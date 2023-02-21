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Президент России: «Образ Запада как тихой гавани оказался фальшивкой, российских бизнесменов просто ограбили»

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Президент России: «Образ Запада как тихой гавани оказался фальшивкой, российских бизнесменов просто ограбили»

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. В нем он много говорил о роли Запада в провоцировании конфликта с Украиной, о причинах начала специальной военной операции, но были затронуты и важнейшие вопросы развития российской экономики.


Президент подчеркнул, что Россия вышла на новый цикл экономического роста, преодолев возникавшие перед ней риски. В 2023 году ожидается, что возрастет внутренний спрос. Российский бизнес, отметил глава государства, будет занимать ниши ушедших западных компаний.

Как заявил Путин, сильный платежный баланс сегодня позволяет России не занимать деньги за рубежом. Также президент отметил, что в России формируются условия для снижения ставок по кредитам, но надо стимулировать инвестиции в экономику.

Отдельно остановился Путин и на вопросах внешнеэкономического характера. Он подчеркнул, что в мире будет и далее происходить дедолларизация. Запад в экономическом отношении ведет себя негативно.

Образ Запада как тихой гавани оказался лишь призраком, фальшивкой. Российских бизнесменов, хранивших средства на Западе, просто ограбили там

- подчеркнул Путин.

Так он оценил действия Запада по замораживанию российских активов и даже имущества частных лиц, «честно заработанных средств». Ведь под санкции попали многочисленные российские компании и предприниматели, в том числе и не имеющие никакого отношения к действиям российского руководства, не обладающие прямыми связями с Кремлем.

Тем не менее, отметил Путин, он всегда догадывался, что ничего хорошего не ждет капиталы российских бизнесменов на Западе. В итоге дворцы и яхты были арестованы, а российский народ даже не пожалел ограбленных Западом предпринимателей.

Крупные бизнесмены РФ должны понять, что для Запада они останутся второсортными чужаками

- сказал российский президент.

Путин заявил, что крупным предпринимателям следует вкладываться в экономику своей страны. Если владельцы крупных бизнесов зависят от иностранных правительств, это очень опасная ситуация, считает глава государства. Поэтому действия по возвращению капиталов в страну будут продолжаться.

В то же время, Путин выступил за дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства Российской Федерации в части экономических преступлений. Это также должно простимулировать развитие предпринимательской инициативы в стране.

Что касается масштабных экономических проектов, то президент пообещал развивать порты в Черном и Азовском морях, заниматься строительством газопроводов в страны Азии. В числе наиболее перспективных направлений были названы Индия, Иран, Пакистан. Северный морской путь также нуждается в развитии, подчеркнул российский президент.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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56 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:27
    +24
    российских бизнесменов просто ограбили
    Лозунг "грабь награбленное" стал актуален там где не ждали laughing .
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 13:29
      +21
      вообще не жалко олигархов, которые вывезли награбленное за рубеж, пусть хоть всё у них там отберут - тут никто не пожалеет, а другим не повадно будет
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 13:30
        +2
        Дык... как так "не жалко"?
        Это ж наши деньги...
        1. K._2
          K._2 Сегодня, 13:32
          +7
          Они давно перестали быть вашими, в тот момент, когда их спëрли. Или вы против института частной собственности? Атататата, итоги приватизации сказали пересматривать нельзя, под строгим запретом.
          1. nils
            nils Сегодня, 13:56
            +4
            Цитата: K._2
            Они давно перестали быть вашими.....

            Послание вкратце:
            — вот сейчас будет рывок, а прошлые годы это разминка была;
            — всё умножим, удвоим, увеличим, улучшим, в этот-то раз уже точно;
            — всем везде дадим денег (где их возьмем, не знаю);
            — всех победим!!!
            — мультики (иногда).

            Все стадии ВВП (внутренний валовый продукт или ваши вещи проданы или ...?): Удвоение ВВП, раздвоение ВВП, обнуление ВВП, охренение ВВП.

            — В следующий раз, когда будете смеяться над людьми, верящими в магию и колдунов, вспомните, что есть люди, верящие Путину.

            Если человек — раб на галере, то кто хозяин галеры?
        2. TAMBU
          TAMBU Сегодня, 13:33
          +3
          мы ими все равно не распоряжаемся...
        3. qqqq
          qqqq Сегодня, 13:48
          +1
          Цитата: Смею_заметить_
          Это ж наши деньги...

