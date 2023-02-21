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МИД России вызвал посла США для выражения протеста из-за политики по Украине

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МИД России вызвал посла США для выражения протеста из-за политики по Украине

Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве РФ.


Вызов главы американской дипломатической миссии потребовался для выражения протеста в связи с политикой США по Украине. МИД РФ раскритиковал расширяющуюся вовлеченность Вашингтона в боевые действия на стороне киевского режима.

Послу США напомнили, что поставляемые Украине вооружения и обслуживающий их персонал, включая американских военнослужащих, являются законной целью для ударов российских войск. МИД России потребовал от США принятия мер, направленных на вывод военнослужащих США и стран НАТО с территории Украины, западной военной техники и прекращения враждебной по отношению к России деятельности.

Ранее посольство США получило от российского дипломатического ведомства специальную ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России. Эта нота была направлена в связи с тем, что посольство США позволило себе высказывания о России и российских вооруженных силах, которые их дискредитировали.

Сегодня президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию РФ жестко раскритиковал поведение «коллективного Запада» во главе с США. Также глава российского государства сообщил о приостановке Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).
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37 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 15:17
    +16
    Напугали ежа... после такого конечно одумаются и прекратят.
    1. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 15:19
      +11
      Озобоченность выразили? Надеюсь лицо в МИДе тоже было озобоченное? или все же улыбались?
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 15:24
        -6
        направленных на вывод военнослужащих США и стран НАТО с территории Украины
        НАТО и США сказали есть ! И взяли под козырек !
        А теперь посмотрим.....
        1. Тралл
          Тралл Сегодня, 15:32
          +8
          Вызов посла - стандартный дипломатический протокол, дипломатия - средство осуществления внешней политики не только МИДом, но и Президентом. Все логично и своевременно - в день Послания.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:25
        -1
        Вы наверно " идиот по достаeвкаму"
        1. красноярск
          красноярск Сегодня, 15:48
          +3
          Цитата: tralflot1832
          Вы наверно " идиот по достаeвкаму"

          Ну зачем Вы так. Тралл совершенно прав. Если Вы, и не только Вы, а и многие тут, ни бельмеса не смыслите в дипломатии, то не надо ерничать. Мне понятны ваши эмоции, сам такой, но и пыхтеть по этому поводу не следует. Протокол, он и есть - протокол и без него в международной политике дела не делаются.
      3. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:26
        +2
        Да всё как обычно - грозно похмурили лица, вежливо вручили папочку, расшаркались и разошлись. американцы потом сдадут эту папочку в архив и забудут.... Дипломатия....
        1. красноярск
          красноярск Сегодня, 15:52
          +1
          Цитата: Nexcom
          Да всё как обычно - грозно похмурили лица, вежливо вручили папочку, расшаркались и разошлись. американцы потом сдадут эту папочку в архив и забудут.... Дипломатия....

          А Вам бы хотелось, чтобы послицу расписали под хохлому с помощью Валуева или того хуже поимели? Странный вы народ.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 16:38
            -1
            Ну Вы мне свои тайные фантазии насчет сношений с расписанными под хохлому американками пожалуйста не привинчивайте. hi laughing Ни в одном глазу у меня таких мыслей не было.

            зы Экий Вы затейник однако....Надож, под хохлому расписать .... lol
      4. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 15:34
        0
        Цитата: Борис Иванов
        Надеюсь лицо в МИДе тоже было озобоченное? или все же улыбались?
        А как иначе то? Партнеры... request
      5. Комментарий был удален.
        1. Shket53
          Shket53 Сегодня, 16:01
          0
          Для Цитата Лаврова...прям очень понимаю Ваш сарказм. Ну вот вышли из договора СНВ , подготовим опять за пару месяцев полигон в Амдерме , и жахнем по примеру Хрущева , ядрен - батон , да так , что опять , волна обойдет планету в 3 раза , а там вроде как аж 56 Мгт была...вот ха-ха то будет....ну и куда засунуть Ваш сарказм...
      6. Сарбоз
        Сарбоз Сегодня, 15:40
        +1
        Цитата: Борис Иванов
        Озобоченность выразили? Надеюсь лицо в МИДе тоже было озобоченное? или все же улыбались?

        Есть такое русское слово - "забота".
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:28
      +1
      Напугали ежа... после такого конечно одумаются и прекратят.

      резко отреагировали - и года не прошло
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:22
    +4
    Закрыть это посольство! и наше вывезти! И вообще предложить всем гражданам покинуть территорию США а их выдворить в 24 часа!
    1. Telur
      Telur Сегодня, 15:45
      -2
      Цитата: голос_разуma
      И вообще предложить всем гражданам покинуть территорию США

      Кстати, хороший ход был бы, пусть голову поломают, к чему бы это... хотя есть риск что обделавшись как бы чего не натворили laughing
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 15:55
      0
      а их выдворить в 24 часа!


