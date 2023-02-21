В командовании ВСУ показали кадры учений в Чернобыльской зоне отчуждения

В сети появились кадры с учениями украинских военных в Чернобыльской зоне отчуждения. Они были опубликованы командованием объединенных сил ВСУ.
На кадрах можно увидеть местность, с многочисленными окопами и блиндажами, а также украинских солдат, стреляющих из различного вооружения, начиная со стрелкового оружия и заканчивая минометами. Участвуют в учениях и механизированные группы.
Как рассказал журналистам командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, украинские солдаты сначала проходят подготовку внутри своих подразделений. Затем проводятся общие учения, в обстановке, максимально приближенной к реальному бою.
Со слов Наева, все эти маневры проводятся для того, чтобы успеть пресечь вероятное наступление в направлении украинской столицы. Как рассказал журналистам командующий объединенными силами ВСУ, киевское направление было и остается приоритетным для так называемых сил обороны.
Ситуация под контролем. Жители столицы должны быть уверенными в ВСУ
- заявил украинский офицер.
В свою очередь, один из военнослужащих ВСУ, также принимающий участие в учениях в Чернобыльской зоне отчуждения (находится примерно в 15 км от границы с РБ), заявил, что украинская армия знает каждый метр в данной местности. Поэтому российским войскам не удастся прорвать оборону ВСУ.
Стоит напомнить, что на Украине еще с начала текущего года разгоняют информацию о якобы готовящемся наступлении ВС РФ с территории Белоруссии в направлении Киева. Случиться это, по мнению местных СМИ, должно в годовщину СВО.
Добавим, что ранее французская пресса уже писала о маневрах в Чернобыльской зоне отчуждения. При этом западные журналисты назвали данную территорию «одним из самых негостеприимных мест на планете».
Видео с украинских учений опубликовала «Страна» в своем ТГ-канале.
Обращает на себя внимание и то, как работает украинская пропаганда. Когда в феврале-марте прошлого года Чернобыльская зона отчуждения, как и сама ЧАЭС, была под контролем ВС РФ, украинские медиа наперебой заявляли о том, что «российские солдаты поголовно облучены, их здоровье резко ухудшается из-за высокого радиационного фона». Теперь же, когда зона под контролем ВСУ, материалов о том, что высокие дозы облучения получают украинские военнослужащие, никто на Украине не публикует.