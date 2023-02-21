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Американская пресса: Глава ЦРУ осенью призывал Киев к военным успехам под угрозой сокращения помощи

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Американская пресса: Глава ЦРУ осенью призывал Киев к военным успехам под угрозой сокращения помощи

Власти Украины переживают по поводу возможного прекращения или сведения к минимуму финансовых траншей и поставок оружия от США. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на слова некоторых чиновников киевского режима.


Как утверждает издание, еще осенью 2022 года глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс призывал президента Украины Владимира Зеленского к военным успехам на поле боя под угрозой падения масштабов военной помощи.

Перед тем, как Бернс связался с Зеленским, в США стали прогнозировать, что Палата представителей Конгресса США, в которой большинство членов составляют республиканцы, приступит к сокращению поддержки киевского режима. В администрации президента США Джо Байдена также есть влиятельные фигуры, которые хотели бы свернуть помощь киевскому режиму. Но они хотят, чтобы инициатива исходила от Конгресса.

Под угрозой сворачивания помощи в Вашингтоне могут попытаться заставить украинское руководство отказаться от совсем глобальных военных целей, вроде захвата Крыма. Ведь эти цели практически недостижимы в текущих условиях, а необходимость более года оказывать Украине всестороннюю поддержку значительно истощает американский бюджет.

Многие американские граждане недовольны столь активным участием США в восточноевропейской политике и желали бы, чтобы эти средства расходовались на более близкие и понятные для населения Америки цели и задачи.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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8 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:18
    +1
    Politico: киевские власти опасаются, что США заставят их пойти на соглашение с Россией И Американская пресса: Глава ЦРУ осенью призывал Киев к военным успехам под угрозой сокращения помощи
     Те же новости, но только под разными заголовками.А суть одна.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:41
      +3
      Бабло вложено, а результат скорее в минус теперь будут гнать всех и вся для выполнения задачи, срочно сгребать народ для нее. Просчитались американцы только в одном, невозможно вкладывать в черную дыру и ждать результата как от других. Хотя эта угроза скорее для этого режима им его сменить ничего особо не стоит.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:57
      0
      На главу ЦРУ, и его "призывы" к киевским бандеро-нацикам, - начхать. Единственно, что достойно беглого коммента, так это то, что ручонки, эти "военные", находясь в строю (вроде как...), держат как-то не "по военному"...
  2. HAM
    HAM Сегодня, 13:23
    +5
    Зачётное фото-плебеи на вздрючке.....
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:28
    +4
    Администрация Байдена ставит Зеленского перед выбором: наступай, покажи результат, перережь русским сухопутный коридор в Крым, тебя обеспечивает всё НАТО, а если не можешь этого сделать, тогда зачем ты нам такой нужен?! Посмотрим, что будет дальше , но в любом случае лучше уже для режима Киева не будет.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:36
    +2
    Строевая стойка принимается по команде "СТАНОВИСЬ" или "СМИРНО". По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию - на фото челядь носки не выровняла по фронту, руки вообще "заблудились", не строевые.
  5. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:05
    0
    Цитата: HAM
    Зачётное фото-плебеи на вздрючке.....

    То же так подумалось. А вообще странно - почему они не на коленях?
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:36
    0
    Шикарное фото !
    Там у Зелибобы только одна женщина умная или на нее не нашлось натовских обносков ?