Президент России: «В образовании нужен синтез практик СССР и опыта последних десятилетий»

В высшем образовании РФ назрели серьезные изменения, нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий

Российские власти считают необходимым поддержку всех форм творчества, но культура должна быть направлена на пробуждение в человеке его лучших качеств. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ.По утверждению российского президента, восстанавливая нормальную жизнь в новых регионах страны, государство будет уделять приоритетное внимание и развитию культуры. Он призвал совершенствовать программы школьного и высшего образования, чтобы молодежь больше узнавала о России.- подчеркнул Владимир Путин.Глава государства выразил намерение вернуть систему подготовки в высших учебных заведениях со сроком обучения в 4-6 лет. Но переходить к обновленной модели системы образования надо плавно, прорабатывая каждый нюанс до мелочей. Тем студентам, которые сейчас проходят обучение в вузах по современным программам, дадут возможность спокойно доучиться, их дипломы также будут признаваться.Узкие специалисты после базового обучения в вузе смогут далее обучаться в магистратуре или ординатуре, заявил российский президент. Тем самым, он фактически анонсировал возвращение к традиционному для СССР и России специалитету в высших учебных заведениях. Ученым стоит предоставить поддержку и большую свободу действий, отметил Путин.Не менее важной целью, если следовать выступлению главы государства, должно стать и развитие профессионального образования, которое в постсоветские десятилетия претерпело далеко не лучшие изменения. Российский президент дал задачу за 5 лет подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий по разным направлениям.