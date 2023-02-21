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Президент РФ: Я принял решение приостановить наше членство в договоре СНВ

71
Президент РФ: Я принял решение приостановить наше членство в договоре СНВ



Владимир Путин высказался о вопросах стратегической безопасности. Глава государства указал на то, что в существующих договорах есть подписи представителей властей России и США. Но, как подчеркнул президент, «стратегическое поражение России» угрожает нанести весь альянс НАТО. А ядерное оружие в НАТО есть не только у США, но также у Британии и Франции, и эти арсеналы постоянно совершенствуются и остаются направленными против России.

Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен

- заметил президент в ходе своего обращения к Федеральному собранию.

По словам президента, не может быть стратегической безопасности, когда нам угрожают стратегическим поражением и тут же требуют допустить их до ядерных объектов России для мониторинга.

Владимир Путин:

В связи с этим я принял решение приостановить с нашей стороны членство в договоре о стратегических наступательных вооружениях – ДСНВ.

Президент подчеркнул, что это не выход из договора, а приостановка – до момента его всеобщего предметного обсуждения с вхождением других обладателей ЯО.

Глава государства указал на наличие информации о готовности стран Запада осуществить натурные ядерные испытания.

Путин:

Мы должны быть готовы к этому и готовы провести и свои подобные испытания. Но первыми делать этого не будем. Если США проведут, то и мы проведём.

Глава государства:

Правда за нами!
Использованы фотографии:
Минобороны России
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71 комментарий
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 13:56
    +22
    Надо ещё выйти из ВТО и ВОЗ, вот правильный путь. Тогда мы станем независимы ещё больше, торговля прокладками, таблетками и ширпотребом несёт больше бабла чем любая война. И да, Миру-Мир.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 14:29
      -2
      Президент РФ: Я принял решение приостановить наше членство в договоре СНВ
      ради этого все ждали "обращение"...? глобально...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 14:44
        0
        Цитата: Дедкастарый
        Президент РФ: Я принял решение приостановить наше членство в договоре СНВ
        ради этого все ждали "обращение"...? глобально...

        Вы, очевидно ждали, что Путин на трибуне нажмёт "красную кнопку"? am
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 14:31
      +5
      А также ОБСЕ, МОК, МВФ, УЕФА, МАГАТЭ!
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 14:40
        +1
        Вообще - поддерживаю, такая страна, как наша, Россия, вполне сама способна задавать тон международной повестки, чтобы к нам в гости с хлебом солью сами стучались, лишь бы компрадорская элита не гадила.
    3. Derbes19
      Derbes19 Сегодня, 14:44
      0
      От кого мы станем независимы? И что Вам плохого сделали прокладки? Миру -Мир!
  2. Комментарий был удален.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 14:08
      +6
      хочешь мира, готовься к войне .....
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:18
      +4
      Дождались!

      и всё равно как-то неожиданно, внезапно всё это как-то..
      ДСНВ это договор мирного времени!! Какие во время войны могут быть мирные договоры с врагом?
  3. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 13:58
    -8
    Очень своевременная новость для США. Им этот договор крайне сильно мешал. Китай намерен утроить свой ядерный арсенал к 2035 году, соответственно США нужно иметь арсенал сопоставимый с КНР и РФ вместе взятыми.
    Так же им нужно милитаризировать космос. Имея превосходство на порядки в запускаемой нагрузке, они могут сделать качественный скачок вперёд. «Спасибо» за это Маску.
    Так же США нужно снятие ограничений на дальние/стратегические бомбардировщики, в противоборстве с Китаем на них ключевая роль.
    Вообщем для США крайне позитивная новость.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 14:09
      +16
      Вот и славненько, что американцы в вашем лице рады.... если и заключать новый договор, то учитывать США, Францию, Великобританию, Израиль и т.д.... и нечего лазить врагам по нашим атомным объектам, когда враги на свои нас не пускают... тем более что мы не вышли из договора, а лишь приостановили его действия...
      и да... Мы уже сделали качественный скачек в ядерном арсенале, а они еще только будут делать... и мы не стоим на месте, есть разработки и они в активной разработке - теперь американцы не смогут за этим наблюдать ... давно пора было послать в эротическое путешествие США...Вообщем для России крайне позитивная новость.
      1. Last centurion
        Last centurion Сегодня, 14:40
        0
        Чтоб каждая деревня и заводик снарядов рядом с ней в СШП знали, что не только Фашингтон достигнет температуры Солнышка но и дальним их мухас-ран-ским деревням не укрыться.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:20
      -11
      теперь можно без последствий применить ТЯО по мостам на днепре
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 14:33
        +2
        Цитата: Nastia Makarova
        теперь можно без последствий применить ТЯО по мостам на днепре

        Да так то бы мы и раньше, без этого заявления ВВП, не были ограничены, поскольку применение ТЯО(СЯО) определяется не ДСНВ, а нашей Военной Доктриной. winked
    3. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 14:27
      +5
      Цитата: ColdWind
      Очень своевременная новость для США. Им этот договор крайне сильно мешал.


