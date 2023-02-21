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В районе Краматорска в ходе ударов ВС России уничтожены две установки РСЗО HIMARS - Минобороны

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В районе Краматорска в ходе ударов ВС России уничтожены две установки РСЗО HIMARS - Минобороны

Российские войска продолжают вести наступательные действия, одновременно нанося удары как по позициям ВСУ, так и в глубину обороны противника. Продолжается уничтожение поставляемой Западом техники. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Ожесточенные бои идут на всех основных направлениях, больших изменений в обстановке нет. Активное наступление продолжается на Донецком направлении, где штурмовые группы ЧВК "Вагнер" и войск "Южной" группировки штурмуют позиции ВСУ по всей линии соприкосновения. Противник несет большие потери, как в личном составе, так и в технике и вооружениях. По данным военного ведомства, только за последние сутки противник потерял более 170-и человек убитыми и ранеными, пять броневиков, четыре автомобиля, РСЗО "Град", САУ "Акация" и две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе Краматорска уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS американского производства.

На Купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожено до 70-и всушников, один танк, две БМП, три автомобиля, РСЗО Град, гаубицы Д-20 и М777 производства США.

На Красно-Лиманском группировка войск "Центр" нанесла поражение противнику в районах Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР и Ямполовка ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, три броневика, РСЗО "Град", САУ "Гвоздика", гаубица Д-30 и две американские гаубицы М101.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией и бои шли в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Противник потерял до 70-и всушников, два танка, две БМП, РСЗО "Град" и гаубица Д-20. В районе Угледара поражен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: САУ "Акация", две САУ "Гвоздика" и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. В районе Херсона уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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21 комментарий
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:51
    +5
    В прошлый раз тоже две установки, мы с Тамарой ходим парой......
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 12:52
      0
      Цитата: Alien From
      В прошлый раз тоже две установки, мы с Тамарой ходим парой......

      Так их уже не осталось наверное.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 12:55
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Alien From
        В прошлый раз тоже две установки, мы с Тамарой ходим парой......

        Так их уже не осталось наверное.

        Таки есть их у Нато ! Ната их и передаст .Ой вей! Буга га !!! Передаёт жидоукрии . Денежки-шекели - доллЯры Ротшильды забирают , тратят их на Хаймерсы ,
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 13:51
        0
        . Так их уже не осталось наверное

        Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты с конца февраля 2022 года поставили Украине уже 142 155-мм гаубицы М777, 35 105-мм гаубиц, 20 120-мм минометов и 38 реактивных систем залпового огня HIMARS, следует из последних данных госдепартамента.
        Количество уничтоженных следует считать самому, поскольку есть разница между выведены из строя и уничтожены. Все запутались никто не знает. А укросми использует это наше замешательство
    2. АГ-76
      АГ-76 Сегодня, 13:25
      +3
      Это видимо те два химарса, которые Конашенков на прошлой неделе "уничтожил" словами...
      Хоть бы раз подкрепил свои победоносные рапорты фото/видео фактами
  2. Snay
    Snay Сегодня, 12:55
    +4
    Кто- нибудь считает? Сколько уже, штук 30? В минус ушли?
    1. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 13:35
      0
      Нам не обо всех поставках докладывают. Учитывая эффективность химер, скорее всего их продолжают поставлять не придавая огласки
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:25
      0
      Интерфакс пишет о 38-ми поставленных request
  3. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:59
    +2
    Кроме того, в районе Краматорска уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS американского производства.

    Ну хоть одно фото, хоть одно доказательство уничтожения будет?
    О скольких уничтоженных там уже "говорящая голова" доложила? Химер, согласно докладам, уже остаться не должно.
    А они всё по Донбассу (и не только) лупят. Как так?
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 13:05
      +3
      Цитата: Alexandr2637
      Химер, согласно докладам, уже остаться не должно.

      Еще лучше. Закончился второй круг. Пошли по третьему разу уничтожать. «Чего их, басурман, жалеть»
  4. Sith
    Sith Сегодня, 13:04
    0
    "Все установки целые ... вы всё врёте"
    Но США в новый пакет на 470 лямов включает установки HIMARS
    Что то с подсчётом не уничтоженных и уничтоженных у обоих сторон проблема)
    1. Drotro
      Drotro Сегодня, 13:13
      -1
      В реале же никто правду не говорит.
      По крупицам пытаемся понять сами. Даже потом правду никто не расскажет.
      Объективно маловероятно, что полностью уничтожили больше 5 штук.
      Больше верится, что повреждено большинство, но не полностью уничтожено.


      Корректирую. Может до 15 уничтожены полностью.
      А как здесь кричат - покажите фото- видеодоказательства. С таким не согласен. Боевые действия идут, а не прямой эфир всяких глогеров. Есть такое понятие, как оперативная информация. Только еще отдельный вопрос - насколько она правдива.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 13:18
        +2
        скорее всего так и есть. Есть попадание , обычно взрывной волны и осколков, после чего установка идет в ремонт.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:06
    +5
    Если все так хорошо с химарсами, то зачем бидон в новый "пакет" положил еще N-количество штук? Кто-то может ответить?
    1. monetam
      monetam Сегодня, 13:20
      +3
      Правильно пишете. Можно сколько угодно смеяться над Конашековым, но уровень использования Химарсов во- первых не растет, а во вторых - понемногу , но сокращается.
    2. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 13:21
      +9
      Очевидно потому, что Хаймарсы зарекомендовали себя как эффективное оружие, имеющее даже не тактическое, а оперативное значение. Поэтому для планируемых крупных наступательных операций ВСУ американцы выделяют дополнительные установки. Что себя проявило хорошо - того и добавляют.
      Если 30 Химер резко озадачили российскую армию, то 60 дадут еще больший результат.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:54
        +1
        Так и поставляли бы одни хамерсы со всей наты, раз так эффективно.....
    3. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 13:25
      +1
      Цитата: Uprun
      зачем бидон в новый "пакет" положил еще N-количество штук? Кто-то может ответить?

      ну хoхлы же laughing це сломал, це потерял... wassat
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:07
    +4
    Лучше бы говорили поразили чем уничтожили, а потом удивляются почему смеются на канашенковым. Наделал СССР оружия на свою голову, теперь собирают по всему миру, желающие 30 серебрянников пруд пруди.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:13
    -1
    Конашенкову уже пора ген-полковника присваивать. Он столько все уже "напобедил". Вот только предотвратить обстрелы Донецка никак не может.
  8. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 13:33
    0
    Господа жельчю не подавитесь , читаешь и кажется что одни бадеровцы в сидят в коментариях.