В Киеве стартовали военные учения по обороне города

С 21 февраля текущего года в Киеве пройдут военные учения, в ходе которых будут отрабатываться действия, направленные на оборону украинской столицы.По сценарию учений, противник будет вести наступление с северного направления, перед силами обороны украинской столицы поставлена задача, используя имеющиеся средства, отработать комплекс задач по обороне украинской столицы.Несмотря на проведение учений, по словам начальника КГВА Сергея Попко, в настоящее время вероятность появления угрозы атаки на столицу минимальна. Стоит напомнить, что практически аналогичные учения проводились в Киеве незадолго до начала российской спецоперации на Украине.Также ВСУ проводит военные учения к северу от Киева, в Чернобыльской зоне отчуждения, поблизости от границы с Белоруссией. Так же, как и начальник КГВА, командующий ВСУ заявил, что не видит угрозы сухопутного вторжения со стороны Белоруссии, и целью учений является укрепление обороны региона.Сообщается, что вдоль северной границы Украины обустроена система инженерных заграждений, а также значительно увеличена плотность минных полей.Киевский режим готовит широкий спектр мероприятий, приуроченных к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Украинские школы в этот день планируется перевести на дистанционный формат обучения. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о готовящемся массированном ракетном ударе по целям на Украине. По его словам, украинская армия полностью готова к этому и удары не застанут ВСУ врасплох. А как же ранее повторявшаяся информация о якобы закончившихся российских ракетах...