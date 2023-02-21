Президент России: Военнослужащие, проявившие себя в СВО, будут пользоваться приоритетом при выдвижении на командные должности

Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества

Офицеры и сержанты российской армии, проявившие себя как грамотные, современные и решительные командиры, будут пользоваться приоритетом при выдвижении на вышестоящие командные должности, а также будут отправляться для последующего обучения в военных академиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.Глава государства подчеркнул, что после завершения боевых действий хорошо показавшие себя военнослужащие будут широко востребованы в гражданской жизни, где смогут занимать руководящие должности в органах власти всех уровней.- сказал президент России.Также Путин сообщил, что во всех регионах страны уже в текущем году будут развернуты отделения фонда помощи семьям погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих.Однако, президент подчеркнул, что создание фонда помощи семьям погибших и ветеранам СВО ни в коем случае не освобождает другие государственные структуры и уровни власти от ответственности перед этими категориями российских граждан.За семьей каждого российского военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине, согласно указу президента, предполагается закрепить персонального социального работника, в задачи которого будет входить всесторонняя помощь этим категориям граждан.