          "Это не твой зуб и даже не мой, это его зуб" - конец цитаты. Да ни какие они не наши, с чего вы взяли? Что то ни одного олигарха не видел, чтобы он честно наворованным поделился с народом, хоть наличкой, хоть вложениями в промышленность, инфраструктуру.
      2. Etwas
        Etwas Сегодня, 13:38
        +1
        Цитата: K._2
        Они давно перестали быть вашими, в тот момент, когда их спëрли. Или вы против института частной собственности? Атататата, итоги приватизации сказали пересматривать нельзя, под строгим запретом.


        Скажите, а чем оставшиеся лучше уехавших, они тогда не воровали, не кичились и не кичатся роскошью, они честно заработали, буржуи были и будут ворами , ненавидящие свой народ, это их суть
        1. K._2
          K._2 Сегодня, 13:41
          0
          Согласен с вами, много ни чем не лучше оставшихся, но, почему они неприкосновенны - вопрос не ко мне, своих у нас не трогают, а если спëр что - то медаль, должность советника и почётная пенсия, как в истории с ратниками. Печально.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:30
      +4
      Да ждали! 350 ярдов держать во враждебных странах? Это и есть грабёж
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 13:37
      +1
      российских бизнесменов просто ограбили

      А самого на триста млрд? Подзабыл или стыдливо умолчал?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:22
        -1
        Я все жду,что же он насчет целей СВО скажет.Не..?
    4. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 13:38
      +4
      а российский народ даже не пожалел ограбленных Западом предпринимателей.

      С каких это пор ограбленный этими олигархами российский народ должен жалеть своих грабителей...поделом им.
    5. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:38
      +2
      Лозунг "грабь награбленное" стал актуален там где не ждали

      фильм "Золотой телёнок" не смотрели про Остапа Бендера, или думали, что они хитрее
    6. Балу
      Балу Сегодня, 13:39
      0
      Цитата: Болторез
      российских бизнесменов просто ограбили
      Лозунг "грабь награбленное" стал актуален там где не ждали laughing .

      Интересно, Чубайс собрал наворованные деньги ? Последние новости, что он мечется по гейропе по своим подельникам и не все получается. wassat
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 13:50
        -2
        Чубайс собрал наворованные деньги ?
        Рыжий мавр сделал свое дело и стал сбитым летчиком. Удивляюсь, что он не всплыл в каком то протоправительстве России "в изгнании", дожидаясь танков ВСУ на Красной Площади wassat .
    7. Венд
      Венд Сегодня, 13:53
      +2
      Цитата: Болторез
      российских бизнесменов просто ограбили
      Лозунг "грабь награбленное" стал актуален там где не ждали laughing .

      Но многие до сих пор продолжают верить в сказки запада и поливать грязью сво. страну Россию.
  2. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:28
    +11
    Воров ограбили . "Дон Педро умер ...Какая жалость !" (с)
  3. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 13:28
    +16
    У нас весь народ ограбили и продолжают грабить, начиная с конца перестройки и по настоящее время....
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:32
      +16
      В Калуге будут судить женщину, которая оголила свою жопу на фоне храма.
      А вот мужчину, который оголил жопы у 140 миллионов россиян, судить не будут...       (c)
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:40
      +3
      Цитата: -Paul-
      и продолжают грабить

      ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в ноябре прошлого года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $2,092 млрд. Это следует из опубликованных в среду документов Минфина США.

      В октябре этот показатель равнялся $2,034 млрд, в сентябре - $2,015 млрд, в целом на уровне чуть выше $2 млрд он держится с марта. В феврале объем вложений РФ в госбумаги США составлял $3,753 млрд.
  4. ASAD
    ASAD Сегодня, 13:29
    +17
    Все ждали какие цели и задачи стоят перед войсками и страной, конкретные .А услышали благие пожелания и жалобы на ,,, партнёров,,.
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 13:33
      +6
      "от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел" (с)
    2. mann
      mann Сегодня, 13:40
      +6
      А услышали благие пожелания и жалобы на ,,, партнёров,,.
      Меня тоже это тоже раздражает,особенно жалобы на очередной обман
      "партнеров"...молчал бы лучше,а то мы не знаем,что ты олух
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:45
      +1
      А услышали благие пожелания и жалобы на ,,, партнёров,,

      такие вот они - обманщики ))
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:53
      +6
      Давайте уже наконец, хотя бы прошествии 22 лет, честно признаемся самим себе - наш гарант никчёмный правитель.. Сливший в унитаз всё что только можно, причём во всех сферах.. Он конечно не ельцин - но даже до уровня Леонида Ильича ему как до Парижу пешком, про товарища Сталина я уж молчу..

