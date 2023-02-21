В Великобритании идет разработка судового двигателя на жидком водороде с нулевым уровнем вредных выбросов

Британские компании Krensen, Trident Marine Electric и ACUA Ocean объединили свои усилия для разработки судовой силовой установки на жидком водороде с нулевым уровнем выбросов, пишет портал Offshore-energy.В материале говорится, что проект объединит в себе опыт Krensen в области электрических и гибридных технологий судовых двигателей, опыт Trident Marines в области электротехники и автоматизации, а также запатентованную в Великобритании водородную технологию ACUA Ocean.Последняя, к слову, недавно объявила о завершении сборки и испытаний своего нового криогенного резервуара на жидком водороде, который теперь получил сертификат Lloyd's Register и готов стать частью будущей водородной силовой установки.Прототип перспективного агрегата пройдет заводские приемочные испытания в Лоустофте летом текущего года, прежде чем будет установлен на водородный USV ACUA Ocean для испытаний на воде в 2024 году.Offshore-energy пишет, что вышеупомянутая кооперация компаний финансируется Министерством транспорта Великобритании.Всего ведомство выделило более 14 миллионов фунтов стерлингов на 31 проект, в котором участвуют более 120 британских компаний. Целью программы является проведение технико-экономических обоснований и создание совместных научно-исследовательских проектов в области экологически-чистых морских решений.В этом месяце правительство Великобритании объявило и об очередном стимулировании «зеленого» судоходства с выделением государственного финансирования в размере 60 миллионов фунтов стерлингов.Финансирование поступает в рамках уже третьего раунда, в ходе которого будет вестись разработка целого ряда экологически чистых морских технологий, основанных на водороде, аммиаке, электроэнергии и энергии ветра.Как пишет портал, все вышеупомянутое - это часть более широкой программы Британского управления судоходством, нацеленной на сокращение вредных выбросов. Она стартовала в прошлом году, а ее бюджет достигает 206 миллионов фунтов стерлингов.В конечном счете, в течение 2-летнего инвестиционного периода успешные компании должны будут продемонстрировать «пригодность» их проектов в реальном мире и возможность последних стать повседневной реальностью.В материале говорится, что государственное финансирование проложило путь для запуска многочисленных инновационных проектов, в том числе разработки с участием британской судоходной компании Carisbrooke Shipping и лондонского технологического стартапа Carnot. Дуэт, как и вышеупомянутые Krensen, Trident Marine Electric и ACUA Ocean, работает над судовым двигателем на водороде с нулевым уровнем выбросов.