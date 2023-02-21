Советник главы офиса Зеленского: Россия копит ресурсы, намериваясь «заморозить» военный конфликт на неопределенное время

Вся перечисленная номенклатура оружия крайне важна именно на этом этапе. Во вполне конкретных – математически обусловленных – объемах. Партнеры абсолютно точно знают всю логику и математику этого этапа

После уходя с поста советника главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексея Арестовича, роль киевского глашатая, похоже, окончательно перешла к его бывшему коллеге Михаилу Подоляку. В очередном пространном посте советник главы ОПУ рассказал о «коварных планах Москвы» и обозначил, что нужно Украине, дабы наконец-то одержать победу на поле боя.По его мнению, российское руководство копит ресурсы, чтобы перехватить инициативу, намереваясь затем заморозить военный конфликт на Украине на неопределенное время. Тем самым, считает Подоляк, Россия, оставшись на «оккупированных» территориях, втянет Киев в «бесполезное информационное противостояние».Но Украине есть что противопоставить этим коварным планам Москвы, уверен советник главы ОПУ. По его словам, цель Украины состоит в том, чтобы уничтожить остаточный ресурс российской армии, лишить ее боеспособности, нанести несколько крупных тактических поражений на фронте. После чего, взломав оборону ВС РФ, «резко нарастить темп деоккупации».Чтобы всего этого добиться, необходимы «конкретные инструменты», коими Подоляк считает ускорение и расширение номенклатуры поставок Западом оружия . Далее он приводит обширный список того, что Киев хотел бы получить от западных спонсоров.На первом месте системы ПВО и истребители, желательно американские F16, которые ВСУ будут применять для уничтожения российских баллистических и гиперзвуковых ракет.Следующими в списке хотелок украинского чиновника снаряды, очень много и желательно тяжелого калибра 155-мм, ну или хотя бы 152/122-мм, чтобы поражать мобилизованные силы российской армии и не допускать прямых боестолкновений.На третьем месте у киевского глашатая дальнобойные ракеты от 150 км, которые ВСУ будут применять по тыловым военным объектам и логистике ВС РФ. Просит Подоляк и беспилотники всех видов. Естественно, очень нужны Киеву танки и другая бронетехника, чтобы наступать на больших территориях.Замыкает список киевского попрошайки штурмовая авиация , которая должна прикрывать наступление украинской армии.— заключил Подоляк.Очевидно, что данное развернутое послание киевского чиновника адресовано западным партнерам. Только непонятно, зачем вообще было его в очередной раз публиковать, когда все эти пожелания и мольбы срочно помочь с оружием из уст киевских властей звучат чуть-ли не ежедневно при каждом удобном и неудобном случае. Видимо, господину Подоляку просто больше не о чем писать, а напомнить о своем существовании в медийном пространстве очень хочется.