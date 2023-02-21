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Глава государства: Оснащение ядерных сил - более 91 процента, теперь мы должны выйти на такой же уровень для других видов и родов войск

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Глава государства: Оснащение ядерных сил - более 91 процента, теперь мы должны выйти на такой же уровень для других видов и родов войск

Президент Российской Федерации в ходе своего послания Федеральному собранию выступил с инициативой по созданию государственного фонда по оказанию помощью всем участникам СВО, членам семей погибших военнослужащих.


Владимир Путин поручил правительству уже до конца года создать региональные отделения специального фонда во всех субъектах РФ.

Глава государства отметил, что на средства фонда должно осуществляться медицинское обслуживание пострадавших в ходе СВО, оказание психологической помощи членам семей погибших бойцов. На эти средства участники СВО смогут получить санаторно-курортное лечение, другие виды лечения, качественное протезирование для нуждающихся.

Президент особенно подчеркнул, что создание такого фонда не освобождает другие профильные ведомства от исполнения своих обязанностей.

Президент:

Считаю необходимым для каждого участника СВО (включая добровольцев) предусмотреть 14-дневный дополнительный отпуск 1 раз в полгода без учёта времени на дорогу.

Путин коснулся и вопросов перевооружения и модернизации Вооружённых сил:

Оснащение ядерных сил России сегодня – более 91%. И теперь мы должны выйти на такой же уровень оснащения для других видов и родов войск.

Глава государства:

Будем привлекать малый и средний бизнес для выполнения гособоронзаказа. Всё – для победы. Поручаю приступить к строительству арендного жилья сотрудников сферы ОПК.

Это жильё в плане аренды будет обходиться гораздо дешевле, так как программа будет субсидироваться государства. Такое жильё будет строиться в первую очередь городах, где находятся крупные предприятия военно-промышленной сферы, стратегически важные для обороны страны предприятия.
Использованы фотографии:
сайт президента России
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62 комментария
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  1. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 12:55
    +4
    Оснащение ядерных сил России сегодня – более 91%. И теперь мы должны выйти на такой же уровень оснащения для других видов и родов войск.
    Что бы это значило?
    Поручаю приступить к строительству арендного жилья сотрудников сферы ОПК.
    Чего вдруг? Это был иронический вопрос. Следующий вопрос будет отнюдь не иронический: И это всё?
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 13:06
      +10
      реформа же была, всё новое ,войска готовы к отражению хоть инопланетян...не ?
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 13:15
        +7
        где обмундирование ратник кэп? куда оно делось со складов и почему зам по тылу не на нарах? вот сообщил бы он, что его посадили лет на 20, аплодировал бы стоя.
        1. красноярск
          красноярск Сегодня, 14:14
          -1
          Цитата: K._2
          где обмундирование ратник кэп? куда оно делось со складов и почему зам по тылу не на нарах? вот сообщил бы он, что его посадили лет на 20, аплодировал бы стоя.

          Об этом, по-Вашему, он должен был сообщить в послании Федеральному Собранию ? Вы меня пугаете своими, детского уровня, запросами.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:08
      -7
      Значит только то,что того кто писал текст этот для ВВП пора под зад дать.Дабы не подставлял начальника
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 13:33
        0
        А он то, что читает первый раз только на выступлении видит и шипит от злости снова подставили гады?
    3. Diger
      Diger Сегодня, 13:45
      0
      Что бы это значило?

      Боюсь предположить, что ракетно ядерный щит, доставшийся в наследство от цивилизации СССР так же просра….
      Культурно выражаясь:таргетировали с отрицательной динамикой (как любит выражаться Эльвира Х.)
      Какие 91%?
      Если КОН для пларб ниже плинтуса и в разы ниже американского…
    4. красноярск
      красноярск Сегодня, 14:32
      -1
      Цитата: Владимир Постников
      (Владимир Постников)
      Оснащение ядерных сил России сегодня – более 91%. И теперь мы должны выйти на такой же уровень оснащения для других видов и родов войск.
      Что бы это значило?

