Власти Украины переживают по поводу возможного прекращения или сведения к минимуму финансовых траншей и поставок оружия от США. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на слова некоторых чиновников киевского режима.
Как утверждает издание, еще осенью 2022 года глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс призывал президента Украины Владимира Зеленского к военным успехам на поле боя под угрозой падения масштабов военной помощи.
Перед тем, как Бернс связался с Зеленским, в США стали прогнозировать, что Палата представителей Конгресса США, в которой большинство членов составляют республиканцы, приступит к сокращению поддержки киевского режима. В администрации президента США Джо Байдена также есть влиятельные фигуры, которые хотели бы свернуть помощь киевскому режиму. Но они хотят, чтобы инициатива исходила от Конгресса.
Под угрозой сворачивания помощи в Вашингтоне могут попытаться заставить украинское руководство отказаться от совсем глобальных военных целей, вроде захвата Крыма. Ведь эти цели практически недостижимы в текущих условиях, а необходимость более года оказывать Украине всестороннюю поддержку значительно истощает американский бюджет.
Многие американские граждане недовольны столь активным участием США в восточноевропейской политике и желали бы, чтобы эти средства расходовались на более близкие и понятные для населения Америки цели и задачи.