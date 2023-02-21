Президент РФ: Я принял решение приостановить наше членство в договоре СНВ

Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен

В связи с этим я принял решение приостановить с нашей стороны членство в договоре о стратегических наступательных вооружениях – ДСНВ.

Мы должны быть готовы к этому и готовы провести и свои подобные испытания. Но первыми делать этого не будем. Если США проведут, то и мы проведём.

Правда за нами!