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Politico: киевские власти опасаются, что США заставят их пойти на соглашение с Россией

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Politico: киевские власти опасаются, что США заставят их пойти на соглашение с Россией

Киевские власти опасаются, что США заставят их пойти на соглашение с Россией. Такие тревожные ожидания на Украине в последнее время усиливаются.

Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на одного из советников президента Украины Владимира Зеленского.

Он предполагает, что Вашингтон способен начать оказывать давление на Киев, Он может сократить объемы военной помощи, и тогда Киев якобы пойдет на переговоры с российским руководством и заключит с ним сделку. По мнению собеседника американского СМИ, Вашингтон хотел бы подписания мирного соглашения между Россией и Украиной.

Он утверждает, что среди конгрессменов и членов администрации Белого Дома есть те, кто хочет заставить Киев умерить свои аппетиты и ставить себе более скромные цели в конфликте с Россией.

А в качестве инструмента, с помощью которого можно было бы этого добиться, власти США видят сокращение объемов поставок вооружений для ВСУ.

Издание утверждает, что в администрации Байдена давно ищут повод для сворачивания военной помощи Киеву, но не хотели бы этого делать по собственной инициативе. Поэтому в Белом доме рассчитывают, что за них данную проблему решит конгресс.

Ранее в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung утверждалось, что президент США Джо Байден поручил директору ЦРУ обратиться с предложением к Киеву и Москве, чтобы они заключили между собой мирное соглашение. Обе стороны якобы отказались поддержать американскую инициативу.
Использованы фотографии:
Президент Украины
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17 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:29
    +1
    киевские власти опасаются, что США заставят их пойти на соглашение с Россией
    Опасаться, милая, нужно было когда ложилась, а теперь поздно. США скажут "в морг" и покатите.. request
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:33
    +2
    Этого не будет .Не сдох еще последний бандерлог и цеьь Вашингтона нп достигнута
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 12:50
      +2
      Я больше опасаюсь, что Фашингтон, а не Куев заставит "идти к миру" А 5я-6я колонны НАС приведут к переговорам. НЕТ! Сначала наша Победа, потом их капитуляция.
      Только так!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:59
        +1
        И я это считаю возможным.Мы то не знаем,какие процессы идут наверху.За красивыми и правильными словами может скрываться большая гадость.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:34
    0
    А что есть примеры когда США заставляли свой "расходный материал" идти на переговоры?! Вот не припомню что то.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:39
    0
    Сейчас пока "киевсие власти" вместе с 404 ой рентабельны для США , как только потолок рентабельности будет пройден опасаться не надо будет, надо будет бежать и искать укромное местечко , чтобы не нашли Петров и Боширов.
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:45
    -1
    ссылаясь на одного из советников президента Украины Владимира Зеленского.
     Уж,наехал советник ,так наехал..Байден,обещал Абрамсов скорее подбросить, а он этак."Нехорошо, Шурик, совсем нехорошо"(с)
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:49
    +1
    Хватит бреда и песен сирен, потому что Соединенные Штаты стремятся уничтожить Россию и завладеть ее богатством, всеми природными ресурсами России. Нужна новая мобилизация как стратегический резерв для фронтов, и необходимо продолжать атаки на энергетическую инфраструктуру и приостановить зерновой договор.
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:50
    0
    Мы граждане РФ тоже очень опасаемся того, что компрадорская верхушка власти РФ охотно пойдёт на новый позорный, тухлый и временный договорняк с дорогими нацистскими партнёрами Украины без предварительных условий вроде Минска-3 и даст нацистскому режиму Украины передышку для перевооружения и восполнения потерь, а через два - три года это временное перемирие снова закончится новой, куда более кровавой войной с Россией, чем сегодня.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:13
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Мы граждане РФ тоже очень опасаемся того, что компрадорская верхушка власти РФ охотно пойдёт на новый позорный, тухлый и временный договорняк...

      А не многовато ли полномочий вы на себя взвалили, что бы от имени всех граждан России заявы делать и опасения высказывать?
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:52
    0
    Предохраняться надо было, а сейчас уж будет то, что разродится.... , урсулка проконсультирует.....
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:58
    +1
    Тут даже вариантов нет у Зелибобы . Скорее надо опасаться того что наши на это согласятся ,а потом через 8-10 лет будет новая СВО . Не думаю что Запад прозреет и фашистов отстранят от власти ,это скорее будет новая Албания
  10. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:02
    +1
    Как только , возникнет ситуация краха и нужен будет перезалив ВСУ ресурсами..., так сразу принудят.
  11. Дмитрий_Семашко
    Дмитрий_Семашко Сегодня, 13:11
    -3
    Все слышали Путина сегодня? Как я понял, СВО сворачивается. Теперь занимаемся модернизацией ЖКХ.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:06
      0
      Идите в столовую, там обед из натовского пайка стынет...., мы уж тут как-нибудь сами на ВО.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: Дмитрий_Семашко
      Все слышали Путина сегодня? Как я понял, СВО сворачивается. Теперь занимаемся модернизацией ЖКХ.

      Цитата: Дмитрий_Семашко
      Все слышали Путина сегодня?

      Слышали
      Цитата: Дмитрий_Семашко
      Как я понял, СВО сворачивается.

      Уши у тебя сворачиваются, а не СВО.
      Цитата: Дмитрий_Семашко
      Теперь занимаемся модернизацией ЖКХ.
      Вообще то всегда надо заниматься модернизацией ЖКХ.
  12. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:54
    +1
    киевские власти опасаются, что США заставят их пойти на соглашение с Россией

    Зря боятся, с действующими киевскими властями никто ни о чем кроме безоговорочной капитуляции разговаривать не будет.
    А финал им будет один - виселица, как и положено всем фашистам.