      Наверное потому, что не все "Тополь" заменены на "Ярс" и не все ракетные дивизии вооружены по штатам.
      Цитата: Владимир Постников

      Поручаю приступить к строительству арендного жилья сотрудников сферы ОПК.
      Чего вдруг?

      Наверное для того, чтобы привлечь в ВПК больше народу, поманив арендным жильем. В СССР тоже так делали. Пока работаешь на предприятии, арендуешь квартиру, без права ее приватизации, уволился, освободи. Это называлось - ведомственное жилье.
      Как по-моему - правильное решение.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:55
    +6
    Владимир Путин поручил правительству уже до конца года создать региональные отделения специального фонда во всех субъектах РФ.
     Кхм..идея не плоха,но как реализовываться станет? Очень много хорошего говорили о создании Пенсионного фонда,только что с ним стало?Потом..
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:04
      +6
      А что хорошего? Новые сотрудники фонда, сколько их тысяч будет??
      А профильные службы МО, МВД на что? Будут одно и тоже делать? Тогда надо в этот фонд забирать сотрудников санаториев, военкоматов, соцслужб и т.д. а то получится, что нянек семеро, а толка ноль.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:55
    +7
    Почему это надо было озвучивать президенту ? Почему наша система не чешется , это же элементарно для ветеранов БД .Думаю мы еще не раз услышим об разности обслуживании добровольцев и призывников .
    1. fax66
      fax66 Сегодня, 13:04
      +13
      Ну надо же Президенту показать, что Отец Нации думает о нас, заботится и переживает…
      Хотя я тоже не понимаю – для того, чтобы делать полезные и хорошие для страны и народа дела – для этого надо сначала их озвучить на весь мир (раз в год) и таким образом подвигнуть всех депутатов, сенаторов и чиновников, на новые свершения? А то они, бедные, сидят и не знают чего им делать, чем бы заняться?
      1. mann
        mann Сегодня, 13:53
        +2
        Ну надо же Президенту показать, что Отец Нации думает о нас, заботится и переживает…
        Угу:
        «Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?»
        Л.Филатов
  4. Комментарий был удален.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:56
    -1
    Оснащение ядерных сил - более 91 процента, теперь мы должны выйти на такой же уровень для других видов и родов войск
    . К сожалению, это дорого, а Богатеньким буратины своими прибылями делится не спешат и не хотят!
    Вопрос такой... кто за это все платить будет?
    Ответ, каждый может дать сам, по своему разумению.
    1. qqqq
      qqqq Сегодня, 13:41
      +3
      Цитата: rocket757
      К сожалению, это дорого

      А это смотря как к данной задаче подойти. Опять задачу поставили в процентах, так для её реализации достаточно всё и всех сократить, оставить одного Шойгу на новом танке и будет вообще 100% новой технике во всех родах войск.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:40
        0
        Да ладно... совсем уж неадекватных решений никто принимать не будет, а перекосы, туда сюда, так они были и раньше, были всегда...
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:57
    +10
    Всё хорошо говорит гарант, спору нет. Реальность жаль абсолютно иная, обидно да..
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:15
      0
      Читаю телеграмм и понимаю, в очередной раз сплошной популизм.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 13:34
        +1
        Очередное переливание из пустого в порожнее. hi """"
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:57
    -4
    У меня вопрос к медикам,которые присутствуют на сайте.Путин постоянно ,подкашливает когда говорит!И это началось в 2021 - 22 годах.Напрягает.
    1. Pilat2009
      Pilat2009 Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: tralflot1832
      У меня вопрос к медикам,которые присутствуют на сайте.Путин постоянно ,подкашливает когда говорит!И это началось в 2021 - 22 годах.Напрягает.

      В 70 лет человек не может быть здоров в принципе
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 13:08
        +5
        я тоже с "ротманса"..палево какое то пошло.
      2. Взглядсостороны
        Взглядсостороны Сегодня, 13:38
        +3
        Pilat'у:
        Позволю спросить, а откуда такая уверенность? Вы врач?
        Вот я, например, в 76 лет гоняю на горных лыжах со скоростью в 40-50 км/ч, летом езжу в Турцию и плаваю по 2 часа в день (+28). В ковид не чихнул. Следить за собой надо, делать прививки от гриппа и пневмонии, пить витамины, цинк, железо. Наверное и сами всё знаете
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:06
      +2
      Так возраст то уж, извините, не юношеский!
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:16
      +3
      Цитата: tralflot1832
      У меня вопрос к медикам,которые присутствуют на сайте.Путин постоянно ,подкашливает когда говорит!И это началось в 2021 - 22 годах.Напрягает.

