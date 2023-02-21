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Президент России: Военнослужащие, проявившие себя в СВО, будут пользоваться приоритетом при выдвижении на командные должности

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Президент России: Военнослужащие, проявившие себя в СВО, будут пользоваться приоритетом при выдвижении на командные должности

Офицеры и сержанты российской армии, проявившие себя как грамотные, современные и решительные командиры, будут пользоваться приоритетом при выдвижении на вышестоящие командные должности, а также будут отправляться для последующего обучения в военных академиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.


Глава государства подчеркнул, что после завершения боевых действий хорошо показавшие себя военнослужащие будут широко востребованы в гражданской жизни, где смогут занимать руководящие должности в органах власти всех уровней.

Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества

- сказал президент России.

Также Путин сообщил, что во всех регионах страны уже в текущем году будут развернуты отделения фонда помощи семьям погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих.

Однако, президент подчеркнул, что создание фонда помощи семьям погибших и ветеранам СВО ни в коем случае не освобождает другие государственные структуры и уровни власти от ответственности перед этими категориями российских граждан.

За семьей каждого российского военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине, согласно указу президента, предполагается закрепить персонального социального работника, в задачи которого будет входить всесторонняя помощь этим категориям граждан.
Автор:
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41 комментарий
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  1. spektr9
    spektr9 Сегодня, 16:15
    +8
    В общем из всего что запомнилось, это одна вода и каждые 30 секунд похвалы малому бизнесу ...
  2. Kiring
    Kiring Сегодня, 16:20
    +4
    Как по мне, самое главное было про выход из СНВ.
    Ну и прямое - не друзья мы больше и даже не партнеры.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 16:28
      +10
      laughing Приостановка а не выход из договора а это две большие разницы.. Даже тут отсутствие Фаберже сказывается а уже раздули некоторые турбопатриеты что вот прямо счас готов кнопку нажать, чепчики мечут. Ага ,счас, неси седло.)) no
    2. smart_ups
      smart_ups Сегодня, 16:46
      -4
      Глядишь и с дружественными странами (которых Вашингтон кошмарит) можем технологиями ЯО поделиться.
    3. Жук1991
      Жук1991 Сегодня, 17:40
      0
      Как по мне, самое главное было про выход из СНВ.

      Гонку стратегических вооружений в нынешних экономических реалиях Россия не потянет никак. Самим существенно нарастить арсенал не получится. Можно пузо надорвать. А вот снять все юридические ограничения с американцев в вопросах стратегических наступательных вооружений, явно не в национальных интересах России. Уж американцы то смогут найти пару сотен миллиардов для своей ядерной дубины.
      Симетрично нарастить потенциал не получится. СНВ отвечал национальным интересам России.
      Так что здесь радоваться нечему.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:22
    +1
    Офицеры и сержанты российской армии, проявившие себя как грамотные, современные и решительные командиры, будут пользоваться приоритетом при выдвижении на вышестоящие командные должности, а также будут отправляться для последующего обучения в военных академиях.

    Глядишь, и в МО грамотные люди появятся. )))
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 16:34
      +10
      Не факт. В войсках кумовство и протекции не искоренимы. Для вида подтянут толкового взводного на год раньше на должность ротного и всё. Дальше все эти выскокопарные слова забудутся. И всё пойдет по накатанной. При Петре I и Сталине что-то было. А в основном...Нет ни Петра, ни Сталина и даже похожего. Пропустят мимо ушей.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:54
        +9
        Стойте!!!Вы же забыли про детей и внуков генералов!.И это не анекдот.
      2. 7gor
        7gor Сегодня, 17:17
        +2
        Так и есть к сожалению!!!Не пролезешь туда,где все засеянно !Популизмом попахивает!Будем посмотреть
  4. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 16:24
    +15
    Всё можно свести к трём фразам:
    Мы хорошие
    Они плохие
    Мы победим

    Всё.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:33
      +2
      Кстати..Полгода назад тут на сайте Героем и Спасителем был Суровикин..Армагеддон же,три тысячи чертей!!.Я ничего не могу сказать о боевых качествах генерала...Но как то все ,ушел в тень..Да и Пригожин покатил бочку на министра обороны и начгенштаба...
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 17:40
        0
        Суровикин сделал своё дело- сдал Херсон.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:44
          0
          Получается,но это мое мнение-нужен был отпущения.Его и нашли.После сделанного-затерли ластиком
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 16:25
    +1
    . Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества

    Заодно люди будут понимать, что доверяют свои жизни тому кто их оберегал.
  6. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 16:28
    +8
    Это же говорилось и после Чечни, и после Грузии....
    А уж сколько говорилось о том, что госслужащими на высших должностях должны быть только после прохождения военной службы (в тч срочной)...
    Ну ок, ещё раз сказали...
    Или что ждать то - с завтрашнего дня все, кто не служил, не был в СВО, Грузии, Чечне будут уволены с высших должностей и их место займут те, кто доказал свою преданность Родине делами? Нет, не будет такого ? Ну ок
    1. Василий Новиков
      Василий Новиков Сегодня, 16:44
      +7
      Чтобы добиться высокой должности на госслужбе, надо стать сначала другом Путина или другом его друзей,а лучше зятем.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 17:08
      +2
      Роберт Харрисон, "Звёздный десант", не служил - не полноценный гражданин, у меня вот есть товарищ, не служил, в Станкине получил воинскую специальность механик-водитель танка, при росте 194см, его по частям туда складывать собирались? Сейчас командир ПСО, ну раз не служил, какой из него спасатель, да?
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 17:34
        +1
        Потому что любой рядовой, садясь в капсулу, знает, что в Мобильной Пехоте каждый — от генерала до рядового — в этот момент делает то же самое. На расстоянии многих парсеков, на следующий день или через несколько часов неважно. Важно, что в десант идут все.

        А у нас - так делают отнюдь не все.. Причём - не только в армии. Вот в ВОВ - сражалась ВСЯ страна, невзирая на чины и звания. И правящая партия, коммунисты - шли на пулемёты первыми, как и дети наших вождей. Нонеча же - кто-то лоб под пулю подставляет, кто-то вкалывает на войну, а кто-то - делает на ней бабло, наслаждаясь шикарной жизнью.. Так страна долго не протянет, войну не выиграет. Тут как никогда работает принцип палатки - чеснок едят либо все, либо никто.
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 17:44
        0
        Роберт Харрисон

        Скорее всё-таки Хайнлайн. hi
  7. mag nit
    mag nit Сегодня, 16:30
    +10
    Цитата: Егоза
    Глядишь, и в МО грамотные люди появятся.

    А тупых обратно в МЧС?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:45
      +3
      Цитата: mag nit
      А тупых обратно в МЧС?

      На пенсию!!! Или города строить...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:56
        +2
        На страйке бы и тачку не доверил...Потому что все равно работать не будут.
  8. Касатик
    Касатик Сегодня, 16:33
    +6
    Это уже практикуется. Поэтому Лапин стал начальником ГШ СВ, а Мурадов получил звание генерал-полковника и назначен командующим округом. Командующий ВДВ при этом себя, видимо, плохо показал, как и его войска, а потому отправлен в отставку.
  9. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:34
    +6
    Ничего необычного не услышал, константация очевидностей и благие пожелания "капитанам бизнеса" .
    Народу - большое спасибо за патриотизм.
    Ожидал много большего, но - напрасно.
    Многое - вообще муть непонятная. Какие "пенсионные накопления" будут страховать на 2800 тыс.? Которые Сулуян пробивает как обязательные отчисления с каждого работающего? Еще одна пенсионная реформа, ведь прошлой то уже 20 лет в этом году?
    Фонд для ветеранов? Как показывает практика, любой фонд в первую очередь тратит деньги на самое себя, здания, автомобили и премии за то, что еще не сделано. А это будет другой фонд?
  10. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:36
    +5
    Военнослужащие, проявившие себя в СВО, будут пользоваться приоритетом при выдвижении на командные должности

    может прописать льготы в снабжении боеприпасами...
  11. mag nit
    mag nit Сегодня, 16:39
    +2
    Цитата: faterdom
    Ничего необычного не услышал

    Необычное на следующее послание оставил.
  12. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 16:41
    +2
    Мурадова уже выдвинули. И даже генеральские погоны дали.
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:43
    +1
    Президент России: Военнослужащие, проявившие себя в СВО, будут пользоваться приоритетом при выдвижении на командные должности

