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На Украине наказали депутата, обвинившего главу офиса президента в связях с российскими спецслужбами

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На Украине наказали депутата, обвинившего главу офиса президента в связях с российскими спецслужбами

Регламентный комитет украинского парламента большинством голосов одобрил обращение депутатов к Верховной Раде с требованием отстранить от участия в заседаниях внефракционного депутата Гео Лероса. Поводом для такого решения стали высказывания Лероса, обвинившего главу офиса президента Украины Андрея Ермака в сотрудничестве с российскими спецслужбами.


Однако, это решение не является окончательным, теперь за отстранение мятежного нардепа должна проголосовать Верховная Рада. Предположительно, этот вопрос будет вынесен на голосование уже в ближайшие дни. В случае одобрения большинством нардепов, Лерос будет отстранен от участия в заседаниях Рады по факту до конца боевых действий, поскольку в условиях военного положения не объявляют перерыв в заседаниях украинского парламента.

Отстранение депутата украинский парламент объясняет "нарушением депутатской этики". Ранее, в ходе пленарного заседания Верховной Рады 7 февраля текущего года, когда решался вопрос о назначении нового главы СБУ, Лерос допустил ряд "высказываний оскорбительного характера" в адрес структуры Службы Безопасности Украины, а также в адрес главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Выступая с места, он назвал Ермака агентом ФСБ (фээсбэшной гн...) и поинтересовался, когда тот будет арестован за свою антигосударственную деятельность.

Эти и другие события в очередной раз указывают на то, что киевский режим во главе с Зеленским всеми способами подавляет любые проявления инакомыслия в стране, как среди рядовых граждан, так и среди депутатов парламента.

Сам Лерос назвал Ермака человеком, который видит себя в образе следующего президента Украины.
Автор:
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11 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:08
    0
    Да, че то там в бывшей украине носятся с этим Ермаком как с писаной торбой. Делят власть. Назначают на ключевые посты своих людишек, чтоб сподручнее было бюджет и западные ассигнования пилить. Планы строят. Как руководство 3 рейха, выбирают преемника гитлера. А им всем так крышка. Оптом.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:09
    +2
    Поводом для такого решения стали высказывания Лероса, обвинившего главу офиса президента Украины Андрея Ермака в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
    Берега попутали.... Это же сам Лерос belay
  3. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 15:11
    0
    Поводом для такого решения стали высказывания Лероса, обвинившего главу офиса президента Украины Андрея Ермака в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

    Жена Цезаря - вне подозрений! no
    Выступая с места, он назвал Ермака агентом ФСБ (фээсбэшной гн...) и поинтересовался, когда тот будет арестован за свою антигосударственную деятельность.

    Иногда и русофобам от русофобов русофобия выходит боком... request
    теперь за отстранение мятежного нардепа должна проголосовать Верховная Рада.

    "А он, мятежный, ищет бури..."© За что боролся, на то и напоролся!
  4. Комментарий был удален.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:22
      +1
      Похоже на правду. Не в первый раз уже такое происходит.
    2. Drotro
      Drotro Сегодня, 15:22
      0
      Доброго дня.
      Вы про соревнования по измерению длины ядерного потенциала каждой стороны?
      После таких новостей уже ничего особо не страшно. Для меня просто сююреализм, повторюсь. Реально какая-то жесть.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:21
    0
    Было бы неплохо, как то поддержать это начинание. Пусть устроят охоту на ведьм. Чем больше у них смуты- тем лучше.
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:23
    0
    привяжут скотчем со спущенными шароварами к трибуне Держ Рады
  7. Dos
    Dos Сегодня, 15:29
    +1
    hi Паучьё засуетилось ... Баллы пора зарабатывать а не получать чрез кума!
  8. dimy44
    dimy44 Сегодня, 16:11
    0
    Чувак на волне русофобии решил, что ему это дозволено. Ан нет, надо знать, на кого можно рот подымать))
  9. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:27
    0
    внефракционного депутата Гео Лероса
    Ну хоть не Гея Лесбоса, а то бы вся Гейропа бы ополчилась.
  10. Загребун
    Загребун Сегодня, 16:49
    0
    Ввести против него санкции "за разглашение гостайны РФ" . А дальше попкорн и наблюдать.