Конфликт на Украине: размышления о «плане А» и «плане Б»

Спустя год после начала российской СВО становится очевидным, что с контролем ситуации сторонами не всё в порядке. «План А», который был, как у России, так и у Запада – провалился. «Плана Б», судя по всему, не оказалось. В итоге, все подвисло в «вакууме».Об этом рассуждают на канале «Дент ТВ» Игорь Шишкин и Андрей Фефелов.Итак, основной план России по состоянию на 24 февраля прошлого года, вероятно, заключался в стремительном прорыве к Киеву относительно небольшими ударными группами, что должно было «напугать» политическое руководство Украины и деморализовать ВСУ. В итоге, был бы подписан некий договор, который бы поставил крест на натовских планах Киева и обеспечил бы безопасность нашей стране.Что характерно, такой исход изначально мог устраивать и Запад. Ведь в Вашингтоне, судя по оперативно введенным беспрецедентным санкциям, планировали не военное, а экономическое поражение России. США и их союзникам был нужен лишь повод для ввода рестрикций, который наша страна дала им 24 февраля 2022 года.Между тем, ВСУ не «деморализовались», а киевские власти не испугались. О причинах «провала» нашего «Плана А» сейчас говорить бессмысленно. Случилось то, что случилось.В свою очередь, США, увидев, что украинские войска не «побежали», решили их поддержать вооружением, чтобы нанести России еще и пару-троку небольших, но крайне ощутимых в репутационном плане уже военных поражений на территории Украины. Именно поэтому в Вашингтоне отдали команду Киеву выйти из готовящихся «стамбульских соглашений».С учетом того, что обе стороны, видимо, не имели «Плана Б», а занимались импровизацией, конфликт на Украине постепенно превратился в аналог Первой Мировой с неумолкающей артиллерией, эшелонированной обороной и «локальными Верденами». Естественно, как Россия, так и США хотят выйти из сложившейся ситуации, не потеряв лица. Однако вариантов на сегодня не так и много.Военное поражение следует отбросить сразу. Главными участниками противостояния (ведь все понимают, что Украина – это лишь инструмент) являются две ядерные державы. Победа одной из них военным путем по очевидным причинам – исключена.Есть вариант с бесконечным затягиванием конфликта, что опять же не выгодно ни одной из сторон. Россия находится под тотальными санкциями и затраты на войну серьезно осложняют ситуацию. США же пора готовиться к противостоянию с Китаем, который вот-вот может начать операцию по возврату Тайваня. Украина для Вашингтона сейчас, как «чемодан без ручки».Единственным оптимальным вариантом является дипломатический компромисс. Однако на данный момент стороны выдвигают абсолютно неприемлемые условия, что откладывает разрешение данного конфликта на неопределенный срок.Размышления о «плане А» и «плане Б» на Украине: