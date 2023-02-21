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Президент России: «В образовании нужен синтез практик СССР и опыта последних десятилетий»

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Президент России: «В образовании нужен синтез практик СССР и опыта последних десятилетий»

Российские власти считают необходимым поддержку всех форм творчества, но культура должна быть направлена на пробуждение в человеке его лучших качеств. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ.


По утверждению российского президента, восстанавливая нормальную жизнь в новых регионах страны, государство будет уделять приоритетное внимание и развитию культуры. Он призвал совершенствовать программы школьного и высшего образования, чтобы молодежь больше узнавала о России.

В высшем образовании РФ назрели серьезные изменения, нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий

- подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства выразил намерение вернуть систему подготовки в высших учебных заведениях со сроком обучения в 4-6 лет. Но переходить к обновленной модели системы образования надо плавно, прорабатывая каждый нюанс до мелочей. Тем студентам, которые сейчас проходят обучение в вузах по современным программам, дадут возможность спокойно доучиться, их дипломы также будут признаваться.

Узкие специалисты после базового обучения в вузе смогут далее обучаться в магистратуре или ординатуре, заявил российский президент. Тем самым, он фактически анонсировал возвращение к традиционному для СССР и России специалитету в высших учебных заведениях. Ученым стоит предоставить поддержку и большую свободу действий, отметил Путин.

Не менее важной целью, если следовать выступлению главы государства, должно стать и развитие профессионального образования, которое в постсоветские десятилетия претерпело далеко не лучшие изменения. Российский президент дал задачу за 5 лет подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий по разным направлениям.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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58 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 13:45
    +10
    Не надо разрушать то что было построенно, образование имеет прямую связь с производствами. А сколько сейчас мертвых профессий...
    Многим кто в проффесуре, в той же медицине к примеру, хотели бы передать свой опыт и знания, но... про платную ординатуру я вообще молчу(есть деньги не важно есть ли голова).
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 13:50
      +14
      Вот хорошо говорит лидер о том, как много и что необходимо нужно сделать для страны. И кажется что от его внимательного взгляда не укрылась ни одна серьезная проблема! Но если такой умный, то почему двадцать лет еще не начинал?

      Как будто только вчера президентом стал, а сегодня начал разгребать!
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 13:52
        +2
        Ну так - "курочка по зёрнышку"(с). hi
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 13:55
        +6
        Цитата: Stas157
        Вот хорошо говорит лидер

        "Всё хорошо, прекрасная маркиза!" - единственное, что можно сказать по окончании послания Путина Федеральному собранию.
        А я опять по детски верил в чудо.....
        1. Лоцман
          Лоцман Сегодня, 14:14
          +5
          Цитата: Ингвар 72
          А я опять по детски верил в чудо.....
          Вы чудо видели сегодня. И слушали.. laughing
        2. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 14:30
          +3
          Цитата: Ингвар 72
          А я опять по детски верил в чудо.....

          пошёл и выпил с досады..."шоу продолжается".вернее "бла-бла шоу,как мудро окрестил народ.
      3. kit88
        kit88 Сегодня, 14:21
        +5
        Говорит так, как будто уже 2024 и уже переизбрался.
        Уверен в себе.
      4. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:30
        +4
        Господи..Ну,так это же не мешки ворочать!.Все высткпление-одна вода.
      5. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:33
        +2
        Цитата: Stas157
        двадцать лет еще не начинал?