      И если в мирное время такого хоть как-то - но можно со скрипом было терпеть, то в военное - подобное типа руководство приведёт нас к прямой катастрофе. Так - войну не выигрывают, особенно со всем Западом. Военный вождь не может быть такой тряпкой, которого даже свои-то собственные подчинённые в грош не ставят, судя по выполнению ими его указивок.. Про врагов - лучше даже не поминать. На все дескать грозные предупреждения и красные линии - они отзываются гомерическим хохотом. Ибо чётко знают - все эти угрозы пустая болтовня, ещё ни один персонаж или страна, причиняющий вред России - за свои деяния не ответил. Что внутри, что снаружи. Один чубайс чего стоит.. А таких - тысячи. Они бабло из страны миллиардами выводят - а мы им типа амнистии и послабления.. Они гробят нашу экономику и ни черта не желают делать что-либо на благо страны - а мы им награды и высокие посты.. Они наши газопроводы взрывают - мы им СПГ и прочие ништяки, из которых они сделают оружие чтобы нас убивать.. Они нам санкции - а мы им зерно.. Тьфу..

      Нам - позарез нужен новый Иосиф Виссарионович, если конечно хотим выжить. Но такого - надо ещё заслужить, просто так правители его уровня не появляются. Значит - надо кардинально менять всё в нашей стране. Хватит - поигрались в капитализм. И к чему он нас привёл? Вот то-то же. Пора наконец одуматься.. И вернуть Советскую власть. Ибо у буржуя - нет Родины, у него есть только кошелёк.
  5. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:31
    +5
    Очередное из пустого в порожнее."""
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 13:46
      +6
      Гора родила мышь...очередной плачь как беднягу простофилю обманули...а ещё смеёмся над Байденом....
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 14:20
        +2
        Цитата: SaLaR
        Гора родила мышь...

        Учитывая ожидания, я бы сказал родила блоху...
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:32
    +7
    Бизнесмены грабили Россию, бизнесменов ограбила Европа. Надо грабонуть Европу. Круговорот бабла в природе.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:42
      +3
      Европа уже занята - её грабят США. А грабить штаты, ещё такие грабли не отросли
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:32
    +7
    Уродов спонсировавших геноцид нашего народа ограбили, горе то какое crying
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:33
    +3
    Да уж ,имея особняк в Англии,иметь арестованный счёт.Прикольно.Пусть идут льготы выпрашивать у Англицких ЖКХ.Интересно через сколько рубят в Англии за неуплату,услуги ЖКХ?Завтра.
    1. Балу
      Балу Сегодня, 13:37
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Да уж ,имея особняк в Англии,иметь арестованный счёт.Прикольно.Пусть идут льготы выпрашивать у Англицких ЖКХ.Интересно через сколько рубят в Англии за неуплату,услуги ЖКХ?Завтра.

      Ограбили да не всех. Как там недвижимость у детишекеблинского, который лоббировал при ебн закон о разделе совместно добытой продукции на сахалинском шельфе? sad
  9. Комментарий был удален.
  10. spirit
    spirit Сегодня, 13:35
    +4
    Правильно!Если "западные" партнёры ещё ограбят всех кто сидит в зале перед Путиным и депортируют все семьи /жён/любовниц, мы им будем бесконечно благодарны, так как из слов путина вывоз бабла на запад он не припятствует, даёт выбор.Посыл прост либо вы воры/бороны и вас там ограбят либо вы воры и бороны здесь и вас тут никто не тронет.Выбирайте!
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:35
    +3
    Президент России: «Образ Запада как тихой гавани оказался фальшивкой, российских бизнесменов просто ограбили»

    Посмотрите в повторе на лица некоторых присутствующих в зале во время звучания этой реплики...
    Получите несказанное удивление от радости одних и чувства раскалённой кочерги в заднице у других...
    На первых рядах искривление лица одного человека выражало фразу за которую полагается вечный бан...

