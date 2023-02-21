На Украине наказали депутата, обвинившего главу офиса президента в связях с российскими спецслужбами

Регламентный комитет украинского парламента большинством голосов одобрил обращение депутатов к Верховной Раде с требованием отстранить от участия в заседаниях внефракционного депутата Гео Лероса. Поводом для такого решения стали высказывания Лероса, обвинившего главу офиса президента Украины Андрея Ермака в сотрудничестве с российскими спецслужбами.Однако, это решение не является окончательным, теперь за отстранение мятежного нардепа должна проголосовать Верховная Рада. Предположительно, этот вопрос будет вынесен на голосование уже в ближайшие дни. В случае одобрения большинством нардепов, Лерос будет отстранен от участия в заседаниях Рады по факту до конца боевых действий, поскольку в условиях военного положения не объявляют перерыв в заседаниях украинского парламента.Отстранение депутата украинский парламент объясняет "нарушением депутатской этики". Ранее, в ходе пленарного заседания Верховной Рады 7 февраля текущего года, когда решался вопрос о назначении нового главы СБУ, Лерос допустил ряд "высказываний оскорбительного характера" в адрес структуры Службы Безопасности Украины, а также в адрес главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Выступая с места, он назвал Ермака агентом ФСБ (фээсбэшной гн...) и поинтересовался, когда тот будет арестован за свою антигосударственную деятельность.Эти и другие события в очередной раз указывают на то, что киевский режим во главе с Зеленским всеми способами подавляет любые проявления инакомыслия в стране, как среди рядовых граждан, так и среди депутатов парламента.Сам Лерос назвал Ермака человеком, который видит себя в образе следующего президента Украины.