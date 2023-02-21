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Боррель: Брюссель разрабатывает вопрос об отправке в Кишинёв миссии по безопасности

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Боррель: Брюссель разрабатывает вопрос об отправке в Кишинёв миссии по безопасности

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что в настоящий момент Брюссель разрабатывает вопрос об отправке в Кишинёв миссии по безопасности с тем, чтобы обеспечить республике всю необходимую поддержку в её стремлении стать частью Евросоюза.


Вот что сказал глава европейской дипломатии по этому поводу по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе:

Мы продолжим проводить дискуссии по созданию такой миссии в Молдове, чтобы страна стала более защищённой от внешних угроз. Мы и в дальнейшем будем поддерживать республику на её пути к европейской интеграции

Отметим, что группа молдавских депутатов от правящей партии находится сейчас с рабочим визитом в штаб-квартире НАТО, где обсуждает со своими «партнёрами» все риски и угрозы, с которыми сталкивается на сегодняшний день Молдавия, а также способы противодействия дезинформации и пропаганде. Власти страны рассчитывают на помощь североатлантического альянса в вопросе реформирования сектора обороны и безопасности, что потребует внесения определённых поправок в законодательство.

Напомним, что Национальная армия Молдавии в рамках военной программы ЕС получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники на общую сумму в 40 млн евро (около 3,18 млрд рублей), помимо прочей военной помощи и отправки военных инструкторов, предоставленных ранее США. И это, несмотря на то, что республика обладает нейтральным статусом, закреплённым в Конституции, которую правящее большинство грубо и цинично нарушает, продолжая пугать своих граждан неким пресловутым «российским вторжением» на территорию Молдавии, играя в опасные геополитические игры по заказу своих заокеанских партнёров.
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Использованы фотографии:
Официальная страница Жозепа Борреля в соцсетях
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:00
    +1
    Эта "миссия"как?Наемники-румыны ибн цыгане?Но если без ерничества,то-это самая болезненная точка для нас.Приднестровье.Как им помочь в данном случае?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:14
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Как им помочь в данном случае?

      Нынче - вплоть до ТЯО, и будем в полном праве. Это ДО СВО нам бы пришлось без вариантов неспровоцировано вторгаться на Украину, ибо Приднестровье изолировано, а теперь - на Окраине и так СВО, а нападение или просто присутствие иностранных войск в зоне МС РФ - иностранная интервенция официально и юридически, войну начнем не мы, и имеем полное право на коллективную оборону.
      Они упустили момент.
      Приднестровье легко им не взять - Донбасс уже взяли. И у них война на два фронта сразу, то есть - ИМ кранты, это болевая точка теперь У НИХ
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:23
        +1
        Видимо Вы правы.Людей бросать на произвол нельзя...
  2. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:02
    +1
    Ну что же, господа готовятся отжимать западные территории похоже.
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 17:03
    +3
    ничто не ново под Луной - опять румыны будут пытаться наступать на Преднестровье.. Постараются нагнать молдаван в качестве мяса, но и румыны для европейцев индейцы
  4. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 17:05
    0
    Наших Белых касок громить собрались, видимо.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:10
    0
    В добрый путь, появление в Приднестровье - неспровоцированная агрессия, в отличие от МС РФ, которые находятся там с согласия обеих сторон конфликта и выведены могут только с согласия ОБЕИХ сторон конфликта, юридически - ни ЕС, ни НАТО не пляшут, как бы старый маразматик не юлил
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 17:28
      0
      Вы еще не поняли, что им пофиг на бумажки? Что с нашими парнями и боеприпасами делать?
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:32
        0
        Цитата: тлауикол
        Что с нашими парнями и боеприпасами делать?

        Падает, падает ядерный фугас(с) Мы в своем праве, и даже ООН обязаны будут в этом случае Бореля признать агрессором
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 17:12
    -1
    Грозовые тучи сгущаются над 200 тысячами граждан РФ в Приднестровье - руководство РФ и в первую очередь Путин обязан немедленно использовать все средства, чтобы молдавский народ сверг русофобское правительство Санду и выступил против втягивания Молдовы в войну!
    1. KCA
      KCA Сегодня, 17:19
      0
      Арсенал из Приднестровья не вывезли, чуть что, там такой бадабум будет, что разнесёт и половину окраины, Молдове придёт полная жо, если полезет, но там, вроде как, окромя сшанской простите утки и проститута, никто воевать с Россией не хочет
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:28
      -1
      Именно такую реакцию ожидает запад. Это пишут сами молдаване. Власти Молдавии обвиняют Россию в подготовке госпереворота силами расположенного в Приднестровье контингента. После "уличения", нас также вполне "законно" расфигачат прямо в Приднестровье. Нас и пытаются об этом предупредить. И помочь мы ничем не сможем. И 20 000 украинских боевиков там не зря сосредотачивают у границ. Тут какую-то многоходовку мутить надо. Иначе каюк
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:33
        0
        В чем уличить? Им тупо не в чем в принципе
  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:19
    0
    Вот жителям Приднестровья надо не сидеть и ждать что будет уповая на международное сообщество, А строить укреплении и формировать батальоны теробороны. Россия их спасла и защитила в 90, но теперь надо готовиться и решать как жить дальше. Кончается период независимости пора возвращаться в Россию. А Россия ведет СВО. Вот такая дилемма. Одно знаю если будут сидеть и ничего не делать, шумеры и молдаване сотрут их ударом с двух сторон!
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:34
    0
    Мы и в дальнейшем будем поддерживать республику на её пути к европейской интеграции

    Каталонец готовит новое "пушечное мясо" для подмоги Руине.