Большинство украинцев заявили об ухудшении своего финансового положения

Прошлый год для жителей Украины был непростым в финансовом плане. Согласно опросу, проведенному украинской социологической группой «Рейтинг», специализирующейся на проведении всех видов социологических исследований, почти две трети украинских респондентов (65%) отметили, что их финансовое положение в прошлом 2022 году стало хуже.Оставшаяся треть опрошенных заявила, что у них ничего не изменилось ни в положительную, ни в отрицательную сторону. О том, что их финансовое положение стало лучше, не сказал вообще никто.Во время прошлогоднего опроса об ухудшении своих финансов в 2021 году говорили 50% украинцев, что тоже немало.Что касается планов на будущее, то 45% украинских респондентов заявили, что живут сегодняшним днем и не делают долгосрочные планы, что, вероятно, является следствием неопределённой ситуации в стране из-за военных действий. 19% все же строят планы на несколько лет вперед. Этот показатель не был особо высоким и до конфликта – 23%, что говорит о том, что и тогда в экономике Украины была нестабильная ситуация.При этом, как пишут некоторые украинские СМИ, данные опроса группы «Рейтинг» свидетельствуют, что 40% украинцев больше уверены в будущем, чем это было год назад (14%). Правда, не совсем вяжется, что только 19% делают долгосрочные планы, а 40% больше уверены в будущем, как об этом пишут украинские медиа.