        Ишо 13 лет и начнет ! Илья Муромец 33 года на печи лежал...А потом кааак нАчал ! Или начАл ! ! ! belay
      6. Single-n
        Single-n Сегодня, 14:43
        0
        А как в анекдоте
        - блин, чай без сахара
        -Сын ты же 20 лет молчал!!!
        - так до этого все нормально было.
        Неужели за попку начали лапать грязные лапки "западных партнеров"?
    2. Венд
      Венд Сегодня, 13:54
      +4
      Разрушали те кому было плевать на Россию и её будущее. Такие не только во власти, но и среди преподавательской среды
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 14:09
        +1
        Не спорю в семье не без... не просто так же все эти годы разрушали связь обучения и производства, мы же все купить сможем, за чем вкладываться и чтото создавать, за чем быть самодостаточным... Он озвучил вслух то что уже много лет понимает даже самый далекий от этого человек, не слова нужны, а действия. Куча производств которые надо поднимать, многие уже с 0.
      2. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 14:37
        0
        Всё, за что жили и боролись Горбачев, Ельцин, Гайдар и Чубайс пошло прахом!
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:21
      +2
      чтобы синтезировать с соременными практиками нужен Мау, а он убежал (( Как быть!?
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 14:38
        0
        Что за архаические выражения!
        Совершил экстракшен на доисторическую родину - в Израиль.
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 13:47
    +3
    Для начала верните сбережения, накопленные в СССР. А то, что там были какие-то "практики" и народ жил бедно, разберёмся как-нибудь потом. За 32 года какой будет процент?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:01
      -5
      Цитата: иван2022
      Для начала верните сбережения, накопленные в СССР.

      Старики 90х уже поумирали...некому возращать сбережения накопленные в СССР...их наследникам никто ничего не будет возвращать. request
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 14:15
        +2
        что за бред? кто поумирал то? полно людей у кого пропали накопления
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 14:24
          -1
          Цитата: Nastia Makarova
          что за бред? кто поумирал то? полно людей у кого пропали накопления

          Я имею в виду 70 летних стариков 1990 года... 30 лет прошло с перестройки Горбачева...большинство тех кто помнит ВОВ уже умерли.
          У меня тоже была небольшая заначка на черный день... павловскими и последущими денежными реформами и гиперинфляцией в трубу вынесло.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:48
    +3
    Как же долго проходил в верхах процесс осмысления очевидного. what
    Воистину...пока гром не грянет мужик не перекрестится.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:50
      +4
      Боюсь пока это только слова, действия и результат от них, вот что показывает истину.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 13:51
      -4
      Чубайса вернуть. Пусть то что порушил "вертает взад".
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 13:58
        +4
        Цитата: Бывший солда
        Чубайса вернуть. Пусть то что порушил "вертает взад".

        Кроме Чубайса полно жулья в верхах, напрямую причастных к разворовыванию наследия Союза.
        Но как повелось на Руси, клеймить позором можно только тех, кто уехал за моря и океаны.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:16
          -1
          Цитата: Ингвар 72
          Но как повелось на Руси, клеймить позором можно только тех, кто уехал за моря и океаны.

          Ушедших от власти в т.ч. в мир иной тоже можно.
          Причём сразу, как только. hi
      2. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 14:32
        0
        Цитата: Бывший солда
        Чубайса вернуть. Пусть то что порушил "вертает взад".

        "друх" же Путина...
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:49
    +3
    Лучше поздно, чем никогда.. .
    Странно:30 лет шли и ползли в йоропу, теперь 30-назад в ссср2?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 13:54
      -1
      Моисей евреев по пустыне 40 лет водил к земле обетованной... what
      Я наверно до СССР-2 уже не доживу.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 14:09
        +4
        Цитата: Леха с Андроида.
        Я наверно до СССР-2 уже не доживу.

        никто не доживет, поскольку "рождение" коммунистического строя- никогда не происходило мирным путем, да и еще с сохранением предыдущего руководства страны.. т.е. дожить до того, что невозможно, соответственно - невозможно... hi
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:21
      +1
      Цитата: антивирус
      Лучше поздно, чем никогда.. .
      Странно:30 лет шли и ползли в йоропу, теперь 30-назад в ссср2?

      ~ "Туда, сюда, обратно, - кому-то и приятно."

      Никто ещё никуда не повернул. hi
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:29
      +1
      Странно:30 лет шли и ползли в йоропу, теперь 30-назад в ссср2?

