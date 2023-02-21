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В Великобритании идет разработка судового двигателя на жидком водороде с нулевым уровнем вредных выбросов

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В Великобритании идет разработка судового двигателя на жидком водороде с нулевым уровнем вредных выбросов

Британские компании Krensen, Trident Marine Electric и ACUA Ocean объединили свои усилия для разработки судовой силовой установки на жидком водороде с нулевым уровнем выбросов, пишет портал Offshore-energy.


В материале говорится, что проект объединит в себе опыт Krensen в области электрических и гибридных технологий судовых двигателей, опыт Trident Marines в области электротехники и автоматизации, а также запатентованную в Великобритании водородную технологию ACUA Ocean.

Последняя, к слову, недавно объявила о завершении сборки и испытаний своего нового криогенного резервуара на жидком водороде, который теперь получил сертификат Lloyd's Register и готов стать частью будущей водородной силовой установки.

Прототип перспективного агрегата пройдет заводские приемочные испытания в Лоустофте летом текущего года, прежде чем будет установлен на водородный USV ACUA Ocean для испытаний на воде в 2024 году.

Offshore-energy пишет, что вышеупомянутая кооперация компаний финансируется Министерством транспорта Великобритании.

Всего ведомство выделило более 14 миллионов фунтов стерлингов на 31 проект, в котором участвуют более 120 британских компаний. Целью программы является проведение технико-экономических обоснований и создание совместных научно-исследовательских проектов в области экологически-чистых морских решений.

В этом месяце правительство Великобритании объявило и об очередном стимулировании «зеленого» судоходства с выделением государственного финансирования в размере 60 миллионов фунтов стерлингов.

Финансирование поступает в рамках уже третьего раунда, в ходе которого будет вестись разработка целого ряда экологически чистых морских технологий, основанных на водороде, аммиаке, электроэнергии и энергии ветра.

Как пишет портал, все вышеупомянутое - это часть более широкой программы Британского управления судоходством, нацеленной на сокращение вредных выбросов. Она стартовала в прошлом году, а ее бюджет достигает 206 миллионов фунтов стерлингов.

В конечном счете, в течение 2-летнего инвестиционного периода успешные компании должны будут продемонстрировать «пригодность» их проектов в реальном мире и возможность последних стать повседневной реальностью.

В материале говорится, что государственное финансирование проложило путь для запуска многочисленных инновационных проектов, в том числе разработки с участием британской судоходной компании Carisbrooke Shipping и лондонского технологического стартапа Carnot. Дуэт, как и вышеупомянутые Krensen, Trident Marine Electric и ACUA Ocean, работает над судовым двигателем на водороде с нулевым уровнем выбросов.
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Использованы фотографии:
ACUA Ocean
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23 комментария
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  1. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 20:41
    +2
    фальшивая реклама, топливный элемент существует уже давно...
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 20:49
      +5
      Скорее всего, они просто собираются сжигать водород вместо солярки) Фальшива сама идея сжигания водорода как "зеленой" технологии, да еще от страны, не обладающей запасами природного газа, для получения хоть какого то количества "зеленого" водорода. Обычный обман для мира, который уже достаточно поглупел, чтобы перестать усваивать школьную физику. Еще лет 30 назад вся эта водородная шляпа вызывала бы только смех и кручение пальцем у виска. Но сейчас это взрослые люди обсуждают всерьез! Утечка мозгов в землю...
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 21:01
        +5
        получения хоть какого то количества "зеленого" водорода

        осталось всего ничего - получить этот самый "зёленый" водород "зёленым" способом
        1. старпом Лом
          старпом Лом Сегодня, 21:12
          +1
          Пока самый перспективный и экологичный - разложение воды электричеством с АЭС. Правда встает вопрос - а не проще ли сразу использовать это электричество , без водорода?))
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 22:01
            +1
            Да, да, из воды, разложение... а где они столько "зелёного дистилята" возьмут, потому как после разложения просто воды, из крана например, осадочек остаётся очень Примечательно, что останется грязная, ядовитая жижа, в не малом количестве! Её, зелёной, чистой, никак не назовёшь.
            Вот так, за какую "зелёную технологию" ни возьмись, грязи после неё остаётся не меряно... куда девать/прятать будут???
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 22:09
              +1
              они же будут получать водород из дистиллированной воды, только ради Бога не спрашивайте про отходы при дистилляции, НЕ ЗНАЮ КУДА ОНИ ИХ ДЕВАТЬ БУДУТ
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 22:32
                0
                Итэрэсная такая цепочка/технология... зелёный водород из зелёного дистилята и далее...
                Для тех у кого мозги зеленью заросли, мож и сойдёт...
                А как к этому относится тем, у кого мозги работают и заполнены знаниями, например???
                1. Василенко Владимир
                  Василенко Владимир Сегодня, 22:40
                  0
                  Цитата: rocket757
                  А как к этому относится тем, у кого мозги работают и заполнены знаниями, например???