      Цитата: Pilat2009
      В 70 лет человек не может быть здоров в принципе

      Это верно. Вот сейчас он ни разу не кашлянул, говоря от души и по памяти...
      Я вместо кашля вставляю разные ненормативные слова...
    4. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 13:17
      +3
      Вопрос не к медикам, а к психологам.
    5. Комментарий был удален.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:57
    -3
    "Оснащение ядерных сил России сегодня – более 91%"
    Выходит, ещё 9-ти% не хватает, до того момента, как мы сможем (решимся?) показать врагам, как оно работает?
    Видимо, ещё не время. Видимо, угроза не столь "экзистенциальна", как настаивает нам Вова Соловьев по вечерам.
    Кстати...
    Никогда не понимал людей, которые купят Мустанг... наканифолят его, заправят на 91%... и держат его потом всю жизнь в гараже... ни разу не выгуляв и никого не покатав.
    1. TAMBU
      TAMBU Сегодня, 13:01
      0
      Ну доживешь до 70 поймешь))) Как в Гран Торино ))
    2. agoran
      agoran Сегодня, 13:16
      +2
      Здесь, видимо имелось ввиду, что оснащение ядерных сил России сегодня – более 91% обновлено.
    3. fax66
      fax66 Сегодня, 13:23
      +1
      Не, "Смею_заметить_" - ты неправ. Когда мир полетит в тарары, хозяина "Мустанга" на полностью заправленном и наканифоленном "авто" повезут в последний путь... (гопники на великах запинали)
      Россия уйдёт красиво!...
    4. Взглядсостороны
      Взглядсостороны Сегодня, 13:56
      0
      Причем здесь "Мустанг"? У вас с ним какая-то духовная связь? Или это голубая ( нереализованная) мечта детства? Поймите, у кого в гараже раритетный " Мустанг ( да что угодно), тот не ездит в нём в магазин за молодой картошечкой. Эти машины просто коллекционируют. Для удовольствия, просто могут.
      Вот я был в поместье Форбса ( да, да, того самого, с журналом) в Нью- Джерси. У него там, помимо обеда, показали коллекцию из 120+- мотоциклов. Какие они- можете представить. И что, он на них ездил? Умерьте свои фантазии,не заглядывайтесь на чужое и будет вам счастье!
  9. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 12:57
    +12
    В последнем заявлении Шойгу о перевооружении было кажется 78%, 13% осталось, но только на СВО всего этого не видно, вчерашнее видео видел из под Угледара, там наши воют на БМП-1, на кого рассчитаны эти сказки с процентами?
    1. Queen_Annes_Revenge
      Queen_Annes_Revenge Сегодня, 13:03
      +4
      Да,уже в эти цифры не очень верится))Как бы и здесь очковтиратели не постарались..
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:22
      +2
      Цитата: Shamil88
      В последнем заявлении Шойгу о перевооружении было кажется 78%, 13% осталось, но только на СВО всего этого не видно, вчерашнее видео видел из под Угледара, там наши воют на БМП-1, на кого рассчитаны эти сказки с процентами?

      Было:
      Гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен не менее чем на 99%, заявил 30 ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на заседании оборонного ведомства.
      request Недозаказ!
  10. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:00
    +8
    Владимир Путин поручил правительству уже до конца года создать региональные отделения специального фонда во всех субъектах РФ.
    Я дико извиняюсь, но из каких источников будет наполняться этот фонд? Олигархов пошелушат или как обычно - налог на войну привязанный к ценникам в продуктовых магазинах?
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 13:04
      0
      Я дико извиняюсь, но из каких источников будет наполняться этот фонд?
       Ввести налог на воздух и причислить его к услугам ЖКХ.
    2. Pilat2009
      Pilat2009 Сегодня, 13:06
      +4
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Владимир Путин поручил правительству уже до конца года создать региональные отделения специального фонда во всех субъектах РФ.
      Я дико извиняюсь, но из каких источников будет наполняться этот фонд? Олигархов пошелушат или как обычно - налог на войну привязанный к ценникам в продуктовых магазинах?