      этот довор был очень нужен США.То первое что сделал Байден это было именно автоматическое продление СНВ3.А как мы все с вами знаем если США какой-то договор мешает то они выходят из него в одностороннем порядке как было с договором по ПРО.
      1. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 14:41
        0
        Цитата: lopvlad
        .То первое что сделал Байден это было именно автоматическое продление СНВ3.

        Тогда как у Трампа - спецпредставитель тогда еще президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли - "Мы не заинтересованы просто продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Этот договор, как я и говорил, еле прошел в Сенате [при ратификации в 2010 году], - считает Биллингсли. - <...> Причины в том, что это плохая сделка для США. Соглашение покрывает 90% американских [ядерных] арсеналов и в то же время 40% российских арсеналов". https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10340041.
    4. AVA77
      AVA77 Сегодня, 14:34
      +1
      Вот и посмотрим как Американцы будут радостно вопить из за бугра. wassat
    5. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 14:40
      +2
      Цитата: ColdWind
      Очень своевременная новость для США. Им этот договор крайне сильно мешал.

      Да-да-да... Старая песня. Если бы мешал, то они сами бы из него вышли.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:58
    +21
    Давно пора......, а также пересмотреть участие России в других кабальных договорах, организациях с западом.....
    1. Derbes19
      Derbes19 Сегодня, 14:39
      0
      Да давно пора.)) Огласите хоть один плюс для России из приостановки или выхода из договора СНВ.
  5. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 13:59
    +6
    И в чём будет смысл проведения ядерного испытания вслед за США? Когда взорвали наши газопроводы, мы же не взорвали ИХ. Когда у нас заморозили более 300 млрд валюты, мы же не сделали аналогично им. Повторюсь, какой смысл будет в этом взрыве?
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 14:08
      +12
      Цитата: S.K.Vichyakow
      И в чём будет смысл проведения ядерного испытания вслед за США?

      Да ни в чем, кроме как сохранения лица перед электоратом. Всё послание вода-водой.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 14:18
        +2
        Как же хорошо видеть, что не всем ещё критическое мышление отключили!
      2. lopvlad
        lopvlad Сегодня, 14:30
        +3
        Цитата: Ингвар 72
        Всё послание вода-водой.


        ".....значит сапоги хорошие.Надо брать"
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 14:45
          0
          Цитата: lopvlad
          значит сапоги хорошие.Надо брать"

          Я себе уже взял китайскую реплику Lowa. Зачётные боты.
    2. Юра
      Юра Сегодня, 14:20
      +1
      Взрыв ядерного заряда под землёй в натуре, будет зафиксирован всеми сейсмостанциями на планете, а так же спутниками наблюдения и другими средствами (фиксация повышенного фона радиации и др.), то есть наглядная демонстрация существования боеготового ядерного оружия, а не мультиков, ну и ответные испытания с той же целью, а то люди на планете после окончания холодной войны подзабыли свои страхи перед ядерной войной, Америка решила попугать Россию (заодно Китай и КНДР), наглядно продемонстрировав свой выход из Договора о прекращении натурных ядерных испытаний, мы в ответ будем сотрясать Землю показывая, что наше оружие не менее боеготово и смертельно.
    3. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 14:28
      +2
      Цитата: S.K.Vichyakow
      в чём будет смысл проведения ядерного испытания вслед за США?


      Обязательным и необходимым условием для разработки нового ядерного оружия является испытание. Без испытаний невозможно разрабатывать новое ядерное оружие. Никакими симуляторами на компьютерах и имитаторами невозможно заменить реальное испытание. Поэтому ограничение испытаний преследует в первую очередь помешать разработке новых ядерных систем тем государствам, которые их уже имеют, и не позволить другим государствам стать обладателями ядерного оружия.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 14:34
        -4
        "Никакими симуляторами на компьютерах и имитаторами невозможно заменить реальное испытание"///
        ---
        Это неверно.
        Проверяли.
        Симуляции точны.
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 14:42
          0
          Цитата: voyaka uh

          Это неверно.
          Проверяли.
          Симуляции точны.


