Мы продолжим проводить дискуссии по созданию такой миссии в Молдове, чтобы страна стала более защищённой от внешних угроз. Мы и в дальнейшем будем поддерживать республику на её пути к европейской интеграции

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что в настоящий момент Брюссель разрабатывает вопрос об отправке в Кишинёв миссии по безопасности с тем, чтобы обеспечить республике всю необходимую поддержку в её стремлении стать частью Евросоюза.Вот что сказал глава европейской дипломатии по этому поводу по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе:Отметим, что группа молдавских депутатов от правящей партии находится сейчас с рабочим визитом в штаб-квартире НАТО, где обсуждает со своими «партнёрами» все риски и угрозы, с которыми сталкивается на сегодняшний день Молдавия, а также способы противодействия дезинформации и пропаганде. Власти страны рассчитывают на помощь североатлантического альянса в вопросе реформирования сектора обороны и безопасности, что потребует внесения определённых поправок в законодательство.Напомним, что Национальная армия Молдавии в рамках военной программы ЕС получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники на общую сумму в 40 млн евро (около 3,18 млрд рублей), помимо прочей военной помощи и отправки военных инструкторов, предоставленных ранее США. И это, несмотря на то, что республика обладает нейтральным статусом, закреплённым в Конституции, которую правящее большинство грубо и цинично нарушает, продолжая пугать своих граждан неким пресловутым «российским вторжением» на территорию Молдавии, играя в опасные геополитические игры по заказу своих заокеанских партнёров.