      Добровольно-принудительно.Я не удивлюсь что часть зарплаты скоро облигациями давать будут
    3. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:07
      +2
      Ну вы же знаете ответ, судя по формулировке вопроса )
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:13
        +6
        Скажем так, я обоснованно предполагаю наиболее вероятный вариант развития событий. Но мне хотелось бы услышать ответ от президента, так как у меня возник встречный вопрос - почему в самой богатой стране, почему в стране из которой было вывезено больше всего денег, ресурсов и прочих весьма ценных активов, спонсировать войну должен я? Не удивлюсь если у вас возник точно такой же вопрос.
        1. kor1vet1974
          kor1vet1974 Сегодня, 13:21
          -3
          спонсировать войну должен я?
           Потому что,мы никогда так хорошо не жили ,как сейчас. hi
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:22
      -3
      Фонды,фонды..Кто работать то будет?А!Ну конечно,еще одна возможность смошенничать как с ПФР.
    5. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:27
      +2
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Я дико извиняюсь, но из каких источников будет наполняться этот фонд? Олигархов пошелушат или как обычно - налог на войну привязанный к ценникам в продуктовых магазинах?

      Я могу предложить, но боюсь закидают палками...
      Можно до окончания СВО все доходы физических лиц выше МРОТ х 10 переводить прямо в этот фонд...
      162 420 рублей в месяц - вполне хорошие деньги...
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:34
        +3
        162 420 рублей в месяц - вполне хорошие деньги...

        Я категорически против! Во-первых - война это государственная забава - ему и платить, во-вторых - означенная вами сумма кажется вполне хорошей если смотреть с уровня зарплаты тысяч в сорок. На самом деле с означенной вами суммы жизнь только начинается, и то на всё не хватит.
        1. Взглядсостороны
          Взглядсостороны Сегодня, 14:03
          +1
          Вождю бармалеев: люто плюсую. Вот на неделю этой суммы было бы в самый раз))) ( на всякий случай: это сарказм, НО зарплату у депута_ ов и пенсии у космонавтов, по- моему, как раз около 160 тыров в неделю, т.е около 500 т.р в месяц).
          Не думаю, что они покажут пример, увы
  11. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 13:02
    +12
    Ни слова о том, что творится на фронте. "Гаранта" всё устраивает? Слова про социальные гарантии для жителей Херсонской области прозвучали, а что же делать тем, кого в Херсоне оставили? И если Донецк с Запорожьём вернулись домой, в Россию, то разве для Харькова Россия- не дом? А для Одессы? Почему же тогда Харьковскую область бросили, где висели плакаты " Россия здесь навсегда"?
    1. Queen_Annes_Revenge
      Queen_Annes_Revenge Сегодня, 13:08
      +10
      В папке,которою ему на стол кладут,так и написано - "все хорошо,прекрасная маркиза.все хорошо,все хорошо.")))
    2. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 13:10
      +5
      Цитата: Борис Сергеев
      Ни слова о том, что творится на фронте.

      про Угледар хотели услышать ? не было ничего.
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:07
    -1
    Цитата: kor1vet1974
    Пенсионного фонда,только что с ним стало?Потом..

    Недавно говорят арестовали в ПФР шайку расхитителей пенсионных денег на несколько миллиардов рубликов. request
    С трудом предствляю себе как средь бела дня в ПФР можно умыкнуть миллиарды народных денег...и это происходило долгое время.
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 13:23
      -3
      [b]
      в ПФР можно умыкнуть миллиарды народных денег...[
      /b] С этого нового фонда,деньги не украдут уж.Это же не Пенсионный..
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 13:37
        0
        Какая тонкая ирония hi """""
  13. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:08
    0
    Цитата: Борис Сергеев
    Ни слова о том, что творится на фронте.