      Поздно. Они уже сами спешно бегут.
      https://www.rbc.ru/politics/13/02/2023/63e991ac9a7947e75680f961
      В посольстве США призвали своих граждан не ездить в Россию, а тех, кто там находится, покинуть страну...
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:23
    -2
    Наконец-то заметили и выразили азабоченнасть.
    Ситуация созрела?
    Кто кормиться будет?
    Дело прибыльное? С 08 г готовились, и с 14 г подвиг совершали.
    Но газ слаще?
  4. fax66
    fax66 Сегодня, 15:23
    +15
    Это круто!.... Такие шаги требуют большой смелости, самоотверженности и (не побоюсь этого слова) - самоотречения! МИД - красавцы! Вся Россия в восторге!
  5. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 15:24
    +1
    Что за позор? Вы еще поплачьте в знак протеста...
    1. Kwasar9000
      Kwasar9000 Сегодня, 15:40
      +4
      Хнык, хнык... А вообще, так склонять Россию... Даже при Иване III с ней считались. А сейчас - посла вызвали!
  6. next322
    next322 Сегодня, 15:24
    +5
    наверное байден уже не находит себе места...... испуганно и срочно вылетает из польши......протест это-страшно!это не по куеву гулять с зельцем
  7. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 15:24
    +4
    МИД России не хочет денонсировать признание бандеровской хунты?
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:26
    +7
    Вот если бы МИД РФ расторг договор об аренде "Спасо-хауса" (резиденции посла США в РФ) до момента возврата российской госсобственности, отобранных властями США за последние 10 лет, и выселил послицу "на улицу", тогда это было бы ОГОГО. И так - И-А-Д (имитация активной деятельности).
  9. spirit
    spirit Сегодня, 15:27
    +7
    Что сказали?Пусть Байден не приезжает больше в Киев перед "блистательными речами/водопадами" ВВП ? А то с рейтингом и так не ахти
  10. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 15:30
    +9
    Импотенты.
    На такую политику адекватно реагируют лишь разрывом дипломатических отношений и высылкой посольства США из РФ.
  11. Квинто
    Квинто Сегодня, 15:30
    +8
    Вполне в духе нашего государственного курса, что сегодня президент сказал о предателях? Правильно никаких наказаний и репрессий! Мы их просто морально осуждаем…. Они в целом хорошие ребята просто предатели. На фоне всего этого последние надежды на перемены угасают.
    1. Telur
      Telur Сегодня, 15:48
      -5
      Цитата: Квинто
      Правильно никаких наказаний и репрессий! Мы их просто морально осуждаем…. Они в целом хорошие ребята просто предатели. На фоне всего этого последние надежды на перемены угасают.

      А вы хотете что бы президент побещал их сразу расстрелять? Тогда уж точно никто не вернется, мягче нужно, нежнее, пусть вернутся и денежки свои привезут, думаете у власти нет способов ободрать любого как липку в соответствии с законом? Закон любой написать могут, а алигархи не агнецы божьи и уже вернувшись в строгом соответствии с законом жить априори не смогут, тем более когда бешенный принтер их выпускает как пулемет, на любой вкус laughing
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:31
    +1
    В течение 9 лет, сотрудники СК занимались расследованием и сбором доказательств, подтверждающих совершение военнослужащими ВСУ совместно с национальными батальонами преступлений. Все эти зверства стали основой мотивированного обвинения, без какой-либо предвзятости и двусмысленности, что подтверждено следствием и документально. Все факты прямо указывают на причастность высшего военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения на Донбассе, что также расценивается как преступления против мира и безопасности человечества

    – подчеркнул Бастрыкин.
    Дневник к директору, родителей в школу !!! am
  13. Dos
    Dos Сегодня, 15:31
    0
    hi Вызывать надо дважды в неделю и тыкать носом в их же дерьмо! Тогда будет толк, а у нас выпустят "унылого коня" с мантрой про "красные линии"!
    1. Kwasar9000
      Kwasar9000 Сегодня, 15:55
      -1
      Не надо тыкать, надо, чтобы сразу жрали. Поверьте, так доходчивее будет.
  14. mann
    mann Сегодня, 15:34
    +2
    МИД России вызвал посла США для выражения протеста из-за политики по Украине
    Ну все,теперь штатники трясутся от ужаса
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:48
    -5
    Цитата: Kvakosavrus
    Что за позор? Вы еще поплачьте в знак протеста...

    В чем же тут позор? Чем же должен заниматься МИД в вашем понимании? Таким "позором" грешат многие МИДы и их аналоги, не считая колоний.
  16. dump22
    dump22 Сегодня, 15:50
    0
    МИД России потребовал от США принятия мер, направленных на вывод военнослужащих США и стран НАТО с территории Украины


    Правильно и своевременно.
    Сейчас только российские войска имеют законное право находиться на территории Украины.
    Вопрос же с степенью законности нахождения украинских войск на территории Украины сейчас рассматривается и оценивается. И весьма возможно мы тоже вскоре потребуем их вывода.
  17. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:51
    -4
    Цитата: mann
    МИД России вызвал посла США для выражения протеста из-за политики по Украине
    Ну все,теперь штатники трясутся от ужаса

    Да это не штатники трясутся, а вы почему-то бурно воспринимаете обыденные в наше время действия.
  18. Касатик
    Касатик Сегодня, 16:05
    0
    Американского посла надо не вызывать, а высылать. На войне как на войне.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 17:25
      0
      Цитата: Касатик
      Американского посла надо не вызывать, а высылать. На войне как на войне.
      - ммммм....
      Мы объявили войну США????Когда??
  19. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 16:06
    0
    ну потребовали что дальше ? детский сад какой-то, еще поплакали бы