          Странно тогда, имея одни из самых мощных компьютеров в мире США собирается проводить ядерный взрыв !!! В чем смысл? скорее всего есть смысл, который не полагается на компьютерные симуляции... Я не считаю американцев не умными
    4. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: S.K.Vichyakow
      Когда взорвали наши газопроводы, мы же не взорвали ИХ.
      Есть такая поговорка: "Знаменитыми становятся провалившиеся разведчики".
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:01
    +3
    Это бомба.И что возил атомный лихтеровоз " Севморпуть" осенью на Новую землю.Там всё разрушено на полигоне,надо востанавливать.
  7. spirit
    spirit Сегодня, 14:02
    +2
    Путин упомянул Францию и Англию. А вот про Китай и КНДР что то молчок а есть ещё Израиль.Сколько там у них чего одному богу известно.Так что этот договор уже давно только на бумаге.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 14:29
      +2
      Цитата: spirit
      Путин упомянул Францию и Англию. А вот про Китай и КНДР что то молчок а есть ещё Израиль.

      Китайский ядерный район как раз находится вблизи нашей границы .Ядерные ракеты не ставят у границ врага .
      КНДР и Израиль имеет какие то амбиции по отношению к РФ . Не слышно было ни разу , может я что то упустил ?
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 14:38
        0
        "Китайский ядерный район как раз находится вблизи нашей границы"///
        ---
        Китайцы поступили хитро.
        Они прикрылись территорией России от ядерного удара США с востока.
        Но американцы собираются грохнуть этот район с юго-востока с АПЛ. Не задев Россию.
    2. Derbes19
      Derbes19 Сегодня, 14:42
      0
      Про израиль говорить грешно. У них как бы ядерного оружия нет. А может и есть. И это очень разумная политика со стороны Израиля.
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:03
    +2
    это тока одна хорошая новость а в остальном бла бла бла как все года
    1. ugos
      ugos Сегодня, 14:12
      -2
      Да и то не очень, если наши опасаются запасов ЯО у Франции и Англии и требуют переоценки, то США ещё больше боится запасов КНР и ещё сильней хочет этой переоценки. В общем это больше выгодно США
  9. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 14:04
    +7
    СССР проиграл войну Америке не сделав ни одного ядерного выстрела по врагам. А все потому что пока военные дежурили на своих постах ядерных шахт, враг проник внутрь страны и уничтожил ее предательством. Люди от куда такая надежда что сейчас будет по другому? План запада ясен как день, смута, переворот, революция и развал! И опять никакие ядерные кувалды нас не спасут.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 14:10
      -1
      хочется спросить вы вообще слушали ВВП?
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 14:18
        +4
        А смысл?? Неужели за 22 года не наслушались? Говорит-то много и местами даже красиво, а толку-то от этой болтовни?
        1. mann
          mann Сегодня, 14:40
          0
          А смысл?? Неужели за 22 года не наслушались? Говорит-то много и местами даже красиво, а толку-то от этой болтовни?
          Он столько раз нарушал свое слово,что уже ему не веришь...
        2. lopvlad
          lopvlad Сегодня, 14:42
          0
          Цитата: paul3390
          а толку-то от этой болтовни?



          на данный момент Россия при Путине приросла огромными ,по европейским меркам, территориями.
          А может напомните когда в последний раз и при ком СССР прирос территориями ? .Было это аж при товарище Сталине.
          Россия при Путине из импортера продовольствия превратилось в его экспортера по всему миру.
          Россия попросту стала сама себя обеспечивать всеми основными продуктами питания в отличии от СССР.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:12
      +7
      СССР проиграл войну Америке

      Мы проиграли войну не Америке. Мы - проиграли её собственной типа элите.. Которая продала нас в обмен на западные ништяки. И - продолжает продавать.
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 14:43
        0
        Цитата: paul3390
        Мы - проиграли её собственной типа элите.. Которая продала нас в обмен на западные ништяки. И - продолжает продавать.
        А разве тогда элитой были не коммунисты?
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:25
      +2
      Цитата: ДушаРоссии87
      СССР проиграл войну Америке не сделав ни одного ядерного выстрела по врагам.

      смешно когда на эту тему рассуждают те кому в 91 году было 4 года
  10. rusich
    rusich Сегодня, 14:08
    +5
    Давно пора выйти из СНВ. Ждем-с выхода из ВТО
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:38
      0
      из вто нельзя,: "партнеры не поймут, окажемся в изоляции, недруги не дождутся!" wink
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:08
    +3
    Я принял решение приостановить наше членство в договоре СНВ
    ждем следующих шагов, ВТО ...
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:20
      -1
      Цитата: Василенко Владимир
      Я принял решение приостановить наше членство в договоре СНВ
      ждем следующих шагов, ВТО ...