    Непонятки какие то происходят МО с Пригожиным и ЧВК Вагнера. what
  14. IgorIP
    IgorIP Сегодня, 13:19
    +5
    Да, да... 91%... Мы верим. Как верили заявлениям до войны о том что в обычных вооружениях доля новых образцов - 75% (ну или около того, уже не помню точно). Война показала что к чему. Народные сборы на аптечки!!! для солдат и матросов полностью подтверждают эту цифру.
    1. С.Викторович
      С.Викторович Сегодня, 13:31
      +3
      Для СЯС эта цифра близка к реальной. Там перевооружение (программы "Ярс" и "Булава" в первую очередь и все, что с ними было связано) было организована по настоящему. В первую очередь из-за того, что делом занимались не только "эффективные менеджеры", но и остатки специалистов, Главных Конструкторов вроде Ю.С.Соломонова.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:32
      -1
      новых образцов

      новый не обязан быть хорошим и современным, он просто - не старый, может быть даже хуже старого
  15. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 13:22
    +5
    Плохой-плохой Запад, с которым заключаются "зерновые", "аммиачные" и прочие сделки, а иногда и "договорняки"
  16. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:27
    -1
    У меня вопрос к медикам,которые присутствуют на сайте.Путин постоянно ,подкашливает когда говорит!И это началось в 2021 - 22 годах.Напрягает
    .
    У меня тоже вопрос к медикам...Байден то с трапа самолета падает, то выход в дверь найти не может, то секретные документы в гараже забывает, то путает президентов с черт знает с кем, я уж не говорю как он попку Зеленского на ощупь проверял при встрече... и это началось не вчера.
    Как бы дедуля красную кнопку ядерного чемоданчика не попутал с кнопкой слива воды в унитазе в своем сортире... сильно напрягает. what
  17. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 13:39
    +1
    Эпохальное судьбоносное послание!!весь мир смотрит затаив дыхание,а НАТО содрогнется и уберётся восвояси с укропии!!Так держать ВВП!!!кто не понял -сарказм.а чего вы ожидали от болтуна имитирующего деятельность 23года?? думали объявить национализацию нефте/газо ит.д.войну НАТО нанесение ударов я/о по украм, снижение пенс.возраста??этогон не будет никогда пока этот горе деятель при власти,снимите розовые очки уракрякалки....
  18. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 13:44
    +2
    Для начала предлагаю МО РФ найти 1.5 млн комплектов Ратника. Затем строго наказать виновного зам министра , лишить звания, наград , судить и посадить далеко и надолго.
  19. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 13:58
    +2
    Очередное сотрясение воздуха, уже даже не смешно, много было наговорено и до этого послания и что? Такое ощущение складывается, что кто то живет в другой реальности. И опять же, этот кто то нас всех уверял, что оснащение ВС РФ новыми образцами военной техники достигло чуть ли не 70%, а сейчас ядерных сил 91%, возможно конечно, только как это проверить. Не дай Бог конечно, а вдруг придется, а у нас по факту пшик.
  20. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 13:59
    +8
    Государство.. в нынешнем устройстве обреченна. На одном патриотизме народе( живушего в долговой яме) долго не протянет. Верхи(олигархи и чиновники) и электорат( то есть мы) живут в разных измерениях, и питаются , и лечатся на разных планетах. Россия для олигархов и чиновников!! Когда собирают телемарофоны вылечить ребенка из бедной семьи .. то бросают клич на всю Россию! А государству плевать,просто плевать на эти проблемы. Нет внятной социальной политики. За последние 20лет, кто может вспомнить .. указ,приказ,решение, принятый закон, об уменьшение чего либо( это еще в хорошие времена) оплаты ЖКХ,бензина,газа,продуктов питания,оплаты обшественного транспората.. были только повышение на все!! только на зарплату было все без изменений.
  21. sasha_cho
    sasha_cho Сегодня, 14:14
    +3
    Про технику тоже говорили модернизация на уровне 75% обнавленная техника, а по факту на технике дедах воюют, что то мне подсказывает что и с ядерным оружием может оказаться не 91% а 19%
  22. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:16
    0
    ну хоть ядерное оружие есть осталось и то после испытания будет понятно