      считайте, что это была шутка )) Олигархи будут строить социализм? Зачем это им? Поговорить - всегда пжалста, народ успокоить перед тем как сдирать очередную шкуру.. хе-хе..
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:50
    +2
    Бла бла бла......вот результат современного образования! И ведь мы все прекрасно понимаем смысл этой фразы!
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 14:00
      +5
      Цитата: Alien From
      Бла бла бла......вот результат современного образования!

      Дочь пошла в колледж(училище) на медсестру учится. С удивлением узнал, что срок обучения в прошлом году сократили с четырех до трёх лет. Это при том, что качество обучения упало.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:51
    +11
    Но для начала здорово бы было убрать ЕГЭ с тестами для идиотов и иуду Солженицина из школьной программы.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:01
      +8
      иуду Солженицина

      Как вы так можете - ему же САМ цветочки на могилку возлагал..

      Сердце, душа, раздумья писателя Александра Солженицына были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему, он противостоял любым проявлениям русофобии; его литературное и общественное наследие продолжает оставаться современным и для России, и для всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии памятника писателю.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:10
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Но для начала здорово бы было убрать ЕГЭ с тестами для идиотов и

      Гаишники плакать будут от зависти...
      Пока были экзамены в начале 2000х- у нас в Саратове каждый год ловили и сажали преподов за взятки.И не по одному....
    3. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 14:11
      -1
      С чего вы взяли , что там тесты для идиотов? Вы бы хоть посмотрели современные задания по ЕГЭ, например по истории. Реально продуманные, сложные и интересные задания разного уровня сложности.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 14:16
        +4
        Дело не в качестве тестов, а в самой системе. Когда человека учат не думать и получать знания, а правильно отвечать на эти самые тесты..
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:57
    +1
    Бомба .Мы приостанавливаем СНВ 3.Рейсы атомного лихтеровоза ",Севморпуть" на Новую Землю заиграли новыми красками.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:59
    +5
    «В образовании нужен синтез практик СССР и опыта последних десятилетий»

    А давайте мы больше не будет играться в дикие эксперименты и просто вернём Советскую власть? Чего кота за фаберже тянуть - за 30 лет капитализьму уже предельно чётко понятно, до какого кошмара он способен довести страну.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:14
      +2
      Цитата: paul3390
      просто вернём Советскую власть?

      Вернули и?
      Дальше что - знаете?
      А дальше придется расстреливать массово тех кто придет во власть.Придут то не лучшие и честные - а ворье и шустрые.Точно также как и прошлый раз в 1920-30е.
      И бес бы с ними - но это удавит нашу и без того вялую экономику
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 14:27
        -1
        Знаю. У нас есть опыт наших дедов, создавших одну из двух супердержав на планете. И с экономикой у нас было - сейчас можно только люто завидовать.. Так что - ничего придумывать не надо, достаточно наконец начать читать классиков.
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 14:15
      -3
      А была ли она, советская власть? Была власть КПСС, её парторганов. И Советы в период с середины 20-х годов и до 1988-1989 годов, как изредка собирающиеся декоративные органы, призванные одобрять решения партии. Реально судьбоносные решения принимались на Пленумах ЦК, заседаниях его Политбюро (Президиума).
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 14:30
        +2
        А вы всерьёз думаете, что власть КПСС для народа была катастрофически хуже, чем власть ЕР и иже с ней?? belay what

        Никто не говорит, что СССР - был идеален. Потому и строить - надо СССР 2.1, исправленный и дополненный. Надо учиться на деяниях великих предков, но и их ошибки - тоже надо учитывать.
      2. lisiy prapor
        lisiy prapor Сегодня, 14:37
        0
        Была! Я - свидетель. Советские законы работали для всех, социальные лифты работали. Да, были всякие мерзости, но если попадался упёртый гражданин, то могла случиться "кака", и совсем не для "нарушителя спокойствия". Советское руководство старалось не допускать случаев, про которые могло "растрезвонить ВВС".
        Ну, а гаранту должно быть по параллельному импорту какой-то "шмурдяк" подсунули, и он погнал. Совместить обучение "человека-созидателя" с воспитанием "обывателя-потребителя"
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:02
    +4
    я послушал его вообще вывод на фронте без перемен вот что я понял
  10. Million
    Million Сегодня, 14:04
    +5
    направлена на пробуждение в человеке его лучших качеств