      Как только ФТС перестанет давать 60% бюджета, а ФНС начнет давать 90 - тогда да..
      А ранее бессмысленно- просто потеряем часть бюджета и все....
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:29
        +1
        Цитата: свой1970
        Как только ФТС перестанет давать 60% бюджета

        при чем здесь ФТС, основными лоббистами ВТО у нас были экспортеры, но проблема заключается в том, что когда западу выгодно наплевав на все нормы они вводят заградительные пошлины и это было еще до ВТО, не нравится русская фанера европейцам, они заявляют, что это демпинг и вводят пошлину, так абсолютно во всем, то есть своих задачи (равных возможностей) вхождением в ВТО страна не добилась, а экспорт ка был так и останется
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:24
      0
      Оказывается не всё так просто .Надо рвануть.США возвращается под парты в школах,а мы возвращаемся в подвалы бомбоубежища.
  12. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 14:09
    +17
    И это правильно.. надо выйти из всех договоров с Западом.. обсолютно из всех. И начать с чистого листа.. договора где учитываются наши , и только наши интересы заключать.
  13. Комиссар_Вольф
    Комиссар_Вольф Сегодня, 14:12
    +1
    Мы всё ближе и ближе к ядерному апокалипсису....чисто по Глуховскому идем recourse
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:22
      +3
      Цитата: Комиссар_Вольф
      Мы всё ближе и ближе к ядерному апокалипсису
      ваши предложения?
      после некоторых заявлений сделанных в Мюнхене, лучше уж такой конец чем роль раба
  14. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 14:12
    +3
    Не менее важна практическая реализация отказа от договора РСМД в плане скорейшей разработки и запуска в серию ракет малой и средней дальности наземного базирования. Амерзы давно эту тему прорабатывают.
  15. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 14:16
    -7
    Выход из договора об СНВ кажется преждевременным. Как "пугалка" по Украине это не сработает, а для новой концепции СЯС нет ни ума ни сил.
  16. seti
    seti Сегодня, 14:17
    +3
    Давно пора было выйти из всех навязанных на договоров. Абсалютно правильное решение.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 14:27
      +1
      Все договора с 1985 года - трагическая ошибка, если не преступление.
  17. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 14:18
    0
    Суть выступления как у Хиля в песне.
    Вода-вода. Кру-гом вода.
    Вода-вода. Шу-мит вода...
  18. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:19
    +1
    Путин предложил рассмотреть вопрос возвращения к традиционной базовой системе высшего образования
    ну прям праздник души какой-то, может еще и ЕГЭ отменят?
  19. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:20
    +1
    Цитата: ColdWind
    Вообщем для США крайне позитивная новость.

    Ошибаетесь...для США это очень плохая новость...для России не будет ограничений в производстве средств доставки ЯО на территорию США которое очень не понравится Пентагону. smile
    Посейдоны, Авангарды, Буревестники...помимо другого мощного оружия... какой приятный букет подарков на головы ястребов войны в США упадет...не находите.
  20. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:21
    +2
    Хороший и правильный ход. Односторонних уступок не будет.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:24
      +6
      Спорим - будут? Это - банальное начало торга, просто западники свою цену пока не озвучили..
  21. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 14:23
    0
    наконец то)))давай Оку Верховный обратно вся европа обхезается
  22. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:24
    +1
    Это правильное решение. Для уничтожения блока НАТО нужно очень много ядрён батонов. Нельзя себя ограничивать.
  23. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 14:24
    +1
    Встанем
    Пока ещё с вами мы живы и правда за нами

    Встанем
    Пока с нами рядом Господь и истина с нами
  24. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 14:30
    -1
    теперь можно без последствий применить ТЯО по мостам на днепре
  25. Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Сегодня, 14:30
    0
    Леонид Ильич Путин сказал речь на очередном съезде КПСС, которая неоднозначно прерывалась аплодисментами, местами переходящими в овации!!! (((
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:36
      +1
      а конкретно что сможете возразить?!
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 14:43
      0
      Никогда в России за всю её долгую историю не жилось так спокойно как при дорогом Леониде Ильиче!
  26. Комментарий был удален.
  27. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 14:42
    0
    И это всё.Я заметил угрюмые лица приглашённых участников сво..Они явно ждали другого
  28. Single-n
    Single-n Сегодня, 14:44
    0
    Лучше бы приостановил поставки сырья и бабла ВСУ.