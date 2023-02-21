Politico: киевские власти опасаются, что США заставят их пойти на соглашение с Россией

Киевские власти опасаются, что США заставят их пойти на соглашение с Россией. Такие тревожные ожидания на Украине в последнее время усиливаются.Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на одного из советников президента Украины Владимира Зеленского.Он предполагает, что Вашингтон способен начать оказывать давление на Киев, Он может сократить объемы военной помощи, и тогда Киев якобы пойдет на переговоры с российским руководством и заключит с ним сделку. По мнению собеседника американского СМИ, Вашингтон хотел бы подписания мирного соглашения между Россией и Украиной.Он утверждает, что среди конгрессменов и членов администрации Белого Дома есть те, кто хочет заставить Киев умерить свои аппетиты и ставить себе более скромные цели в конфликте с Россией.А в качестве инструмента, с помощью которого можно было бы этого добиться, власти США видят сокращение объемов поставок вооружений для ВСУ.Издание утверждает, что в администрации Байдена давно ищут повод для сворачивания военной помощи Киеву, но не хотели бы этого делать по собственной инициативе. Поэтому в Белом доме рассчитывают, что за них данную проблему решит конгресс.Ранее в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung утверждалось, что президент США Джо Байден поручил директору ЦРУ обратиться с предложением к Киеву и Москве, чтобы они заключили между собой мирное соглашение. Обе стороны якобы отказались поддержать американскую инициативу.