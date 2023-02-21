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Министр обороны Германии Борис Писториус лично проверил подготовку украинских военных на полигонах Бундесвера

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Министр обороны Германии Борис Писториус лично проверил подготовку украинских военных на полигонах Бундесвера

У лидеров и политиков западных стран становится модно лично следить за подготовкой украинских военнослужащих, проходящих обучение на полигонах стран Европы. Не успел в Великобритании король Чарльз посетить лагерь подготовки военнослужащих ВСУ, как в Германии в центр подготовки примчался министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщает пресс-служба Бундесвера.


Глава немецкого военного ведомства посетил бронетанковую школу Бундесвера в Мюнстере, где идет обучение украинских военных эксплуатации танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Он ознакомился с процессом обучения и пообщался с военными, были ли среди них украинские, пресса умалчивает. На военном полигоне украинские военные проходят практику после занятий на тренажерах. Как отмечают в немецком Минобороны, подготовка военных ВСУ проходит в рамках Европейской миссии, Германия только обеспечивает обучение.

Подготовка танковых экипажей ВСУ займет всего шесть недель, в не два месяца, как предполагалось ранее, в Европе торопятся обучить как можно большее количество украинских военных до начала наступления ВСУ, запланированного на весну.

Накануне в Великобритании новый король Соединенного королевства Чарльз соизволил посетить лагерь на юго-западе Англии, где из украинских новобранцев британские инструкторы создают "лучших воинов мира". По крайней мере, они сами так говорят.

Чарльз прибыл в лагерь в сопровождении начальника Генштаба ВС Великобритании генерала Патрика Сандерса. Король лично пообщался с некоторыми украинскими военными, пожелав им удачи в будущих сражениях с российскими войсками.

Находясь на юго-западе Англии, король стал свидетелем того, как инструкторы учат украинских военных атаковать вражеские позиции

- заявили в пресс-службе Минобороны Великобритании.
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12 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:59
    +5
    Министр обороны Германии Борис Писториус лично проверил подготовку украинских военных на полигонах Бундесвера
    belay Вопрос: А что он в этом понимает? fool
    изучал политологию в университетах Мюнстера и Оснабрюка, некоторое время учился в Католическом университете Запада.
    Пробка приняла экзамен, украинские военные описались от восторга.... request Мои поздравления.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 15:08
      +3
      Ну, Шольц осмотрел турбины для СП - и нет турбин, Пистопус укровоенных осмотрел - и этих не станет.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 15:17
        0
        Пистопус укровоенных осмотрел - и этих не станет

        Байден Зеленского заботой окружил, гладит трогает всяко-разно, пестует - и Зеленского, скажите, не будет? Что же тогда, и театра этого останется?
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 15:20
        +2
        Германия конечно не сторона конфликта, оружие поставляем, персонал обучаем, высказыааемся что решение только военным путем...
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:01
    +4
    Вот, все таки вовремя они министра обороны поменяли! Представляю, как бы могла гинекологиня Урсула проверять....
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:05
    +6
    Что один, что другой ну вообще рядом не стояли с военным делом, начинали бы лучше сразу с кухни, как бидон с поедания пиццы со своими бойцами. То лизка на танке рассекает, то шмольц по Гепарду по лесенке лазает.... Вон дедушка никуда не лезет, покушал с солдатиками - красивая картинка, голливудская улыбка, все довольны и счастливы.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:08
    0
    Об аттестатах зрелости:сейчас послу ууу заявили о необходимости вывода, а 7 месяцев тому что было?
    ???? Отмена залпа солнецепека или смерча, если услышали амский английский в том квадрате?
    А "кыев не бомбили", тк там не воюющие амцы передавали точные координаты бандере?
    Неск млн руб за наших погибших - дешевле чем сша платят за своих +страховки. Паритет у банкиров соблюдали?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:11
      +1
      А это о чем и к чему?..............................
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:10
    +1
    Танковые экипажи готовят тысячами (человек). Помимо самих немцев рядом американцы уже вторую партию танкистов готовят (600+ человек в партии), к апрелю будет выпущено 3 курса. Это к вопросу, что обещанные танки ВСУ все таки получит...
    1. Landwarrior
      Landwarrior Сегодня, 16:25
      +1
      То что они их получат сомнений не вызывало. Вопрос был лишь в том кто будет за рычагами- всушники или немцы с поляками hi
  6. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:14
    +2
    Представляю диалог захисника з Писториусом:
    - А шо вы на мене смотрите как малохольный из ставки Гитлера? Што, не нравлюсь?
    - Ты у меня пятый...
  7. Комментарий был удален.
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:24
    +1
    Глава немецкого военного ведомства посетил бронетанковую школу Бундесвера в Мюнстере, где идет обучение украинских военных эксплуатации танков Leopard и боевых машин пехоты Marder
    На вопрос корреспондента- ну и как? Он честно и подробно ответил- ".. конечно не то чтобы уж очень, но учитывая, когда тогда конечно, ведь другого и не предвидится. Как мы понимаем, а конечно это очень нужно, но это уже и не от нас зависит, хотя мы и не всё что можем прилагаем...Да а американский СПГ хоть и дорогой, но демократический..."