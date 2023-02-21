Президент РФ: Я принял решение приостановить наше членство в договоре СНВ

Владимир Путин высказался о вопросах стратегической безопасности. Глава государства указал на то, что в существующих договорах есть подписи представителей властей России и США. Но, как подчеркнул президент, «стратегическое поражение России» угрожает нанести весь альянс НАТО. А ядерное оружие в НАТО есть не только у США, но также у Британии и Франции, и эти арсеналы постоянно совершенствуются и остаются направленными против России.
Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен
- заметил президент в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
По словам президента, не может быть стратегической безопасности, когда нам угрожают стратегическим поражением и тут же требуют допустить их до ядерных объектов России для мониторинга.
Владимир Путин:
В связи с этим я принял решение приостановить с нашей стороны членство в договоре о стратегических наступательных вооружениях – ДСНВ.
Президент подчеркнул, что это не выход из договора, а приостановка – до момента его всеобщего предметного обсуждения с вхождением других обладателей ЯО.
Глава государства указал на наличие информации о готовности стран Запада осуществить натурные ядерные испытания.
Путин:
Мы должны быть готовы к этому и готовы провести и свои подобные испытания. Но первыми делать этого не будем. Если США проведут, то и мы проведём.
Глава государства:
Правда за нами!