую группу, которая отправляется вручать повестки, начали снаряжать боди-камерами, по которым потом разбирают скандальные инциденты.— рассказала глава пресс-службы.Между тем, скандал с насильственным вручением повесток докатился и до Верховной рады. Член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил украинскому информагентству УНИАН, что таким образом мобпредписание было выдано одному из депутатов. Это сильно озадачило украинских парламентариев и на предстоящей неделе они намерены заслушать доклад ВСУ относительно «резонансных» случаев вручения украинцам повесток на улицах, в том числе с применением силы.