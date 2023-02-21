МИД России вызвал посла США для выражения протеста из-за политики по Украине

Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве РФ.Вызов главы американской дипломатической миссии потребовался для выражения протеста в связи с политикой США по Украине. МИД РФ раскритиковал расширяющуюся вовлеченность Вашингтона в боевые действия на стороне киевского режима.Послу США напомнили, что поставляемые Украине вооружения и обслуживающий их персонал, включая американских военнослужащих, являются законной целью для ударов российских войск. МИД России потребовал от США принятия мер, направленных на вывод военнослужащих США и стран НАТО с территории Украины, западной военной техники и прекращения враждебной по отношению к России деятельности.Ранее посольство США получило от российского дипломатического ведомства специальную ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России. Эта нота была направлена в связи с тем, что посольство США позволило себе высказывания о России и российских вооруженных силах, которые их дискредитировали.Сегодня президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию РФ жестко раскритиковал поведение «коллективного Запада» во главе с США. Также глава российского государства сообщил о приостановке Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).