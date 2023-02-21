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Названа причина приостановки вывода ТАКР «Адмирал Кузнецов» из сухого дока

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Названа причина приостановки вывода ТАКР «Адмирал Кузнецов» из сухого дока

В мае прошлого года единственный российский авианосец, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» зашел в сухой док 35-го судоремонтного завода для ремонта и модернизации. Работы были развернуты в июне, а в конце февраля корабль нужно было вернуть его в строй, но помешали погодные условия.

Об этом агентству ТАСС сообщил лидер действующего в России Движения в поддержку флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

Им была названа причина приостановки вывода авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из сухого дока. По его словам, так получилось, потому что поднялся сильный туман.

Все было подготовлено к операции, но из-за сильного тумана она приостановлена

- рассказал Мальцев, добавив, что принятое решение связано исключительно с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее неназванный источник агентства сообщил, что операция по выводу корабля из дока стартовала 20 декабря прошлого года и должна была завершиться примерно к концу февраля. Изначально предполагалось, что на эту процедуру хватит одного месяцы, но потом планы были скорректированы.


Еще до этого, вскоре после захода авианосцв в док, который состоялся в мае прошлого года, глава Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов заявил, что ремонтные работы в доке продлятся три месяца и завершатся в сентябре 2022 года. Затем корабль должны были перевести к достроечной стенке предприятия для проведения заключительного этапа работ.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/Минобороны США
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4 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:37
    +1
    Получается даже природа против этого чуда? belay
  2. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 14:39
    -1
    Кому бы его продать? Ремонтировать, содержать и эксплуатировать с непонятными целями - страна уже не выдержит.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:40
    +1
    Как вспомню про Кузнецова...так крещусь...крайне несчастливый корабль...столько происшествий ему досталось...откуда он их только собирает. request
  4. РМТ
    РМТ Сегодня, 14:43
    0
    Когда он выйдет из дока? Сколько будет туман?