    А, если использовать качества этой молодёжи для формирования корпуса представителей исполнительной власти и в силовых структурах полиции и Росгвардии?
    Редко встретишь честного полицейского...Редко...
  14. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 16:54
    +4
    А шуму было как от медведя шатуна. Главное нужных генералов повысили, а толковые подождут у них нет друзей в генштабе.
  15. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 16:57
    +8
    Увы, речь Путина- это сплошная фальшь. Запад плохой и ставит целью стратегическое поражение России? Тогда зачем вы с ним "зерновые" и прочие сделки заключаете? Режим в Киеве оккупационный? Тогда зачем вы его признавали, когда у вас было обращение легитимного президента, которого до сих пор можно в России найти? Военнослужащие-молодцы, жизнью на фронте рискуют, а Зеленский ничем не рискует, имея гарантии от Путина, переданные через израильского премьера. Заботиться нужно о семьях погибших? Абрамович же тех, кто их убивал, на своем самолёте вывозит. Такой вот " спецпредстваитель президента". Предателям, бросившим страну, достаточно морального осуждения. Главное, чтоб они диверсиями не занимались, а остальное- - "вопрос личного выбора". Путин превращает тот самый патриотизм, о котором постоянно вещал, в абсолютно отвлечённое понятие.
  16. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:59
    +1
    Офицеры и сержанты российской армии, проявившие себя как грамотные, современные и решительные командиры, будут пользоваться приоритетом при выдвижении на вышестоящие командные должности

    Надеюсь это не просто пустые слова. А то чаще покупают, выдвигают по блату или хождение по головам. Потом таким задачу реальную ставят и они обсиpаются, подводя под удар жизни солдат. Логично что должны быть боевые, а не паркетники.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 17:07
      +4
      Вы представляете всю мощь сопротивления старой, никчёмной, бездарной, но жадной элиты РФ на всех её уровнях продвижению во власть этих боевых ветеранов СВО?
      Даже Сталин, власть которого была крепка не в пример Путину, в 1937 году был вынужден начать массовую, кровавую чистку элиты СССР, а в 1952 году, когда его власть была просто безраздельна, так и не смог на XIX съезде КПСС закрепить результаты своего правления?
  17. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 17:02
    +2
    Это самое главное - формирование новой элиты страны, государства на новых моральных принципах вместо компрадорской воровской псевдоэлиты 80-х и 90-х годов ХХ века.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 17:09
      +4
      А действующим куда? Подвинуться, будучи пристыженными? Медведчук примерно также предлагает себя в качестве "президента новой Украины". Зеленский аж покраснел и испугался.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 17:13
        0
        Постепенно вычищать.
        У нас же не 37-й год.
        1. Борис Сергеев
          Борис Сергеев Сегодня, 17:20
          +2
          Вычищать будут примерно до реплик Берл Лазара, после которых генерала КГБ в отставку отправили. Указом В.В.Путина.
  18. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 17:09
    +3
    Кто будет решать, кто проявил себя, а кто нет? В Торговой Федерации давно уже на все должности расценки, так что вверх опять пойдут не достойные. а боХатые.
  19. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 17:10
    +2
    Мало было проверяющих на фронте, сейчас косяками "перспективные" попрутся. Стирка, бритьё и бирки, журналы выдачи журналов. Так победим.
  20. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 17:10
    +3
    А как же командиры корпусов ЛДНР. Люди создавшие армию ЛДНР воевавшие с 14 года имеющие боевой опыт не коррумпированые были выкинуты со службы как последние алкаши.Зато на бездарей проваливших все этапы сво пролился звездопад на погоны.
  21. Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Сегодня, 17:28
    +2
    Леонид Ильич Путин — если коротко (((
  22. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:29
    0
    "Офицеры и сержанты российской армии, проявившие себя ..." (с)
    А те, кто воевал там задолго до России, после 2014 года, кто 8 лет защищал свои земли и своих людей, кто набирался боевого опыта, и затем в течении года СВО активно использовал этот опыт наряду с ВС РФ - те люди разве не заслужили продвижения?
    Но, походу, не заслужили. Судя по тому, что их сейчас планомерно снимают с должностей, задвигают, "уходят" на гражданку... Кто возрастом не заслужил, кто - состоянием здоровья, кто - корочками военных училищ.