                  ну как-как, да ни как, верят же эти, простигосподи, в зеленость электромобилей и ни как им не доказать обратное, плевать они хотели на закон сохранения энергии, им святая гретта сказала, что этот закон отменен
      2. dauria
        dauria Сегодня, 21:08
        +2
        вся эта водородная шляпа вызывала бы только смех и кручение пальцем у виска.

        Запатентуют, а потом примут закон - без этой "шляпы" не зайдёте ни в один порт Европы. Как в своё время с "малошумными" авиационными ТРДД . И закрыли полёты для кучи самолётов под этим предлогом. В том числе и Аэрофлоту. Такой вот честный английский способ конкуренции.
    2. Моторист
      Моторист Сегодня, 20:50
      0
      Цитата: zorglub bulgroz
      топливный элемент существует уже давно...

      А на каменном угле - слабо? Да чтоб без выбросов!
    3. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 20:52
      +1
      Где используют водород - взрывается, рано или поздно.
      Единственное исключение - во время 2-ой мировой заград.аэростаты на водороде летали. Так была разработана методика для использования остатков водорода в сдувшихся аэростатах в качестве источника топлива для электрогенераторов с ДВС. За всю войну ни разу не подорвались.
      1. TorukMakTo
        TorukMakTo Сегодня, 21:37
        -1
        Цитата: Shurik70
        Где используют водород - взрывается, рано или поздно.
        Единственное исключение - во время 2-ой мировой заград.аэростаты на водороде летали. Так была разработана методика для использования остатков водорода в сдувшихся аэростатах в качестве источника топлива для электрогенераторов с ДВС. За всю войну ни разу не подорвались.

        На текущем технологическом уровне водород ничем не отличается от природного газа по взрывоопасности. Напомните, когда последний раз взрывался танкер с СПГ?
        Тем более если, как заявляют англичане, они собираются использовать криогенные установки со сжиженным газом.
        Проблемы там в других смежных областях материаловедения вылезают, но никак не взрывоопасность.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 21:43
          +1
          Цитата: TorukMakTo
          На текущем технологическом уровне водород ничем не отличается от природного газа по взрывоопасности.

          куда более опасен
          Падению прочности и пластичности под воздействием водорода подвержено большинство конструкционных металлов и сплавов, взаимодействующих с ним.
    4. shikin
      shikin Сегодня, 21:15
      +1
      Да вообще идея с водородом на мой взгляд малоперспективная. У такой цепочки очень много минусов: электроэнергия - получение водорода (из воды) - хранение водорода - использование водорода для получения электроэнергии. Полностью "зеленая" цепочка будет очень дорогой и малоэффективной. Если из этой цепочки убрать получение водорода и его использование, то все очень упрощается: электроэнергия - хранение электроэнергии - использование. Разработка емких и безопасных устройств хранения электроэнергии даст намного больший эффект.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:46
    +2
    Так это ж хорошо! Когда на следующем "Принцессе Уэльском" двигло колом в проливе встанет - сразу так:

    Зато без вредных выбросов!
  3. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 20:51
    +1
    Каждому английскому шнику по личному судно под кровать....
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:52
    -2
    Финансирование поступает в рамках уже третьего раунда, в ходе которого будет вестись разработка целого ряда экологически чистых морских технологий, основанных на водороде, аммиаке, электроэнергии и энергии ветра.

    Аммиак. Не трубопроводный ли?
    С северо-востока на юго-запад проложенный.
    Интересно, можно ли в интернете найти информацию о конечных бенефициарах этого трубопровода и о местах конечной разгрузки судов?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:31
      +1
      Цитата: Fangaro
      основанных на водороде, аммиаке, электроэнергии и энергии ветра.

      последние две уж ни как не являются чистыми, а первые две еще и крайне опасные
  5. agoran
    agoran Сегодня, 20:52
    +3
    "Британские ученые" - это как начало юмористической комедии.
    Э, але, а где Скрипали?
    Почто котика уморили?
    Дом Виндзоров не желает-ли вернуть дому Романовых украденную диадему?
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 21:29
    0
    Выдумывать можно что угодно.
    Какая экономическая выгода будет?
    Пока что старый добрый дизель решает всё. Накрайняк на сжиженном газе будут моторы работать.
    Надеяться, что коммерсы на жидкий водород перейдут весьма наивно, если только не задавить их админ-ресурсом.
    Поэтому это очередная туфта из области "английских учёных"! lol
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:30
    0
    пока не смогут обеспечить полное отсутствие утечки водорода, все это бомба на колесах
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 22:15
      0
      пока не смогут обеспечить полное отсутствие утечки водорода, все это бомба на колесах
      А сделать это невозможно - в криогенных резервуарах всегда предусмотрен сброс газа, чтобы из-за просочившегося тепла бак не разорвало. Или у них идеальная теплоизоляция, и испарения водорода нет? "Британские учёные", однако.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 22:34
        0
        Цитата: Авиатор_
        , чтобы из-за просочившегося тепла бак не разорвало

        а может и черт с ними, пусть взрываются