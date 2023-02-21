Президент России: «Образ Запада как тихой гавани оказался фальшивкой, российских бизнесменов просто ограбили»

Образ Запада как тихой гавани оказался лишь призраком, фальшивкой. Российских бизнесменов, хранивших средства на Западе, просто ограбили там

Крупные бизнесмены РФ должны понять, что для Запада они останутся второсортными чужаками

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. В нем он много говорил о роли Запада в провоцировании конфликта с Украиной, о причинах начала специальной военной операции, но были затронуты и важнейшие вопросы развития российской экономики.Президент подчеркнул, что Россия вышла на новый цикл экономического роста, преодолев возникавшие перед ней риски. В 2023 году ожидается, что возрастет внутренний спрос. Российский бизнес, отметил глава государства, будет занимать ниши ушедших западных компаний.Как заявил Путин, сильный платежный баланс сегодня позволяет России не занимать деньги за рубежом. Также президент отметил, что в России формируются условия для снижения ставок по кредитам, но надо стимулировать инвестиции в экономику.Отдельно остановился Путин и на вопросах внешнеэкономического характера. Он подчеркнул, что в мире будет и далее происходить дедолларизация. Запад в экономическом отношении ведет себя негативно.- подчеркнул Путин.Так он оценил действия Запада по замораживанию российских активов и даже имущества частных лиц, «честно заработанных средств». Ведь под санкции попали многочисленные российские компании и предприниматели, в том числе и не имеющие никакого отношения к действиям российского руководства, не обладающие прямыми связями с Кремлем.Тем не менее, отметил Путин, он всегда догадывался, что ничего хорошего не ждет капиталы российских бизнесменов на Западе. В итоге дворцы и яхты были арестованы, а российский народ даже не пожалел ограбленных Западом предпринимателей.- сказал российский президент.Путин заявил, что крупным предпринимателям следует вкладываться в экономику своей страны. Если владельцы крупных бизнесов зависят от иностранных правительств, это очень опасная ситуация, считает глава государства. Поэтому действия по возвращению капиталов в страну будут продолжаться.В то же время, Путин выступил за дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства Российской Федерации в части экономических преступлений. Это также должно простимулировать развитие предпринимательской инициативы в стране.Что касается масштабных экономических проектов, то президент пообещал развивать порты в Черном и Азовском морях, заниматься строительством газопроводов в страны Азии. В числе наиболее перспективных направлений были названы Индия, Иран, Пакистан. Северный морской путь также нуждается в развитии, подчеркнул российский президент.