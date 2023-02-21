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В Киеве стартовали военные учения по обороне города

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В Киеве стартовали военные учения по обороне города

С 21 февраля текущего года в Киеве пройдут военные учения, в ходе которых будут отрабатываться действия, направленные на оборону украинской столицы.


По сценарию учений, противник будет вести наступление с северного направления, перед силами обороны украинской столицы поставлена задача, используя имеющиеся средства, отработать комплекс задач по обороне украинской столицы.

Несмотря на проведение учений, по словам начальника КГВА Сергея Попко, в настоящее время вероятность появления угрозы атаки на столицу минимальна. Стоит напомнить, что практически аналогичные учения проводились в Киеве незадолго до начала российской спецоперации на Украине.

Также ВСУ проводит военные учения к северу от Киева, в Чернобыльской зоне отчуждения, поблизости от границы с Белоруссией. Так же, как и начальник КГВА, командующий ВСУ заявил, что не видит угрозы сухопутного вторжения со стороны Белоруссии, и целью учений является укрепление обороны региона.

Сообщается, что вдоль северной границы Украины обустроена система инженерных заграждений, а также значительно увеличена плотность минных полей.

Киевский режим готовит широкий спектр мероприятий, приуроченных к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Украинские школы в этот день планируется перевести на дистанционный формат обучения. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о готовящемся массированном ракетном ударе по целям на Украине. По его словам, украинская армия полностью готова к этому и удары не застанут ВСУ врасплох. А как же ранее повторявшаяся информация о якобы закончившихся российских ракетах...
Автор:
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14 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:02
    +4
    "Не только лишь все" и "готовиться к земле". Да уж в Киеве подготовят как надо. Кличко ведь рулит...
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:06
    0
    По сценарию учений, противник будет вести наступление с северного направления, перед силами обороны украинской столицы поставлена задача, используя имеющиеся средства, отработать комплекс задач по обороне украинской столицы.
    Вот же пробки... Мы будем наступать с запада! feelУ вас же там ничего не готово.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:09
    +3
    Да пусть они там свою "Зарницу" проводят...., а вот что за год стало с оружием, которое в куеве гражданам раздали? Плевать конечно, но столько стволов по домохозяйствам разошлось?
    1. Shket53
      Shket53 Сегодня, 15:33
      +3
      Для Uprun ...по данным МВД Украины ( территории 404 ) , количество разбойных преступлений с применением огнестрельного оружия , после бесконтрольной выдачи населению в феврале 2022 г. , возросло на 4,8 % ,к концу 2022 г. К сожалению на сегодняшний день , данные со стороны Украины , засекречены....доклад криминального комиссара ЕК
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:12
    +2
    Ну а, что, все правильно делают. Ничего смешного. Нам тоже надо постоянно проводить тренировки и учения. Особенно по отражению "внезапных и коварных наступлений" о которых говорят заблаговременно из каждого утюга. А, как иначе?
  5. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:14
    -1
    В Киеве стартовали военные учения по обороне города

    посмотрели бы время на часах - пора Москву брать, учиться окружать, брать в осаду, штурмовать...
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 15:27
    +4
    Агония нацистского режима. История повторяется. Скоро Зеленедофюрер издаст приказ о выжженой земле Украины



  7. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:36
    +2
    Это в смысле отрабатывают действия вояка в эпицентре ядерного взрыва? Ну-ну... удачи!
  8. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 15:36
    +2
    ( по фото)Мозги промыты пропагандой ”коварный враг вторгся ” вот что с такими делать? В землю и город в труху? recourse
  9. Dos
    Dos Сегодня, 15:46
    +2
    hi Ученье свет! А неучёных тьма ... Так и тут отработают картонные дурилки.
  10. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 16:36
    +2
    Хорошая новость.
    Но немного не соответствует повестке дня.
    Лучше бы ориентировались на Израильское посольство, персонал которого недавно вернулся в Киев ( видимо знали что пока ударов по Киеву не будет).

    Киевлянами нужно установить камеры, которые будут в режиме 24/7 выдавать картинку черного хода израильского посольства в сеть.

    Как только израильтяне побегут с челночными сумками из посольства- киевлянам тоже нужно будет поскорее "вставать на лыжи".
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:54
    0
    Leider könnten derartige "Vorbereitungen" und Übungen auch
    ein Hinweis darauf sein, dass diese Ungeheuer in Kiew irgendeine
    abartige Schweinerei zum Jahrestag des Beginns der Kämpfe
    planen und darum mit einer massiven Reaktion seitens Russland
    rechnen...!!!
    Leute seid wachsam, diesem geistesgestörten "Schauspieler" ist
    jede noch so abartige Sauerei zuzutrauen und wer weiß, was
    der senile Schwachkopf aus den USA Gestern für "Geschenke"
    mitgebracht hat...!!!?
    Ich hoffe, die Atomstreitkräfte Russlands sind in höchster Alarmbereitschaft...!!!
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:00
    0
    А кому вообще нужен этот,Киев? Смысл?.. Положить массу русских пацанов и мужиков,чтобы потом присоединить Киев к России и кормить мегаполис, жа счет всех регионов РФ? Только потому что ,, Киев мать городов русских"? А где там- русские? Их там почти не осталось. За 30 лет Киев понаехали одни рагули и западенцы.
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:18
    0
    Да было уже, один наркоман бегал по улицам столицы так же...