Поставленная президентом России задача по подготовке к проведению ядерных испытаний будет безусловно выполнена. Новоземельский полигон всегда поддерживался и поддерживается в готовности к возобновлению ядерных испытаний, если это будет необходимо

В настоящее время российское военное ведомство поддерживает в готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний полигон на Новой Земле. Об этом заявил в беседе с ТАСС источник, близкий к Министерству обороны РФ.Как известно, президент России Владимир Путин, выступая с традиционным посланием к Федеральному собранию РФ, заявил, что США допускают возможность проведения ядерного испытания. Соответственно, и России необходимо быть готовой к такому шагу потенциального противника и тоже провести испытания, если потребуется.- заявил собеседник ТАСС из близких к военному ведомству кругов.Отметим, что президент России также сообщил о приостановлении участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а причиной такого решения является недружественная политика в отношении нашей страны со стороны США и их союзников. Если Запад не скрывает стремления нанести России «стратегическое поражение», то о каких подобных договорах и инспекционных поездках американских экспертов по российским стратегическим объектам может идти речь?Ранее в российских СМИ уже сообщалось о том, что при необходимости Новоземельский ядерный полигон будет подготовлен для возобновления испытаний ядерного оружия