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Пожалуй, впервые в истории конфликтов противник сам открыто анонсирует планы и конкретные направления своего наступления задолго до начала операций

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Пожалуй, впервые в истории конфликтов противник сам открыто анонсирует планы и конкретные направления своего наступления задолго до начала операций

Спецоперация на Украине уже заставила пересмотреть многие стандарты стратегии и тактики ведения широкомасштабной военной кампании в современных условиях. Вопреки доктрине НАТО, оказалось, что сухопутные силы, артиллерия и бронетехника, по-прежнему не менее важны как при наступлении, так и обороне, чем авиация. Огромное преимущество в военном противостоянии дает наличие необходимого количества беспилотников различного назначения — от разведывательных до ударных.


Тактика, реализуемая ЧВК «Вагнер», когда хорошо укрепленные населенные пункты противника постепенно окружают, перерезая снабжение, а не штурмуют в лоб, отлично зарекомендовала себя при освобождении городов на Донбассе.

Автор поста в телеграм-канале «Изнанка военки» вообще считает, что спецоперация на Украине войдет в военные учебники как «самый странный вооруженный конфликт в новейшей истории». Прежде всего, по причине того, что, пожалуй, впервые в истории военных действий противник (Украина, НАТО) заблаговременно анонсирует планы и направления своего наступления. Причем не в качестве дезинформации, что было бы классическим способом ведения войны, а с последующим их полным выполнением.

Не нужны никакие Рихарды Зорге, Кембриджские пятёрки. Зачем? Если есть Данилов, Арестович, Подоляк, Ермак и дюжина американских Дем-СМИ

— саркастично подмечает автор поста.

Так, в прошлом году киевское военное и политическое руководство неоднократно сообщало о готовящемся контрнаступлении в Херсонской и Харьковской области. В конечно итоге, ВСУ продвинулись по линии фронта именно на этих направлениях.

Теперь, уже третий месяц к ряду, киевское руководство, а вместе с ним и западные союзники Зеленского, анонсируют наступление на юге, а именно в Запорожской области, чтобы попытаться разрезать российскую группировку войск в районе Мелитополя с выходом к Азовскому морю и границе с Крымом. Следуя собственной традиции, скорее всего, именно на этом направлении Генштаб ВСУ и попытается начать столь разрекламированную весеннюю наступательную кампании.

Интересно, командование и политическое руководство (России) в курсе таких анонсов?

— задается вопросом автор.

К этом можно относиться с иронией, но главное, чтобы в итоге ирония не стала горькой, ведь действительно противник сам откровенно, в том числе и в каждодневных эфирах, твердит о подготовке контрнаступления, не менее откровенно указывая его основной вектор.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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19 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:18
    -2
    Так к ним вчера белый господин приезжал. Сказал: или наступление или денег больше не дадим. Сейчас соберут всю гусеничную технику что осталась и кинуть прямо накануне распутицы. Главное картинка. Ехать будут с флагами и видеоотчётами. Надеюсь, примут их как надо.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:24
      0
      Это когда он(белый господин)сказал,что не даст денег? belay
    2. insafufa
      insafufa Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: голос_разуma
      Так к ним вчера белый господин приезжал. Сказал: или наступление или денег больше не дадим. Сейчас соберут всю гусеничную технику что осталась и кинуть прямо накануне распутицы. Главное картинка. Ехать будут с флагами и видеоотчётами. Надеюсь, примут их как надо.

      Так каждый раз когда Самоходный Бидон приезжает потом янки гоухой драпают дамой так было Во вьетнаме так было в Афганистане и так будет в Руине начался слив не нужного актива белый негра сделал свое дело.
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 14:20
    0
    И это - хорошо, но не всегда это достоверные сведения.
    Чаще всего это лишь пропаганда.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 14:27
      0
      хорошо хоть год ! "позиционных" войн имеет место быть в истории.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:39
      0
      Чаще всего это лишь пропаганда

      вот если бы эти намерения зафиксировать письменно.. +дата/подпись.. да и то нет полной гарантии, что будут выполнять обещанное ))
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:22
    +1
    Комплексное ведение военных действий . На поле боя и в интернете .По сути это психологическая война ,будет там или не будет наступление ,но враг должен быть деморализован за ранее .
    Этот момент когда сам себя убедили в мощности ВС и неминуемой победе с опорой на вундерваффе .Эффект победы через СМИ .Вот от сюда требование репараций у победителя ,проигравшей страной
  4. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 14:23
    +7
    Пожалуй, впервые в истории конфликтов противник сам открыто анонсирует планы и конкретные направления своего наступления задолго до начала операций


