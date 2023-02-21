Пожалуй, впервые в истории конфликтов противник сам открыто анонсирует планы и конкретные направления своего наступления задолго до начала операций

Спецоперация на Украине уже заставила пересмотреть многие стандарты стратегии и тактики ведения широкомасштабной военной кампании в современных условиях. Вопреки доктрине НАТО, оказалось, что сухопутные силы, артиллерия и бронетехника, по-прежнему не менее важны как при наступлении, так и обороне, чем авиация. Огромное преимущество в военном противостоянии дает наличие необходимого количества беспилотников различного назначения — от разведывательных до ударных.
Тактика, реализуемая ЧВК «Вагнер», когда хорошо укрепленные населенные пункты противника постепенно окружают, перерезая снабжение, а не штурмуют в лоб, отлично зарекомендовала себя при освобождении городов на Донбассе.
Автор поста в телеграм-канале «Изнанка военки» вообще считает, что спецоперация на Украине войдет в военные учебники как «самый странный вооруженный конфликт в новейшей истории». Прежде всего, по причине того, что, пожалуй, впервые в истории военных действий противник (Украина, НАТО) заблаговременно анонсирует планы и направления своего наступления. Причем не в качестве дезинформации, что было бы классическим способом ведения войны, а с последующим их полным выполнением.
Не нужны никакие Рихарды Зорге, Кембриджские пятёрки. Зачем? Если есть Данилов, Арестович, Подоляк, Ермак и дюжина американских Дем-СМИ
— саркастично подмечает автор поста.
Так, в прошлом году киевское военное и политическое руководство неоднократно сообщало о готовящемся контрнаступлении в Херсонской и Харьковской области. В конечно итоге, ВСУ продвинулись по линии фронта именно на этих направлениях.
Теперь, уже третий месяц к ряду, киевское руководство, а вместе с ним и западные союзники Зеленского, анонсируют наступление на юге, а именно в Запорожской области, чтобы попытаться разрезать российскую группировку войск в районе Мелитополя с выходом к Азовскому морю и границе с Крымом. Следуя собственной традиции, скорее всего, именно на этом направлении Генштаб ВСУ и попытается начать столь разрекламированную весеннюю наступательную кампании.
Интересно, командование и политическое руководство (России) в курсе таких анонсов?
— задается вопросом автор.
К этом можно относиться с иронией, но главное, чтобы в итоге ирония не стала горькой, ведь действительно противник сам откровенно, в том числе и в каждодневных эфирах, твердит о подготовке контрнаступления, не менее откровенно указывая его основной вектор.