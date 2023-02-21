Военное обозрение
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Советник главы офиса Зеленского: Россия копит ресурсы, намериваясь «заморозить» военный конфликт на неопределенное время

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Советник главы офиса Зеленского: Россия копит ресурсы, намериваясь «заморозить» военный конфликт на неопределенное время

После уходя с поста советника главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексея Арестовича, роль киевского глашатая, похоже, окончательно перешла к его бывшему коллеге Михаилу Подоляку. В очередном пространном посте советник главы ОПУ рассказал о «коварных планах Москвы» и обозначил, что нужно Украине, дабы наконец-то одержать победу на поле боя.


По его мнению, российское руководство копит ресурсы, чтобы перехватить инициативу, намереваясь затем заморозить военный конфликт на Украине на неопределенное время. Тем самым, считает Подоляк, Россия, оставшись на «оккупированных» территориях, втянет Киев в «бесполезное информационное противостояние».

Но Украине есть что противопоставить этим коварным планам Москвы, уверен советник главы ОПУ. По его словам, цель Украины состоит в том, чтобы уничтожить остаточный ресурс российской армии, лишить ее боеспособности, нанести несколько крупных тактических поражений на фронте. После чего, взломав оборону ВС РФ, «резко нарастить темп деоккупации».

Чтобы всего этого добиться, необходимы «конкретные инструменты», коими Подоляк считает ускорение и расширение номенклатуры поставок Западом оружия. Далее он приводит обширный список того, что Киев хотел бы получить от западных спонсоров.

На первом месте системы ПВО и истребители, желательно американские F16, которые ВСУ будут применять для уничтожения российских баллистических и гиперзвуковых ракет.

Следующими в списке хотелок украинского чиновника снаряды, очень много и желательно тяжелого калибра 155-мм, ну или хотя бы 152/122-мм, чтобы поражать мобилизованные силы российской армии и не допускать прямых боестолкновений.

На третьем месте у киевского глашатая дальнобойные ракеты от 150 км, которые ВСУ будут применять по тыловым военным объектам и логистике ВС РФ. Просит Подоляк и беспилотники всех видов. Естественно, очень нужны Киеву танки и другая бронетехника, чтобы наступать на больших территориях.

Замыкает список киевского попрошайки штурмовая авиация, которая должна прикрывать наступление украинской армии.

Вся перечисленная номенклатура оружия крайне важна именно на этом этапе. Во вполне конкретных – математически обусловленных – объемах. Партнеры абсолютно точно знают всю логику и математику этого этапа

— заключил Подоляк.

Очевидно, что данное развернутое послание киевского чиновника адресовано западным партнерам. Только непонятно, зачем вообще было его в очередной раз публиковать, когда все эти пожелания и мольбы срочно помочь с оружием из уст киевских властей звучат чуть-ли не ежедневно при каждом удобном и неудобном случае. Видимо, господину Подоляку просто больше не о чем писать, а напомнить о своем существовании в медийном пространстве очень хочется.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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13 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:57
    +4
    НИЧЕГО, они не понимают. И нас не понимают. Все будет. Просто война на земле, это не видоски снимать. Это труд тяжелый грязный , грубый, железный. Вот так Россия воюет. С натугой, с хрипом. Для России, война никогда не была легкой необременительной прогулкой. Война это не с закатными рукавами по Европе ать-два. Война, это кирзачи с пудовыми комьями грязи, это пропотевшая гимнастерка , это пыль в горле...Ничего, еще узнаете и вспомните...
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:58
    +5
    Советник главы офиса Зеленского: Россия копит ресурсы, намериваясь «заморозить» военный конфликт на неопределенное время
    Не надейтесь. Нам мороженное дерьмо на пороге не нужно. angry
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 15:06
    +3
    Заморозка конфликта по существующей сегодня линии фронта - наихудшее решение из всех возможных.
    Ибо это неминуемо означает передышку и перевооружение нацистского режима в Киеве и неизбежную новую, более кровавую войну через два - три года с Россией.
    Ибо в этом случае цели СВО выполнены не будут, реваншизм Украины только усилится.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:55
      +3
      Цитата: DefenderofTruth
      Заморозка конфликта по существующей сегодня линии фронта - наихудшее решение из всех возможных.
      Ибо это неминуемо означает передышку и перевооружение нацистского режима в Киеве и неизбежную новую, более кровавую войну через два - три года с Россией.
      Ибо в этом случае цели СВО выполнены не будут, реваншизм Украины только усилится.

      Ну уж если судить по выступлению президента РФ, то эта война надолго.
  4. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 15:07
    +4
    Je suis déçu je trouve que c'est un petit joueur il ne demande même plus de sous marin voir un petit porte avion?

    Я разочарован, я нахожу, что он маленький игрок, он даже больше не просит подводную лодку увидеть маленький авианосец ?
  5. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:09
    +2
    "Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? - спросил Остап. - Только подсчитайте все"
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:17
    +1
    Звучит из разряда - "Порву, как Тузик грелку".
  7. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:25
    +2
    Россия копит ресурсы, намериваясь «заморозить» военный конфликт на неопределенное время

    Как-же Россия может копить что-то, когда у нее все кончается? what
    1. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 16:52
      0
      Цитата: Rage66
      Россия копит ресурсы, намериваясь «заморозить» военный конфликт на неопределенное время
      Как-же Россия может копить что-то, когда у нее все кончается?
      Путём сокращения потребностей. Как пенсионеры копят деньги, чтобы растянуть пенсию до 14 числа следующего месяца. Но это их, содержанток, живущих на западные деньги и расплачивающихся за них чужими для них жизнями, хотелки, как у нас шумели об очередных траншах западной помощи и инвестициях в 90-е. А смысл послания, где они приписываются РФ в том, нмв, что те, кто заявляет о необходимости заморозить или сократить поставки оружия Украине, работают на Путина. Чтобы своих демонстрантов против помощи Украине бодрей вразумляли.
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:18
    +1
    А чего людишек не попросил, где столько украинцев взять, на всё это хочущееся изобилие? Те кто работают в Европе по схеме " раздвиньноги" рожать столько вояк в укровермахт не думают, да и прочие, без мужиков оставшееся не смогут.
  9. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:40
    0
    Ф-16 никак не помогут в перехвате баллистических и гипер.ракет.
    Но вот передний край и ближний тыл они смогут разнести более энергично и далеко, чем Хаймерсы.
    С той же точностью.
    1. Shket53
      Shket53 Сегодня, 17:31
      0
      Слышь uh , который voyaka ...Вы там в своей Гейропке , или Еврейботии ...сначала определитесь , шлете свои F-16 , или не шлете, в каком количестве , в каком качестве ( модификации ) , а когда они полетят ( если вообще полетят ) , вот и поглядим , что это за фрукт , и с чем его нужно есть...а сейчас ваши высказывания... про энергично разнесенный тыл...это ...так ШЛЯПА...из серии бла бла бла
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:21
    0
    Усиленно пытаются продвинуть выгодную США повесточку. Проблема в том, что РФ этот вариант неинтересен вообще