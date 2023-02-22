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ВМС США ускоряют ротацию кораблей на базе в Японии

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ВМС США ускоряют ротацию кораблей на базе в Японии

В декабре на японскую базу в Йокосуку на замену ракетному эсминцу ВМС США USS Barry прибыл USS Shoup ранее того времени, которое является средним для ротации.


Это сигнализирует о том, что американские ВМС ускоряют ротацию своих кораблей, направляя наиболее боеспособные корабли в Индо-Тихоокеанский регион по мере роста напряженности в Тайваньском проливе. Замена USS Barry USS Shoup представляет собой версию Flight IIA эсминца с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke, оснащенного двумя ангарами для вертолетов, в которых могут разместиться MH-60 Seahawk, основной охотник за подводными лодками ВМС США.

USS Barry, введенный в строй в декабре 1992 года, является одним из старейших эсминцев американских ВМС, находящихся на вооружении. Это был второй корабль класса Arleigh-Burke после головного корабля USS Arleigh Burke.

Эти корабли были первыми в мире эсминцами, оснащенными системой вооружения AEGIS — комбинацией мощных компьютеров и радаров для отслеживания и наведения оружия для поражения вражеских целей.

Более частая ротация — 6 лет или около того — позволяет проводить более сложное техническое обслуживание, когда корабли передового базирования возвращаются в США. Также это позволит обмениваться более широкими возможностями чаще, чем это было ранее.

- сказал один из первых командиров USS Barry Гэри Рогхед.

USS Barry теперь переместится в Эверетт, штат Вашингтон, где корабль будет проходить плановое техническое обслуживание. Позже он войдет в состав 31-й эскадрильи эсминцев Ke Koa O Ke Kai («Воины моря»), базирующейся в Перл-Харборе, Гавайи.

По данным ВМС, во время своего пребывания в Йокосуке USS Barry участвовал в семи учениях союзников и коалиций, 12 визитах в иностранные порты и прошёл сотни тысяч морских миль.
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5 комментариев
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  1. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:46
    -1
    Более частая ротация говорит о том, что матрасникам катастрофически не хватает кораблей. В группу сопровождения АУГ уже включают корабли БОХР, абсолютно бесполезные в бою. Да и состав групп сопровождения сокращен ниже всяких разумных минимумов. Последний проход "Рейгана" через Тайваньский пролив, сопровождали одна "тикондерога", очень "ушатаная" и один "бьерк".
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:15
      -2
      А России не пришло ли самое время размещать, на той же Кубе, в рамках "передового развертывания" и обеспечения безопасности Острова Свободы, те же МиГ-31 с "Кинжалами"?.. С последующим "переходом" к их плановой и регулярной "ротации"?..
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:20
        +1
        В турецком Инджерлике штатовская АБ есть. Хотя, вроде как, "в плане договоренностей", в контексте пресловутого "Карибского кризиса", размещение носителей ЯО в Турции и на Кубе шло неразрывным тандемом. Типа - "вы убираете, и мы убираем". Дык, СССР в Кубы убрал и Россия не размещает... А Дядя Сэм в Турции нисители ЯО и само ЯО держит...

        В восточных прибалтийских провинциях России, в Зокняе, тоже АБ НАТО. С "ротационным" дежурством на них, "сертифицированных" НАТО-вских и штатовских носителей...
      2. Борис Иванов
        Борис Иванов Сегодня, 13:29
        +2
        "А России не пришло ли самое время размещать, на той же Кубе"
        Для этого ,нужны железные яйца! А с этим в Кремле проблемы.
      3. N.O.M.A.D.E.
        N.O.M.A.D.E. Сегодня, 14:04
        -1
        Ахах, что именно размещать там? Свой дух, или озобоченые намерения с красной чертой?) какие миги с кинжалом?? Вы давно в армии были?)