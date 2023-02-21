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Россия поддерживает готовность полигона на Новой Земле для возможных ядерных испытаний

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Россия поддерживает готовность полигона на Новой Земле для возможных ядерных испытаний

В настоящее время российское военное ведомство поддерживает в готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний полигон на Новой Земле. Об этом заявил в беседе с ТАСС источник, близкий к Министерству обороны РФ.


Как известно, президент России Владимир Путин, выступая с традиционным посланием к Федеральному собранию РФ, заявил, что США допускают возможность проведения ядерного испытания. Соответственно, и России необходимо быть готовой к такому шагу потенциального противника и тоже провести испытания, если потребуется.

Поставленная президентом России задача по подготовке к проведению ядерных испытаний будет безусловно выполнена. Новоземельский полигон всегда поддерживался и поддерживается в готовности к возобновлению ядерных испытаний, если это будет необходимо

- заявил собеседник ТАСС из близких к военному ведомству кругов.

Отметим, что президент России также сообщил о приостановлении участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а причиной такого решения является недружественная политика в отношении нашей страны со стороны США и их союзников. Если Запад не скрывает стремления нанести России «стратегическое поражение», то о каких подобных договорах и инспекционных поездках американских экспертов по российским стратегическим объектам может идти речь?

Ранее в российских СМИ уже сообщалось о том, что при необходимости Новоземельский ядерный полигон будет подготовлен для возобновления испытаний ядерного оружия.
Автор:
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29 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:23
    -8
    Простите, а зачем сейчас опять полигон для испытания атомного оружия? Вроде как всё уже понятно и средства доставки данного оружия, круче гиперзвука не видно на горизонте.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 16:26
      +5
      Чтобы англосаксы понимали на примере итог своего противостояния с нами.
      Им точно нужен пример! По-другому я не могу объяснить их поведение.
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 16:45
        +5
        Цитата: Копчёный
        Простите, а зачем

        Для наглядности. У врагов взгляд с годами "замылился". Пора освежить.
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 16:27
      -2
      Цитата: Копчёный
      Простите, а зачем сейчас опять полигон для испытания атомного оружия? Вроде как всё уже понятно и средства доставки данного оружия, круче гиперзвука не видно на горизонте.

      Может царь бомбу хотят испытать опять.
    3. hellman
      hellman Сегодня, 16:29
      +2
      А собственно почему нет? построить какие-нибудь фортификационные сооружения, да и посмотреть как на них будет воздействовать та или иная ядрена вошь, плюс, это демонстративная игра мускулами.
    4. Сергей 777
      Сергей 777 Сегодня, 16:31
      +7
      Последний раз яо испытывали в начале девяностых. За это время в конструкции боеприпасов вносили множество изменений. Вот их действенность и нужно проверить.
      1. Сергей250455
        Сергей250455 Сегодня, 16:58
        +4
        Последние испытания проходили в 1989 году
    5. 1erWahrheitsMinister_1984
      1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:44
      +2
      Цитата: Копчёный
      Простите, а зачем сейчас опять полигон для испытания атомного оружия? Вроде как всё уже понятно и средства доставки данного оружия, круче гиперзвука не видно на горизонте.


      Auch ich bin der Meinung, dass sich Länder wie Polen, das Baltikum, Tscheschien, Bulgarien und neuerdings auch Rumanien ganz hervorragend und weit besser als "Test-Gelände" für russische Atombomben eignen würden...!!
      Warum in die Ferne gehen, wenn die Testgelände allesamt
      so nah sind...?...; aber bitte passt mir mit dem Eifelturm auf....! laughing
      Dabei kann man dann genug Erfahrungen sammeln, bevor
      die eigentlichen Schwerverbrecher in LONDON UND natürlich
      vor allem Washington und den Rest der USA in einen See aus
      flüssigem Glas verwandelt...!!!
    6. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:50
      +2
      Простите, а зачем сейчас опять полигон для испытания атомного оружия?

      а где испытывать новые образцы ядерного и термоядерного оружия? Одним компьютерным моделированием здесь не обойдёшься - накопилось много чего непроверенного на практике
    7. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:51
      0
      Полигон,кстати-действовал.Разрабатывались новые образцы,модернезировались старые.Где и как все испытывалось?На компьютерных моделях и там,на полигоне,путем подрыва ВВ .
    8. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:17
      0
      вообще то там испытывают не средства доставки, а боевую часть
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:27
        0
        Я и имею в виду СБЧ.Носители испытывают совсем в других местах.Но кстати,тоже не так далеко от полигона,если принимать в учет российские расстояния.Строили макеты,взрывали взрывчатку,измеряли,анализировали.Полигон работает.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:25
    +2
    президент России также сообщил о приостановлении участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а причиной такого решения является недружественная политика в отношении нашей страны со стороны США и их союзников.

