Российские войска продолжают вести наступательные действия, одновременно нанося удары как по позициям ВСУ, так и в глубину обороны противника. Продолжается уничтожение поставляемой Западом техники. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Ожесточенные бои идут на всех основных направлениях, больших изменений в обстановке нет. Активное наступление продолжается на Донецком направлении, где штурмовые группы ЧВК "Вагнер" и войск "Южной" группировки штурмуют позиции ВСУ по всей линии соприкосновения. Противник несет большие потери, как в личном составе, так и в технике и вооружениях. По данным военного ведомства, только за последние сутки противник потерял более 170-и человек убитыми и ранеными, пять броневиков, четыре автомобиля, РСЗО "Град", САУ "Акация" и две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе Краматорска уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS американского производства.
На Купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожено до 70-и всушников, один танк, две БМП, три автомобиля, РСЗО Град, гаубицы Д-20 и М777 производства США.
На Красно-Лиманском группировка войск "Центр" нанесла поражение противнику в районах Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР и Ямполовка ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, три броневика, РСЗО "Град", САУ "Гвоздика", гаубица Д-30 и две американские гаубицы М101.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией и бои шли в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Противник потерял до 70-и всушников, два танка, две БМП, РСЗО "Град" и гаубица Д-20. В районе Угледара поражен склад боеприпасов ВСУ.
На Херсонском в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: САУ "Акация", две САУ "Гвоздика" и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. В районе Херсона уничтожен склад боеприпасов ВСУ.