    Первые в истории у нас закончились настоящие воины с непримиримыми противниками которые скрывают свои планы наступления, которые пускают под откос поезда снабжения фронта, ликвидируют врага в любом месте и виде! И за отступление расстреливают! Сейчас "новый дивный мир" всеобщего вранья и циркового шоу, единственное что сейчас реально это разрушения городов, кровь убитых солдат и мирных людей.
    1. Kwasar9000
      Kwasar9000 Сегодня, 14:44
      0
      Полностью с Вами согласен, единственное что добавлю, кто-то, и все знают кто ещё на этом и зарабатывают!
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:25
    +1
    Уверен - это целенаправленный ВБРОС! НО , с хитростью - мы подумаем что нас вводят в заблуждение - начнем усиливать в др. месте - а основной удар Нациков будет там же - но чуть измененный по направлению !
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:34
      0
      очень может быть, с учетом провалов в разведке - возможно только так и можем что-то узнать о противнике...
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:26
    +5
    Там безбашенные сидят, не удивлюсь, если попрут на Курс и Белгород, с эти станет, правда хлопотно это, все таки космическая разведка есть и у нас...., но какой медийный эффект..... "Леопарды" идут на Москву! Понятно, что это дорога в один конец, но авантюра того стоит - последний акт тетра абсурда, помирать, так с музыкой. Мир запомнит это и запишет в историю!
    Вы прочитали фантазии на тему главного удара, а может и не фантазии. Танки под Белгородом - сильная переговорная позиция. Нет?
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 14:38
      0
      Не надейтесь что Запад сделает такую глупость! Тем самым они просто свергнут так удобного им Путина национал-патриотами и тогда вместо невнятно-мычавшей власти придет нечто такое, которое они ну никак не планировали! А план для массонских сатанистов это святое! Поэтому будет удушение, разочарование поражениями, смутами и в итоге окончится революцией и развалом. Нет у нас СЕЙЧАС на горизонте никого кто бы такое предотвратил.
  7. nobody75
    nobody75 Сегодня, 14:35
    0
    впервые в истории военных действий противник (Украина, НАТО) заблаговременно анонсирует планы и направления своего наступления.

    Не впервые... План Шлиффена широко обсуждался в печати. Аналогично, "блицкриг" родился из публикации в журнале "Немецкая оборона"
    С Уважением
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:35
    +1
    Цитата: Uprun
    Танки под Белгородом - сильная переговорная позиция. Нет?

    Главное чтобы до Красной площади не проскочили...на изумление всему народу.
    Матиаст Руст умудрился это сделать на маленьком моноплане и развалил при этом все руководство ПВО СССР...в нашей Отчизне все возможно...даже самые фантастичные вещи.
  9. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 14:37
    0
    Прежде всего, по причине того, что, пожалуй, впервые в истории военных действий противник (Украина, НАТО) заблаговременно анонсирует планы и направления своего наступления. Причем не в качестве дезинформации, что было бы классическим способом ведения войны, а с последующим их полным выполнением.
    Может именно поэтому наши и не ожидали что наступление будет именно там, считая это дезинформацией.
  10. Kwasar9000
    Kwasar9000 Сегодня, 14:39
    0
    Так, в прошлом году киевское военное и политическое руководство неоднократно сообщало о готовящемся контрнаступлении в Херсонской и Харьковской области. В конечно итоге, ВСУ продвинулись по линии фронта именно на этих направлениях.

    Как раз наступление на Херсон и было дезой, в итоге враг получил и Слобожанщину и сам Херсон, в полном соответствие с учебником. А прежде чем писать подобную чушь, очень рекомендую почитать книгу Б. Шапашникова "Мозг Армии".
  11. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:43
    0
    Немцы почти дошли до Арден только благодаря туману, как туман рассеялся авиация пошинковала немецкие пантеры. Сейчас ничего не скроешь, скрытно сосредоточить даже роту не получается. Поэтому что секретничать то. Только в этот раз не прокатит, на нашей территории уже лояльное население, а не как в Херсоне или изюме где вроде как у наших граждан дети воевали против нас, не эпизодически а массово, да и контрразведка зачистила. И хоть все посмеиваются на канашенковым но в укровермахта реально выбито много техники, нет уже столько сколько было прошлой осенью, да и мы укомплектовались, подучились.
  12. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 14:43
    0
    ну во-первых у запада преимущество - лучше техническое оснащение, нет жалости ни к населению,ни к солдатам и вообще используют любые методы, а Россия не может себе этого позволить.
    а во-вторых, можно в один момент нанести сокрушительный удар неанонсированной техникой и методами,а как известно - победителей не судят.