    Повышение пенсионного возраста этому очень способствует.
  11. yumico
    yumico Сегодня, 14:20
    +3
    Ну, с образованием, в том числе и профессиональном, в СССР понятно, общепризнанно - одно из ведущих мест в мире. А передовой опыт в РФ - ого-го? Извините, егэ?
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:20
    -1
    Цитата: Леха с Андроида.
    Цитата: иван2022
    Для начала верните сбережения, накопленные в СССР.

    Старики 90х уже поумирали...некому возращать сбережения накопленные в СССР...их наследникам никто ничего не будет возвращать. request

    Ну я, например, ещё жив))) правда в 90-х стариком не был, но накопления на сберкнижке кой-какие уже имелись перед тем, когда нам всё простили.
    Мужская часть населения, начавшая трудовую деятельность в середине 80-х ещё на пенсию не пошла, не считая отдельных категорий.
  13. Касатик
    Касатик Сегодня, 14:21
    +5
    За последние четверть века уже не осталось ошибок, которые не были допущены. Промышленность, образование, наука, армия - все сведено до такого уровня, что закрадываются нехорошие мысли. Ведь это делали настойчиво, последовательно и целеустремленно. И те, кто это делал, по-прежнему в президиуме. Ну разве кроме Коха, Чубайса и еще нескольких. И это неправильно.
  14. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:24
    +5
    Надо же, про СССР вспомнил в положительном ключе.
    Неужели дошло, что там не только галоши были.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 14:35
      0
      СССР делал очень неплохие галоши стратегического назначения, а также малой и средней дальности, пока поганец меченый Иуда Горбачев все не разрушил.
  15. Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Сегодня, 14:32
    +1
    Леонид Ильич Путин сказал речь на очередном съезде КПСС, которая неоднократно прерывалась аплодисментами, местами переходящими в овации!!! (((
  16. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 14:33
    0
    Сталинские учебники и школьную форму, школьную программу обучения восстановите вместо той билеберды, которая есть сейчас!
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 14:40
      0
      Угу. И первым что в них написано - борьба с буржуазией единственный способ добиться мира на земле и социальной справедливости:)
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:34
    0
    Президент России: «В образовании нужен синтез практик СССР и опыта последних десятилетий»
    . Интересный текст новостях попался... полосатики озаботились за наших педагогов и приглашают всех желающих на стажировку в ПОЛОСАТИЮ, ЗА СЧЁТ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ!!!
    Вот интэрэсно, с чего б такая забота???
    Кстати, слышал от "профессора смотрящего в мир", что наша "пятая колонна", готова многое сдать, ибо не может енто контролировать, реально, НО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БУДЕТ ДРАТСЯ, НЕ ЩАДЯ НИКОГО!!! Что, тоже весьма примечательно, как мне кажется.
    Т. е. все озабочены... за наше будущее, ибо наше подростающее поколение, это и есть НАШЕ БУДУЩЕЕ, БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ!!!
  18. Beaver
    Beaver Сегодня, 14:35
    0
    Опыт последних десятилетий в образовании это опыт его разрушения. Он об этом? И вообще, дайте вагнеру снаряды
  19. Single-n
    Single-n Сегодня, 14:38
    0
    В высшем образовании РФ назрели серьезные изменения, нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий

    Ну какие там практики? Опыт производства калош?Или богомерзкий 37 год? Иное дело достижения последних 30 лет. На одни яхты посмотрите!! Ну просто гордость берет! Не всякая страна сможет с 1-2 места в космосе дойти до 10-го. Это уметь нужно!.
  20. РМТ
    РМТ Сегодня, 14:45
    0
    Развитие культуры в новых регионах страны. Это первоочередная задача?