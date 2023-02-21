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Большинство украинцев заявили об ухудшении своего финансового положения

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Большинство украинцев заявили об ухудшении своего финансового положения

Прошлый год для жителей Украины был непростым в финансовом плане. Согласно опросу, проведенному украинской социологической группой «Рейтинг», специализирующейся на проведении всех видов социологических исследований, почти две трети украинских респондентов (65%) отметили, что их финансовое положение в прошлом 2022 году стало хуже.


Оставшаяся треть опрошенных заявила, что у них ничего не изменилось ни в положительную, ни в отрицательную сторону. О том, что их финансовое положение стало лучше, не сказал вообще никто.

Во время прошлогоднего опроса об ухудшении своих финансов в 2021 году говорили 50% украинцев, что тоже немало.

Что касается планов на будущее, то 45% украинских респондентов заявили, что живут сегодняшним днем и не делают долгосрочные планы, что, вероятно, является следствием неопределённой ситуации в стране из-за военных действий. 19% все же строят планы на несколько лет вперед. Этот показатель не был особо высоким и до конфликта – 23%, что говорит о том, что и тогда в экономике Украины была нестабильная ситуация.

При этом, как пишут некоторые украинские СМИ, данные опроса группы «Рейтинг» свидетельствуют, что 40% украинцев больше уверены в будущем, чем это было год назад (14%). Правда, не совсем вяжется, что только 19% делают долгосрочные планы, а 40% больше уверены в будущем, как об этом пишут украинские медиа.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Вадим Чуприн
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13 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:58
    +4
    Не трудно догадаться , у кого из украинцев финансовое состояние улучшилось в разы. Фамилии этих украинцев постоянно "на слуху" wink
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 16:31
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Не трудно догадаться , у кого из украинцев финансовое состояние улучшилось в разы. Фамилии этих украинцев постоянно "на слуху" wink

      Только почему-то среди них, украинская социологическая группа «Рейтинг» опрос не провела... what
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:00
    +4
    Да ладно!"свамижевесьмир!#..Мать его за ногу!Короче-вот нисколько вас не жалко.Хлебайте полной ложкой
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:00
    +3
    стали жить хуже, но уверенность в завтрешнем дне возросла - народ-оптимист или пропаганда работает на 5+
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:17
      +1
      При этом, как пишут некоторые украинские СМИ, данные опроса группы «Рейтинг» свидетельствуют, что 40% украинцев больше уверены в будущем, чем это было год назад (14%).

      А чего такого request
      Я в их будущем тоже не сомневаюсь
  4. Diger
    Diger Сегодня, 16:16
    +1
    Цитата: Бекхан Ужахов
    почти две трети украинских респондентов (65%) отметили, что их финансовое положение в прошлом 2022 году стало хуже.

    Надо же, вот это новость recourse
    -идет сво (по сути боевые действия Россия-Украина+НАТО, на территории Украины ( большей частью) и на территории России, со всеми сопутствующими)
    -март 2022= почти 60% россиян заметили ухудшение своего финансового положения, Еще 65% ждут, что их материальное положение станет хуже в ближайшие полгода.
    Мк не даст соврать:
    https://www.mk.ru/amp/economics/2022/03/25/pochti-60-rossiyan-zametili-ukhudshenie-svoego-finansovogo-polozheniya.html

    - и в Европе такой же % отмечает «ухудшение»
    +
    ЖЕНЕВА/НЬЮ-ЙОРК, 17 октября 2022 г. – Согласно опубликованному новому исследованию ЮНИСЕФ, война на Украине и рост инфляции привели к тому, что еще четыре миллиона детей в Восточной Европе и Центральной Азии оказались в состоянии нищеты, что на 19 % превышает показатель 2021 года.
    https://www.unicef.org/eca/reports/impact-war-ukraine-and-subsequent-economic-downturn-child-poverty-eastern-europe
    -и в США превалируют пессимисты
    Вот радости-то, что у соседа корова сдохла! Пустячёк, а приятно
  5. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 16:17
    +2
    хорошо жить могут не только лишь все, мало кто может это делать (с)
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:23
    +1
    Треть, у которых ничего не изменилось временно находятся в ЕС в статусе бомж.
  7. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 16:28
    0
    две трети украинских респондентов (65%) отметили, что их финансовое положение в прошлом 2022 году стало хуже.

    Вот, даже не знаю, с чего это? recourse Приходит время похмелья?
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:35
    +1
    Что они , дурные правду говорить в этих опросах? Не скажешь же "ждем русских" .
  9. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 16:50
    0
    Живут в нищете, поуши в долгах и без каких либо перспектив в будущee но все нeнавидят Русских
  10. V.B.
    V.B. Сегодня, 17:00
    +1
    А меня интересует положение русского народа, а не бандерлогов. А у нас мелкий бизнес накрывается сплошь и рядом. Положение простого народа ужасающее, выживают с трудом, ещё и кредиты, макарошки и картошка. И зажравшиеся путинцы и ер. Ждём 17-й год.
  11. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 17:13
    0
    Да как то странно ожидать чего то иного в воюющей стране.
    У нас не лучше.
    https://tass.ru/obschestvo/16884659
    МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Около 65% опрошенных россиян отмечают снижение своего уровня жизни за прошедший год, а в группе с низким уровнем дохода этот показатель достигает 73%.

    По себе и своему окружению могу сказать то же самое.
    Просто даже на улице не покурить стало спокойно - обязательно кто то подходит или денег попросить или на худой конец сигарету стрельнуть.