    Давно пора! И полигон в порядке должен быть, и испытания должны проводиться.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 16:51
      -1
      согласен,
      под МБР Сармат с 4 управляемыми блоками Авангард, нужны новые ЯБЧ
      ЯБЧ с мощностью не менее 500 Мегатонн
      4 ЯБЧ по 500 Мегатонн - для понимания - это накроет половину шарика взрывной волной
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 17:10
        -2
        Цитата: Romario_Argo
        согласен,
        под МБР Сармат с 4 управляемыми блоками Авангард, нужны новые ЯБЧ
        ЯБЧ с мощностью не менее 500 Мегатонн
        4 ЯБЧ по 500 Мегатонн - для понимания - это накроет половину шарика взрывной волной

        Грубо говоря, вес боеголовки в 20 мегатонн около 3 тонн "чистыми", а 500 мегатонн это 75 тонн получается вес БЧ. Упс-с.. а чем вы собираетесь забросить танк типа "Королевский Тигр" (вес 68 тонн без экипажа) на несколько тысяч километров по баллистической траектории? winked
        --
        Р-36М ("Сатана"):
        тип головной части – моноблочная
        масса головной части – 8,8 т
        максимальная дальность – 16 000 км
        мощность термоядерного заряда – 25 Мт
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 17:34
          0
          вес термоядерной и ядерной ябч очень сильно разнятся
          вес термоядерной ябч 500 килотонн около 300 кг.
          вес ябч в 500 Мегатонн будет немногим больше не более 1 тонны с средствами преодоления ПРО
          просто добавь побольше трития и дейтерия - для усиления мощности
          при этом затравной заряд урана в обжиме плутония будет прежним
      2. михаилл
        михаилл Сегодня, 17:44
        0
        "ЯБЧ с мощностью не менее 500 Мегатонн"
        Нет никакого смысла. Взрывали 30, 50, 75 и получилось, что заряды более 30 мегатонн поражают наземные объекты почти так же, как 30мегатонные, т.к. взрывная волна большей частью уходит в космос. Поэтому на вооружении РФ самые мощные заряды именно 30 мегатонн. У США впрочем таких нету, их самая-самая боеголовка 10 мегатонн.
  3. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 16:27
    +2
    Давно пора возобновлять эти испытания и выходить из вредных для нашей страны договоров. Предлагаю ещё отказаться от "только подземных испытаний" - не надо это. Нужны нормальные, атмосферные. Зачем? Затем, что-бы в эру интернета всякого рода: "малохольные", "обмороженные" и "припудренные" личности воочию увидели что такое термоядерный взрыв (на атомные предлагаю не размениваться т.к. не так эффектно, потому и уран жалко).

    P.S. И над Норвегией поржём, так, из вредности.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:34
    +3
    Думаю речь идет об испытания ЯО на новых носителях. Гиперзвуковая доставка набиваемая ПВО НАТО и вообще ничьей. Пусть Лондон и Нью-Йорк (а не Вашингтон) представят ЭТО на себе и ужаснутся
  5. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 16:45
    +2
    Натурные испытания нужны для поддержания работоспособности любых устройств, в т.ч. ядерных. В первую очередь для уверенности в их безопасности при хранении.
  6. Sergio63
    Sergio63 Сегодня, 16:51
    +2
    Наконец то!!! Я кстати писал об этом не так давно...Пора нам "Кузькину мать 2" испытать как в добром,старом 1961!!! Но в этот раз чуток посильнее можно, вместо 50 МГт запульнуть 60-80-100, чтобы взрывная волна не три раза обогнула шарик, А 5!!! Может они задумаются все таки о последствиях!?? Причем надо скорректировать Розу ветров, чтобы облако пошло на Норвегию, Скандинавию в целом, ну и на Польшу... Вот и ОТвЕТОЧкА будет за"Скверный поток"!!! Пусть побесятся...,а то расслабились, страх потеряли, гейроповцы!!! Ну и информационную войну надо вести достойно, - ведь мы проигрываем... даже Окраине!? А идея Русского Иностранного Легиона... ведь полно стран,готовых прислать нам свой контингент!???
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:54
    -7
    Самое лучшее место для полигона ядерных испытаний - это Турция.
    1. 6erJIblu
      6erJIblu Сегодня, 17:45
      0
      На Турции космические ломы испытывают. Ну это на мой взгляд из под шапочки фольги. bully
  8. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 17:00
    0
    Цитата: Romario_Argo
    ЯБЧ с мощностью не менее 500 Мегатонн
    4 ЯБЧ по 500 Мегатонн - для понимания - это накроет половину шарика взрывной волной

    Ошиблись на порядок.
    Самая мощная Царь- бомба была в 100МГт (принудительно уменьшили до 50МГт, для испытаний).
    Сейчас оперируют сотнями килотонн при использовании ракет с РГЧ.
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:11
    0
    Давно пора. Видимо всё таки настала точка кипения.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:14
    0
    В атмосфере, а лучше натурное: Сарматом или Посейдоном.
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 17:36
      0
      На высоте км 150, но обязательно над Вашингтоном и нью-йорком. Вот зрелище то будет.
  11. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 17:25
    0
    Меня заминусили, когда я в прошлом году предлагал провести испытания ЯО на нашем полигоне, а теперь эти же люди будут восторгаться прозорливости нашего гаранта, который опоздал с этим решением на ГОД.
  12. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 17:33
    +1
    Лучше использовать полигон где нибудь в США. На Украине тогда война на следующий день закончится.