    Цитата: ASAD
    Все ждали какие цели и задачи стоят перед войсками и страной, конкретные .А услышали благие пожеланиям жалобы на ,,, партнёров,,

    Который год не жду никакой конкретики...
  12. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:35
    +1
    Жаль только , что все чего лишили российских "бизнесменов" уйдет на блага тех, кто их "ограбил" , а не народу России.
  13. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:41
    +1
    А почему эти люди вывозили деньги заграницу, да и в принципе почема эта каста имела возможность так нажиться долгое время. Кто же у нас был у власти.
  14. Etwas
    Etwas Сегодня, 13:42
    +1
    Фантазер, речь подтверждающая, что "правители нынешние", очень далеки от народа. Был представлен краткий перечень достижений приближенных олигархов, банкиров и т.д.
  15. awdrgy
    awdrgy Сегодня, 13:43
    0
    Бизьнесьменов ограбили, добизьнесьменились ресурсы..народные. Предпринять что то процентов на много для ближнего своего? Нет,брат, не так нас воспитали. Другой мир, чуждый взгляд. Динозавры из прошлого. Уходим
  16. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 13:44
    +1
    Он вообще о Родине беспокоится, или о друзьях олигархах, ну грабанули их и по делом. Я вот сижу слушаю, ну хотя бы статус СВО на КТО поменял бы, а то какое - то нытье. Я думал будет ответка Байдену словами минимум за вчерашнее посещение Киева.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 13:53
      -1
      Цитата: Mol_18
      вот сижу слушаю, ну хотя бы статус СВО на КТО поменял бы,

      КТО можно только на территории РФ проводить fool - вы предлагает остановиться??!!
  17. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 13:46
    +2
    Выдохся Путин, спёкся . Всё... Был и весь вышел . Нет уже "мочить в сортирах" и прочего
  18. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 13:46
    +2



    Мне любопытно ЗАЧЕМ режиссер выступления взял такой кадр с президентом что бы белосиняя тряпка развала и поражения России была всегда на виду?
  19. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:47
    0
    Теперь обсуждения и самое главное Толкования будет на месяц, как-будто это вторая нагорная проповедь с великими откровениями.
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 14:34
      0
      Что я услышал? Я услышал как Путин представил украинские дела как рассказ оскорбленной девицы, которую обманули, мол, я ему так верила, а он вот что со мной сделал, поматросил и бросил. Возникает вопрос, а что разум властей РФ в это время был на уровне неопытной девушки? Уверен, что это не так, всё же не до такой степени и.диотизма... Скорее всего был вариант какого-то дипломатического танго, в котором РФ проиграла, так надо было и сказать. А вот веских причин, позволяющих надеяться что Россия выиграет войну я не услышал. "Правда за нами" - этого мало.
  20. Etwas
    Etwas Сегодня, 13:50
    +1
    Удивило высказывание о местном самоуправлении, это о чем вообще было, если не ошибаюсь, то участковых, судей, и даже мэров назначают. Или он про депутатов?
  21. Million
    Million Сегодня, 13:52
    +1
    российских бизнесменов просто ограбили

    Точно" бизнесменов"?
    Думаю,что этих "бизнесменов" вся Россия ненавидит.
  22. Etwas
    Etwas Сегодня, 13:53
    +1
    Цитата: K._2
    Атататата, итоги приватизации сказали пересматривать нельзя, под строгим запретом.

    Вам же сказали, что он многих лично знает, какие разборки могут быть среди своих?
  23. Poru4ik
    Poru4ik Сегодня, 14:01
    +7
    Оне видите ли догадывались. Это разговор для младшей группы дет. сада, а не руководителя страны.
    Послушаешь их, так прям слеза пробивает. Всех наивных их просто облапошили, то ната обманула, то Европа, то матрасы кинули. Откуда только это сборище недоумков в руководстве.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:26
      0
      Цитата: Poru4ik
      Откуда только это сборище недоумков в руководстве ?

      И кто же их руководитель ? what
  24. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:02
    +7
    Я ждал объективного анализа причин начала войны, причин неудачного хода ее ведения и о том, как и когда будем ее заканчивать. А услышал очередное бла-бла-бла, причем повторяемое ежегодно. Все остальное не может быть написано, т.к. противоречит правилам сайта и может вызвать пожизненный бан.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:23
      +1
      Цитата: Дилетант
      А услышал очередное бла-бла-бла, причем повторяемое ежегодно

      Лучик надежды на изменения был, но быстро угас....Жаль затраченного времени ! sad
  25. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:08
    0
    бизнес грабил РФ увозил на запад запад грабонул грабителей )
  26. Касатик
    Касатик Сегодня, 14:28
    0
    Страна теряет репутацию. Ворье грабит в открытую, им позволяют уехать за границу. Те, кто должен рубить лес и копать каналы, сидят на пляжах и не испытывают недостатка в средствах. Украденных у нас! Хакамада открыто называет тех, кто воюет за Россию, идиотами. И никакой реакции!
  27. tomket
    tomket Сегодня, 14:46
    0
    Тут мы всем народом должны были видимо пустить слезу и пожалеть тех кто систематически выводил капиталы из страны при полном Путинском безразличии.