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В командовании ВСУ показали кадры учений в Чернобыльской зоне отчуждения

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В командовании ВСУ показали кадры учений в Чернобыльской зоне отчуждения

В сети появились кадры с учениями украинских военных в Чернобыльской зоне отчуждения. Они были опубликованы командованием объединенных сил ВСУ.


На кадрах можно увидеть местность, с многочисленными окопами и блиндажами, а также украинских солдат, стреляющих из различного вооружения, начиная со стрелкового оружия и заканчивая минометами. Участвуют в учениях и механизированные группы.

Как рассказал журналистам командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, украинские солдаты сначала проходят подготовку внутри своих подразделений. Затем проводятся общие учения, в обстановке, максимально приближенной к реальному бою.



Со слов Наева, все эти маневры проводятся для того, чтобы успеть пресечь вероятное наступление в направлении украинской столицы. Как рассказал журналистам командующий объединенными силами ВСУ, киевское направление было и остается приоритетным для так называемых сил обороны.

Ситуация под контролем. Жители столицы должны быть уверенными в ВСУ

- заявил украинский офицер.



В свою очередь, один из военнослужащих ВСУ, также принимающий участие в учениях в Чернобыльской зоне отчуждения (находится примерно в 15 км от границы с РБ), заявил, что украинская армия знает каждый метр в данной местности. Поэтому российским войскам не удастся прорвать оборону ВСУ.

Стоит напомнить, что на Украине еще с начала текущего года разгоняют информацию о якобы готовящемся наступлении ВС РФ с территории Белоруссии в направлении Киева. Случиться это, по мнению местных СМИ, должно в годовщину СВО.



Добавим, что ранее французская пресса уже писала о маневрах в Чернобыльской зоне отчуждения. При этом западные журналисты назвали данную территорию «одним из самых негостеприимных мест на планете».

Видео с украинских учений опубликовала «Страна» в своем ТГ-канале.

Обращает на себя внимание и то, как работает украинская пропаганда. Когда в феврале-марте прошлого года Чернобыльская зона отчуждения, как и сама ЧАЭС, была под контролем ВС РФ, украинские медиа наперебой заявляли о том, что «российские солдаты поголовно облучены, их здоровье резко ухудшается из-за высокого радиационного фона». Теперь же, когда зона под контролем ВСУ, материалов о том, что высокие дозы облучения получают украинские военнослужащие, никто на Украине не публикует.
Автор:
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:53
    0
    Не удивлюсь, если им сказали, что сало с горилкой выводит радиацию из свидомого организьму. Мутанты в общем...
    1. KCA
      KCA Сегодня, 16:07
      0
      Да там радиации и не осталось почти, учёные сильно просчитались, ветер, осадки, растения перемешивают и распыляют грунт, в итоге общий фон на порядок ниже того, что запланировали на тысячелетия, но если окопы рыть, то можно найти полезные для организма источники альфа и бета излучения, они как раз в виде пыли и опасны, удачи окраинским потенциальным онкобольным
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:56
    -1
    учения, в обстановке, максимально приближенной к реальному бою

    Искандерами их там накрыть не помешало бы - чисто добавить реализьму
  3. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 16:01
    +1
    Ну а что, нормально. Огромные массы войск ВСУ еще и учения на открытой местности проводят. А чего им бояться в тылу?
  4. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 16:05
    0
    Нормально так они окопались, а грунт дозиметром проверили? Так то как раз всё радиоактивное закапывали прям там же. И что на счет артефактов, может нашли чего, военсталы))
  5. dimy44
    dimy44 Сегодня, 16:16
    0
    Черт, теперь пленных всушников придется дозиметром проверять.
  6. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:30
    0
    В сети появились кадры с учениями украинских военных в Чернобыльской зоне отчуждения.
    Вот если бы зоне 4 реактора, тогда было бы круто. А это так в "Сталкера" поиграли. А кстати они до Оракула то хоть дошли, или дальше лесопилки их не пустили? laughing laughing