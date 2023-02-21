Глава государства: Оснащение ядерных сил - более 91 процента, теперь мы должны выйти на такой же уровень для других видов и родов войск

Считаю необходимым для каждого участника СВО (включая добровольцев) предусмотреть 14-дневный дополнительный отпуск 1 раз в полгода без учёта времени на дорогу.

Оснащение ядерных сил России сегодня – более 91%. И теперь мы должны выйти на такой же уровень оснащения для других видов и родов войск.

Будем привлекать малый и средний бизнес для выполнения гособоронзаказа. Всё – для победы. Поручаю приступить к строительству арендного жилья сотрудников сферы ОПК.

Президент Российской Федерации в ходе своего послания Федеральному собранию выступил с инициативой по созданию государственного фонда по оказанию помощью всем участникам СВО, членам семей погибших военнослужащих.Владимир Путин поручил правительству уже до конца года создать региональные отделения специального фонда во всех субъектах РФ.Глава государства отметил, что на средства фонда должно осуществляться медицинское обслуживание пострадавших в ходе СВО, оказание психологической помощи членам семей погибших бойцов. На эти средства участники СВО смогут получить санаторно-курортное лечение, другие виды лечения, качественное протезирование для нуждающихся.Президент особенно подчеркнул, что создание такого фонда не освобождает другие профильные ведомства от исполнения своих обязанностей.Президент:Путин коснулся и вопросов перевооружения и модернизации Вооружённых сил:Глава государства:Это жильё в плане аренды будет обходиться гораздо дешевле, так как программа будет субсидироваться государства. Такое жильё будет строиться в первую очередь городах, где находятся крупные предприятия военно-промышленной сферы, стратегически важные для обороны страны предприятия.